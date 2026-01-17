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Vamos às notícias. Jornal das 3, edição do jornalista José Rafael Lopes. José, começamos na atualidade internacional. O líder supremo do Irão atira culpas a Donald Trump pelas vítimas nos protestos dos últimos dias.

Ali Khamenei diz que o presidente norte-americano é responsável pelas mortes, pelos danos e pelas acusações lançadas contra a nação iraniana. Durante um discurso para uma multidão de apoiantes num feriado religioso, diz ainda Ali Khamenei que o objetivo dos Estados Unidos é engolir o Irão e colocar o país novamente sob domínio militar, político e econômico. Os protestos no Irão começaram no dia 28 de dezembro. O Teerão diz não ter a contagem do número de mortos nestes protestos, mas as organizações da oposição sediadas no exílio estimam que terão morrido mais de 3 mil pessoas.

E o historiador Bruno Cardoso Reis reconhece a travagem nos protestos, mas avisa que podem não ficar por aqui.

Foi escutado esta manhã na Rádio Observador e destaca o recuo dos Estados Unidos nos planos de uma operação militar no Irão. Bruno Cardoso Reis aponta as pressões externas de países como o Catar, com grande influência sobre Donald Trump. Por isso, acredita que, para já, os planos norte-americanos ficam suspensos. Já sobre os protestos no Irão, Bruno Cardoso Reis acredita que podem ainda não ter terminado, face a um regime que está disposto a utilizar todos os meios que tem para se manter no poder.

Temos assistido a um intensificar e uma frequência maior de protestos. Parece-me que é evidente que o regime é cada vez mais impopular, as pessoas estão cada vez mais impacientes e desesperadas. Isso não quer dizer, infelizmente, que o regime caia, mas provavelmente quer dizer que vamos ter uma repressão muito mais pesada durante mais tempo, e é possível que voltem a surgir novos protestos, que provavelmente serão novamente reprimidos com mão de ferro, com atirar a matar sobre estas multidões de manifestantes.

Bruno Cardoso Reis, nesta análise aqui na Rádio Observador, sobre os protestos no Irão que terão provocado a morte de mais de 3 mil pessoas.

E a esta hora, centenas de manifestantes concentram-se nas ruas de Copenhague, na Dinamarca, contra os planos de Donald Trump de controlar a Gronelândia.

Os manifestantes juntam-se em frente à Câmara de Copenhague. É apenas uma das ações planeadas para hoje para contestar os planos do presidente norte-americano. Os manifestantes vão depois em desfile até à embaixada norte-americana na capital dinamarquesa, sendo que já há centenas de pessoas concentradas. Outras manifestações estão planeadas na Gronelândia e em outros locais da Dinamarca para exigir respeito pelo país nórdico e pelo direito da Gronelândia à autodeterminação.

O Eurogrupo vota na segunda-feira o nome do futuro vice-presidente do Banco Central Europeu. Em entrevista ao Observador, Mário Centeno destaca a importância deste cargo para Portugal.

E garante que tem experiência para o assumir. Mário Centeno explica que avançou com a candidatura por duas razões. Primeiro, porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira e, por outro lado, por uma questão pessoal, por achar que tem a experiência necessária depois da passagem pelo Banco de Portugal, pelo Conselho do BCE e pela presidência do Eurogrupo. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno afirma ainda que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da zona Euro.

Uma delegação de empresários da Arábia Saudita vai visitar Portugal à procura de novas oportunidades de investimento na economia portuguesa.

É a terceira delegação saudita que visita o país. São mais de uma dezena de empresários que vêm à procura de explorar as oportunidades de negócio em Portugal. Os contactos arrancam na segunda-feira, com passagem pelo Porto e por Lisboa. O grupo pretende investir em setores como a construção civil, a energia e o turismo, mas há também contactos para perceber as oportunidades em tecnologia e inteligência artificial. Na Rádio Observador, o presidente do Conselho Empresarial Luso Saudita destaca as oportunidades para a economia portuguesa. Abílio Lagoa da Silva sublinha que é vantajoso para todas as partes.

