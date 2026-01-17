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Vamos às notícias. Jornal das duas da Rádio Observador, edição de José Rafael Lopes e começamos com a atualidade internacional. A esta hora, centenas de manifestantes concentram-se nas ruas de Copenhague, na Dinamarca, contra os planos de Donald Trump de controlar a Gronelândia.

Estão em frente à Câmara de Copenhague. Esta é apenas uma das ações que estão planeadas para hoje para contestar os planos do presidente norte-americano. Os manifestantes vão depois em desfile até a Embaixada Norte-Americana, na capital dinamarquesa. As imagens que nos chegam através da televisão já mostram dezenas de pessoas concentradas nesta manifestação. Os restantes planos estão a ser feitos na Gronelândia e em outros locais da Dinamarca para exigir respeito pelo país nórdico e pelo direito da Gronelândia à autodeterminação. Estes protestos acontecem no dia em que António Costa, o presidente do Conselho Europeu, reforça que esta questão vai ser resolvida dentro da NATO, uma vez que a Gronelândia pertence à Aliança Atlântica. Na análise, o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, diz que estes avisos não são suficientes para demover Donald Trump.

São puras ameaças hipotéticas que estão a ser utilizadas pelo presidente americano para perseguir algo que tem a ver com o seu próprio legado pessoal. Ele tem como grandes referências na presidência americana, por exemplo, William McKinley, por exemplo, Polk, que são presidentes do final do século XIX, que expandiram o território dos Estados Unidos. Ele quer mais uma estrela na bandeira americana e ele disse isso ao New York Times, que isto é uma questão psicológica, ele quer a propriedade da Gronelândia. Ultimamente tem vindo a lançar a ideia de que isto também é necessário para proteger os Estados Unidos.

Declarações de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional no Gabinete de Guerra da Rádio Observador.

Esteve também em análise a composição do novo Conselho de Paz para Gaza. Francisco Pereira Coutinho considera que este organismo não passa de um instrumento simbólico e cerimonial.

O Conselho de Paz para Gaza vai ser presidido por Donald Trump e inclui também o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial norte-americano Steve Witkoff, e também o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e ainda o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Francisco Pereira Coutinho considera que este conselho até pode ser positivo neste momento, mas avisa que não é suficiente para pôr fim à instabilidade no enclave.

Parece haver aqui um novo impulso para sairmos da situação de congelamento do conflito que temos neste momento, onde Israel continua a ocupar mais de metade do território de Gaza e onde o Hamas continua a aterrorizar a população palestiniana e tem o controle completo sobre a quase totalidade da população palestiniana, porque nas áreas ocupadas por Israel vive muito pouca gente. Este, no fundo, era mais um dos pontos do plano de paz. Agora ninguém sabe muito bem como é que isto se vai efetivar na prática, porque exige a concordância do Hamas.

A composição do Conselho de Paz para Gaza foi anunciada nas últimas horas pela Casa Branca, que explica em comunicado que vai supervisionar áreas específicas para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza.

O Eurogrupo vota na segunda-feira o nome do futuro vice-presidente do Banco Central Europeu. Em entrevista ao Observador, Mário Centeno destaca a importância deste cargo para Portugal.

E garante que tem experiência para o assumir. Mário Centeno explica que avançou com a candidatura por duas razões: primeiro, porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira e, por outro lado, por uma questão pessoal, por achar que reúne a experiência necessária depois das passagens pelo Banco de Portugal, pelo Conselho do BCE e pela presidência do Eurogrupo. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno afirma ainda que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da zona do euro. O cargo de vice-presidente do BCE fica disponível no final de maio. São seis os candidatos na corrida, sendo que o Parlamento Europeu considera Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal, um dos candidatos preferenciais.

O escolhido tem de garantir o apoio de 72% dos Estados-membros e Mário Centeno não tem uma eleição fácil pela frente.

O facto de Luis de Guindos ser espanhol e ter sucedido a outro português, Vítor Constâncio, não joga a favor de Mário Centeno. Espanha tem ambições de escolher o próximo presidente para o BCE e não deverá querer prejudicar as próprias chances de o conseguir, votando agora por um candidato que também é do sul da Europa. Caso não exista um consenso na reunião de segunda-feira, os ministros podem deixar a discussão para fevereiro.

A Confederação Empresarial de Portugal elogia o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que vai ser assinado hoje. Afirma abrir grandes perspectivas de crescimento econômico nos dois lados do Atlântico e, sobretudo, para as empresas europeias.

A CIP fala mesmo numa boa notícia. Em comunicado, lembra que a política tarifária dos Estados Unidos agravou as relações nos mercados no ano passado e considera que este acordo vem reverter isso mesmo. A assinatura deste acordo está marcado para esta tarde no Paraguai. Vai abrir as portas para a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. Ouvido pela Rádio Observador, o economista António Nogueira Leite também explica que este acordo vai trazer muitos benefícios para ambos os lados.

