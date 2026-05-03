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Vamos às notícias. Começamos este jornal das 11 com uma notícia de última hora: morreu aos 82 anos o antigo locutor de rádio Cândido Mota.

É uma informação apurada pelo Observador. O antigo locutor encontrava-se internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. De acordo com a informação obtida pelo Observador, Cândido Mota enfrentava vários problemas de saúde e sofreu, nas últimas duas semanas, uma infecção hospitalar. Acabou por morrer aos 82 anos. E João Gama, vamos por isso recordar a vida de Cândido Mota.

Nasceu em 1942, filho da fadista Maria Albertina. Cresceu num ambiente ligado à música e à palavra e é uma das grandes vozes da rádio portuguesa, profundamente ligado à evolução da rádio em Portugal. Começou a carreira com apenas 17 anos no Rádio Clube Português, aos comandos do programa musical Em Órbita. Mais tarde, já na década de 70, Cândido Mota destaca-se, foi pioneiro nos programas em estilo de antena aberta. Na altura, o Passageiro da Noite, na Rádio Comercial, um programa noturno em que convidava os ouvintes a telefonarem para a rádio e intervirem em direto na antena. Após um longo percurso na rádio, na década de 90, Cândido Mota passou para a televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José. Momentos como este.

When I suddenly turn and see. Your fabulous face. My fabulous face? Yeah. Dás-me uns copos, pá. I get no kick from champagne. That's a lie, Herman. Beer or alcohol doesn't thrill me at all. That's another lie. So tell me why.

As vozes de Herman José e Cândido Mota. O locutor teve também um papel político, sempre se assumiu como uma pessoa civicamente empenhada. Foi militante do Partido Comunista Português e era uma presença regular como locutor e apresentador do palco 25 de Abril, na Festa do Avante.

A vida de Cândido Mota, recordada aqui pelo jornalista João Gama. A filha do antigo locutor de rádio diz que o pai estava doente há algum tempo e que morreu sem sofrimento, rodeado da família e dos amigos mais próximos. Junta-se a este jornal o humorista Herman José, a quem agradeço desde já a disponibilidade neste momento sensível. Herman José, que legado deixa Cândido Mota? Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.

Obrigado eu. Deixa um legado luminoso. Para já, é importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito. Se tivesse de fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 04h00 com o meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois o meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que criaram ciúmes, porque hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém. Foi também um profissional competente e teve como único inimigo da sua vida e da sua carreira, o fato de ter um superávit de bondade. Ele não se sabia defender das coisas desagradáveis, porque só via coisas positivas em tudo e, portanto, não tinha defesas e fizeram-lhe muito mal durante a vida, precisamente por excesso de bondade. Felizmente, ainda conheço várias pessoas assim, vários colegas assim. São pessoas que ficam para sempre na nossa alma, no nosso coração, porque não conseguimos pensar em nada que não seja agradável de qualquer tipo.

Como é que fica recordado, Herman José, Cândido Mota? Qual é a primeira memória que vem? Já nos falou dessas conversas no pátio, no Algarve. Que mais há a lembrar?

Mais uma vez, se eu tivesse a fazer um filme sobre a minha vida, há uma cena que eu tinha de pôr. Aos 18, 19 anos, ainda antes do 25 de Abril, fui tomar copos ao Bairro Alto e ouço uma voz dizer assim: "Não, pode ficar com o troco". Era a voz do meu ídolo de rádio, Cândido Mota, que eu não conhecia, que estava a acabar de sair de um táxi. E nessa altura viro-me para trás e digo: "Epá, você não imagina a admiração que eu tenho por si". E foi aí que eu o conheci. Ele foi gentilíssimo. Passado uns anos, estamos nós a trabalhar juntos na Roda da Sorte, portanto, foi muito curioso como depois a vida deu a volta e nos acabamos por reencontrar. E eu sou um bocadinho responsável por ele se ter transformado também numa figura tão divertida, porque ele era muito formal e muito pomposo e de repente, no trabalho comigo, transformou-se num sidekick maravilhoso.

Teve a oportunidade, Herman José, de trabalhar com Cândido Mota, o seu ídolo, como acabou de nos dizer, em vários programas ao longo da carreira. Como é que foi trabalhar com Cândido Mota? Como era Cândido Mota no momento de arregaçar mangas e começar a trabalhar?

Ele como era muito culto e muito profissional e esperto, eu acho que ele não precisava de se preparar para nada. Eu lembro-me perfeitamente que umas vezes que eu o contratei para fazer voz off nalguns esquetes que eu fazia, de Manuela e Dália e outrosEle nem preparava o texto. Lia a primeira vez impecavelmente e sem qualquer tipo de erros. Era só atraiçoado pelo fato de, depois de ser confrontado com as piadas pela primeira vez, tentar rir no meio da gravação e termos de voltar atrás. Eu acho que ele confiava muito na sua imensa cultura. Há uns cérebros que são organizados de uma certa maneira. Como ele, conheci o meu pai também, o professor German Sareva. São pessoas que a informação, ao contrário da maior parte dos seres humanos, que têm uma memória de motel, a informação entra, dorme uma noite e vai-se embora. No caso deles, a informação fica. Portanto, passam a ser enciclopédias vivas. O Cândido, se quisesse, podia ter sido uma espécie de Google a quem as pessoas telefonavam a fazer perguntas, porque sabia literalmente tudo sobre todos os temas.

