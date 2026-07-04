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Jornalista Carlos Pedro. Carlos, boa tarde. Nesta hora em destaque, mais de mil operacionais e oito meios aéreos combatem, nesta altura, o incêndio em Vouzela, no distrito de Viseu. É o fogo que mais preocupa as autoridades, que receberam um reforço de meios da vizinha Espanha.

Sim, mais de uma centena de bombeiros e 45 veículos provenientes de Espanha chegaram ontem a Portugal para ajudar no combate às chamas, em coordenação com o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Há mais três aviões a caminho do país, que vão chegar de Espanha e Itália através do mesmo mecanismo, diz a RTP. O incêndio em Vouzela lavra há já dois dias e consumiu mais de 12 mil hectares. Já alastrou também para outros três concelhos. Está neste momento a consumir a encosta da Serra do Caramulo, em Tondela, onde há várias frentes ativas. O ponto de situação é feito à Rádio Observador pela autarca de Tondela, Carla Antunes Borges.

Temos várias frentes ativas na Serra do Caramulo, todas elas na freguesia de São João do Monte. Portanto, com uma área muito extensa. Claro que nos merece preocupação, acima de tudo pelo fato de iniciarmos agora um período em que as temperaturas vão aumentar e há uma previsão da alteração da direção dos ventos. Isso merece a nossa preocupação, porque pode alterar profundamente a estratégia que está a ser implementada pelas equipas que estão no terreno.

A alteração do sentido do vento, que pode dificultar o cenário a mais de 1100 operacionais, que estão a ser apoiados por mais de 370 viaturas, nesta altura, no incêndio em Vouzela. O presidente da Câmara Municipal de Vouzela alerta também para as várias frentes do incêndio e admite que pode vir a ser preciso evacuar localidades. O explicador da Rádio Observador, Carlos Oliveira, fala num cenário muito imprevisível.

Estamos com mais tranquilidade, mas as aparências, como diz o ditado, às vezes podem iludir. Temos ainda várias frentes ativas. Temos uma extensão muito grande, quer ao nível da área, quer ao nível do perímetro do incêndio. Temos muitos pontos quentes ou muito quentes ainda. Temos reacendimentos constantes em vários locais. Temos todas essas preocupações. A que acresce a questão da temperatura. Esta noite, para ter uma ideia, a temperatura não baixou dos 25 graus.

O ponto de situação do autarca de Vouzela, Carlos Oliveira, depois de uma noite mais calma. Já o comandante da Proteção Civil, José Rodrigues, afirma que o combate ao incêndio está a ter resultados, mas ainda está longe de estar dominado.

É um incêndio que durante a noite teve uma evolução muito favorável em termos daquilo que é o combate, dada a redução da temperatura, entrada de humidade e o vento não foi tão forte como nas outras duas noites anteriores. Isso permitiu que os operacionais conseguissem debelar algumas das frentes de incêndio e reduzir substancialmente o tamanho de outras. É um incêndio que está a decorrer favoravelmente o seu combate, mas, no entanto, ainda com alguma apreensão e a ver o que resulta nas próximas horas.

José Rodrigues, da Proteção Civil, num ponto de situação feito à Agência Luz. O fogo em Mangualde está dominado, entretanto, garante a presidente da Câmara à Agência Luz. O fogo deflagrou esta manhã. Já em Setúbal, o incêndio entrou também esta manhã em fase de conclusão, anunciou a autarquia, através de comunicado, consumiu uma área assinalável de terreno junto de Vale de Cobro e nas zonas do Faralhão, Santo Ovídio e Mourisca, em Setúbal.

Mudamos de tema nesta edição das 15h, mas ainda com foco na atualidade nacional. Isto porque Carlos Pedro, o PS, defende que o primeiro-ministro deve vir a público pedir desculpa aos portugueses pela situação dos exames nacionais.

Que é, de resto, descrita por José Luís Carneiro como absolutamente grave. O governo anunciou ontem o adiamento por quatro dias da realização dos exames nacionais em segunda fase. Vão começar no dia 20, com os resultados a serem divulgados no dia 7 do próximo mês de agosto. Também a afixação das pautas relativas às notas da primeira época de exames foi adiada por alguns dias, devido às dificuldades informáticas no processo de classificação eletrônica. José Luís Carneiro, perante isto, pede que Luís Montenegro e o governo se retratem.

O ministro da Educação e o governo permitiram que se instalasse o caos nas escolas. E mais grave do que isso, o ministro faltou à sua responsabilidade na Assembleia da República, porque procurou esconder a gravidade do que estava a passar. Mais grave ainda do que isso, procurou culpar os diretores das escolas e culpar os professores, mostrando uma total insensibilidade com o que está a passar com os jovens e com as famílias. Eu, se fosse primeiro-ministro nesta altura, já tinha vindo pedir desculpa às famílias portuguesas e explicar ao país como é que o governo explica que neste momento sejam professores que vão classificar as avaliações ainda sem receber as provas e como é que nesta altura ainda haja professores de matemática que tenham recebido provas de português e professores de português que tenham recebido provas de matemática.

