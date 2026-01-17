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7 horas. Altura de notícias na Rádio Observador com José Rafael Lopes. José, um senador dos Estados Unidos garante que não há ameaças à Gronelândia.

Trata-se do senador democrata Chris Coon, que lidera uma das delegações na Dinamarca do Congresso dos Estados Unidos com representantes democratas e republicanos. Em declarações à AP, assegura que não há ameaças atuais à segurança da região. A mensagem de Coon surge depois da ameaça do presidente norte-americano de punir com tarifas os países que não apoiassem a tomada de posse daquela ilha estratégica do Ártico pelos Estados Unidos. Sublinha ainda Chris Coon que os Estados Unidos respeitam a Dinamarca e que há uma história de cooperação entre os dois países. Os grandes líderes europeus insistem que cabe apenas à Dinamarca e à Gronelândia decidir sobre questões relativas ao território, tendo a Dinamarca afirmado que está a aumentar a presença militar na Gronelândia em cooperação com os aliados.

E centenas de manifestantes concentram-se nas ruas de Copenhague, na Dinamarca, contra os planos de Donald Trump de controlar a Gronelândia.

Estão a concentrar-se em frente à Câmara Municipal de Copenhague. É apenas uma das ações planeadas para hoje para contestar os planos do presidente norte-americano. Os manifestantes vão depois em desfile até à embaixada norte-americana na capital dinamarquesa. Outras manifestações estão planeadas na Gronelândia e em outros países da Dinamarca para exigir respeito pelo país nórdico e pelo direito da Gronelândia à autodeterminação. Isto no dia em que António Costa, o presidente do Conselho Europeu, reforça que esta questão vai ser resolvida dentro da NATO, uma vez que a Gronelândia pertence à Aliança Atlântica.

O líder supremo do Irão atira culpas a Donald Trump pelas vítimas nos protestos dos últimos dias.

Ali Khamenei diz que o presidente norte-americano é responsável pelas mortes, pelos danos e pelas acusações lançadas contra a nação iraniana. Durante um discurso para uma multidão de apoiantes num feriado religioso, Ali Khamenei diz ainda que o objetivo dos Estados Unidos é engolir o Irão e colocar o país de novo sob domínio militar, político e econômico. Os protestos no Irão começaram no dia 28 de dezembro. O Teerão diz não ter a contagem do número de mortes nestes protestos. As organizações da oposição sediadas no exílio estimam que terão morrido mais de 3 mil pessoas.

E o historiador Bruno Cardoso Reis reconhece a travagem nos protestos, mas avisa que podem não ficar por aqui.

Foi na Rádio Observador que defendeu essa ideia e destacou o recuo dos Estados Unidos no plano de uma operação especial militar no Irão. Aponta Bruno Cardoso Reis as pressões externas de países como o Qatar e, por isso, acredita que, para já, os planos norte-americanos estão suspensos. Já sobre os protestos no Irão, Bruno Cardoso Reis acredita que podem ainda não ter terminado, devido a um regime que está disposto a usar todos os meios que tem para se manter no poder.

Temos assistido a um intensificar e uma frequência maior de protestos. Parece-me que é evidente que o regime é cada vez mais impopular, as pessoas estão cada vez mais impacientes e desesperadas. Isso não quer dizer, infelizmente, que o regime caia, mas provavelmente quer dizer que vamos ter uma repressão muito mais pesada durante mais tempo e é possível que voltem a surgir novos protestos, que provavelmente serão novamente reprimidos com mão de ferro, com tiro a matar sobre estas multidões de manifestantes.

A análise do historiador Bruno Cardoso Reis, aqui na Rádio Observador, sobre os protestos no Irão.

O Eurogrupo vota na segunda-feira o nome do futuro vice-presidente do Banco Central Europeu. Em entrevista ao Observador, Mário Centeno destaca a importância deste cargo para Portugal.

E garante que tem experiência para o assumir. Mário Centeno explica que avançou com a candidatura por duas razões. A primeira é porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira. Por outro lado, diz Mário Centeno que é uma questão pessoal, uma vez que acredita que tem a experiência necessária depois das passagens pelo Banco de Portugal, pelo Conselho do Banco Central Europeu e pela presidência do Eurogrupo. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno diz ainda que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da área do euro. O cargo de vice-presidente do BCE fica disponível no final de maio. São seis os candidatos na corrida.

E uma delegação de empresários da Arábia Saudita vai visitar Portugal à procura de novas oportunidades de investimento na economia portuguesa.

É a terceira delegação saudita que visita o país. São mais de uma dezena de empresários que vêm à procura de explorar as oportunidades de negócio em Portugal. Os contactos arrancam na segunda-feira, com passagem pelo Porto e por Lisboa. O grupo pretende investir em setores como a construção civil, a energia e o turismo, mas há também contactos para perceber as oportunidades em tecnologia e inteligência artificial. Na Rádio Observador, o presidente do Conselho Empresarial Luso-Saudita destaca as oportunidades para ambas as economias. Abílio Lagoa diz que é vantajoso para todas as partes envolvidas.

Pode ter um impacto muito direto e muito grande na nossa economia, quer pela vinda deles cá e do investimento direto na nossa economia, quer pela ida de empresas portuguesas nossas para o mercado saudita e disparar eventualmente as suas exportações. Excepto que eles têm muita curiosidade do tecido empresarial português e esta é a primeira vez que nós conseguimos trazer empresários conosco. Eu acho que isto vai ser a primeira semente e vai trazer muitos empresários a Portugal.

Abílio Lagoa da Silva, em entrevista na Rádio Observador, uma economia a crescer, quer em Portugal, quer na Arábia Saudita. O presidente do Conselho Empresarial Luso-Saudita sublinha que a relação entre os dois países está a crescer cada vez mais, quando há poucos anos era inexistente. Destaca ainda Abílio Lagoa da Silva a maior abertura de Portugal para outras oportunidades.

E no desporto, o Futebol Clube do Porto joga com o Vitória para o campeonato e Francesco Farioli diz que o Porto tem de se apresentar ao mais alto nível.

O encontro está marcado para amanhã, às 20h30. O Futebol Clube do Porto volta a competir para o campeonato depois ter eliminado o Benfica da Taça de Portugal. Frente ao Vitória, que conquistou a Taça da Liga, Francesco Farioli deixa elogios à qualidade do adversário e assegura que é preciso que apareça o melhor Porto.

É uma equipa capaz de dar a volta ao jogo, como aconteceu contra nós no Dragão. A partida nunca está acabada. Espero um início muito forte deles e temos de estar prontos. Precisamos de estar atentos e ter o nível de competitividade no nosso melhor.

Francesco Farioli em conferência de imprensa. Do lado do Vitória, o treinador Luís Pinto diz ter a receita para vencer o Futebol Clube do Porto. Diz que os vimaranenses têm de se superar.

Para conseguirmos vencer o Futebol Clube do Porto em nossa casa, teremos obviamente que nos superar, teremos obviamente que ter uma capacidade de trabalho muito alta, porque o Porto tem essa capacidade de trabalho no ADN deles, coloca o jogo numa vertente muito intensa, muito física.

O treinador do Vitória, Luís Pinto, em conferência de imprensa. O jogo entre o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto está marcado para amanhã, começa às 20h30.

E é assim que fechamos o Jornal das Quatro, edição do jornalista José Rafael Lopes. Até já.

Até já.