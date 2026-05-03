Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Observador. Começamos com a festa. A festa do Futebol Clube do Porto destronou o Sporting e é agora o novo campeão nacional.

Bastou o gol de Jan Bednarek para selar a vitória dos Dragões frente ao Alverca. O Futebol Clube do Porto ganhou por 1 x 0 e fechou o primeiro lugar da tabela, quando ainda faltam duas jornadas para terminar o campeonato. O Futebol Clube do Porto é campeão. É o 31º título da equipe azul e branca na Primeira Liga, conquistado neste momento, acompanhado desta forma na emissão especial da Rádio Observador.

Passe de bola. Bola picada. É pra entrada da grande área, corta. Bednarek liberta pela direita para Sáinz, atrás para Alberto, este acalma a frente e depois o jogo acaba! Acabou! O Porto é campeão nacional 2025 2026, quatro anos depois, 1449 dias desde o último título. O Porto volta a subir às nuvens com vista para as estrelas. Trinta e dois jogos dos 36 chegaram para celebrar o título.

O relato é do Ricardo Loureiro. A festa foi do Futebol Clube do Porto, com direito a fogo de artifício. E tudo isto no momento em que foi dado o apito final e o Futebol Clube do Porto era campeão nacional.

A emissão na Rádio Observador durou até bem perto das 3:00 a.m. A festa azul e branca durou até de madrugada afora, Zé.

Sendo que começou no Estádio do Dragão, contou com uma sentida homenagem a Jorge Costa, antigo diretor-geral do clube, que morreu em agosto do ano passado, uma das figuras da equipe portista. Uma cerimônia carregada de emoção, em pleno relvado do estádio. O antigo jogador, que também foi lembrado pelo treinador Francesco Farioli no final do encontro, que não conseguia esconder a emoção.

Muitas emoções. Acho que ainda temos que perceber o que está a acontecer. Focamo-nos no jogo até o último minuto e foi como o jogo foi. Acho que o Jorge nos ajudou com algumas defesas. Estou muito feliz por toda a gente. Disse muitas vezes, por este grupo, por estas pessoas que trabalham neste clube, pelo presidente, pelo Jorge, eles merecem depois de alguns anos sem o título. Vamos ter tempo para deixar correr estas emoções. As coisas não podiam ter corrido melhor.

As palavras de Francesco Farioli, que teve uma conferência de imprensa no final da partida, embora curta, porque, como é habitual nas festas de campeão, o treinador levou um autêntico banho de água fria com gelo à mistura. Foi atacado, digamos assim, por parte dos jogadores do plantel. Sem surpresas, ficou por ali a conferência de imprensa, mas não a festa portista.

Sendo que depois André Villas-Boas também se juntou à festa no balneário.

Não falou aos jornalistas, o presidente portista deixou ainda assim uma mensagem por escrito, onde dedicou o título ao antigo presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, que morreu em 2024, e também a Jorge Costa. Depois, já fora do Estádio do Dragão, a festa do título, aí sim, durou até de madrugada. Contou com uma declaração em português de Farioli e com promessas de mais títulos. Foi o que disse Diogo Costa, capitão dos Dragões, que vestiu uma camisola com o nome de Diogo Jota, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, que morreu. E garantiu Diogo Costa que para o ano os Dragões querem voltar a fazer a festa.

Queria deixar um muito obrigado a todos os nossos adeptos. Vocês foram muito importantes para nós, mais do que vocês pensam. E muito obrigado, acima de tudo, por acreditarem nos nossos jogadores, na nossa equipa. Obrigado por tudo. E para o ano há mais.

Diogo Costa, o capitão portista, a falar aos milhares de adeptos que estavam junto ao Estádio do Futebol Clube do Porto, junto ao Coreto. Houve, aliás, vários jogadores da equipe portista que falaram aos adeptos e o mic drop de Rúben Amorim e de Pedro Gonçalves, do Sporting, na festa do ano passado, não foi esquecido por Gabri Veiga.

Dizia que tínhamos muito medo. Dizia que jogávamos muito pouco. Diziam, bueno, disse que para o ano a jogar Champions, não vais lá. Dizia que o presidente sabia que não íamos chegar lá porque era treinador. Mas aqui estamos.

A festa de Gabri Veiga e até Francesco Farioli arriscou falar na Liga de Camões.

Boa noite, família portista. Como disse Jorge Costa, voltamos a ser uma equipa, uma grande equipa! Conseguimos juntos! Este título é nosso! Viva o Futebol Clube do Porto. Boa noite.

As palavras de Francesco Farioli em português, perante milhares de pessoas que festejaram no Invicta, o ponto central dos festejos do Porto campeão. Em Lisboa, foram algumas centenas junto ao Marquês de Pombal. Foi lá que, durante a noite, o repórter Diogo Varela encontrou uma celebração diferente, até porque alguns adeptos do Futebol Clube do Porto compraram um melão, que juntaram a uma fotografia do presidente do Sporting, Frederico Varandas.

E eu tenho aqui comigo o responsável por esse melão, que tem a imagem de Frederico Varandas. Ora, conte-me tudo, a história do melão, como é que começou, onde é que o comprou.

O melão não há muito a contar. É um melão normal. Compramos no Continente. Compramos no Continente, gastámos € 10 no melão, porque tinha que ter três quilos em relação ao tricampeonato. Não há muito a dizer. Tinha que ter a cara do Varandas este ano, não há hipótese. O gajo fala demais, não sabe estar calado e nós provámos que somos os melhores.

Sendo que o presidente do Sporting também contribuiu pra esta conquista do Futebol Clube do Porto.

