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Com o Luís Soares. Jornal das duas com o Luís Soares. Luís, o Ministro da Educação nega que os conteúdos sobre sexualidade tenham sido eliminados do programa de Cidadania.

É garantia de Fernando Alexandre, isto a propósito da polêmica em torno da nova estratégia nacional pra educação pra cidadania e as aprendizagens essenciais pra disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que entraram em consulta pública. O novo guião dedica menos atenção a temas como a sexualidade ou o bem-estar animal, e mais à literacia financeira ou ao empreendedorismo. Fernando Alexandre falou aos jornalistas na última hora, foi no final de uma reunião de balanço do ano letivo com os diretores escolares, declarações acompanhadas pelo Carlos Pedro, agora em direto. E Carlos, com Fernando Alexandre a deixar esse esclarecimento.

Depois das críticas à esquerda, o ministro da Educação lá esclareceu a polêmica à margem de um evento de preparação do próximo ano letivo com vários professores e diretores escolares. Fernando Alexandre negou que os temas da saúde e educação sexual tenham sido eliminados do programa da disciplina de Cidadania. O ministro salienta que as críticas dos partidos não fazem sentido, isto porque os conteúdos sobre sexualidade vão continuar a ser lecionados com maior ou menor profundidade.

Aquilo que estamos a falar são de aprendizagens essenciais, que são, no fundo, uma descrição muito sintética daquilo que vai ser trabalhado na disciplina, obrigatória todos os anos ou não, na modalidade que nós definimos, e que, por isso, por exemplo, os conteúdos que têm vindo a ser discutidos, que foram excluídos, como, por exemplo, a educação sexual, isso não é verdade. Primeiro, não é verdade na disciplina, continua presente e pode ter mais densidade ou menos, consoante a forma como depois for adotada no currículo. Aquilo que foi apresentado são as aprendizagens essenciais e depois a educação pra sexualidade está prevista na Lei 60/2009.

A garantia deixada pelo ministro Fernando Alexandre, no Technical Innovation Center, em Lisboa. Neste evento, o ministro da Educação aproveitou para sublinhar o longo caminho que Portugal ainda terá de fazer na área da educação, sobretudo na resposta à falta de professores. Sublinhou as dificuldades nas zonas de Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve, mas garantiu que o governo está a trabalhar para fazer face a esses problemas. Elencou ainda cinco objetivos para o próximo ano, com foco na revisão das carreiras dos professores e dos diretores escolares. Disse mesmo que o reinício das negociações suspensas com as eleições legislativas antecipadas, negociações essas com os docentes, é mesmo a principal preocupação ou prioridade deste Ministério da Educação. O ministro aproveitou ainda para anunciar uma reforma orgânica no Ministério da Educação.

Nós vamos apresentar uma grande reforma do Ministério da Educação. Em breve.

Que reforma é essa?

Não, não posso antecipar. Só estou a dizer é que, como apresentei lá dentro, nós temos trezentas e doze aplicações informáticas e nenhuma consegue contabilizar o número de alunos sem aulas. Eu acho que isto deve fazer pensar toda a gente.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, com este anúncio sem grandes pormenores e quase enigmático, no final desta reunião com professores e diretores, já com os olhos postos no próximo ano letivo.

Carlos Pedro, aqui em direto, ele que registou esses esclarecimentos de Fernando Alexandre, o ministro da Educação, que garante que os conteúdos sobre sexualidade continuam no programa de Cidadania.

O socialista Sérgio Sousa Pinto defendia hoje aqui na Rádio Observador que o desaparecimento desses conteúdos do programa da disciplina seria um retrocesso.

Foi no programa Realpolitik da Rádio Observador. Sérgio Sousa Pinto distancia as questões sobre identidade de gênero do tema da educação sexual e diz: "Esse, sim, deve permanecer no programa da disciplina de Cidadania."

Se a educação sexual é banida da educação pra cidadania, acho que isto é um prejuízo e é um retrocesso. Eu não percebo, não percebo, não percebo que direita é esta que é contra a educação sexual. Não sei quem são essas pessoas. Tu falaste no Paleolítico, devem ser representantes dessa idade primordial.

Eu não percebo.

Não sei onde estão, em que grutas vivem e vieram cá pra fora bater no chão com as mocas. Eu não percebo. Fico atarantado e preocupado.

Ainda assim, o antigo deputado Sérgio Sousa Pinto admite posições distintas no cenário político de esquerda.

Também no Realpolitik, Sérgio Sousa Pinto diz que a candidatura de António José Seguro às presidenciais é fraca e admite o aparecimento de mais candidatos à esquerda.

O antigo deputado e dirigente socialista classifica a candidatura de Seguro como uma candidatura de banalidades.

Depois apareceu o Seguro, que como explicava o Eusébio Silva, só diz banalidades e não sei mais o quê. Parece assim o escoteiro, não faz mal, nem faz bem, é como o milhoral, também foi imediatamente desqualificado e arrasado.

Por isso, o Sérgio Sousa Pinto admite que ainda possam surgir mais candidatos da esquerda não segurista.

Não sabemos se até o fim do programa ainda vai aparecer.

Supostamente, a esquerda não segurista quer arreiar alguém.

A esquerda, bem, e depois também aparece sempre a esquerda.

Devem estar à procura debaixo dos móveis, às vezes aparece alguém.

Sim, devem estar a fazer.

Sabe ainda não, mas já percebeu que se avançar, fica com uma dívida nas mãos.

