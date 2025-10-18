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Jornal do Meio-Dia, na Rádio Observador, com edição do Luís Soares. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apresentou esta manhã a candidatura à Presidência da República para defender, Luís, uma democracia forte.

Catarina Martins escolheu o Porto para apresentar essa candidatura. O discurso da apresentação foi acompanhado pela repórter Maria Rego, que terminou há instantes. Maria, a Catarina Martins recorreu à experiência partidária e política que tem como uma vantagem nessa corrida presidencial.

Precisamente, Catarina Martins foi recebida com um forte aplauso que durou alguns minutos. Esta sala dividiu-se ao meio, num corredor, para que Catarina Martins passasse, numa sala onde se viu várias pessoas de todas as idades. A candidata à Presidência da República começou por se apresentar perante esta plateia, quer ao nível pessoal, quer também profissional, e relembra que esta candidatura é precisamente uma candidatura em nome próprio.

A candidatura presidencial é pessoal, mas é tão forte quanto mais partilhada. Termino, por isso, com um apelo e um compromisso. O apelo a que façamos deste movimento um espaço de encontro, de convergência. Esta candidatura não se define por fronteiras partidárias. Dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política, empenhada na democracia e que não desistem de um país melhor. O meu compromisso é absoluto. Nesta candidatura, haverá lugar para todas essas vozes.

As palavras de Catarina Martins, que deixa esse apelo para que há espaço para várias outras vozes nesta candidatura. A antiga líder do Bloco de Esquerda referiu ainda que não é tarde demais e que tem esse orgulho de um Portugal solidário. Fala ainda e atira que há uma política da morte e uma política da vida, e essa é a escolha que existe neste momento para que os portugueses façam. Durante este discurso, de pouco mais de 15 minutos, houve também espaço para menção à guerra da Ucrânia e aos tempos de incerteza que se vive em Kiev, onde contou até na primeira pessoa que esteve por lá e o que viu, esse cenário de guerra e destruição. Houve também espaço, neste discurso, para uma menção à flotilha humanitária de Gaza, que foi recebida também com fortes aplausos. Isto porque, lá atrás na sala, estava também presente a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e também Fabian Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Como dizia, foi um debate muito aplaudido, aqui com uma sala repleta de gente a apoiar essa candidatura de Catarina Martins à Presidência da República.

Uma apresentação acompanhada pela repórter Maria Rego, com Catarina Martins a fazer esse apelo à convergência em torno da sua candidatura, que diz não ter fronteiras partidárias.

E Luís, continuamos a falar de eleições presidenciais. O socialista Pedro Delgado Alves diz que o apoio do PS a António José Seguro é natural.

Uma vez que não há mais nenhum candidato da área política socialista nesta corrida eleitoral, este fim de semana, o líder do PS vai propor que o partido apoie esta candidatura numa reunião que está marcada para amanhã da Comissão Nacional do Partido Socialista. No explicador desta manhã, aqui na Rádio Observador, Pedro Delgado Alves não diz se apoia pessoalmente o antigo secretário-geral, mas diz que compreende a tomada de posição de José Luís Carneiro.

Compreendo a posição do secretário-geral, ou seja, neste momento não há ninguém na área política do Partido Socialista, seu militante, que se tenha apresentado ou que tenha manifestado a intenção e se tenha mantido na candidatura. Portanto, compreendo perfeitamente a decisão do secretário-geral do Partido Socialista. Quanto à minha posição pessoal, ela será minha e pessoal. Não tem necessariamente que ser a do partido. Publicamente, já tenho dado nota. Tenho uma visão de um perfil de presidente da República e de uma adesão e de uma interpretação de uma das missões fundamentais da Presidência da República, que é a defesa da Constituição. Nem sempre concordo ou tenho concordado com o que António José Seguro tem dito sobre o assunto.

Pedro Delgado Alves, esta manhã, aqui na Rádio Observador. José Luís Carneiro e Carlos César devem propor amanhã o apoio do PS a António José Seguro na corrida presidencial, em reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista.

O PS quer ouvir na especialidade as confissões religiosas sobre a aprovação da proibição do uso de burca no espaço público.

Um projeto de lei apresentado pelo Chega e que foi aprovado ontem na Assembleia da República, com os votos a favor de toda a direita. O PS votou contra. No explicador desta manhã, o deputado Pedro Delgado Alves, que faz parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, considera que o Parlamento não deve legislar sem ouvir as comunidades afetadas.

Uma coisa muito importante que se tem que fazer é garantir que, na especialidade, se faça um conjunto de audições adicionais que não tiveram lugar até agora. Nós queremos ouvir a Comissão da Liberdade Religiosa, que tem, no âmbito das suas competências, a possibilidade de se pronunciar sobre temas, sobre legislação. Esse era um dado que acho que era muito importante num debate com esta natureza. E eu acho que era também já importante, e acho que o Parlamento tem mesmo que fazer isso, era ouvir as comunidades abrangidas. Seria impensável que o Parlamento o fizesse sem fazer essa audição.

