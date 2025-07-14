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Vamos às notícias. Jornal das quatro, edição com Luís Soares. Luís, começamos com essas jornadas parlamentares do CDS e do PSD que decorrem em Évora e onde não têm faltado críticas ao PS.

E com Hugo Soares, líder parlamentar social-democrata, a rejeitar que o Governo tenha pareceres privilegiados, nega ser o coveiro do "não é não" e agradece até ao Chega e ao PS a aprovação de várias propostas vindas do Governo. O secretário-geral social-democrata discursou no arranque dos trabalhos das jornadas parlamentares da AD, onde marca presença também Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, e Vasco Maldonado Correia, agora em direto de Évora, com essa garantia de que o "não é não" se mantém.

E justifica essa ideia, Luís, com um esclarecimento. Uma coisa são maiorias parlamentares formais, é a isso que se aplica o "não é não", outras são a negociação que sempre acontece entre forças partidárias. Nega, por isso, Hugo Soares, ser o coveiro do "não é não", foi a expressão usada, como diz que muitos lhe chamam no país político, que é diferente do país real. E deu o exemplo das propostas aprovadas na semana passada pelo PS e pelo Chega, ou que no mínimo, o PS e o Chega deixaram passar, para mostrar que isso é mesmo verdade.

Nós viabilizamos uma descida de impostos para as pessoas que trabalham, com o Partido Socialista e com o Chega a viabilizar. Nós criamos uma Polícia de Unidade de Estrangeiros e Fronteiras com o Partido Socialista e com o Chega a viabilizar. Quero, por isso, cumprimentar daqui o Partido Socialista e o Chega por terem tido a grandeza de perceberem que quando toca às pessoas, são as pessoas que importam e poderem terem aderido às propostas que vieram do governo da AD e do grupo parlamentar da AD.

Deixa, por isso, Hugo Soares, um desafio ao PS e ao Chega para que isto continue a acontecer, olhar para o conteúdo das propostas e não para quem as apresenta. Isto num discurso, como diziam, com muitas críticas ao Partido Socialista, aos governos do Partido Socialista da última década, especialmente em matérias de imigração e em matérias fiscais. Na imigração, diz Hugo Soares, que agora a política do Governo é de humanismo e que não está nada a ser regulamentado por complexo ideológico, mas sim porque Portugal não pode aceitar ninguém e depois não ter condições para as receber. E também em matérias fiscais critica o PS, ou não gostou das críticas do PS, quando dizia que a AD podia ter ido ainda mais longe. Ora pergunta Hugo Soares, por que é que não o fez ao longo da última década? Quem também aqui discursou foi Paulo Núncio, o líder parlamentar do outro partido que compõe esta coligação. E Paulo Núncio, o CDS, tem já um objetivo em mente, as eleições autárquicas.

Nas próximas eleições autárquicas, estou absolutamente convencido que os portugueses vão demonstrar que confiam em nós para governar as autarquias, como confiaram em nós para governar Portugal. Até porque, a nível nacional, um dos grandes objetivos tem que passar necessariamente por derrotar o Partido Socialista e por retirar o Partido Socialista da presidência da Associação Nacional de Municípios, como já retirámos do Governo.

Objetivo traçado por Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, nestas jornadas parlamentares da AD que servem para preparar o debate do Estado da Nação e que já daqui a pouco contam com uma presença pouco comum, a do bispo Dom Américo Aguiar.

E Vasco Maldonado Correia vai continuar em Évora a acompanhar estas jornadas parlamentares do PSD e do CDS com essas declarações na abertura, tanto de Paulo Núncio como de Hugo Soares.

Em matéria de defesa, não será difícil alcançar um entendimento com o PS. Quem o diz é o primeiro-ministro.

É a resposta de Luís Montenegro ao desafio lançado pelo líder socialista, José Luís Carneiro, quer negociar um acordo estratégico e pede a criação de um grupo de trabalho com PS e PSD. Foi numa carta enviada ao primeiro-ministro. No final da cerimónia de inauguração do Hospital de Sintra, Luís Montenegro mostrou-se disponível para chegar a um entendimento com as forças da oposição.

A intenção foi e é sempre a de termos o maior consenso possível e creio que não será difícil, dadas as posições conhecidas por parte dos principais partidos políticos portugueses, para podermos conjugar a nossa política de segurança e defesa com o interesse estratégico que este novo tempo pode trazer também para a dinamização da nossa economia.

Declarações de Luís Montenegro à margem da cerimónia de abertura do novo Hospital de Sintra. O chefe do Governo sublinha que o Executivo encara com espírito positivo as tentativas de cooperação da oposição para que se chegue a um entendimento em matéria de defesa.

O secretário-geral socialista acredita que o Governo vai ouvir o PS nesse tema, mas José Luís Carneiro também pede explicações sobre os 3,5% de investimento no setor.

Questão levantada na carta enviada a Luís Montenegro. José Luís Carneiro falava à margem de uma visita a duas empresas tecnológicas em Vila Nova de Gaia e diz estar surpreendido com esse valor apontado pelo Governo para os gastos em defesa e pede, por isso, mais esclarecimento.

