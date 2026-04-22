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Vamos às notícias. Jornal das três, com Miguel Videira. E Miguel, o primeiro-ministro recebe a esta hora, na residência oficial do chefe do governo, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado.

Que é também Prêmio Nobel da Paz. Já esteve reunida com a comunidade venezuelana em Portugal esta manhã, com apelos à união. Românemos, de momento, até São Bento, é lá que está a jornalista Nadine Soares. Já com Corina Machado no horizonte do teu olhar, Nadine?

Para já ainda não, mas deve estar para chegar, até porque esse encontro está marcado para às 15h, na residência oficial do primeiro-ministro. Maria Corina Machado vai reunir-se com Luís Montenegro, a líder da oposição venezuelana e também Nobel da Paz. Já esteve reunida hoje com Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que entretanto já chegou e também já está no interior da residência oficial do primeiro-ministro. Mas para já, Maria Corina Machado ainda não chegou a este local. Há indicação que também durante esta visita a Portugal, já esteve reunida num hotel com a comunidade da Venezuela a viver em Portugal. Lá falou do presente e do futuro que pretende para a Venezuela. Pediu ainda aos cidadãos que voltem à Venezuela assim que consiga assumir a presidência do país. São algumas das mensagens deixadas por Maria Corina Machado durante esta visita a Portugal, que vai continuar com este ponto de agenda, este encontro com Luís Montenegro, que deve estar para começar, mas para já, nem o primeiro-ministro português, nem ainda Maria Corina Machado chegaram. Vamos continuar a aguardar essa chegada e o arranque deste encontro.

Nadine Soares, jornalista do Observador, a esta hora na residência oficial do primeiro-ministro para o acompanhamento deste encontro, que vai juntar o primeiro-ministro português e Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana, que tem feito um périplo por vários países europeus. Já esteve em Espanha, onde não reuniu com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, por divergências com o líder do Executivo de Espanha. Entretanto, o Observador entrevistou Maria Corina Machado. Vamos escutar alguns trechos dessa entrevista na edição das 16h.

E já deve estar em marcha a sessão plenária no Parlamento, em debate, o Serviço Nacional de Saúde.

Uma interpelação do partido Livre, que pretende fazer um balanço da ação do governo. Um debate que assinala também um regresso às bancadas do Parlamento. O antigo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. Vamos até à Assembleia da República, ao encontro do coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Vieira Dias. Miguel, o antigo líder do PS já esclareceu que papel quer ter no partido, agora que está de regresso?

Foi um regresso, e que regresso, com uma mensagem quase tão forte para camaradas de partido como para o governo liderado por Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos começou por esclarecer que está de regresso porque foi eleito como deputado e por isso quer cumprir o mandato, e também porque diz que todos são poucos para combater um governo medíocre e incompetente. É assim que classifica o Executivo liderado por Luís Montenegro, que diz ainda que é conduzido por gente pouco séria. Mas se esta crítica foi forte, não foge muito do tom que Pedro Nuno Santos utilizou no passado, quando era líder do PS nas segundas eleições em que defrontou Luís Montenegro. O que também foi uma mensagem forte, foi para dentro do próprio partido, numa altura em que Duarte Cordeiro optou por ficar de fora dos órgãos nacionais. Pedro Nuno Santos diz que há muita coisa que o distancia de José Luís Carneiro, o atual líder do partido. Diz que nunca será adepto de nenhuma estratégia que queira colocar o PS ao centro, mas também diz que tem mais respeito por José Luís Carneiro do que pelos taticistas que estão escondidos atrás da porta, à espera de melhores ventos para liderar o Partido Socialista. Diz que esse respeito por José Luís Carneiro cresceu quando se candidatou contra ele próprio, Pedro Nuno Santos, depois de uma altura em que o PS estava envolvido em vários casos, recordando, por exemplo, o dinheiro encontrado no Palácio de São Bento, e diz que por isso passou a ganhar muito respeito por José Luís Carneiro, mais do que pelos taticistas que o PS e o país não precisam, é o que diz Pedro Nuno Santos, numa mensagem que serve não só a Duarte Cordeiro, mas também a outros nomes do PS, como Fernando Medina ou Mariana Vieira da Silva, que procuraram fomentar o aparecimento de candidaturas alternativas, mas optaram por não avançar. Uma mensagem muito assertiva de Pedro Nuno Santos neste regresso. Veremos agora qual será a postura do antigo líder do PS ao longo dos meses enquanto deputado da bancada socialista.

Um regresso com estrondo de Pedro Nuno Santos ao Hemiciclo. Aqui as declarações do antigo secretário-geral do PS, sintetizadas pelo jornalista Miguel Vieira Dias.

E já daqui a pouco, o presidente da República recebe, a partir das 15h30, os parceiros sociais em Belém.

António José Seguro tem se empenhado na promoção do diálogo entre confederações patronais e sindicais, embora sublinhe que este esforço não deve ser interpretado como uma forma de pressão, em particular sobre a UGT, para que dê o aval às alterações à legislação do trabalho. Não é esse o entendimento do coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, que deu uma conferência de imprensa esta tarde em Coimbra, precisamente para falar sobre o processo de negociação do Código do Trabalho.

Hoje o presidente da República chama a Belém os parceiros sociais. E a leitura que fazemos dessa convocatória de organizações sindicais e patronais para reunirem com o presidente da República é que é mais um passo numa estratégia de pressão, especificamente sobre uma central sindical. As posições são conhecidas. Não há nenhuma dúvida sobre as posições, quer das organizações patronais, quer da CGTP, quer mesmo da UGT

José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, entende que esta iniciativa promovida pelo Presidente da República mais não representa do que uma forma de pressão sobre os parceiros sociais para que cheguem a um acordo em torno das alterações ao Código do Trabalho.

