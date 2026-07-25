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As notícias. Jornal das 16h, com edição do jornalista António José Soares. A frota aérea permanente do mecanismo europeu já está mobilizada para combater os incêndios em Espanha e em França.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que em França já se encontram cinco aviões e dois helicópteros e acrescenta que o Serviço Europeu Copérnico está a fornecer mapeamentos de emergência para apoiar a resposta em ambos os países.

Entretanto, Portugal já enviou ajuda para o combate dos fogos que afetam a província de Ávila, em Espanha.

Segundo um comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a missão foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre os dois países. Integra 128 operacionais provenientes da estrutura de comando e da Força Especial de Proteção Civil, Corpos de Bombeiros e Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR. Também a Turquia anunciou este sábado que vai enviar dois aviões de combate a incêndios para Espanha. A Turquia, recordamos, é um país candidato à adesão à União Europeia, mas as negociações estão congeladas há vários anos. No entanto, é membro do Mecanismo de Proteção Civil.

E devido a estes incêndios, quase 280 mil pessoas receberam já ordem de deslocação das suas casas ou estão em confinamento em Espanha e em França.

No sudoeste de França, com a retirada de mais de 57 mil pessoas durante a noite, o número total de abrangidos por estas ordens de deslocação de casa é já de 197 mil, diz o jornal Le Monde. Em Espanha, por seu turno, o número de pessoas afetadas por estas ordens já supera as 80 mil. Na capital espanhola, a qualidade do ar está mesmo a ser afetada pelos incêndios e os cidadãos estão a ser aconselhados a usar máscara.

E olhamos agora para França, António. As chamas encontram-se a cerca de 30 km de Bordéus.

A informação é confirmada pelo ministro da Administração Interna francesa. A cidade é, neste momento, um refúgio para milhares de pessoas que foram retiradas das suas casas ou de povoações da região. Este incêndio de Gironda, que ameaça a cidade de Bordéus, já consumiu mais de 32 mil hectares e destruiu pelo menos 100 edifícios, diz o Le Monde, sublinhando este jornal que 32 mil hectares é uma área correspondente a três vezes a área de Paris.

E vamos continuar a atualizar estes dados ao longo desta tarde informativa. Por cá, a ministra da Justiça sai em defesa de Luís Neves. Rita Alarcão Judas entende que o ministro da Administração Interna não está a tomar tempo demais para dar justificações sobre as polémicas em que está envolvido.

A ministra da Justiça foi questionada pelos jornalistas, esta manhã, sobre as polémicas que envolvem Luís Neves. Rita Alarcão Judas repete as palavras do ministro da Administração Interna, diz que as explicações devem ser dadas no momento certo.

Conhecem e sabem que eu própria só falo quando acho que tenho a capacidade ou todos os elementos reunidos e há o momento de falar. Foi assim que eu sempre fiz, não vou criticar ninguém por fazer também o mesmo. O senhor doutor Luís Neves está a gerir o processo da melhor forma que sabe e pode. As instituições competentes estão a fazer as averiguações que são necessárias.

A ministra da Justiça, em declarações aos jornalistas esta manhã, a sair em defesa do ministro Luís Neves.

Já Vitalino Canas diz que é despropositado utilizar a Comissão Parlamentar de Inquérito para o caso Luís Neves.

O socialista considera ainda que o PS tem apresentado uma posição sensata sobre este tema, que envolve o ministro da Administração Interna e acredita que, no caso das polémicas do antigo diretor da PJ, devem ser resolvidas fora do Parlamento.

A questão de saber se o diretor nacional da Polícia Judiciária, hoje ministro, na altura em que era diretor nacional, praticou um ato irregular no que diz respeito a determinada situação de um atrelado, etc., uma galera, como parece que se diz, é uma coisa completamente diferente e parece-me desproporcionado utilizar o mecanismo das comissões de inquérito, que é, como já foi dito pelo Fernando Silva, um mecanismo que deve ser utilizado excepcionalmente. Felizmente, parece-me que nesta legislatura está a ter-se alguma parcimônia que não se teve em legislaturas passadas, onde se faziam comissões de inquérito por tudo e mais alguma coisa, banalizando-as e tornando-as praticamente irrelevantes.

Vitalino Canas no Explicador da Rádio Observador. Opinião diferente tem Fernando Silva, ministro da Administração Interna sombra do Partido Chega. Não concorda e considera que Luís Neves tem de ir ao Parlamento, mesmo se for, entretanto, demitido pelo primeiro-ministro.

