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São agora 11 horas. As notícias com Miguel Vieira. A descida das temperaturas durante a noite ajudou no combate ao incêndio de Vouzela. Uma das várias frentes está dominada, outra está em consolidação, mas a Proteção Civil alerta que o cenário continua instável.

Sim, há uma grande dose de imprevisibilidade. Os meios de combate a este incêndio, que dura desde quinta-feira, têm vindo a ser forçados ao longo da manhã. A esta hora estão no terreno 1200 operacionais, 400 viaturas, 11 meios aéreos. Têm vindo a aumentar ao longo da manhã os meios aéreos envolvidos no combate às chamas. A Proteção Civil destaca que as chamas começam a ceder em alguns pontos, mas avisa que tudo pode mudar, sobretudo por causa do vento. Em declarações à SIC, o vereador da Câmara de Vouzela, com pelouro da Proteção Civil, Pedro Correia, explica que a noite ajudou, mas avisa que as próximas horas e que este dia vai ser longo e imprevisível.

A noite foi um pouco mais tranquila. Nós continuamos com muitos elementos de prevenção e de combate no terreno. Continuamos com uma frente ativa no nosso concelho. Neste momento estamos a proceder à consolidação dos pontos quentes, que são muitos, é uma área muito extensa, um perímetro muito alargado. Continuamos a ter muitas preocupações com o dia. O calor vai aumentar, a temperatura vai aumentar. Temos algum vento, e como eu disse, muitos pontos quentes. Vai ser um dia longo e esperamos que corra tudo bem. Estamos a fazer alguns trabalhos de prevenção também para alguma população que ainda poderá estar próxima dessa frente mais ativa, com alguma distância, mas estamos a fazer algum trabalho de prevenção.

O vereador da Câmara de Vouzela confirma também que há danos provocados por este incêndio. Pese embora também diga que ainda é cedo para fazer a contabilização global dos estragos. O fogo chegou a várias povoações ontem à noite, sobretudo na serra do Caramulo, em Tondela, mas não foi preciso retirar ninguém de casa. O incêndio começou na madrugada de quarta para quinta-feira, em Vouzela, alastrou-se a outros três concelhos e desde então já consumiu pelo menos 13 mil hectares de terreno. Sete distritos continuam hoje sob aviso vermelho do IPMA. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a partir de hoje uma ligeira descida da temperatura, mas destaca que o tempo vai continuar quente e seco durante a semana.

O governo decretou para hoje um dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela, sobretudo portugueses e lusodescendentes.

O mais recente balanço dá conta de pelo menos 93 mortes e 57 desaparecidos entre a comunidade portuguesa e lusodescendente. Números globais: há quase 3 mil mortes, perto de 17 mil feridos. A jornalista Maria Miguel Marques falou com portugueses na Venezuela, explicando-nos as raízes desta ligação da comunidade portuguesa a este país do continente americano. Abordou também o impacto dos terramotos para a comunidade lusa em Caracas.

A origem desta comunidade remonta ao século XX, como explica ao Observador o historiador distinguido entre a comunidade portuguesa na Venezuela, Daniel Bastos.

A Venezuela foi uma das grandes rotas extra-europeias da imigração portuguesa. Houve um período em que a Venezuela atravessava um grande crescimento económico, graças, sobretudo, ao boom petrolífero, contrastado naturalmente com a realidade portuguesa, marcada ainda pela ditadura salazarista.

Hélder Teixeira é filho de imigrantes madeirenses que fugiram da guerra colonial e acabou por nascer na Venezuela. Quando a situação política venezuelana piorou há cerca de 10 anos, os pais voltaram para a Madeira, mas Hélder Teixeira ficou. Agora com família estabelecida em Caracas, está a passar um momento difícil e por isso mesmo não quer ir embora.

Este é o momento onde nós, tanto como cultura portuguesa e tanto também como venezuelano, é um momento de prestar muito mais apoio.