Hermano José, vocês trabalharam durante muitos anos em conjunto, muitos programas. Acredito que não faltem por aí histórias de trabalho, mas também momentos para se rirem muito em conjunto, ou não?

Muito. Nós divertíamos imenso. Há talvez um momento que ele próprio recorda, realmente, e vi isso, que é muito giro. Foi num carnaval onde eu peguei no fato de espanhola da Mary Carmen, o obriguei a pôr o fato e ele fez a transmissão toda mascarado de espanhola. E foi talvez o momento mais disparatado da nossa vida.

Como é que se obriga Cândido Mota a vestir um fato assim?

No caso dele, não se obriga nada, porque ele tinha um fascínio tão grande por mim que se eu dissesse: "Cândido, manda daí da ponte sobre o Tejo para a gente fazer uma filmagemzinha e ter aqui uma coisa viral para meter na internet", ele não teria qualquer dúvida em mandar-se, porque tinha uma confiança cega nos meus critérios.

Hermano José, agradeço-lhe. Muito obrigado por nos contar e relatar como foi trabalhar com Cândido Mota, quem era Cândido Mota. Chamo agora à conversa Madalena Santos, é a diretora da Festa do Avante. Conhecia também de forma muito próxima Cândido Mota. Madalena Santos, obrigado por ter aceitado este nosso convite. O que é que recorda, não só da vida profissional, mas também da vida cívica de Cândido Mota e que legado deixa o antigo locutor de rádio?

Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, quero endereçar sentidas condolências à família, aos amigos, em particular às duas filhas e netos. É um momento de grande dor, este falar para a rádio recordando Cândido Mota, no fundo, era o seu local de trabalho por excelência. Relativamente à nossa convivência e trabalho militante ao longo de muitos anos, Cândido Mota será sempre recordado entre nós como sendo a voz da Festa do Avante. Era, de facto, ele que na abertura das portas da Festa dava as boas-vindas a todos os visitantes. Era ele que de uma forma extraordinária lia os textos do concerto de abertura da Festa do Avante, do concerto sinfónico, e que os lia de uma forma mais do que profissional. Cada palavra tinha um sentido muito específico quando ele as dizia e da forma como as dizia. E Cândido será sempre recordado entre nós como um excelente amigo, um grande camarada. Desde as primeiras Festas esteve sempre presente. A partir de um determinado momento, com o Ruben Carvalho, começou a integrar a Comissão dos Espectáculos da Festa do Avante. E aí, com toda a sua sabedoria, com toda a sua noção, de facto, da realidade, do mundo, de solidariedade, contribuiu bastante para todos os programas da Festa do Avante. Também trabalhei com o Cândido na Telefonia de Lisboa, que foi uma rádio local pirata, ainda não havia licenças para podermos atuar. A seguir ao 25 de Abril, fizemos todos uma cooperativa de rádio onde o Cândido também pontuava. Fez diversos programas com o Ruben Carvalho. Era a voz também de um programa que o Ruben Carvalho tinha, que é os Panfletos, que agora está a ser também feito pelo Pedro Tadeu. E portanto, é uma perda que é muito difícil nestes momentos conseguirmos expressar toda a nossa dor, por um lado, mas também reconhecer que o Cândido teve um papel essencialíssimo, quer na Festa, onde convivia com todos aqueles amigos, porque ele não arredava pé, entrava para lá para a Festa à sexta-feira e saía no domingo já de madrugada, não só os momentos de grande profissionalismo, mas também os momentos de convívio que teve ao longo de todo este tempo. E portanto, ele será sempre recordado por nós e terá sempre o seu papel na Festa.

Madalena Santos, podemos esperar algum tipo de homenagem na edição do Avante deste ano?

Veremos. Estamos a considerar várias coisas, veremos.

O PCP recorda Cândido Mota como uma figura mais emblemática da comunicação. Parece-lhe justa esta afirmação?

Com certeza, porque o Cândido mostrou sempre nos grandes momentos em que o país se confrontou com problemas, a sua postura, a sua posição, sempre ao lado dos trabalhadores. Aliás, recordo que ele também deu a voz para alguns tempos de antena da CGTP e portanto estava sempre solidário com tudo aquilo que nós lhe solicitássemos. Muitas vezes nem precisávamos solicitar, ele era o primeiro a bater à porta, a telefonar, a dizer: "Aqui estou eu, vamos lá embora e o que é necessário fazer." E portanto, sempre teve uma postura de grande solidariedade com todas as grandes causas do Portugal de Abril.

Agradeço à Madalena Santos, ajudou-nos a recordar Cândido Mota. Morreu aos 82 anos o antigo locutor de rádio. Informação apurada pelo Observador, estava Cândido Mota internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Enfrentava vários problemas de saúde. Nas últimas duas semanas sofreu uma infeção hospitalar, acabou por morrer hoje aos 82 anos. Deixa um legado ligado à rádio, e não só.