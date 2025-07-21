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Notícias na Rádio Observador. Jornal das 4 com Luís Soares. Luís, já deu entrada na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças o pedido do CDS para uma audição urgente do Governador do Banco de Portugal.

Uma audição a propósito da notícia avançada hoje pelo Observador. Em causa, o contrato promessa assinado por Mário Centeno, já decida do Banco de Portugal, para a construção da nova sede nos terrenos da antiga Feira Popular de Lisboa. O Observador noticiou que estão em causa, no total, 16 contingências graves que foram identificadas, algumas delas consideradas de alto risco. Numa nota, o CDS adianta que quer ouvir com urgência no Parlamento Mário Centeno a dar explicações sobre essas operações, diz que é imperativo apurar os riscos inerentes a essas contingências. É o que se lê no pedido assinado por João Almeida e que já deu entrada na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças.

Seguramente, um tema em destaque na tarde política para ouvir aqui na Rádio Observador depois das 17h. O novo guia da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento está em consulta pública. Há menos atenção a temas como a sexualidade ou bem-estar animal e mais à literacia financeira e ao empreendedorismo.

A nova estratégia nacional para a educação para a cidadania foi hoje tornada pública. Vai substituir a anterior, de 2017, e vai ter um guião de aprendizagens essenciais para a disciplina, que não existia na versão anterior. Esta medida cumpre uma promessa eleitoral do governo, responde às críticas feitas pelos setores mais conservadores de que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento estava demasiado focada em temas que classificam como ideologia de gênero. O documento vai estar em consulta pública até dia 1 de agosto. Nos temas obrigatórios e transversais, a proposta do governo destaca os direitos humanos, democracia, instituições políticas, também desenvolvimento sustentável, literacia financeira e empreendedorismo. No segundo nível de destaque está a saúde, risco e segurança rodoviária, pluralismo e diversidade cultural e os media.

Ainda na educação, a esta hora, o ministro da Educação recebe as 12 estruturas sindicais representativas dos professores. Discutem o apoio extraordinário à deslocação de docentes.

É uma das medidas para evitar que haja alunos sem aulas. Esta reunião decorre no Centro de Caparide, do Ministério da Educação, em São Domingos de Rana. É lá que está a repórter Beatriz Félix. Beatriz, é uma reunião em que vão ser discutidas medidas adicionais para evitar alunos sem aulas.

Isso mesmo, Luís. Neste momento, o governo e sindicatos estão ainda reunidos numa reunião que é à porta fechada. Começou também com algum tempo de atraso, mas hoje em cima da mesa, precisamente o apoio extraordinário à deslocação de professores para outras escolas fora da área da residência. Um apoio, aliás, que está inserido no plano Mais Aulas Mais Sucesso, que já tinha prometido uma versão 2.0 com medidas adicionais. Foi uma promessa do ministro da Educação e Ciência. Medidas adicionais que foram anunciadas pelo primeiro-ministro Luís Montenegro há quatro dias, durante o debate sobre o Estado da Nação. Esta é uma medida que antecipa a entrada em vigor de um regime de compensação alargado a todos os professores deslocados, independentemente de estarem ou não colocados numa escola que seja considerada carenciada por ter falta de professores, ao contrário daquilo que estava previsto no regime criado pelo governo no início do anterior ano letivo. E por isso, espera-se agora que fiquem a ser conhecidos os valores de tabela para os pagamentos aos professores. Além disso, é também expectável que os sindicatos tentem trazer a esta reunião com o ministro da Educação, Fernando Alexandre, outros temas, como a preparação do próximo ano letivo e também a questão sobre quando vão ser retomadas as negociações com o governo para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. É uma reunião que continua a decorrer aqui em Caparide e ainda sem fim à vista.

E que deverá certamente demorar ainda. Beatriz Félix, que aguarda pelo fim dessa reunião do Ministério da Educação com os sindicatos de professores.

Depois da saúde, o líder do PS promete agora apresentar esta semana soluções para o problema da habitação precária.

Anúncio feito aos jornalistas à margem de uma visita à Rede Europeia Antipobreza, no Porto. José Luís Carneiro falava ainda na sequência das demolições levadas a cabo na semana passada pela Câmara de Loures, no bairro do Talude.

O problema da habitação grave que temos no país é o que está a suscitar e a fazer recrudescer essas construções precárias, que não são solução de dignidade. As pessoas não têm eletricidade, não têm água, não têm condições para a sua própria vida íntima e para a sua dignidade. E nós temos que deitar mãos à obra para encontrar soluções. Eu não sou o primeiro-ministro, mas durante esta semana vou apresentar soluções para também responder a situações de emergência como aquelas que têm estado a ser vividas em vários municípios da área de Lisboa. Era aquilo que o governo devia estar a fazer.

Garantia deixada por José Luís Carneiro. Já quanto à entrevista de Luís Montenegro à Antena 1, em que o primeiro-ministro critica a atual postura do PS na oposição, o secretário-geral socialista responde dizendo que o governo se devia concentrar em dar resposta perante os problemas do país. A esta hora, presta declarações o líder do Chega, André Ventura, antes de uma visita a um bairro em Benfica. A acompanhar essas declarações está o jornalista João Lourenço. João, aguarda-se que André Ventura fale, nomeadamente, e reaja a esta entrevista também de Luís Montenegro hoje à Antena 1.

É isso mesmo, Luís. Muito boa tarde. André Ventura vai agora prestar declarações aos jornalistas numa ação de campanha para as autárquicas de Lisboa. Mas primeiro perguntar-lhe, boa tarde. Esta tarde o CDS apresentou um pedido de audição de urgência ao governador do Banco de Portugal acerca da notícia do Observador. Se o Chega vai acompanhar este pedido do CDS.