Resiliência é a palavra que o historiador Daniel Bastos usa para descrever a comunidade portuguesa na Venezuela.

Esta é mais uma dura batalha, dura dificuldade que a comunidade portuguesa na Venezuela está a atravessar e que eu estou convencido que com aquele espírito de resiliência, de sacrifício e de luta que lhe é tão característica, irá conseguir dar a volta por cima.

O historiador Daniel Bastos acrescenta ainda que, apesar dos portugueses na Venezuela constituírem uma das maiores comunidades da diáspora, nos próximos tempos serão muito menos os portugueses que vão escolher a Venezuela como nova casa.

Maria Miguel Marques, jornalista do Observador, esteve à conversa com representantes da comunidade portuguesa na Venezuela, onde se estima que 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas no território. O governo interino de Delcy Rodríguez anunciou, entretanto, um pacote de medidas económicas e financeiras para apoiar as vítimas.

No 4 de julho dos Estados Unidos, Donald Trump exalta a grandeza do país e fala numa nova era dourada graças à atual administração. O presidente norte-americano assinala os 250 anos de independência dos Estados Unidos, Miguel, com muitos autoelogios.

Foi durante o discurso que fez ontem à noite em Washington para assinalar a data. Diz que os Estados Unidos vivem uma época dourada, estão melhores do que nunca, apesar das consequências do conflito no Médio Oriente. Trump fala numa nação vitoriosa.

A América é uma nação de vencedores e hoje o nosso país está a ganhar novamente. Estamos a ganhar como nunca. A América está de volta.

Alguns dos elogios feitos por Donald Trump à nação americana e à administração que tem sido feita por Donald Trump e pela equipa que lidera.

São agora 11h07, já a seguir há português suave com o linguista Marco Neves. Para já, Miguel Videira, vamos ainda a outras notícias em destaque nesta manhã de domingo.

Ainda Donald Trump, que falou com Vladimir Putin ao telefone este sábado. A guerra da Ucrânia foi também destaque. É isso que diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A Rússia adianta que foi a Casa Branca a tomar a iniciativa desta conversa. Trump falou também com Zelensky sobre o conflito no leste da Europa. Portugal registou entre 2024 e 2025 o maior aumento anual de despesa em defesa da última década. Elevou o investimento para 6,1 mil milhões de euros. Cumpriu assim pela primeira vez a meta da NATO de 2% do PIB de investimento em defesa. É isso que indica o relatório anual divulgado pela Aliança Atlântica, a anteceder a cimeira da NATO, que decorre entre terça e quarta-feira em Ancara, na Turquia. A seleção nacional realizou hoje o último treino antes do jogo com a Espanha, dos oitavos final do Mundial. Roberto Martínez e os jogadores fazem mais logo a antevisão da partida. Portugal tenta seguir em frente neste mundial. A equipa chegou esta madrugada a Dallas, no Texas. Foi recebida por centenas de adeptos, um verdadeiro clima de festa. O jogo com a Espanha está marcado para amanhã, oito da noite. Relato e comentários aqui na antena do Observador. João, sei que já foste à Disneyland de Paris. Gostaste?

Gostei muito, foi no início do ano. No meu aniversário.

Como não? Não tiveste tanta sorte quanto este rapaz, que teve um dia muito feliz na Disneyland da Califórnia, nos Estados Unidos. Foi o visitante número mil milhões ou um bilhão, como se diz em inglês. É um rapaz de oito anos que foi à Disney com os pais. Recebeu este título de visita recorde. Como prêmio, teve direito a uma visita guiada VIP.

Sonho.

O parque da Disney, nos Estados Unidos, abriu em 1955 e alcançou agora a meta de mil milhões de visitantes.

E este deve ser ainda bem maior do que a Disneyland de Paris.

De Paris, foi onde estiveste.

Sim, este deve ser ainda maior. Enfim, há pessoas com sorte. Este miúdo foi o visitante número mil milhão. É assim que fechamos o jornal das 11 com o Miguel Videira.