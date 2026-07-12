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Observador. Atualizamos as notícias com o Luís Soares. O Irão voltou a fechar o Estreito de Ormuz por tempo indeterminado, até que os Estados Unidos abandonem a região do Golfo Pérsico. A última madrugada, Luís, foi marcada por ataques entre os dois países.

Washington atingiu 140 alvos militares do Irão, incluindo instalações de mísseis e drones. Os norte-americanos concluíram durante a última madrugada uma nova ronda de ataques contra alvos iranianos. Foi a resposta de Washington a um bombardeamento iraniano contra um navio de bandeira cipriota que circulava por Ormuz. Teerão diz que várias embarcações ignoraram os avisos para corrigirem a rota e navegarem pelo corredor autorizado. A marinha iraniana encerrou, até nova ordem, o Estreito de Ormuz e avisa que qualquer tentativa de impor uma nova rota de navegação terá uma resposta firme. Isto acontece depois de ontem, Omã ter sugerido uma proposta com duas vias de circulação em Ormuz, sem que nenhuma implicasse o pagamento de portagens. Entretanto, o Irão respondeu também aos ataques dos Estados Unidos. Teerão reivindicou ataques contra bases aéreas norte-americanas em seis países do Golfo.

E na análise, mais esta escalada de tensão no Medio Oriente, a especialista em relações internacionais, Liliana Reis, diz que não acredita no colapso das negociações.

Foi no gabinete de guerra desta manhã. Liliana Reis destaca um acordo frágil, que sofreu mais um contratempo, mas prevê que as negociações possam continuar.

Podemos dizer que está bastante comprometido. Não podemos é falar em colapso, porque se houvesse um colapso final, naturalmente, que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Araghchi, não se tinha dirigido a Omã, ainda ontem, para negociações. Aquilo que nós continuamos a observar é que há, efetivamente, uma vontade de cada uma das partes assegurar uma vantagem negocial do ponto de vista dos seus objetivos estratégicos.

Análise da Liliana Reis, especialista em relações internacionais, no gabinete de guerra desta manhã.

O Livre quer que o Ministro da Educação preste esclarecimentos no Parlamento sobre a polêmica em torno da correção digital dos exames nacionais.

E acusa Fernando Alexandre de não estar à altura dos desafios que tem. No arranque do último dia do Congresso do Livre, em Sintra, o candidato a porta-voz do partido, Jorge Pinto, defende que se Fernando Alexandre não der a cara, não tem condições para continuar no cargo.

Perante tudo aquilo que está a acontecer, perante todas as trapalhadas que foram criadas por culpa do próprio, não venha dar a cara imediatamente à Assembleia da República por tudo o que está a acontecer, é um ministro da Educação que, se calhar, não está à altura dos desafios que tem e não está, certamente, à altura dos milhares de jovens que vão entrar no ensino superior no próximo ano.

Jorge Pinto, em declarações aos jornalistas, à chegada ao segundo dia do Congresso do Livre. O candidato a porta-voz considera também que o anúncio de que os professores vão receber horas extra pela correção dos exames é apenas o cumprimento da lei. Quanto ao futuro político do Livre, Jorge Pinto insistiu na ideia de que o partido quer chegar ao poder.

Nós nunca tivemos medo ao poder ou nojo ao poder. Sempre dissemos que queríamos estar no poder a todas as escalas, precisamente porque é estando no poder que conseguimos responder melhor aos anseios dos portugueses, é estando no poder que conseguimos criar as políticas que melhoram a vida dos portugueses. E isso é algo que nós queremos e queremos a breve trecho. E acredito que o crescimento que o Livre tem tido, o fato de ter assumido um papel importante na política portuguesa, certamente na esquerda, quando se tornou o principal partido à esquerda do PS, mostra que as expectativas são boas.

Jorge Pinto, em declarações aos jornalistas, à chegada para o último dia do Congresso do Livre, em Sintra, que está a ser acompanhado pelo repórter da Rádio Observador, Ricardo Lopes, aqui em direto. E Ricardo, já se ouviu o discurso da co-porta-voz do Partido Verde Europeu, com críticas à presidente da Comissão Europeia.

