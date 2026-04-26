Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Notícias. Jornal das duas da Rádio Observador, edição do jornalista José Rafael Lopes. E José, começamos na atualidade internacional. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro condenam o incidente da última madrugada dos Estados Unidos.

Houve disparos no hotel onde ocorreu o jantar entre Donald Trump e uma série de jornalistas em Washington, D.C. António José Seguro diz que a violência não tem lugar em democracia e que qualquer ataque contra as instituições democráticas ou liberdade de imprensa merece forte condenação. É uma reação no site da presidência. Na mesma linha, Luís Montenegro, na rede social X, diz que o chefe de governo não pode compactuar com qualquer tipo de violência política e sai em defesa da democracia, que não pode tolerar este tipo de eventos. Donald Trump foi retirado em segurança, tal como a mulher, Melania Trump, e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Também o secretário de defesa e o diretor do FBI foram retirados pelos serviços secretos. O autor dos disparos ainda baleou um agente federal, mas tinha colete à prova de bala e está a salvo. Donald Trump revelou uma imagem deste homem, que vai ser presente amanhã em tribunal. Na imagem partilhada pelo presidente dos Estados Unidos, podemos ver este detido no chão, algemado, e a imagem foi revelada pelo próprio Donald Trump.

E o detido chama-se Cole Allen, tem 31 anos e é professor na Califórnia. Há pouco mais de um ano foi considerado o professor do mês. É também programador de videojogos.

E não tem antecedentes criminais. Cole Allen, de acordo com os documentos da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos da América, contribuiu até para um comitê de ação política ligado à candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos em 2024. As autoridades norte-americanas continuam a investigar as motivações do ataque, mas suspeitam que o atirador terá atuado sozinho. Um lobo solitário, foi assim que Donald Trump o classificou na conferência de imprensa, onde deixou também um agradecimento à prontidão das autoridades e dos serviços secretos.

Foi muito inesperado. Este era um evento dedicado à liberdade de expressão, que reuniu jornalistas e membros dos dois partidos, o Republicano e o Democrata. E de certa forma, uniu-os. Vi uma sala unida. De certa forma, acabou por ser um momento bonito. Há um vídeo a mostrar a violência deste ataque à nossa Constituição. Também mostra o quão rápidos foram os serviços secretos e as forças de segurança a atuar. Fizeram um ótimo trabalho.

De acordo com o New York Times, os agentes do FBI estabeleceram um perímetro de segurança na casa do suspeito, na região de Los Angeles. Cole Allen, que vai ser presente a um juiz amanhã, a Procuradoria de Washington aponta para mais acusações em tribunal. Dá como certo que assim seja à medida que as investigações continuem.

E a propósito deste incidente, o especialista em segurança interna, Hugo Costeira, não tem dúvidas que houve uma falha de segurança flagrante.

Fala mesmo numa falha clamorosa que não pode acontecer quando está envolvido o presidente dos Estados Unidos da América. O antigo presidente do Observatório de Segurança Interna diz que é preciso apurar responsabilidades, a começar pelos protetores diretos de Donald Trump, os serviços secretos.

Efetivamente, há aqui ainda muito por explicar. Eu considero isto uma falha clamorosa de segurança a vários níveis. Alguém vai ter que explicar como é que isto é possível num jantar daquela natureza e com as medidas que são obrigatórias num evento desta natureza, com a presença do presidente americano e atendendo já ao histórico de ameaça ao próprio presidente norte-americano. E realmente, aqui falta perceber os protocolos de resposta dos protetores diretos dos serviços secretos.

O especialista em segurança interna, Hugo Costeira, ouvido na Rádio Observador sobre os disparos no jantar dos correspondentes em Washington, D.C. O antigo presidente do Observatório de Segurança Interna questiona ainda a demora na retirada de Donald Trump do local, em comparação com J.D. Vance, que foi retirado quase de forma imediata do local.

E vamos agora a mais reações que falam em violência política.

As reações de outros líderes mundiais vão no mesmo sentido que a condenação de António José Seguro e de Luís Montenegro sobre o incidente a envolver Donald Trump e Miguel Pina Andrade vão desde aliados a figuras politicamente mais distantes de Donald Trump.

O presidente francês Emmanuel Macron classifica o que se passou como inaceitável e demonstra total apoio a Donald Trump. De Espanha, chega a reação do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que escreve que a violência nunca é o caminho. Também os chefes de governo do Reino Unido e da Itália criticam o tiroteio desta madrugada. O mesmo acontece com as mais altas figuras da União Europeia, António Costa, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola. Destaque para a líder da diplomacia da UE, Kaja Kallas, diz que um evento com o objetivo de honrar a liberdade de imprensa não se pode tornar num palco de medo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu escreve que está chocado com a tentativa de assassinato ao presidente norte-americano e os líderes do Canadá, México, Venezuela, Paquistão e da Índia são alguns dos líderes mundiais que condenam publicamente o incidente. Dentro de portas nos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que esteve no jantar com a mulher, diz que os dois estão a rezar pelos Estados Unidos depois do que aconteceu. Já a antiga presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, mostra-se aliviada pelo presidente e a primeira-dama norte-americanos estarem em segurança.