Neste momento, face às circunstâncias, à evolução dos acontecimentos e à gravidade dos mesmos, não está em causa o comportamento do titular da pasta da Administração Interna enquanto tal, mas sim o seu eventual comportamento enquanto diretor da Polícia Judiciária e, portanto, a sua eventual demissão como ministro da Administração Interna, o que também pressupomos que não vai acontecer, nem por iniciativa dele, nem por iniciativa do primeiro-ministro, não apagaria a circunstância e necessidade de se averiguar a fundo toda a verdade.

Fernando Silva, em representação do Chega, aqui no Explicador da Rádio Observador.

Olhamos agora para a educação. Nos primeiros cinco dias de concurso ao ensino superior, candidataram-se às universidades e politécnicos cerca de 20 mil estudantes, menos nove mil do que no ano passado.

E para a porta-voz da Missão Escola Pública, esta é uma consequência da má comunicação do governo. Cristina Mota diz que o ministro da Educação pode ter induzido alunos e comunicação social em erro.

A forma como Fernando Alexandre falou que os alunos podem concorrer com a nota das reavaliações Levou alunos a pensarem que se tinha prolongado o prazo. Aliás, alunos e até jornalistas. Já tive colegas que me perguntam o que eu acho do fato de ter prolongado. Não, o Fernando Alexandre não prolongou o prazo. Os alunos podem ter ficado com uma ideia errada e também ser um dos motivos que está a levar os alunos a não concorrerem agora, porque estão à espera da nota das reapreciações. É preciso os alunos terem muita atenção que para fazerem essa atualização, precisam de concorrer.

Cristina Mota lembra que as candidaturas ao ensino superior têm de ser feitas e só depois a nota deve ser atualizada com as reapreciações requeridas e com a segunda fase dos exames nacionais a arrancarem nesta última semana, a porta-voz da Missão Escola Pública antecipa que os professores voltem a trabalhar fora de horas, sem certezas sobre como vai ser feito o pagamento destas horas extra.

Nós não temos expectativas muito altas, entendemos que foi um anúncio político e que, na prática, não deverá ter qualquer consequência. Aliás, porque é impossível determinar as horas extra que os professores trabalharam. Estive a classificar e muitas das vezes fiz o download dos ficheiros e classifiquei-os sem estar online. Era mais prático. Portanto, é impossível Fernando Alexandre saber quantas horas extra eu estive a trabalhar e qual o período em que eu estive a classificar. Portanto, como eu, estarão milhares de professores.

A porta-voz da Missão Escola Pública, Cristina Mota, entrevistada pela jornalista Maria Miguel Marques.

Na atualidade internacional, uma ameaça iraniana obrigou Donald Trump a trocar de avião após a cúpula da NATO.

A notícia é avançada pelo jornal The New York Times, que escreve que o presidente dos Estados Unidos foi obrigado a mudar repentinamente de avião. A reunião, recordamos, realizou-se em Ankara nos dias 7 e 8 de julho e Donald Trump chegou à cidade a bordo do Boeing 747-8, cedido pelo Catar, que não tem as mesmas capacidades de defesa que o antigo Air Force One. A ameaça foi detetada pelos serviços secretos norte-americanos, foi considerada credível e por isso aconselharam Donald Trump a regressar no antigo Air Force One, o que acabou por acontecer. E a fechar, Maria, vê lá se reconheces esta música.

Faz parte da banda sonora das nossas vidas, não é?

É verdade.

É a Feiticeira, do Luiz Represas. Mas esta não é a voz dele, pois não, António?

Exatamente. É a Feiticeira, do Luiz Represas, Maria, mas é a voz do Salvador Sobral, o cantor que nos levou à vitória na Eurovisão há 10 anos, fez uma homenagem ao Luiz Represas, que faleceu na quarta-feira. Foi através de um cover publicado no Instagram, que já soma centenas de reações e quase 1 milhão de visualizações.

Sim, eu estou aqui a ver a legenda dessa publicação no Instagram. O Salvador Sobral diz que até esteve com ele há poucos meses.

Esteve com o Represas, foi quando participou em Madrid no concerto de homenagem ao Pablo Milanes.

Que homenagem bonita acabou por fazer também.

Também, é verdade.

As nossas condolências ao músico que faleceu na passada quarta-feira, aos 69 anos. E terminamos assim este jornal das 16h. Obrigada, António.

Obrigado, Maria. Até já.