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Cordeiro. Jornal das 11, que começa com a segunda volta das presidenciais. A campanha oficial começa hoje e Miguel António José Seguro tem agenda a esta hora.

Vai ter ações de campanha em Leiria. Tem marcada para esta hora uma visita ao Centro Social Paroquial dos Pousos. É, para já, o único ponto na agenda. André Ventura vai estar esta tarde nas Caldas da Rainha, terra natal de António José Seguro, o adversário nesta corrida. André Ventura vai, durante a tarde, visitar o comércio local e ouvir os comerciantes. Nas últimas horas, António José Seguro deixou um vídeo nas redes sociais de apelo ao voto, repetiu a mensagem de que ainda nada está ganho. André Ventura, por sua vez, volta a acusar o adversário de estar com medo de debater e repete uma mensagem que tem dito ao longo das últimas semanas que quer acabar com os tachos em Portugal.

Já estão abertas as inscrições para o voto antecipado em mobilidade.

Quem quiser inscrever-se, pode fazê-lo por via postal ou eletrónica, através do site votoantecipado.pt. A partir de hoje é possível esta inscrição no voto antecipado em mobilidade e é possível fazer esta inscrição até quinta-feira. Destina-se este voto antecipado em mobilidade a quem não pode votar no local onde está recenseado no dia 8 de fevereiro, dia das eleições presidenciais. Os eleitores podem votar antecipadamente no próximo domingo, no dia 1 de fevereiro, num local à escolha. António José Seguro e André Ventura foram os candidatos mais votados na primeira volta. Um deles vai ser eleito presidente da República no próximo dia 8 de fevereiro.

Vamos à depressão Ingred. A Proteção Civil afirma que a situação está agora mais calma. Esta madrugada foram registadas apenas 24 ocorrências, nenhuma significativa.

Ponto de situação feita esta manhã à Rádio Observador pelo comandante Alberto Fernandes.

Desde a zero horas do dia de hoje até às 08h foram registadas 24 ocorrências que envolveram 75 operacionais e 33 meios terrestres. A região mais afetada foi a região Centro, com nove ocorrências, seguido da região Norte, com oito ocorrências, e região de Lisboa e Vale do Tejo, com sete ocorrências. As ocorrências mais registadas foram pequenas inundações e quedas de árvores.

Situação mais calma para a Proteção Civil nas últimas horas, mas o dia de hoje será de muita chuva. É uma previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Aviso de rajada de vento a partir da tarde de amanhã, dia 26, tanto no litoral como nas terras altas. Estamos a falar de rajadas que podem chegar aos 80 km/h no litoral e aos 100 km/h nas terras altas. E depois temos ainda, e a continuar, o aviso de agitação marítima. Hoje ainda com aviso laranja até às zero.

Meteorologista Alexandra Fonseca, com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as próximas horas e para o arranque desta semana.

A especialista em assuntos internacionais, Ana Cavalieri, considera que as mortes levadas a cabo pelos agentes de imigração dos Estados Unidos passam a mensagem de que o ICE está fora de controle e que a imagem de Donald Trump começa a ficar prejudicada.

Em causa a morte de duas pessoas no estado norte-americano do Minnesota, às mãos dos agentes do serviço de imigração denominado ICE. Aconteceram estas mortes neste mês de janeiro. Reni Goode e Alex Pritty. A especialista em assuntos internacionais, Ana Cavalieri, considera que estas duas mortes mostram que a força usada pelos agentes do ICE foi excessiva e que isso aconteceu nos dois casos.

A morte que ocorreu ontem, como também aquela há duas semanas de Reni Goode, passa uma mensagem de que a ICE no Minnesota está fora do controle. Sendo certo que, naturalmente, aquilo que o Department of Homeland Security alega em ambos os casos, é que no caso da senhora, ela atinge com o carro o agente e nesse caso, este manifestante estava armado, o que é verdade. O problema é que muitas pessoas que veem o vídeo determinam que em ambos os casos a força letal que foi executada por parte dos agentes foi excessiva.

Análise de Ana Cavalieri, especialista em assuntos internacionais no programa Gabinete de Guerra, esta manhã aqui na Rádio Observador. A vítima mortal mais recente às mãos do ICE é Alex Pritty, um norte-americano, 37 anos. Era enfermeiro nos cuidados intensivos de um hospital de veteranos, foi baleado mortalmente ontem. A polícia afirma que estava armado. Testemunhas no local desmentem essa versão. Os democratas condenam a atuação do ICE e criticam Donald Trump. Acusam o presidente dos Estados Unidos da América de incitar à violência policial. Donald Trump desvaloriza e elogia o trabalho dos agentes da polícia anti-imigração.

Daqui a pouco há um novo episódio do Português Suave, na Rádio Observador. Antes disso, olhamos ainda para outras notícias que estão em destaque neste domingo.

Mais de 30 mil pessoas terão sido mortas nos protestos contra o regime no Irão só entre os dias 8 e 9 de janeiro. Dados transmitidos à revista Time por duas fontes do Ministério da Saúde do Irão. Esta contagem de mortos supera largamente os números que foram avançados oficialmente pelo regime, que falou em cerca de 3100 mortos nesses dois dias. Recordo também que as autoridades cortaram nesse período a internet e todas as outras comunicações com o exterior durante os protestos, o que dificulta o apuramento dos números oficiais. O Benfica recebe hoje o Estoril da Amadora, jogo a contar para a jornada 19 do campeonato. Os encarnados tentam voltar às vitórias depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões. O jogo é às 18h, no Estádio da Luz. Tem relato em direto aqui na Rádio Observador. Ontem à noite o Sporting venceu o Arouca por 2-1. Luís Soares foi autor dos dois gols. O gol da vitória só chegou aos 90 mais seis, já nos descontos. No outro jogo da noite, o Estoril recebeu o Vitória Sport Clube e venceu por 4-2. Daqui a pouco, depois das 23h30, há edição de "E O Campeão É..." para analisar esta jornada do campeonato. Para fechar esta edição das 11h, depois do votômetro, o famoso Votômetro do Observador e da coligadora, chega agora uma nova ferramenta no Observador, chama-se Votorologia. Esta ferramenta permite antecipar os resultados da segunda volta das presidenciais.

E é possível atribuir as percentagens de voto a António José Seguro e André Ventura e jogar com o eleitorado que vem dos outros candidatos.

Sim, é possível consultar as previsões feitas pelos comentadores da Rádio Observador, como Helena Matos e Paulo Ferreira, e é possível, através desta ferramenta, perceber como é a movimentação de eleitorado. Podemos, por exemplo, olhar para o eleitorado de Luís Marques Mendes na primeira volta e escolher percentualmente aquilo que cada um de nós acha que pode acontecer no dia 8 de fevereiro e ver como é que isso resulta no resultado final das eleições. Votorologia, o melhor é experimentar, está em manchete a esta hora no site do Observador.