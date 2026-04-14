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Quantilizados os prejuízos das tempestades, o governo pediu à Comissão Europeia apoio ao Fundo de Solidariedade.

Um fundo criado para apoiar Estados-membros que tenham sido afetados por catástrofes naturais graves ou emergências de saúde pública. Em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial explica que o pedido foi feito ao abrigo da categoria grande desastre, tendo em conta a força e a destruição provocada pelas sete tempestades do início do ano. Contamos em direto nesta edição com o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Muito bem-vindo, senhor ministro. Neste comunicado percebemos que os prejuízos apurados estão acima dos 5.300 milhões de euros. Qual é o montante de ajuda que é pedido em concreto ao Fundo de Solidariedade, o dinheiro que o Estado português espera receber?

Boa tarde, antes de mais. O pedido é de 5.300 milhões, como disse, é o valor que nós estimamos dos prejuízos e infelizmente o valor que vamos receber da Comissão Europeia é muitíssimo inferior. Será qualquer coisa da ordem dos 5% do valor dos prejuízos. Portanto, estamos a contar receber na ordem dos 250 milhões de euros. Não é evidentemente má vontade da Comissão, são regras que estão estabelecidas e há uma dotação própria.

Mas esse é o teto máximo que se pode receber, os 5%?

Sim, será 250, 260 milhões de euros, tem a ver com a própria disponibilidade da dotação que existe no fundo da Comissão Europeia. Portanto, há regras e há uma dotação. E dentro das regras e dentro da dotação, aquilo que nós contamos receber é na ordem dos 250, 260 milhões.

E quais é que vão ser as áreas prioritárias de intervenção?

Como este dinheiro só representa cerca de 5% do prejuízo total, não falta onde aplicar o dinheiro. Desde os equipamentos públicos, como intervenções em hospitais, em escolas, até à rede de infraestruturas, seja a rede de águas, a rede de esgotos, a rede de transportes, pontes, a área de energia, a área das comunicações, também despesas privadas na área dos comércios e dos serviços, na agricultura, nas florestas. Há também a parte residencial, onde o Estado também está a apoiar uma parte até ao limite de €10.000. Portanto, não falta onde colocar o dinheiro, que é apenas uma pequena parte da quantidade de prejuízo enorme que Portugal sofreu, quer no setor público, quer no setor privado.

Sendo que ainda esta tarde o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, a mais afetada pelo mau tempo, queixou-se que os municípios ainda não receberam o dinheiro prometido pelo governo. Estas verbas também podem ir para os municípios? E já agora, o que é que justifica esta demora?

Repare, o dinheiro prometido pelo governo foi prometido na semana passada e deve chegar esta semana. Já está feito o despacho, portanto agora está a correr o circuito administrativo para que os municípios possam receber rapidamente, será ainda esta semana. Vão receber apenas um adiantamento. Vamos ver, os municípios, como os particulares também, têm seguros e a primeira intervenção para cobrir os prejuízos é dos seguros. Agora, tal como os particulares, muitas vezes têm seguros abaixo do custo e do seu valor efetivo, estamos cientes que nas autarquias também há muitas vezes os prejuízos que estão acima do valor do seguro. E portanto, o Estado está aqui na disposição de apoiar também as autarquias para além do valor seguro. Mas não esquecemos nunca que a primeira intervenção é dos seguros. Agora, vamos fazer um primeiro adiantamento, porque ainda não está feita a avaliação completa caso a caso de cada município. Este valor dos 5,3 mil milhões é um valor ainda estimado, já muito próximo da realidade, mas ainda não está feito o valor exato de cada município e quando estiver feito e apurado o valor dos seguros...

Mas esse adiantamento chega até sexta-feira?

Eu creio que chegará. Não me comprometo com sexta-feira. O despacho já está feito, agora a seguir-se o processo administrativo normal, transferir o dinheiro que passa das CCDRs para o fundo de emergência e que depois passa para as câmaras municipais. Eu espero que esta semana fique completo, mas se não ficar esta semana, será na próxima que chegará à conta das câmaras municipais.