Não, quem contribuiu para a conquista do Futebol Clube do Porto são os adeptos, são as casas do Futebol Clube do Porto, que fazem muito e a minha malta não vê, são os jogadores, é o staff, é a equipa técnica, o Farioli

O Villas-Boas este ano fez um trabalho excepcional. O Barcelona pode falar o que quiser, nós somos melhor que eles este ano.

Falou-me aqui de um melão de três quilos, o que é que agora vai acontecer ao melão?

A partir de iremos abrir a parte de cima do melão e vamos comer. Temos que comer a cabeça dos Barcelona.

A reportagem de ontem do Diogo Varela, alguns dos momentos da festa portista, os momentos bons, mas a verdade é que, ainda assim, acabou por haver um incidente numa terra, João, que conheces bem.

Um acidente que manchou esta festa, uma viatura ligeira despistou-se em São João da Madeira, sete pessoas ficaram feridas.

É o que adianta o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto à Rádio Observador. A mesma fonte não detalha a gravidade dos ferimentos. O Jornal de Notícias escreveu que este grupo de pessoas participava nos festejos do campeonato do Futebol Clube do Porto. Entre os feridos estão duas crianças que estavam na rua a celebrar a conquista portista.

Vamos continuar a falar sobre esta vitória do Futebol Clube do Porto, o campeonato número 31 na edição deste domingo de "O Campeão é", depois das 11h30. Por agora, mudamos de tema, até porque o governo vai ter até o verão 300 vagas para a detenção de imigrantes com construções temporárias.

O secretário de Estado responsável pela imigração garante que o governo está a esforçar-se para cumprir os compromissos do Pacto Europeu de Migração e Asilo. Rui Armindo Freitas diz que o Executivo não vai esperar por soluções de construção e, por isso, recorre a uma medida transitória.

O Ministério da Administração Interna está a trabalhar com muita rapidez para, nos próximos meses, termos as vagas de que necessitamos. Isso já disse muitas vezes. Nós precisamos de cerca de 600 vagas, entre 300 a 600 vagas. Foram-nos deixadas 80 vagas pelo governo anterior. Criar centros de instalação temporária não se faz de um dia para o outro. O Ministério da Administração Interna está a trabalhar com muita rapidez para ultrapassar essa debilidade do sistema de imigração em Portugal e é verdade que são fundamentais os centros de instalação temporária para casar com esta lógica de retorno.

Depois da Lei de Estrangeiros e da Lei da Nacionalidade, a nova Lei do Retorno é o documento que ainda vai ser discutido no Parlamento. Rui Armindo Freitas aponta essa mesma lei como a etapa por concluir da reforma do sistema migratório em Portugal.

10h08, vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora na Rádio Observador, Zé.

O Irão apresentou aos Estados Unidos uma proposta com nove pontos para acabar e terminar a guerra em 30 dias. A notícia está a ser avançada pela agência estatal Tasnim. Alguns pontos-chave são a garantia de não agressão, a retirada das forças norte-americanas das proximidades do Irão e o fim do bloqueio naval junto ao estreito de Ormuz. O Irão quer ainda que sejam pagas indenizações de guerra, o levantamento de todas as sanções e a libertação de bens iranianos que estão congelados. Donald Trump já disse que ia analisar estas novas exigências do Irão, mas expressou dúvidas, disse o presidente norte-americano, que o Irão ainda não pagou preço alto o suficiente. Entretanto, o exército israelita emite hoje novas ordens de retirada urgentes para localidades que estão situadas além da zona que controla o sul do Líbano. E no Dia da Mãe, a Iniciativa Liberal anunciou pacote com seis iniciativas, incluindo um pedido urgente ao governo. A IL pede ao Executivo que regule, com caráter de urgência, a lei da gestação de substituição e que assegure as condições para que seja efetivamente implementada. Neste pacote de medidas enviado à Lusa, o partido propõe a isenção fiscal das pensões de alimentos para quem as recebe. Falamos ainda de desporto, até porque o Futebol Clube do Porto foi campeão e ontem o Benfica escorregou e empatou a dois golos em Vila Nova de Famalicão. As Águias estiveram a vencer por 2 x 0. Depois da expulsão de Nicolás Otamendi, o Famalicão conseguiu marcar dois golos já no segundo tempo. No final da partida, o treinador encarnado deu os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela conquista do título. Em conferência de imprensa, José Mourinho, que deixou críticas à arbitragem. Também Rui Costa, o presidente das Águias, deixou duras críticas à arbitragem do jogo do Benfica. E para terminar, João, sugiro encerrarmos o jornal da forma que começámos. É o tema do dia. O Futebol Clube do Porto conquistou o título de campeão nacional. Vamos escutar de novo o relato do Ricardo Loreiro.

Passa a bola. Bola picada. É para a entrada grande de Areca. Benedek liberta para a direita para Sáenz, atrás para Alberto, e este acaba na frente. E depois o jogo acaba! Acabou! O Porto é campeão nacional 2025/2026. Quatro anos depois, 1449 dias desde o último título, o Porto volta a subir às nuvens com vista para as estrelas. Trinta e dois jogos dos 36 chegaram para celebrar o título.

O relato do Ricardo Loreiro com a festa portista.

E com direito a muito fogo de artifício. Vamos falar sobre esta vitória mais uma vez no "E o Campeão é". A vitória do Futebol Clube do Porto, novo campeão nacional, mas também, como dizias há pouco, Zé, desse deslize do Benfica em Vila Nova de Famalicão, no "E o Campeão é", depois das 11h30. Fica por aqui a edição das 10.