A ideia é que há um ganho de comércio que vem beneficiar as duas áreas e que, por outro lado, a Europa permite uma maior diversificação dos mercados que as suas empresas e os seus agentes podem atingir, exatamente porque a exportação para alguns destes países, e o Brasil é um exemplo paradigmático, eram e ainda são, até o acordo estar em pleno funcionamento, muito difíceis, pois têm imensas barreiras alfandegárias e taxas às importações bastante elevadas.

António Nogueira Leite, economista e antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, ouvido pela Rádio Observador. Este tratado vai permitir à União Europeia exportar para a América Latina produtos como veículos, maquinaria e bebidas. Em sentido contrário, entram mais facilmente na Europa produtos como carne, arroz e açúcar provenientes dos países latinos.

Uma delegação de empresários da Arábia Saudita vai visitar Portugal à procura de novas oportunidades de investimento na economia portuguesa.

É a terceira delegação saudita que visita o país. São mais de uma dezena de empresários que vêm à procura de explorar as oportunidades de negócio em Portugal. Os contactos arrancam na segunda-feira, com passagem pelo Porto e por Lisboa. O grupo pretende investir em setores como a construção civil, a energia e o turismo, mas há também contactos para perceber as oportunidades em tecnologia e em inteligência artificial. Na Rádio Observador, o presidente do Conselho Empresarial Luso Saudita destaca as oportunidades para a economia portuguesa. Abílio Lagoa da Silva sublinha que é vantajoso para ambas as partes.

Pode ter um impacto muito direto e muito grande na nossa economia, quer pela vinda deles cá e do investimento direto na nossa economia, quer pela ida de empresas portuguesas nossas para o mercado saudita e disparar eventualmente as suas exportações. Excepto que eles têm muita curiosidade do tecido empresarial português e esta é a primeira vez que nós conseguimos trazer empresários conosco. Eu acho que isto vai ser a primeira semente e vai trazer muitos empresários a Portugal.

Abílio Lagoa da Silva em entrevista na Rádio Observador. Uma economia a crescer, quer em Portugal, quer na Arábia Saudita. O presidente do Conselho Empresarial Luso Saudita sublinha que a relação entre os dois países está a crescer cada vez mais, quando há poucos anos era inexistente.

Acho que é de salientar que Portugal passou de um mercado muito pouco conhecido, que ninguém praticamente falava de nós, para um parceiro económico muito respeitado pela Arábia Saudita. E era isso que estava a dizer, e muito bem. E a primeira delegação, de facto, foi o ponto de viragem e esta terceira eu acho que vai confirmar a relação e acho que vai entrar numa fase adulta de execução e resultados. Não havia muitas empresas portuguesas na Arábia Saudita e isto aconteceu de forma natural e houve uma recetividade muito grande da parte deles. Conseguimos atrair empresários portugueses e lançar-lhes o desafio.

Abílio Lagoa da Silva destaca ainda a maior abertura de Portugal para outras oportunidades. A visita da delegação saudita arranca na segunda-feira. Os empresários vão estar uma semana em Portugal.

José, já foram reabertos os acessos à Torre da Serra da Estrela.

Estavam cortados desde quinta-feira à tarde devido à queda de neve. Reabriram esta manhã. É o que avança a fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. Hoje há oito distritos do norte do continente sob aviso amarelo, precisamente devido à queda de neve. Amanhã o frio mantém-se, mas o dia vai ser de sol sem previsão de chuva.

E no desporto, o Futebol Clube do Porto joga com o Vitória para o campeonato. Francesco Farioli diz que o Futebol Clube do Porto tem de se apresentar ao mais alto nível.

O jogo está marcado para as 20h30 de amanhã. O Futebol Clube do Porto volta a competir para o campeonato depois de ter eliminado o Benfica na Taça de Portugal. Frente ao Vitória, que ganhou a Taça da Liga, Francesco Farioli deixa elogios à qualidade do adversário e assegura que é preciso que apareça o melhor Porto.

É uma equipa capaz de dar a volta ao jogo, como aconteceu contra nós no Dragão. A partida nunca está acabada. Espero um início muito forte deles e temos de estar prontos. Precisamos de estar atentos e ter o nível de competitividade no nosso melhor.

Francesco Farioli em conferência de imprensa. Do lado do Vitória, o treinador Luís Pinto diz ter a receita para vencer o Futebol Clube do Porto. Diz que os vimaranenses têm de se superar.

Para conseguirmos vencer o Futebol Clube do Porto em nossa casa, teremos obviamente que nos superar, teremos obviamente que ter uma capacidade de trabalho muito alta, porque o Porto tem essa capacidade de trabalho no ADN deles, coloca o jogo numa vertente muito intensa, muito física.

Luís Pinto em conferência de imprensa. O jogo entre Vitória Sport Clube e Futebol Clube do Porto está marcado para amanhã, começa quando forem 20h30.

E a relato e análise aqui na Rádio Observador, temos uma emissão especial de desporto preparada. E é assim que fechamos o Jornal das duas, edição de José Rafael Lopes. Até já.

Até já.