Sim, saiu há pouco do palco a política grega Voula Tsirtsi, no discurso de abertura deste último congresso do Livre, falou sobre a ascensão da extrema-direita por toda a Europa, culpa o centro-direita pela normalização da extrema-direita e neste tópico, a política grega deixou também algumas críticas à presidente da Comissão Europeia por não ter cumprido algumas das promessas pré-eleitorais que fez em 2024, que prometiam, segundo Voula Tsirtsi, combate mais intenso à extrema-direita. Abordou também a necessidade de planear, a nível europeu, um maior combate às alterações climáticas e dedicou alguns minutos aos conflitos no Médio Oriente, concretamente à ocupação israelita na Palestina, momento em que conseguiu um longo aplauso com todos os congressistas de pé. Voula Tsirtsi não é a única representante de outros partidos aqui no Congresso do Livre. A nível da política doméstica, como é habitual em congressos deste gênero dos partidos, há representantes De outros espectros políticos e de outros partidos. Segundo o Livre, vão estar presentes, pelo PSD, a vice-presidente do partido, Inês Palma Ramalho, e o deputado Bruno Ventura. A representar o PS, estará presente o secretário nacional André Moscaldas. Os liberais são representados por André Abrantes Amaral, vice-presidente da IL. Já do Partido Comunista, está Jorge Pires, da Comissão Política do Comitê Central do PCP. É o único que eu consigo confirmar que já se encontra no pavilhão. Já consegui ver Jorge Pires. A ex-deputada Joana Mortágua e o dirigente João Curvelo vão representar o BS. Sílvia Marques, o PAN. O Livre diz que o CDS não respondeu, o JPP não conseguiu estar presente e o Chega não foi sequer convidado. Os trabalhos, entretanto, prosseguem. Terminou há pouco a aprovação também de um voto de louvor a Pedro Mendonça, dirigente do Livre, que deixa os órgãos nacionais do partido depois de uma década, onde desempenhou várias funções. Neste momento, Luís, é comunicado aos presentes as votações das moções apresentadas ontem pelos militantes do Livre. São mais de 80, vamos mais ou menos a meio, devem ainda demorar um pouco, uns quantos minutos. Entretanto, fomos também informados que os resultados das eleições para os três órgãos do partido só serão conhecidos perto da 13h.

E o Ricardo Lopes vai continuar a acompanhar em Sintra o Congresso do Livre, também a aguardar pelos resultados das votações para os órgãos nacionais do partido.

Em Espanha está estabilizado o incêndio em Almeria, que provocou 12 mortes, o que vai permitir o regresso a casa de cerca de mil pessoas.

O incêndio em Los Galardos já consumiu 7 mil hectares, dados atualizados esta manhã. Os esforços de combate ao incêndio continuaram durante a madrugada de domingo, marcando o terceiro dia de luta contra as chamas. Ontem à noite, com a evolução mais favorável ao combate, mais de 600 moradores foram autorizados a regressar a casa em várias localidades. O regresso de cerca de mil pessoas que faltam vai ser feito de forma progressiva. Isso mesmo explicou o presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno.

"Uma equipa de cerca de 90 profissionais do INFOCA e unidades de vigilância aérea permanecem no local e as mil pessoas que haviam sido evacuadas receberam autorização para regressar. Ontem, 600 moradores foram autorizados a voltar às próprias casas. No entanto, esse regresso está a ser realizado de forma faseada para garantir que todas as medidas de segurança e precauções necessárias sejam observadas. Trata-se, portanto, de mais uma boa notícia para os moradores que, infelizmente, enfrentam situações de grande risco."

Para já, o perímetro está estabilizado e as perspectivas são favoráveis. Ontem chegaram a estar 32 meios aéreos no combate às chamas. No terreno, operacionais e voluntários andam pelos locais onde as chamas já foram extintas para tentar encontrar possíveis vítimas.

Agora 12h07, já seguirá em 40 minutos. Para já, Luís, há ainda outras notícias em destaque.

Mais de um terço do território francês está em alerta vermelho devido ao calor. O Serviço Meteorológico elevou para 37 o número de comunas francesas em alerta máximo, devido à onda de calor a partir do meio-dia de hoje. O Meteo France descreve o fenômeno como prolongado, intenso e generalizado, sublinhando que eleva o risco de propagação de incêndios florestais. Espera-se que as temperaturas máximas de hoje cheguem a valores entre os 37 e os 41 graus nas regiões em alerta vermelho. A previsão é que este episódio de calor extremo dure, pelo menos, até meados da próxima semana. Donald Trump já reagiu e recorda Lindsey Graham como um verdadeiro patriota. O senador e aliado de Donald Trump morreu aos 31 anos de doença súbita. Anúncio feito pelo gabinete do senador da Carolina do Sul. Isto acontece no meio de uma campanha para um quinto mandato no Senado, depois de ter vencido as eleições primárias republicanas em junho. Lindsey Graham faleceu após retornar a Washington de uma visita a Kiev, onde se tinha reunido com as autoridades ucranianas. A polícia britânica deteve um novo suspeito no caso de Anne Widdecombe. Em causa, a morte da antiga deputada de 78 anos. O corpo foi encontrado na casa onde vivia na quinta-feira. Ontem à tarde, a polícia deteve um homem descrito como um cidadão britânico caucasiano, encontra-se sob custódia. Na sexta-feira, a polícia tinha detido um outro homem, mas que deixou de ser considerado suspeito. As autoridades sublinham que não existem indícios de terrorismo ou de risco alargado para a população.

Luís Soares, com a edição do meio-dia.