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E começa agora o Jornal das Cinco, aqui na sua Rádio Observador, um jornal com edição da Vanessa Cruz. Vanessa, o director executivo do SNS acusa um dos antecessores de alarmismo infundado. Isto a propósito dos constrangimentos nas urgências.

Ontem, aqui na Rádio Observador, o antigo CEO do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, alertava para uma situação de alto risco nas urgências. Muitas estão fechadas esta Páscoa, tendo acusado mesmo o governo de não ter um plano de contingência. Na resposta, Álvaro Almeida, que há três meses está à frente do sistema público de saúde, acusa o antecessor de estar a fazer campanha eleitoral.

Eu não sei se o professor Fernando Araújo estava a falar como ex-diretor executivo, se estava a falar como candidato do Partido Socialista no círculo do Porto. Mas em qualquer dos casos, o que eu lhe posso dizer é que, obviamente, a direção executiva esteve a planear este fim de semana e não só esteve a planear este fim de semana, está continuamente a trabalhar para garantir a resposta durante todo o fim de semana.

Álvaro Almeida garante que a capacidade de resposta está assegurada nas urgências e que há protocolos para que, em caso de maior afluência, as grávidas de baixo risco sejam encaminhadas para hospitais privados.

Nesta entrevista, o director do SNS acusa ainda o antigo governo socialista de ser o responsável pela instabilidade no sector da saúde.

A pergunta na entrevista era sobre a substituição de várias administrações hospitalares pelo actual governo da AD, mas para Álvaro Almeida, o problema vem de trás.

A maior parte dessas alterações foram realizadas antes de eu ser director executivo e, portanto, não conheço em detalhe as motivações. Eu só quero chamar a atenção para um pormenor. Quem criou a instabilidade foi quem nomeou 300 lugares da administração com o governo demissionário, sabendo que o governo podia mudar logo a seguir. Isso é que cria instabilidade.

Entretanto, a Rádio Observador já tentou contactar o ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, o último ministro da Saúde de António Costa, sem sucesso. Apesar de várias urgências hospitalares estarem fechadas esta Páscoa, só hoje são 10, o director executivo do SNS, Álvaro Almeida, rejeita que a situação seja grave e de olho nas legislativas de 18 de Maio sugere que só fica se a AD vencer as eleições.

Uma entrevista no programa Sob Escuta, conduzido pelos jornalistas Alexandra Machado, Tiago Caeiro e José Rafael Lopes, de resto, já disponível em podcast. Vanessa, o INEM vai levar à Justiça o caso de um técnico de emergência pré-hospitalar que foi agredido ontem à noite em Gondomar, no distrito do Porto.

O técnico sofreu traumatismos na cara, foi levado para observação no Hospital de Santo António, no Porto, uma situação denunciada pelo próprio Instituto de Emergência Médica nas redes sociais, dizendo que é inaceitável e que por isso vai acionar os meios legais que tem ao dispor. A Comissão de Trabalhadores do INEM também diz que a agressão é intolerável e exige que os culpados sejam levados à Justiça com as devidas consequências. E ouvido pela Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar explica o que se passou. Quando o INEM chegou ao local de emergência, a vítima recusou-se a ser tratada e partiu para a violência. Rui Lázaro queixa-se que este tipo de situações é frequente.

Praticamente todos os dias, equipes de emergência médica são vítimas de agressões físicas ou só verbais. O técnico de emergência pré-hospitalar que estava ao serviço aqui de Gondomar acabou por necessitar de tratamento hospitalar, apresentava algumas fraturas na face e também no dedo, e houve necessidade também de ser suturado, dada a gravidade dos ferimentos. Ainda há poucos meses negociamos a revisão da carreira com o governo, onde precisamente um dos pontos fundamentais era que a profissão de técnico de emergência pré-hospitalar fosse considerada como profissão de risco. Não foi uma reivindicação aceite pelo governo, pois teremos agora de aguardar pelo próximo governo para voltarmos a insistir nesta reivindicação que tanto se justifica.

A indignação e os apelos do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar para que a profissão seja considerada de risco.

Atenção, vem aí um verão cheio de mosquitos.

Durante os próximos meses, o número desses insetos em Portugal deverá aumentar. É o que acreditam os especialistas ouvidos pelo Observador. A principal razão deve-se à chuva que tem caído no nosso país desde o início do ano e com uma maior quantidade de água parada, o aumento de mosquitos também deve fazer-se sentir no verão. O jornalista Diogo Varela está aqui conosco em estúdio para mais detalhes sobre este trabalho que está em destaque a esta hora no site do Observador. Diogo, quais vão ser as principais zonas do país afetadas por este aumento de mosquitos?