Será explicado pelo Governo, foi isso que nós agora perguntamos nessa carta. Ou seja, o Primeiro-Ministro deve explicar ao país como é que vai chegar a esse valor de, em meia dúzia de meses, conseguir cumprir mais 1300 milhões de euros de investimento. Vamos aguardar por essa explicação. Mas depois há que procurar garantir que esse esforço de desenvolvimento nacional contribui, por exemplo, para o planeamento civil de emergência. O planeamento civil de emergência tem que ver com a identificação e com a proteção das nossas infraestruturas e entidades críticas.

E para isso José Luís Carneiro acredita que o Governo terá mesmo de ouvir o PS nesta matéria. Já quanto à Lei da Nacionalidade e dos Estrangeiros, José Luís Carneiro pede ao Governo que tire decisões para setembro. O líder do PS pede prudência, ponderação e atenção a legislar nestas matérias, acusa o Governo de ter tomado opções que violam a Constituição. Por isso mesmo, José Luís Carneiro explica que o partido é a favor do aperfeiçoamento destas leis, mas explica também que não concorda com algumas decisões tomadas pelo Governo.

Misturou tudo. Misturou a nacionalidade com a imigração e também com as questões da segurança. Nós já dissemos que em relação à criação da unidade de estrangeiros na Polícia de Segurança Pública, desde que haja uma separação entre a decisão e a execução, somos a favor. Também somos a favor do aperfeiçoamento da Lei da Nacionalidade e da Lei de Estrangeiros. Também somos a favor, que é para que as pessoas não pensem que nós estamos contra qualquer movimento. Não, nós somos também a favor do seu aperfeiçoamento. Contudo, entendemos que há opções que o Governo tomou, que violam, desde logo, a Constituição.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas em Gaia, classifica a decisão de avançar com a votação da Lei dos Estrangeiros como precipitada.

O processo de demolição de casas no bairro do Talude Militar, em Loures, continua sem incidentes de maior. A autarquia garante que é um processo que não vai parar.

É o que assegura a vereadora Paula Magalhães, presente também neste processo de demolição. A vereadora socialista diz que todas as casas autoconstruídas no Conselho de Loures nos últimos quatro meses vão ser demolidas. A solução para os moradores, diz Paula Magalhães, passa pela autarquia pagar o primeiro mês e também a caução de novas habitações.

E, portanto, as pessoas estão a ser convidadas e encaminhadas para os serviços sociais da Câmara, na tentativa de encontrarem a sua própria habitação e o município comparticipa com um mês de renda e um mês de caução.

Garantia deixada pela vereadora socialista Paula Magalhães, na Câmara de Loures. Os moradores queixam-se do pouco tempo para a procura de nova casa e acusam a autarquia de ignorar quem vive nestas condições. As críticas são partilhadas pelo Movimento Vida Justa. À Rádio Observador, Gonçalo Filipe, membro deste movimento, diz que esta situação é a prova da dificuldade do acesso à habitação no país e aponta o dedo à autarquia de Loures.

A posição da Câmara é tão forte, é de uma força tão brutal, que mobilizaram um aparelho policial tão forte, que as pessoas estão intimidadas e estão simplesmente a tentar desmanchar a sua própria casa. Eu recordo que, à semelhança de há duas semanas, estas pessoas não vão ter nenhuma solução por parte da Câmara, vão ser levadas para o gabinete da assistência social da Câmara, onde lhes vão dizer para ir procurar casa, algo que não conseguem fazer, razão pela qual estão aqui. Isto é causa da crise da habitação. Estamos a falar de pessoas que têm muita facilidade em arranjar trabalho e muita dificuldade em arranjar casa.

Gonçalo Filipe, do Movimento Vida Justa. Mais de 160 pessoas, incluindo 60 crianças, foram despejadas das habitações autoconstruídas no bairro do Talude Militar, em Loures.

Temos ainda outras notícias que também estão a marcar esta tarde.

A Rússia apoia uma terceira ronda de negociações com a Ucrânia para alcançar um cessar-fogo, embora tenha acusado Kiev de não ter pressa, após os últimos contactos entre as partes no início de junho, em Istambul. O porta-voz do Kremlin diz que aguarda por propostas sobre o calendário, mas diz que o lado russo está pronto para continuar a realizar uma terceira ronda. As negociações realizadas a 2 de junho, na cidade turca de Istambul, levaram a várias trocas de prisioneiros, incluindo prisioneiros gravemente feridos e também doentes, bem como com menos de 25 anos. A Polícia de Segurança Pública detetou 10 crianças em situação de perigo grave, que estavam rodeadas de sucata e sem supervisão. Foi durante uma ação de fiscalização a uma creche ilegal na freguesia de Casal de Cambra, em Sintra. Durante a ação de fiscalização, foram encontradas 10 crianças com idades até aos três anos, que estavam sozinhas e sem qualquer tipo de supervisão. A PSP refere que os pais das crianças foram de imediato contactados e deslocaram-se ao local para ir buscar os filhos. Nos Estados Unidos, um incêndio num lar de idosos em Fall River, Massachusetts, provocou nove mortos e vários feridos. Na instituição estavam 70 pessoas quando o fogo deflagrou. As causas do incêndio neste lar ainda estão sob investigação.