A bater nos arbustos, às vezes aparecem candidaturas.

Análise de Sérgio Sousa Pinto com Miguel Pinheiro no programa Realpolitik da Rádio Observador. É um programa que pode ouvir todas as quartas-feiras ao meio-dia.

Está sempre disponível também em podcast e no site do Observador. A ministra da Saúde volta a pedir tempo para reorganizar os serviços de urgência e destaca a importância do portal SNS 24.

Foram declarações de Ana Paula Martins durante a cerimônia que assinala os oito anos deste portal. A ministra da Saúde admite que nem tudo está a funcionar como devia, mas pede tempo para concluir esse trabalho de reorganização.

Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Sabemos e afirmamos que nem tudo está bem, nem podia estar, mas A organização dos serviços de urgência e a relação com o SNS 24 e, nomeadamente, os projetos de urgência pré-triada, quer ao nível da obstetrícia e pediatria, quer ao nível da urgência geral, é um caminho que temos que percorrer com persistência. Não se faz num dia, não se faz num mês, não se faz num ano.

Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que não falou aos jornalistas no final desta cerimônia e sublinha também que no último ano o SNS 24 permitiu baixar o tempo de espera nos hospitais em 15%. Quanto aos balcões de apoio aos utentes, a ministra diz que os 400 que já funcionam promovem proximidade, mas que o número é para aumentar.

E nas autárquicas, Pedro Santana Lopes vai encabeçar a coligação PSD/CDS-PP na Figueira da Foz como independente.

O atual presidente da Câmara vai ser o cabeça de lista da coligação PSD/CDS nas autárquicas, que terá como nome um movimento independente pelo qual venceu as eleições em 2021. Ao contrário do anunciado em fevereiro pelo movimento "Figueira à Primeira", Santana Lopes não será recandidato pelo movimento, mas sim candidato independente que encabeça a coligação dos dois partidos. É o que se lê numa nota de imprensa da Comissão Política Concelhia do CDS, dando nota do acordo formalizado entre as duas forças políticas.

A Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações já vão processar as pensões de agosto de acordo com as novas tabelas de retenção na fonte do IRS.

Pelo que a pensão líquida já vai ser mais alta no próximo mês. O Ministério do Trabalho confirma que tanto a Segurança Social como a Caixa Geral de Aposentações vão aplicar as novas tabelas já em agosto. Ao contrário do que aconteceu no verão passado, em que a Segurança Social e a CGA não conseguiram aplicar as novas tabelas imediatamente após a divulgação das novas retenções, as duas entidades preveem agora conseguir pagar as próximas pensões de acordo com as novas tabelas de retenção. De acordo com o despacho do governo publicado ontem, as empresas e as restantes entidades pagadoras de salários e pensões têm de aplicar as novas tabelas a partir de agosto, mas se não conseguirem fazer imediatamente, podem corrigir os valores mais tarde, até ao fim do ano.

Ora, as novas tabelas de retenção na fonte do IRS vão aumentar os salários e as pensões líquidas em agosto e em setembro, mas isso pode significar menos reembolso no próximo ano ou até ter de pagar IRS.

Porque são valores mais altos no salário no final do mês, que resultam dessa redução temporária do imposto retido na fonte. O fiscalista Luís Leão alerta que o governo está a repetir a estratégia do ano passado e avisa para o impacto no acerto de contas do ano que vem.

Será muito próximo daquilo que já aconteceu este ano. E, portanto, este ano, quando começaram a surgir as primeiras notícias da entrega das declarações de IRS, os primeiros cálculos de reembolso ao imposto a pagar, já correu muita tinta na comunicação social em Portugal, porque aparentemente quando se fizeram alertas na altura das tabelas, muitos contribuintes pelo menos eram indiferentes às notícias que surgiram. E este ano vai acontecer algo muito equivalente ou muito similar. Os valores concretos são naturalmente diferentes, mas do ponto de vista de ordem de grandeza não há uma diferença muito grande face àquilo que aconteceu este ano com a entrega das declarações de IRS de 2024.

E por isso é melhor poupar aquele dinheiro que vai agora receber a mais. E Luís Leão alerta também para a importância acrescida dos contribuintes pedirem para colocar o número fiscal nas faturas.

Em algumas simulações que já fizemos, se os contribuintes não tiverem deduções com saúde, com educação, com rendas de casas, com PPRs, poderão ter inclusivamente situações de IRS a pagar depois da entrega da declaração de IRS e por isso é recomendável, já era, e é cada vez mais recomendável que os contribuintes peçam de facto as faturas.

Os alertas deixados pelo fiscalista Luís Leão, agora com as novas tabelas de retenção na fonte que vão dar mais salário líquido em agosto e setembro.

Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade.

A União Europeia e o Japão chegaram a acordo no sentido de dar passos concretos no aprofundamento da aliança nos domínios da segurança e da defesa. Também explorar novos fóruns, como o diálogo estratégico, e lançar iniciativa de coordenação industrial. Numa cimeira realizada em Tóquio, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu sublinharam a afinidade com o Japão e destacaram a intenção de reforçar a cooperação não só em matéria de segurança e defesa, mas também nas áreas comercial e de governação internacional. O presidente do Irão assegura que o país está preparado para qualquer guerra que Israel possa desencadear. Em entrevista à Al Jazeera, o chefe do Estado iraniano diz que vai continuar o programa de enriquecimento do urânio, apesar da oposição internacional.