O deputado do PS mostra-se também surpreendido com a aprovação do projeto de lei por parte dos partidos da direita, nomeadamente pelo PSD e pelo CDS. Defende Pedro Delgado Alves que os partidos deviam ter tido uma postura mais crítica.

Por muito impopular que seja, por muito que o discurso populista seja mais fácil de vender, o PSD e o CDS tinham a obrigação de, enquanto partidos democráticos, que durante muitos anos eram bastiões da defesa das liberdades fundamentais e da liberdade religiosa, deviam ter dito: "Não, isso que o Chega nos apresenta é uma coisa que não serve. Podemos até fazer este debate, mas não é nos termos em que a extrema-direita o está a traçar", e esse é que acho que foi o erro.

Pedro Delgado Alves, as críticas do deputado socialista, que espera ainda que o Presidente da República se pronuncie sobre esta matéria.

Luís, este é um projeto de lei que merece também as críticas da Anistia Internacional.

Em comunicado, a organização humanitária defende que nenhum decisor político deve ditar o que uma mulher pode ou não vestir. Acusa a proposta de violar vários direitos humanos. A Anistia diz também ter sérias dúvidas de que a proibição respeite o direito internacional. A Ordem dos Advogados e o Conselho Superior do Ministério Público já emitiram pareceres negativos à lei aprovada, alertam para a existência de irregularidades legais e também de inconstitucionalidades.

O antigo ministro do PSD, Miguel Poiares Maduro, acusa os partidos de esquerda e direita de entrarem em contradições.

Na rede social X, Miguel Poiares Maduro diz que a esquerda, que tanto defendeu a eliminação de qualquer símbolo religioso do espaço público e a necessidade do Estado impor a frequência de aulas contra as opções religiosas de alguns, defende agora que o Estado não deve ter qualquer papel desse tipo. Já sobre a direita, diz Poiares Maduro, que antes defendia que o Estado não devia interferir na liberdade religiosa, nem impor valores sociais ou certas compreensões de não discriminação, e que agora vem defender esse papel.

12h07. A seguir, Cinco Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Antes, Luís, outras notícias em destaque.

O presidente do Conselho Europeu defende que a Europa pode rearmar-se sem sacrificar o Estado social. No Congresso dos Socialistas Europeus, em Amesterdão, António Costa considera que, desde a agressão da Rússia contra a Ucrânia, ficou claro que a paz sem defesa é uma ilusão e, por isso, para António Costa, apoiar a Ucrânia não é suficiente, é preciso fazer mais pela defesa da Europa. O Hamas não garante que vai desarmar a Faixa de Gaza. Lembra que a questão teria de envolver outros grupos armados. O desarmamento do grupo palestiniano está previsto na segunda fase do acordo de cessar-fogo, mas um alto funcionário do Hamas, citado pelo jornal Haaretz, sublinha que a presença do grupo em Gaza é necessária para proteger a entrega de ajuda humanitária. Também hoje, a notícia de que Israel identificou o corpo do refém que foi ontem entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha. Já foram contados todos os votos na cidade de Lisboa, nas eleições autárquicas. O Chega ficou à frente da CDU por três votos. São dados avançados pela CNN Portugal. Foram validados os 61 boletins de voto antecipado na freguesia de São Domingos de Benfica, que tinham sido dados como nulos por não incluírem o quadrado para assinalar o voto da candidatura do Chega. Depois da decisão tomada em sede de assembleia de apuramento geral, o Chega confirma, assim, o terceiro lugar na maior autarquia do país, com três votos mais do que a CDU. E já sabemos, João, que Taylor Swift nos vai aparecendo de vez em quando aqui nos jornais. E hoje a notícia é que a cantora norte-americana doou cerca de $100 mil a uma fã de dois anos que está a lutar contra o cancro.

Ela que tem sido também muito notícia pelo novo álbum que saiu. Tem aqui uma música que passa na Rádio Observador. Como é que isto tudo aconteceu?

Esta fã chama-se Layla, tem um tipo de cancro cerebral muito raro e agressivo. E Taylor Swift, já sabemos, é conhecida também por essa veia solidária. A artista visita várias vezes hospitais pediátricos e, desta vez, não ficou indiferente à história desta criança. A artista doou cerca de €86 mil, os tais $100 mil, para ajudar esta pequena Swiftie. Os pais da criança dizem estar em choque e que estão muito gratos pela ajuda. E digo-te mais, João, se houvesse um prêmio para quem ouve Taylor Swift mais cedo, ia para a Layla.

Por quê?

Porque a mãe ouviu as músicas da cantora durante toda a gravidez e diz que deu à luz uma mini Swiftie logo desde que nasceu. Os pais dizem que durante os tratamentos, Layla encontra alegria na cantora e também nas músicas dela.

E agora teve esta recompensa, este miminho tão bom. Taylor Swift a fechar este jornal do meio-dia.