Pode ter um impacto muito direto e muito grande na nossa economia, quer pela vinda deles cá e do investimento direto na nossa economia, quer pela ida de empresas portuguesas nossas para o mercado saudita e dispararem eventualmente as suas exportações. Excepto que eles têm muita curiosidade do tecido empresarial português e esta é a primeira vez que nós conseguimos trazer empresários conosco. Eu acho que isto vai ser a primeira semente e vai trazer muitos empresários a Portugal.

Abílio Lagoa da Silva, entrevista na Rádio Observador, uma economia a crescer, quer em Portugal, quer na Arábia Saudita. O presidente do Conselho Empresarial Luso Saudita sublinha que a relação entre os dois países está a crescer cada vez mais, quando há poucos anos era inexistente.

Olhamos ainda para o desporto, o Futebol Clube do Porto joga com o Vitória para o campeonato. Francesco Farioli diz que o Futebol Clube do Porto tem de se apresentar ao mais alto nível.

Jogo marcado para às 20h30 de amanhã. O Futebol Clube do Porto volta a competir para o campeonato depois ter eliminado o Benfica na Taça de Portugal. Frente ao Vitória, o vencedor da Taça da Liga, Francesco Farioli deixa elogios à qualidade do adversário e assegura que é preciso que apareça o melhor Porto.

É uma equipa capaz de dar a volta ao jogo, como aconteceu contra nós no Dragão. A partida nunca está acabada. Espero um início muito forte deles e temos de estar prontos. Precisamos de estar atentos e ter o nível de competitividade no nosso melhor.

Francesco Farioli em conferência de imprensa. Do lado do Vitória, o treinador Luís Pinto diz ter a receita para vencer o Futebol Clube do Porto. Diz que os vimaranenses têm de se superar.

Para conseguirmos vencer o Futebol Clube do Porto em nossa casa, teremos obviamente que nos superar, teremos obviamente que ter uma capacidade de trabalho muito alta, porque o Porto tem essa capacidade de trabalho no ADN deles, coloca o jogo numa vertente muito intensa, muito física.

Luís Pinto, em conferência de imprensa, o jogo entre o Vitória Futebol Clube do Porto está marcado para amanhã, começa às 20h30.

E há também relato e análise aqui na Rádio Observador. Temos uma emissão especial de desporto preparada. E José, vamos agora ao habitual espaço de informação local.

A ULS de Aveiro vai realizar uma auditoria interna no Centro de Saúde de Estarreja, em informação do Notícias de Aveiro. A auditoria acontece na sequência de uma petição que critica a desorganização e a degradação da Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados. O alerta foi enviado como um pedido de esclarecimentos para o governo, através dos deputados do PS na Assembleia da República. Em Sintra, foram criadas oito novas zonas de medição e controle para reduzir as perdas de água no município. Um investimento de mais de €300 mil é o que avança o Diário do Distrito. Os serviços municipalizados de água e saneamento de Sintra reforçam assim a monitorização da rede de abastecimento e asseguram uma maior sustentabilidade do serviço. Em Rio Maior, o Canil Municipal vai ter melhores condições e mais capacidade. É uma notícia avançada pelo semanário O Mirante. As obras de requalificação no Canil Municipal de Rio Maior já estão na fase final. O espaço vai passar a ter capacidade para acolher até 200 cães e gatos. Na Marinha Grande está concluída a reabilitação do passadiço da Praia da Vieira. É o que avança o Diário de Leiria. A obra, que reforça a segurança e melhora os acessos à zona, custou €40 mil, constituiu na remoção das antigas estruturas de madeira e na construção de um novo passadiço. No Seixal, o município lançou um alerta para os riscos da lagarta do pinheiro. É o que noticia o Diário do Distrito. A Câmara Municipal pede à população para evitar o contato com lagartas e ninhos, uma vez que provocam reações alérgicas. Caso as pessoas encontrem alguma lagarta desta espécie, devem comunicar aos serviços municipais. E Vila Nova de Famalicão recebe hoje o concerto do pianista Luís Magalhães, que começa às 21h30, no grande auditório da Casa de Artes de Famalicão. O concerto vai percorrer três universos musicais distintos.

E assim fechamos o jornal das 15h, edição do jornalista José Rafael Lopes.