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Meio-dia. Jornal do Meio-dia com edição do Miguel Vilar. Miguel, está em fase de conclusão o incêndio que atingiu uma loja na zona de Carnaxide, em Lisboa.

O incêndio mobilizou meia centena de operacionais e obrigou ao corte de algumas ruas. Aconteceu numa loja de roupa e produtos chineses. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, Reinaldo Muralha, explica que esta força foi chamada ao local de madrugada.

O alerta foi dado por volta das 5h15. Nós chegamos 5h23 e demos com este armazém, com este pavilhão, já com muito fumo e já a começar a ficar todo tomado. Tinha os proprietários fora já do armazém. Encontrava-se também uma patrulha da PSP e começamos em trabalhos.

A extinção do incêndio foi feita a partir do exterior da loja. Não há feridos a registrar, não se sabe o que esteve na origem do fogo. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

E deste incêndio urbano, seguimos para os incêndios florestais. Estão dominados os fogos de Vouzela e Vila Verde. Centenas de operacionais continuam, no entanto, no terreno para garantir que não há reacendimentos.

Em Vouzela, no distrito de Viseu, continuam no local mais de 700 operacionais, 250 viaturas e três meios aéreos. Já em Vila Verde, no distrito de Braga, 80 operacionais e 30 viaturas fazem o mesmo trabalho. A descida da temperatura nas últimas horas ajudou no combate a estes dois incêndios. As previsões apontam para uma descida gradual da temperatura ao longo da semana. Hoje, quatro distritos continuam, ainda assim, sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os avisos estão em vigor até ao final do dia, vão reduzindo ao longo da semana.

E os incêndios são também motivo de preocupação em França. Nos Pirineus Orientais, houve necessidade de retirar de casa perto de 10 mil pessoas.

Com o ministro francês do Interior a admitir que este número pode subir com o agravar das condições meteorológicas. À semelhança de Portugal, também França enfrenta uma onda de calor. As chamas consomem uma zona de floresta, atingiram uma área de quase 5 mil hectares. O incêndio começou no sábado e há pouco ainda não estava dominado.

É um fogo que acaba por condicionar também a terceira etapa da Volta à França em bicicleta.

Que hoje começa em Espanha, a tirada de hoje. O pelotão entra depois em território francês e termina a tirada em Les Angles, precisamente nos Pirineus Orientais. Ora, o prefeito do departamento dos Pirineus Orientais anuncia a proibição da presença de público no percurso em França. A caravana do Tour fica também limitada aos ciclistas e veículos considerados essenciais.

Vamos ao Mundial de Futebol. Portugal de frente esta noite a Espanha, em jogo dos oitavos de final da competição.

E quem perder está fora do Campeonato do Mundo. Ontem, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida, Cristiano Ronaldo confirmou que este é o último Mundial da carreira. Espera o internacional português que o derradeiro capítulo seja escrito lá mais pra frente, sinal de que a equipe portuguesa conseguiu ultrapassar a Espanha.

Tem sido uma experiência bonita. Estamos a melhorar jogo a jogo. Sabemos que esta é uma competição que é impossível jogar bem todos os jogos. Não está fácil pra ninguém. É só ver as equipes que já foram eliminadas e diz tudo. Mas eu vejo a equipe tranquila, equipe bem, treinamos bem, preparamos bem. A respeitar o adversário, sabemos que é um adversário superdifícil, mas estou com aquela fé que amanhã vai correr bem e vamos ganhar.

Assim seja. E é também esse o desejo do selecionador nacional, Roberto Martínez, considera que a equipe chega mais forte a este decisivo encontro com a seleção espanhola.

Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas, sem dúvida, estamos agora mais preparados que quando chegamos.

O Portugal-Espanha está agendado para às 20h. Vamos acompanhar tudo. A Pare e Passe aqui na antena do Observador. A emissão especial arranca logo depois do jornal das 19h.

Ainda o Mundial de Futebol. Há uma polêmica motivada pela despenalização de um jogador dos Estados Unidos que viu um cartão vermelho na última partida.

Trata-se de Folarin Balogun, o avançado estrela da seleção norte-americana. Viu um cartão vermelho no jogo dos dezesseis avos de final contra a Bósnia. Ora, a FIFA decidiu levantar a suspensão, que impediu o atleta de participar no encontro dos oitavos de final frente à Bélgica. O Martim Madeira está aqui conosco em estúdio. Martim, por que o levantamento da suspensão determinado pela FIFA está a provocar polêmica?

Bom, temos dois tipos de polêmica neste caso. Temos uma polêmica futebolística e uma polêmica mais política. Vamos à que toca no futebol primeiro. Inicialmente, a FIFA decidiu suspender, como dita a regra, o jogador por um jogo, mas entretanto, decidiu reverter essa decisão, congelá-la por um ano e, portanto, se Balogun se portar bem, o castigo desaparece. É como se fosse uma espécie de liberdade condicional. Ora, depois desta decisão, Donald Trump foi às redes sociais e escreveu que a FIFA tomou a decisão correta. Com isto, vários jornais escrevem que Donald Trump ligou e pediu ao presidente da FIFA para retirarem esta suspensão. Entretanto, a UEFA fez também um comunicado a dizer que esta decisão vai contra os regulamentos e os princípios do futebol. A UEFA questiona mesmo a integridade da FIFA e a capacidade da organização em salvaguardar os princípios do futebol. Também o treinador da Bélgica comentou sobre este caso, diz que não sabia que o dia 5 de julho era o dia das mentiras para a FIFA.

Sendo que dizias há pouco que há também uma dimensão mais política em torno desta polêmica. Que dimensão é essa?

Bom, essa é um cadinho mais simples. Nos Estados Unidos, Donald Trump quis acabar com a cidadania por direito de nascimento e este jogador em questão, que alegadamente Trump quis salvar, nasceu de fato nos Estados Unidos, porque a mãe estava de férias nos Estados Unidos, não teve o voo de retorno e teve que nascer lá e com isso tornou-se cidadão do país, justamente ao abrigo do direito que Trump quer acabar. Portanto, abriu novamente aqui um debate sobre esta matéria nos Estados Unidos.

As duas polêmicas em torno desta despenalização do avançado norte-americano, que vai marcar presença no jogo dos oitavos de final frente à Bélgica, apesar das críticas da seleção belga e também da UEFA, o organismo que gere o futebol no velho continente.

12h07, Miguel, que outras notícias vão marcando esta segunda-feira?

A GNR já detive este ano 134 pessoas pelo crime de incêndio. A Guarda Nacional Republicana adianta que a maioria das detenções está relacionada com comportamentos negligentes. Informação revelada em comunicado. A GNR anuncia também o reforço do patrulhamento em todo o país face ao agravamento do perigo de incêndio rural. No Irã, decorre a procissão de homenagem ao antigo líder supremo, Ali Khamenei. É mais um momento integrado nas cerimônias fúnebres do aiatolá, que morreu no primeiro dia de ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã. A urna que transporta os restos mortais de Ali Khamenei está coberta com a bandeira nacional, passa pelas ruas de Teerã num percurso que chega quase aos 10 quilômetros. Há milhares de pessoas na rua. É isso que se vê nas imagens que chegam da capital iraniana, Teerã.

Miguel Vilar e o Jornal do Meio-dia.