Sendo que a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria até reclama também um relatório global sobre as consequências do mau tempo. O governo vai fazê-lo?

Sim, o governo tem vindo a acompanhar permanentemente e com grande atenção e grande proximidade todas as consequências desta calamidade e naturalmente que haverá um relatório final para avaliar também o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que pode ser mudado e de alguma forma também o PPR que nós estamos agora em fase de preparação, vai ser também uma resposta a isto. Nós vamos querer, além de repor aquilo que ficou danificado com o mau tempo, vamos querer fazer melhor do que estava antes, para que as infraestruturas e os equipamentos que ficaram expostos a esta calamidade possam resistir melhor a uma próxima tempestade que exista, ou uma próxima inundação. E, portanto, este plano, que é no sentido de recuperar o que está estragado e tornar mais resiliente ou tornar mais forte aquilo que ficou, ou corre o risco de ser danificado em futuras intempéries, porque o mais previsível mesmo é que esta não tenha sido a última. Estas alterações climáticas fazem crer, e é razoável supor que virão aí coisas semelhantes no futuro e nós temos quePreparar o país, na medida do possível, para enfrentar da melhor forma as tempestades que hão de vir.

Voltando, senhor ministro Manuel Castro Almeida, a esse pedido que foi feito pelo governo à Comissão Europeia para acionar o fundo de solidariedade, há condições para essas verbas serem canalizadas no período de um ano, que é o que está previsto no regulamento deste fundo?

Sim. Repare, parte deste dinheiro já está adiantado, da mesma forma que nós estamos agora a adiantar dinheiro às autarquias locais. Parte da despesa já está feita, o Estado também já recuperou muitas estradas, os municípios já fizeram parte das obras também, portanto, vai ser executado dentro de um ano, não tenho dúvida.

O governo fez este pedido mesmo no final do prazo, as 12 semanas. Qual é a justificação?

Não foi exatamente no final do prazo, ainda tínhamos mais de uma semana para fazer o pedido, mas foi o tempo necessário para fazer o levantamento, que exige tempo. São coisas muito diversas, em muitos sítios diferentes do país e fazer o levantamento dos estragos com algum rigor, levou este tempo. Foi o tempo necessário. Por alguma razão, está definido o prazo de 12 semanas na Comissão Europeia.

Muito obrigada, senhor ministro Manuel Castro Almeida, por ter estado nesta edição das 17h. O ministro da Economia e da Coesão Territorial, que ia dizer que apesar de o Estado português acionar este pedido de ajuda para que a Comissão Europeia envie ajuda através do fundo de solidariedade, só 5% do montante total, dos 5.300 milhões de euros, é que devem chegar a Portugal, qualquer coisa como 250 ou 260 milhões de euros, dinheiro que vai ajudar a reconstrução das áreas afetadas pelo mau tempo.

E o Presidente da República pede um relatório sobre o que correu mal na resposta ao mau tempo. Mas o secretário-geral do PS diz que, Vanessa, já há relatórios a mais?

Sim, José Luís Carneiro foi recebido hoje em Belém com a nova direção do Partido Socialista e defende que é preciso, isso sim, ação.

Mais do que de relatórios, as pessoas querem respostas. O governo é perito a apresentar planos de ação. É um exercício que podem fazer: ir consultar os planos de ação que já foram apresentados desde há dois anos a esta parte, para a saúde, para a economia, para a proteção civil, enfim, relatórios, mais relatórios. Mas o que é certo é que não há respostas para as questões concretas das pessoas. É disso que se está a falar. Não é por falta de relatórios, nem é por falta de diagnósticos, nem é por falta de planos de ação. É por falta de capacidade.

O líder do PS com críticas ao governo, mas indiretamente também a discordar da proposta do Presidente da República.