Desde logo, a região do Algarve, Vanessa. E atenção, não confundir as melgas, porque se em relação a este inseto a maior preocupação acaba por ser as picadas, o mesmo já não podemos dizer acerca dos mosquitos, que são os principais portadores de doenças como a dengue ou até mesmo a malária. Para além do sul do país, atenção redobrada também para as regiões de águas mais paradas, como é o caso do Alentejo, e fora de Portugal continental, o especial cuidado vai para a Ilha da Madeira.

E quais são, Diogo, as principais espécies de mosquitos que os portugueses devem temer?

O mosquito-tigre-asiático é um dos principais portadores de vírus como o dengue, a febre amarela ou o próprio vírus Zika. Há pouco falei da Madeira. Por exemplo, em 2012, na Ilha da Madeira, houve um surto de mosquitos-tigre que causou mais de 2000 infecções no espaço de um ano. Um surto que começou com um caso importado, acabou por ser mitigado e desde lá para cá, Vanessa, as infecções caíram, ainda assim, todas sem gravidade. Temos também de tomar atenção ao próprio mosquito comum Que, apesar de tudo, acaba por ser o principal responsável pela transmissão do vírus do Nilo Ocidental, ainda que os efeitos deste vírus acabem por ser sentidos majoritariamente em animais como cavalos ou aves.

Falta agora olharmos para as medidas preventivas que podemos tomar para evitar surtos de mosquitos.

Sim. Na generalidade, Vanessa, os mosquitos são atraídos pelo calor e até por certos odores, como o próprio suor. Daí esta maior preocupação em relação ao verão que se avizinha. Os especialistas alertam que casos como vasos com água, contentores ou até, às vezes, pequenas tampas e garrafas que sejam abandonadas, acabam por ser criadouros de mosquitos. Portanto, esse alerta para sensibilizar a população de forma a evitar estes focos de água parada. Depois, os especialistas recomendam também um envolvimento mais direto das pessoas na identificação destas espécies. As pessoas, e aqui passo a citar alguns especialistas: "As pessoas têm que saber que, para além de estarem informadas, podem elas próprias fazer o alerta para notificar um mosquito que viram, por exemplo, em casa ou no jardim". E para esse efeito, Vanessa, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical criou uma aplicação em que é possível as pessoas tirarem uma fotografia, por exemplo, a um mosquito que encontraram, e essa fotografia é posteriormente analisada pelos especialistas para que se proceda à identificação da espécie.

Uma aplicação que pode ser bastante útil no verão, tendo em conta esse previsível aumento do número de mosquitos em Portugal. O Diogo Varela aqui com este resumo de um trabalho que é assinado por Martim Andrade no site do Observador, em observador.pt. Agora, no que diz respeito à atualidade internacional, as Forças de Defesa de Israel atingiram um comandante do Hezbollah durante um ataque aéreo no Líbano. O alvo foi Hussein Ali Nasr, vice-chefe da Unidade 4400 do Hezbollah. De acordo com o jornal Times of Israel, esta é a unidade responsável pela entrada de armas no Líbano. O ataque aéreo foi confirmado pelas próprias forças militares israelitas. As IDF relatam ao Times of Israel que este comandante do Hezbollah estava a trabalhar com o Irão para fazer contrabando de armamento e fundos para o Líbano, com o intuito de aumentar as capacidades militares do grupo extremista Hezbollah. Entretanto, nota também desta tarde, o gabinete de segurança de Israel convocou uma reunião para a próxima terça-feira, dia 22 de abril, mas ainda não sabemos nesta altura, Ana, qual é que é o tema em discussão.

Na guerra da Ucrânia, Kiev confirma a presença numa reunião em Londres já na próxima semana.

É uma reunião que tem como objetivo discutir temas como o cessar-fogo na Ucrânia, um encontro que vai contar com americanos, também com ucranianos. Uma notícia que está em destaque também no live blog do Observador, em observador.pt. Continuamos a acompanhar pari passu os desenvolvimentos do conflito na Ucrânia.

Vanessa, uma adolescente de 14 anos foi morta por um leão no Quénia.

Nos arredores da capital, num rancho a sul do Parque Nacional de Nairóbi, uma notícia que está a ser avançada pelo Serviço de Vida Selvagem do país, outro adolescente testemunhou o ataque do leão e foi ele que deu o alerta. O leão não foi avistado. Há equipas nesta altura a tentar capturá-lo. Na sexta-feira, foi a vez de um elefante, no centro do Quénia, matar um homem de 54 anos.

Foram as notícias das 17h aqui na Rádio Observador.