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Agora sim, as notícias com o Miguel Oliveira. A delegação iraniana está reunida com o primeiro-ministro paquistanês no arranque das negociações entre Estados Unidos e o Irão.

Informação avançada pela televisão estatal iraniana, os moldes em que vai decorrer esta negociação direta entre Irão e Estados Unidos deve ficar definido no final deste encontro. Para já, o que sabemos é que o cessar-fogo no Líbano deve ser incluído na negociação. É isso que diz à BBC o ministro do Planeamento e Desenvolvimento do Paquistão, país que acolhe esta ronda de negociações. Ahsan Iqbal afirma que não se pode permitir que parte da região do Médio Oriente esteja a sofrer, numa referência ao Líbano, enquanto se discute a paz na outra metade. O ministro paquistanês apela também à responsabilidade de Israel quanto ao desfecho das negociações entre Estados Unidos e Irão. Ahsan Iqbal considera que será um sucesso se resultar num acordo para prolongar o cessar-fogo e agendar uma nova ronda negocial.

E o vice-presidente dos Estados Unidos, que lidera a delegação norte-americana, chegou esta manhã ao Paquistão.

Cerca das 7h, J.D. Vance foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês. O vice-presidente norte-americano vai ser acompanhado nesta ronda negocial por Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, e Jared Kushner, o genro de Donald Trump. Quanto à delegação iraniana, é composta pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento, que se destacam numa comitiva que integra perto de 70 pessoas. Chegaram a Islamabad a meio da noite.

E Miguel, horas antes desta primeira ronda de negociações, Donald Trump deixava uma ameaça ao Irão.

Sim, o presidente norte-americano garante que os Estados Unidos vão reabrir o Estreito de Ormuz com ou sem o acordo dos iranianos.

"Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo com ou sem eles, mas estará aberto o Estreito, como lhe chamam, e acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O J.D., o Steve e o Jared são uma boa equipa".

Foi o que disse Donald Trump na base militar de Andrews, no estado de Maryland, esta madrugada.

E Miguel, espera-se que a livre circulação no estreito de Ormuz seja um dos temas em cima da mesa negocial.

Sim, tal qual aqui referia Donald Trump, esta questão foi apontada como condição para o cessar-fogo de duas semanas, que está, de resto, em vigor. A verdade é que poucos navios têm atravessado o estreito. Em discussão, também o programa nuclear iraniano, a exigência de Teerão de compensações financeiras pela destruição provocada pela ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel. Não se avizinha uma negociação fácil. Na opinião do especialista em relações internacionais, Bernardo Valente, Donald Trump tem, nesta altura, mais motivos para terminar a guerra no Irão do que propriamente prolongar o conflito.

Entrou, tem um plano estratégico, no Irão. O Irão ofereceu mais resistência do que os Estados Unidos e Israel pensavam que poderia oferecer e, portanto, Donald Trump agora tem muito mais incentivos para sair da guerra do que para continuar. Um dos grandes incentivos é, como estávamos aqui a falar também do espírito eleitoral e das denúncias de fraude de Viktor Orbán, um dos incentivos é precisamente as eleições intercalares nos Estados Unidos. Sabemos que esta guerra nem sequer é popular, veja-se, dentro do eleitorado MAGA, ou seja, dentro da administração de Donald Trump, tivemos J.D. Vance com um silêncio, diria, ensurdecedor durante todo este conflito, durante as primeiras seis semanas deste conflito.

Bernardo Valente, especialista em relações internacionais, convidado do gabinete de guerra da Rádio Observador, entende que Donald Trump tem mais motivos para terminar este conflito do que decidir prolongá-lo.

As medidas de segurança foram reforçadas para estas negociações que decorrem em Islamabad, a capital do Paquistão.

Sim, assim é. As ruas estão praticamente vazias. A segurança foi reforçada em toda a capital para acolher estas negociações históricas que vão, Matilde Malva Sabino, decorrer num hotel de luxo.

Um hotel de cinco estrelas chamado Serena, Miguel, foi o escolhido entre três a quatro locais possíveis, devido aos elevados riscos de segurança. Chegaram a estar em cima da mesa três a quatro opções, como disse, como a Secretaria do Primeiro-Ministro, o Centro de Convenções de Islamabad ou uma localização militar segura. Os hóspedes deste hotel de luxo, o Serena, só foram informados na quinta-feira de que deviam abandonar os quartos de forma imediata. O hotel enviou uma carta às pessoas ali alojadas a indicar que o edifício tinha sido requisitado pelo governo paquistanês. Estão mobilizados militares e guardas-florestais paramilitares para garantir a segurança do perímetro num raio de 3 km do edifício. Todas as estradas foram fechadas ao trânsito automóvel e colocadas sob o controle do exército. Foram também afixadas faixas e cartazes ao longo da via rápida a anunciar que estão a decorrer negociações. Miguel, nos últimos dias, as ruas de Islamabad estiveram sob um rigoroso confinamento. Como disseste, as autoridades paquistanesas mantiveram-se em silêncio sobre estes preparativos para as negociações. Invocaram preocupações de segurança e diplomáticas, mas garantiram à imprensa local que os preparativos estavam a decorrer a todo o vapor. As ruas ficaram estranhamente vazias, com o país a declarar feriado na quinta e sexta-feira. O país mediador teve todas as precauções para assegurar a máxima segurança durante a negociação deste acordo, uma negociação que não tem, Miguel, um prazo definido.