E a Ministra do Trabalho acredita que vai ser possível obter um acordo em torno das alterações ao Código do Trabalho.

Maria do Rosário Palma Ramalho esteve a ser ouvida no Parlamento. A ministra acredita que é possível esse entendimento com a UGT, tendo em conta os acordos já alcançados.

Eu devo dizer que o Governo ainda tem fundadas expectativas de conseguir este acordo por uma razão. Em primeiro lugar, porque as confederações patronais já deram o seu pré-acordo. Depois, porque ao longo deste tempo foram consensualizadas mais de 130 normas. Portanto, não se vê porque é que teríamos que agora claudicar por causa destes três ou quatro pontos que eu referi aqui.

Refere a ministra que não foi possível um acordo em torno do banco de horas, recurso ao outsourcing, não reintegração de um trabalhador despedido de forma ilegal e a redução do número de horas de formação a que ficam obrigadas as empresas. Foi ainda acusada, durante esta audição no Parlamento, pela deputada do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, de ter desrespeitado a CGTP ao excluir a central sindical das reuniões técnicas no ministério. A ministra rejeitou.

André Ventura acusa o Governo de má governação e de não ter incluído o Chega nas negociações do pacote laboral.

E que esta decisão pode pôr em causa a nova legislação. O líder do Chega falou esta tarde à margem de um evento no Porto, organizado pelo grupo do Parlamento Europeu Patriotas pela Europa. André Ventura diz que o Governo está a pôr o Chega numa posição delicada. Palavras de André Ventura, ao lado, nesta conferência, com Jordan Bardella, o líder da Frente Nacional. Jordan Bardella que sublinha que o movimento europeu Patriotas pela Europa não pretende sair da Europa, antes mudá-la de forma radical.

E o Líbano prepara-se para pedir, amanhã em Washington, uma extensão de um mês do acordo de cessar-fogo com Israel.

É pelo menos isso que garante uma fonte oficial libanesa, que falou sob condição de anonimato com a agência de notícias France-Presse. Ainda hoje, o presidente do Líbano, José Faum, tinha dito que havia contactos em curso, precisamente para prolongar as tréguas na região, que terminam já este domingo. A Reuters avança também que será discutida uma data para negociações mais alargadas. Beirute pretende pressionar Israel a retirar-se da região e a libertar os libaneses detidos no país. Por agora, Beirute e Jerusalém reúnem amanhã para uma nova ronda de negociações.

E Miguel Wirão já reconheceu o prolongamento do cessar-fogo decretado de forma unilateral pelos Estados Unidos.

É a primeira reação oficial do regime iraniano ao anúncio feito ontem por Donald Trump e pela mão do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, numa declaração divulgada pela televisão estatal iraniana. Sobre a possibilidade de o Irão participar numa ronda negocial, nem uma palavra.

E neste jornal vamos também atualizar as notícias de âmbito local, Miguel.

Vamos a isso, tendo em conta que já não temos tempo para falar da campanha "Stop à Violência", uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol e contou esta manhã com a presença da ministra da Cultura, Desporto e Juventude, Margarida Balseiro Lopes, mas dar-nos-emos conta de tudo isso na edição das 16h. Vamos lá então à informação local. A Câmara Municipal de Rio Maior lançou hoje o novo projeto de mobilidade urbana Move Mais. Nesta fase inicial, o serviço conta com autocarro e 22 pontos de paragem, apenas em dias úteis. A utilização é gratuita até 31 de maio. Depois, estão isentos de pagamento destas viagens os jovens até aos 23 anos com cartão Geração Mais RM, cidadãos com mais de 65 anos, reformados e pessoas com deficiência. Para os restantes utilizadores, os preços fixam-se em €1 para o bilhete diário, €10 para o passe mensal e €100 para o passe anual. Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente no autocarro, enquanto os passes devem ser solicitados no Cine Teatro Municipal de Rio Maior. A Câmara de Lisboa discutou hoje o projeto final do quarto plano municipal para a integração de migrantes. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos migrantes e assegurar também a igualdade de direitos. As 66 propostas foram apresentadas há um ano, vão ser discutidas e votadas em reunião privada da Câmara de Lisboa. As propostas seguem depois para a Assembleia Municipal. Arranca hoje a 23ª edição do Porto Cancer Meeting, no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. O evento sobre cancro hereditário reúne investigadores, clínicos, doentes e familiares de vários países europeus e marca os 10 anos do instituto. A biblioteca de São João da Madeira vai ser temporariamente transferida para uma loja de roupa desativada no centro da cidade. São 44 mil documentos de Aveiro e do Porto que chegam em maio às antigas instalações da loja Malice, enquanto a biblioteca original está em obras. Outros 20 mil títulos vão ser transferidos para o Espaço da Cultura, podem ser consultados mediante requisição prévia. Clube de Leitura Além das Linhas é uma iniciativa da Biblioteca Municipal do Seixal, um espaço onde os leitores podem partilhar leituras, sendo uma forma de incentivar a leitura à comunidade. O evento acontece esta sexta-feira, entre 18h e 20h. A entrada é aberta ao público e é gratuita. Terminamos nas Caldas da Rainha. Vai dar uma nova vida às antiguidades. Eixo Oeste recebe esta sexta a domingo a Feira das Antiguidades, Velharias, Colecionismo, Artes e Ofícios. Tudo organizado pela Associação dos Promotores de Eventos e Associação Empresarial da Região Oeste. Vão estar à venda antiguidades, artigos vintage e artesanato no pavilhão. Está aberto das 10h às 20h nos dois primeiros dias e até às 19h do domingo. A entrada custa €3 e é possível, Filipa, que me encontres por lá. À venda.

Encontramos aí. Miguel Vilela com este jornal das 15h.