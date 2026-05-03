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A este tema. Edição da Uma, na Rádio Observador, com o José Rafael Lopes. O Governo recorda Cândido Mota como alguém que marcou a história de Portugal. Foi o que escreveu a ministra da Cultura na rede social X.

Lembra dessa forma um artista multifacetado, próximo de todos os portugueses. Margarida Balseiro Lopes recorda o percurso do radialista, ator de teatro e cinema, e conclui que Cândido Mota marcou várias décadas da história do país e envia, por isso, condolências à família e aos amigos. Cândido Mota morreu hoje, tinha 82 anos. O antigo locutor de rádio encontrava-se internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. De acordo com a informação obtida pelo Observador, Cândido Mota enfrentava vários problemas de saúde e sofreu nas últimas duas semanas uma infecção hospitalar. Deixa, João Gama, uma vida que se pode confundir com a história da rádio em Portugal.

Nasceu em 1943, filho da fadista Maria Albertina. Cresceu, por isso, num ambiente ligado à música e à palavra. Tornou-se uma das grandes vozes da rádio portuguesa, profundamente ligado à evolução da rádio em Portugal. Começou a carreira com apenas 17 anos no Rádio Clube Português, uma entrada no mundo da rádio que aconteceu por acaso.

"Sentou-me a um microfone e disse: 'Agora dizer qualquer coisa.' Eu disse: 'O quê?' Ele foi buscar um jornal, um diário de notícias, e disse assim: 'Leia aí o artigo de fundo.' Eu olhei pro jornal e li um pedaço do artigo de fundo do senhor Augusto Castro. Ele disse: 'Sim, senhor, este rapaz tem boa voz. Hoje à tarde vens fazer uma prova como deve ser.'"

A história, na voz do próprio Cândido Mota, da primeira entrevista no Rádio Clube Português. Mais tarde, já na década de 70, Cândido Mota destaca-se, foi pioneiro nos programas em estilo de antena aberta. Na altura, o Passageiro da Noite, na Rádio Comercial, um programa noturno em que convidava os ouvintes a telefonarem pra rádio e intervir em direto em antena. Após um longo percurso na rádio, na década de 90, Cândido Mota passou pra televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José, em momentos como este.

I suddenly turn and see. Your fabulous face.

My fabulous face?

Yeah.

Dá os teus copos, pá.

When I get no kick.

As vozes de Herman José e Cândido Mota. O locutor teve também um papel político, sempre se assumiu como uma pessoa civicamente empenhada. Foi militante do Partido Comunista Português e era uma presença regular como locutor e apresentador do palco 25 de Abril, na Festa do Avante.

O legado e a vida de Cândido Mota, aqui um trabalho do jornalista da Rádio Observador, João Gama.

Após um longo percurso na rádio, Cândido Mota passou depois pra televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José.

Durante anos, trabalharam em conjunto em programas como a Roda da Sorte e Com a Verdade Me Enganas. Na Rádio Observador, Herman José lembra um homem bondoso e profissional que deixa um legado luminoso.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito, enfim. Se tivesse que fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às quatro da manhã com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois, o meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas falavam, tinham uma dialética formidável, daquelas que geram ciúmes, algo que hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém.

Herman José, declarações na Rádio Observador. O humorista era amigo, desde a juventude, de Cândido Mota. Foram colegas de trabalho durante anos na televisão.

E mudamos de tema neste Jornal da Uma. O presidente da República condena as agressões a militares da GNR.

António José Seguro discursou no Porto, na cerimônia que assinala os 115 anos da Guarda Nacional Republicana. O chefe de Estado saudou o esforço no cumprimento da missão da GNR e apontou o dedo a quem ataca as forças de segurança.

Acreditar quem nos protege é fragilizar a nossa liberdade. Em sociedade, não há liberdade sem regras, não há direitos sem deveres e não há segurança sem respeito mútuo. É, por isso, essencial promover uma cultura de respeito democrático, respeito pelas instituições, pelas leis e pelas pessoas que a representam no terreno. Esse respeito não se impõe apenas por via legal. Constrói-se na educação, no exemplo e no diálogo. Enquanto comunidade, devemos reafirmar claramente que a violência nunca é aceitável.

António José Seguro, aqui um registro da RTP. O presidente da República destacou ainda a natureza versátil da GNR e o papel que tem na prevenção da sinistralidade nas estradas em Portugal.

Médio Oriente. O Irão apresentou aos Estados Unidos uma proposta com nove pontos para terminar com a guerra em 30 dias.

A notícia está a ser avançada pela agência estatal Tasnim. Alguns pontos-chave são garantias de não agressão, a retirada das forças americanas das proximidades do Irão e o fim do bloqueio naval. Teerão quer ainda uma indenização de guerra e o congelamento de todas as sanções e de bens congelados do Irão. Donald Trump disse que ia analisar estas novas exigências, mas expressou dúvidas. Na análise, o tenente-general Marcos Serronha defende que os Estados Unidos dificilmente vão aceitar as propostas de Teerão, devido a temas como a questão nuclear e o Estreito de Ormuz.

O Irão continua a insistir na possibilidade de, no futuro, fazer a gestão do Estreito de Ormuz de forma unilateral, por assim dizer, o que viola de algum modo a lei internacional e cria um caso que poderia ser expansível pra outros choke points que existem no mundo, naturalmente, e que é uma questão relativamente séria. E do lado também do Irã, uma questão do nuclear. A questão nuclear nas últimas propostas do Irão são chutadas pra frente e depois seriam, enfim, eventualmente refletidas no futuro num processo de negociação de um acordo de paz mais estável, que poderia demorar meses, naturalmente. Sabemos que isso para os Estados Unidos é inaceitável.

O especialista em questões militares, tenente-general Marcos Serronha, considera ainda difícil que Donald Trump aceite as propostas do Irão em relação à retirada das bases norte-americanas do Médio Oriente.

Vamos ao desporto. E Zé, o Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional.

A equipe portista conquistou o título depois ter vencido o Alverca por 1 x 0, com gol de Bednarek, assegurou o primeiro lugar da tabela, o Futebol Clube do Porto, quando ainda faltam duas jornadas para terminar o campeonato. É o 31º título na liga da equipe azul e branca. A festa durou até de madrugada. Começou no Estádio do Dragão com uma homenagem a Jorge Costa, antigo diretor-geral do clube, que morreu em agosto do ano passado.

01h06. Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora, Zé.

No Reino Unido, uma explosão numa casa em Bristol matou pelo menos duas pessoas na manhã deste domingo. Os serviços de emergência foram mobilizados para o local ainda antes das 7h. Apesar da causa da detonação ser considerada suspeita, as autoridades britânicas descartam, para já, qualquer ligação a atos de terrorismo. O piloto português Miguel Oliveira voltou a cair no Campeonato do Mundo de Superbikes. Queda aparatosa logo na primeira volta, que obrigou o português a ser transportado de maca para o hospital. O piloto da BMW sofreu uma lesão no ombro esquerdo. Vai falhar o resto do Mundial de Superbikes.

Ponto final no Jornal da Uma.