Não, eu já tive a oportunidade de dizer ontem, através das redes sociais, que acho que é um erro a nomeação do governador, a renomeação, no fundo, a recondução do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno Nós soubemos das condições em que Mário Centeno foi nomeado. Saiu de ministro para ser governador do Banco de Portugal. É um dos boys do Partido Socialista, é um homem de mão de António Costa. Nós temos que começar a libertar e a livrar o aparelho de Estado destes boys e destes tachos que estes políticos encontram.

Mas vai acompanhar ainda, o primeiro-ministro anunciou que quinta-feira sairá essa nomeação, se vai acompanhar ou não?

Espero que o primeiro-ministro compreenda, e penso que compreende, que há um quadro parlamentar diferente, em que há uma maioria pelo PSD, pelo Chega e pelo Partido Socialista, e que as nomeações para cargos importantes no Estado devem merecer algum consenso nacional. E o de Mário Centeno não tem esse consenso nacional. Portanto, mais do que qualquer audição. Já falou com o primeiro-ministro sobre esse cargo? Espera falar? Não falei com o primeiro-ministro sobre esse cargo. Eu espero que o primeiro-ministro tenha o bom senso, a que eu apelo aqui também, de que nós tivemos oito anos de tachos do Partido Socialista, oito anos, em que as pessoas saíam do governo, iam para um tacho numa entidade reguladora, no Banco de Portugal, numa entidade qualquer. Eu quero acreditar que esse tempo chegou ao fim. Ao renomearmos pessoas como Mário Centeno, nós estamos a dizer que esse tempo continua e que esse tempo se mantém. Isso é um erro numa nova maioria parlamentar.

O próprio primeiro-ministro disse que Mário Centeno tem todas as condições. Já dá por adquirido que está aberta a porta a uma renomeação?

É o que eu estou a dizer. Eu estou a fazer esta intervenção, questionada pelo seu colega do Observador, para apelar ao primeiro-ministro que não faça esta recondução. Esta recondução é um erro. O Chega não falou ainda com o primeiro-ministro sobre isso, para responder à sua questão. Espero, talvez, nos próximos dias poder trocar algumas palavras com o primeiro-ministro sobre. Porém, o essencial não é eu falar com o primeiro-ministro, é o primeiro-ministro perceber que o Partido Socialista encheu o Estado de carreiristas, que não estou a dizer que é o caso de Mário Centeno, mas encheu o Estado de carreiristas e de boys do cartão partidário. Mário Centeno saiu de ministro para governador do Banco de Portugal, o que é um erro, porque põe em causa a independência absoluta do cargo.

André Ventura a reagir à notícia do Observador e também à hipótese de uma recondução de Mário Centeno, levantada este fim de semana por Luís Montenegro, a declarações de André Ventura à margem de uma ação de campanha do Chega em Benfica. Não estava nas melhores condições, mas foi possível perceber esse apelo de André Ventura a apelar a Luís Montenegro para que não reconduza Mário Centeno à frente do Banco de Portugal.

O diretor-geral do Serviço Nacional de Migração de Moçambique justificou a recusa de entrada no país a três humoristas porque o tentaram fazer com um visto de turismo.

Quando Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Murilo Couto pretendiam realizar um espetáculo, o responsável explicou à Lusa que o grupo chegou ao aeroporto com a intenção de entrar no país com visto de turismo, o que exclui atividades remuneradas. Isso mesmo explica Zainadine Danan em declarações à Lusa.

Esses cidadãos vieram ao país, mas não obedeceram aos critérios pelos quais vinham, porque eles vinham para dar um espetáculo, um show, uma atividade cultural. O que a lei diz? A entidade do governo deve credenciar, nesse caso, ao promotor. Isso é de lei, não é invenção do SENAME. Deve-se credenciar o promotor. Com base na credencial que é emitida para o promotor, o que acontece? Ele solicita a emissão do visto para atividade cultural.

Explicações do diretor-geral do Serviço de Migração de Moçambique à Lusa. Os humoristas foram impedidos de entrar em Moçambique por não terem uma credencial para o espetáculo que iam realizar. O grupo deixou o país esta manhã num voo da TAP.

Um voo de regresso, depois de ter sido, este grupo, obrigado também a pernoitar no aeroporto.

Em comunicado, a companhia Tons de Comédia explica que lhes foi informado que em virtude de ordens superiores, não seria autorizada a entrada do país, além de que a comitiva teria de aguardar no aeroporto pelo voo de regresso, apesar do espetáculo já ter sido cancelado. A companhia pediu que fosse autorizada a entrada temporária do grupo como turistas para poderem realizar uma refeição e pernoitar no hotel e regressar ao aeroporto na manhã seguinte para embarcar no voo de regresso, uma vez que não havia no local condições adequadas, nem água, comida ou comodidade mínima para os membros do grupo, mas isso foi-lhes negado. Grupo que está então a esta hora a voar para Lisboa.

Olhamos ainda neste jornal das 16h para outras notícias que estão a marcar esta tarde.

O apagão de abril na Península Ibérica teve como causa mais provável um aumento de tensão em cascata, um fenômeno técnico inédito na Europa. A conclusão consta do balanço da reunião de 15 de julho do grupo de peritos da Rede Europeia de Operadores de Transporte de Eletricidade. O número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego recuou para o valor mais baixo dos últimos dois anos, desceu 3,8% em junho, em comparação com o mesmo mês do ano passado, baixou 2,5% em comparação com maio.