Secretário-geral do PS em Vila do Conde, onde está hoje a fazer uma ronda por alguns congressos federativos do partido.

E ainda na atualidade nacional, foi encontrado sem vida o corpo do jovem desaparecido na zona ribeirinha de Vila Franca de Xira.

Sim, o jovem de 22 anos foi encontrado após buscas no local, iniciadas esta manhã, depois de um alerta recebido antes das 09h. O jovem terá entrado na água de uma zona ribeirinha em Vila Franca de Xira, acabou por morrer, informou a Autoridade Marítima Nacional. No local estiveram vários elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e também da Polícia Marítima.

E em destaque na atualidade internacional, Carlos Pedro, os 250 anos de independência dos Estados Unidos. O primeiro-ministro português felicita os norte-americanos.

Luís Montenegro deixou esta tarde uma publicação na rede social X a destacar os fortes laços humanos, culturais e econômicos estabelecidos entre Lisboa e Washington. O chefe do Executivo sublinha uma história em comum construída com o contributo da numerosa comunidade portuguesa e luso-descendente. É o que escreve Luís Montenegro. Lembra também que Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos Estados Unidos. Nos festejos, entretanto, uma vaga de calor extremo está a atingir o país e já levou ao cancelamento ou a alterações de alguns planos. Ainda assim, Donald Trump promete realizar ainda hoje, no Dia da Independência, o comício político mais espetacular de sempre em Washington.

E no desporto, o piloto português António Félix da Costa subiu ao pódio do Mundial de Fórmula E.

É agora terceiro classificado geral e para isso muito contribuiu o segundo lugar alcançado na corrida um do Grande Prêmio de Xangai. Debaixo de chuva, o piloto da Jaguar partiu do quinto lugar da grelha e terminou a prova apenas atrás do antigo companheiro Pascal Wehrlein, da Porsche No final da corrida, aos jornalistas, Félix da Costa apontou para uma corrida atípica, porque tudo correu bem.

É um dia bom, é um dia sólido. Uma qualificação nos top cinco, depois uma corrida sempre a lutar na frente com um P2, um pódio no fim é muito bom. Fechamos a distância pro primeiro do campeonato, a distância são 18 pontos agora. Uma corrida com uma estratégia um bocadinho mista, entre estar bem de energia, mas sabíamos que eventualmente a chuva ia chegar, então eu queria estar naquele grupo dos top quatro a qualquer custo. E as coisas acabaram por correr exatamente como planejado, que quase nunca acontece. Faltou um bocadinho de andamento pra ganhar a corrida ali no final, o Porsche era um bocadinho mais rápido, mas contente com o resultado.

Félix da Costa, segundo classificado na corrida um do Grande Prêmio de Xangai, chegou ao terceiro lugar da classificação geral. A corrida dois acontece nesta próxima madrugada.

Oito minutos para as 15h. Tempo ainda nesta edição, Carlos Pedro, de atualizar a informação de âmbito local que está em marcar este sábado.

A Unidade Local de Saúde da região de Leiria assegura desde ontem médicos de família para todos os utentes de Leiria e da Marinha Grande. A unidade anunciou que recebeu 32 novos médicos especialistas em medicina geral e familiar e que isso vai reforçar a capacidade de resposta. Esta ULS de Leiria refere em comunicado que havia mais de 50 mil utentes da região de Leiria sem médico de família. Em Estarreja, a autarquia vai alargar o número de beneficiários do programa de bolsas de estudo do ensino superior. De acordo com a presidente da Câmara, a autarquia quer reforçar a resposta do programa e garantir que os apoios chegam mais depressa aos estudantes. Para o município, o investimento representa uma aposta na educação para o desenvolvimento local. A Câmara Municipal de Santarém quer uma maior regulação da propaganda política nas zonas nobres da cidade. O autarca João Leite considera que os cartazes de caráter partidário causam poluição visual na cidade e degradam o espaço público. A intenção foi deixada em reunião da Câmara Municipal. No Seixal, vai ser retomada a ligação fluvial gratuita entre a Praia do Seixal e a Praia da Ponta dos Corvos. A autarquia anunciou que o serviço vai estar disponível a partir de segunda-feira e até o dia 15 de setembro. A travessia é assegurada diariamente pela embarcação Baleeira durante esta época balnear. As bibliotecas do Porto promovem neste mês de julho breves cursos de música, fotografia e arquitetura. Investigadores e artistas fazem parte deste projeto, que consiste em quatro semanas de encontros nas bibliotecas do conselho. Os bilhetes para as sessões já podem ser adquiridos online ou nos espaços de bilheteria das bibliotecas. Estamos em Sintra, onde está a decorrer o festival Aqui ao Lado, no Parque Salgueiro Maia, em Massamá. A oitava edição do festival ocorre durante este fim de semana e junta música, teatro, cinema e atividades para públicos de todas as idades. O festival conta com a participação de mais de 100 artistas e pretende ser um espaço de encontro com a comunidade.

E o Carlos Pedro está de regresso às 15h30 com a informação desta tarde de sábado, resumida em formato síntese e atualizada também. Um abraço, Carlos. Até já.

Até já.