E apesar do impasse na reforma laboral que já leva meses, Luís Montenegro fez esta tarde um discurso em São Bento em que tentou sublinhar a capacidade de diálogo do governo.

Foi durante a assinatura de um acordo com o setor social e solidário para atualizar os contratos de cooperação. O primeiro-ministro fez questão de apresentar números, fez as contas aos acordos que já conseguiu nestes dois anos e quis explicar, Miguel Vítor Dias, que o caminho até ao consenso costuma ter dificuldades.

Eu até estava a pensar dizer isto no fim, vou já dizer agora.

Luís Montenegro quis puxar a ideia logo para o arranque do discurso. Com o setor social e solidário à frente para atualizar o acordo de cooperação, o primeiro-ministro quis vincar a capacidade que tem de chegar a consensos.

Nós valorizamos todos os setores, valorizamos o setor público, valorizamos o setor privado e valorizamos o setor social. E somos um governo, efetivamente, de concertação, como se pode comprovar aqui.

E, por isso, quantificou.

Já concertamos 39 vezes com sindicatos da administração pública.

Luís Montenegro, o concertador, foi a imagem que o primeiro-ministro quis passar em vésperas de reunião da concertação social para discutir as mudanças à lei do trabalho, com o chefe de governo que avisa que, por vezes, o caminho pode ser turbulento.

Nem sempre estamos completamente satisfeitos uns com os outros, é verdade. E temos alguns momentos de tensão. São momentos de tensão e de atenção. Temos objetivos que queremos cumprir, que queremos atingir, e às vezes sofremos um bocadinho, mas sabem que nós estamos sempre atentos a isso.

E que nem sempre os resultados ficam logo à vista.

Temos um processo de transformação e uma agenda transformadora em curso. Várias coisas vão sofrer transformação, mas nós sabemos que os efeitos não são imediatos. Demoram algum tempo e alguns deles vão acabar por se expressar, se calhar, nós já não estamos aqui, mas não há nenhum problema com isso.

O primeiro-ministro, que aproveitou a renovação deste acordo para reafirmar a capacidade de diálogo. Por isso, antes da despedida, novo lembrete.

O nosso espírito de concertação é muito sólido, muito consistente, muito forte.

Luís Montenegro, no Palacete de São Bento, a estender a passadeira ao diálogo.

Miguel Vítor Dias, com este discurso de Luís Montenegro, sendo que a reunião da concertação social já depois de amanhã, a ministra do Trabalho diz que o processo está na reta final, mas a UGT chumbou a última versão negociada em reuniões paralelas que têm decorrido no ministério.

E na antecâmara deste encontro, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, questionou ainda o que classifica como diabolização do regime de outsourcing.

Que, na prática, é, Ricardo, a contratação de serviços externos, um mecanismo a que as empresas recorrem sem que os trabalhadores tenham vínculo. Diz que é um sistema que existe em toda a Europa, embora a ministra admita ajustes. Também não percebe os contras relativamente ao regresso do banco de horas individual, considera que é vantajoso para funcionários e empresas, nem que se diabolize a medida que o governo quer implementar para que seja possível não reintegrar um trabalhador que tenha sido despedido de forma ilegal. Durante uma intervenção no almoço debate do International Club of Portugal, Rosário Palma Ramalho argumentou que a legislação do trabalho é particularmente rígida em Portugal e que o mercado tem que se ajustar aos desafios da baixa produtividade e da inteligência artificial. Ora, estes três pontos mencionados pela ministra são precisamente as linhas vermelhas para a UGT.

As alterações ao Código do Trabalho devem ser um dos temas de amanhã, do debate quinzenal com o primeiro-ministro. O debate terá lugar amanhã à tarde. Obviamente, terá transmissão em direto aqui na Rádio Observador. A Vanessa Cruz vai regressar às 17h30 para atualizar as notícias.