O jornalista Miguel Pina Andrade com as reações de algumas das figuras mundiais depois do tiroteio no jantar de correspondentes na Casa Branca, em Washington, D.C.

Falamos ainda da guerra no Médio Oriente. Este fim de semana não vai haver negociação entre Estados Unidos e Irão.

Estava previsto o encontro entre delegações norte-americanas e iranianas no Paquistão, mas Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais Jared Kushner e Steve Witkoff, uma vez que não tinha garantias de que a delegação iraniana ia mesmo encontrar-se com os enviados norte-americanos. Na análise do especialista em defesa, geopolítica e conflitos internacionais, Pedro Ponte de SousaExplica que, apesar das linhas vermelhas do Irão nas negociações, o país tem se mostrado sempre disponível para negociar.

Isto cria de facto aqui um problema. Por um lado, o Irão tem toda a disponibilidade para negociar, como já se percebeu, sendo certo que não vai facilmente abdicar das suas posições, mas ao mesmo tempo percebe que há pouca credibilidade da parte com quem está a negociar.

Declarações de Pedro Ponte de Sousa no Gabinete de Guerra esta manhã aqui na Rádio Observador.

E Portugal participa a partir de amanhã no exercício militar da NATO no Mar Mediterrâneo.

A operação Neptune Strike decorre até quinta-feira e envolve vários países aliados. Além de Portugal, estão envolvidos países como a França, a Itália e o Reino Unido também. Segundo um comunicado da NATO, o exercício vai testar a coordenação entre as forças navais, aéreas e terrestres com o grupo de ataque do porta-aviões francês Charles de Gaulle em destaque. De acordo com a mesma fonte, o exercício inclui o uso de aviões não tripulados da NATO baseados em Itália. O teste tem como objetivo reforçar a capacidade de resposta e integrar rapidamente as forças de ataque multinacionais. A simulação de ataque vai do Mediterrâneo até ao Mar Negro. A operação é liderada pelas forças navais de ataque e apoio da NATO, com sede em Oeiras. Esta é já a segunda edição da principal atividade de vigilância reforçada da Aliança Atlântica.

O grupo de trabalho do Parlamento sobre o apagão de 28 de abril do ano passado defende que as infraestruturas críticas devem ter uma autonomia energética de pelo menos 72 horas.

É uma das propostas do relatório deste grupo de trabalho que a Agência Lusa teve acesso. No documento, lê-se que este número é justificado pelas explicações dadas pelo presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Pedro Verdelho. Aponta hospitais, centros de saúde e lares como exemplos de infraestruturas críticas que precisam de ter soluções autónomas de energia de emergência adequadas. Com base nisso, o grupo de trabalho recomenda que o Governo estabeleça, por via legislativa ou regulatória, requisitos mínimos de autonomia energética fixados em pelo menos 72 horas para as infraestruturas mais críticas e não menos de 24 horas para as restantes. O grupo pede ainda que estes requisitos sejam alvo de uma auditoria periódica obrigatória, com resultados que devem ser publicamente reportados. Outro dos pontos destacados sobre o apagão do ano passado é a revisão dos limites de armazenamento de combustível em infraestruturas críticas e também no retalho alimentar. O objetivo deve passar por aproximar os valores que apresentam outros países europeus, onde é permitido até 3 mil litros de reserva. Em Portugal, esse limite é de 500. O relatório dá ainda conta de outras necessidades, como a revisão estrutural da arquitetura do SIRESP, o estabelecimento de requisitos mínimos de autonomia para redes de comunicação eletrónicas e o desenvolvimento de um mecanismo de alerta e de comunicação de emergência independente das redes comerciais. Esta proposta vai agora ser analisada pelos grupos parlamentares.

Oito distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo por causa da possibilidade de queda de granizo e trovoada.

Aviso deixado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que apela a cuidados devido ao mau tempo em Bragança, Viseu, Porto e Guarda, bem como em Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, onde deve chover com intensidade ao ponto de haver esse risco, essa possibilidade de queda de granizo e também trovoada. O aviso do IPMA começou ao meio-dia, vai manter-se até às 21h.

E assim fechamos o Jornal das Duas, edição do jornalista José Rafael Lopes. Até já.

Até já.