Matilde Malva Sabino com os pormenores desta primeira ronda de negociações entre Estados Unidos e Irão.

Na Hungria, véspera de eleições e são, aliás, Miguel, eleições que podem ser um ponto de viragem na política do país.

As sondagens atribuem a vitória ao partido opositor Tiszta, de centro-direita, liderado por Péter Magyar, o que afastaria do poder Viktor Orbán. Vamos ao encontro da repórter do Observador, enviada especial Madalena Moreira, que está em Budapeste a acompanhar a reta final da campanha eleitoral. É hoje o último dia desta campanha. Madalena, bom dia, bem-vinda. Véspera de eleições marcada por apelos à transparência.

Bom dia! Assim é. O líder da oposição Péter Márki-Zay publicou hoje uma mensagem nas redes sociais em que denuncia pressões do Fidesz sobre os eleitores mais vulneráveis. No vídeo, Márki-Zay nota que estas pressões são crime e apela aos eleitores que cumpram o direito constitucional e votem sem ceder à vontade e pressão de Viktor Orbán. O Tisza também utiliza o último dia para dar conselhos práticos às pessoas e informar onde, como e a que horas vão poder votar. A par com este desejo de transparência, o outro sentimento que domina o último dia de campanha é o apelo ao voto. O primeiro-ministro declarou que, até ao fim do dia, os eleitores do Fidesz devem convencer um milhão de pessoas a ir votar, numa campanha a que deu o nome de "a campanha do aperto de mão". Numas eleições que estão renhidas, todos os votos contam.

Madalena, alguma sondagem é divulgada este sábado antes de ir às eleições?

Não havendo dia de reflexão, hoje não é permitido que saiam novas sondagens. As últimas que temos, que são de ontem, continuam a dar a vitória a Péter Márki-Zay e ao Tisza com dois terços dos lugares no Parlamento, que é o melhor cenário para a oposição.

Madalena Moreira, enviada especial do Observador a estas eleições na Hungria, aqui estará ao longo do dia de hoje e também amanhã, neste importante dia, não só para a Hungria, mas também para a União Europeia.

Vamos dar destaque também a este tema no "Cinco Continentes", com o estoriedor Bruno Cardoso Reis, para ouvir depois do meio-dia. Meio século depois da Apollo, mais uma missão da NASA foi concluída com sucesso e, Miguel, a Artemis 2 está de regresso à Terra.

Os quatro astronautas chegaram esta madrugada. A amaragem aconteceu por volta da 1 h, hora de Lisboa, no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Os astronautas foram retirados da cápsula um a um, depois foram transportados de helicóptero para um navio para serem submetidos a exames médicos. Para reentrar na atmosfera, a nave atingiu uma velocidade de mais de 40 mil km/h, o que fez com que alcançasse uma temperatura de 2700 °C, perto de metade da temperatura do Sol. José Augusto Matos, um entusiasta dos temas da astronomia, esteve aqui na Rádio Observador, acompanhou esta missão. Explicou, por exemplo, o que é este escudo de proteção térmico que permite que a nave não se incendeie.

É um escudo que se consome durante a própria reentrada. Ele é um escudo muito resistente, feito por blocos de um material resistente ao calor chamado Avcoat, que é uma resina epóxi com fibras de sílica misturadas e, portanto, é um material muito resistente ao calor, aguenta 2700 °C de temperatura. E é um conjunto complexo de blocos. Aquilo tem uma base de titânio, são 186 blocos, e eles estão todos ali bem colocados, com uma grande precisão, vamos assim dizer, para que o escudo funcione bem. E é, de fato, esse escudo que permite que a nave consiga passar a atmosfera sem ficar incinerada.

José Augusto Matos acompanhou aqui em direto, na antena do Observador, este momento histórico. Os quatro astronautas regressaram em segurança ao planeta Terra depois de 10 dias de missão no espaço.

São agora 11h09. Já a seguir há explicador na Rádio Observador, mas antes, Miguel, há outras notícias também em destaque a esta hora.

Quarenta e sete pessoas foram detidas e mais de nove toneladas de produtos agrícolas foram apreendidos no âmbito da Operação Campo Seguro da GNR. Decorreu entre julho do ano passado e 15 de fevereiro deste ano e teve por objetivo fiscalizar explorações agrícolas e florestais. A GNR realizou mais de 4 mil ações de patrulhamento. Das cerca de nove toneladas de produtos agrícolas, destaque para o distrito de Beja. Foi neste distrito que foram apreendidos mais de 4,6 mil kg de azeitona. A Associação Ambientalista Zero quer menos veículos a circular nas zonas urbanas, com ar mais poluído. No comunicado divulgado no âmbito do Dia Internacional do Ar Limpo, que se assinala amanhã, a associação alerta que Portugal continua a ter várias áreas urbanas com elevada concentração de poluentes no ar. Para combater o fenômeno, a Zero defende uma substituição das frotas mais antigas por veículos elétricos, bem como a eletrificação do transporte de mercadorias e o uso de transportes coletivos.