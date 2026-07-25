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Boa tarde. Atualizamos toda a informação neste jornal das 17 horas da Rádio Observador, com a edição do jornalista António José Soares. A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Portalegre vai estar encerrada entre segunda e quarta-feira da próxima semana.

Uma informação avançada à Agência Lusa, por fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. O fecho vai decorrer entre as zero horas de segunda-feira e às 08h da manhã de quarta. De acordo com a mesma fonte, o encerramento deve-se à falta de médicos obstetras para assegurar a escala de serviço nesse período. Por isso, as utentes são aconselhadas a contactar previamente a linha SNS 24 para referenciação. No decorrer deste período, a maternidade do Hospital de Portalegre vai permanecer em funcionamento.

Um bebé nasceu na madrugada de hoje numa ambulância dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, na autoestrada transmontana A4, António.

Segundo o comandante da corporação, João Vencelão, a grávida, juntamente com o marido, deslocava-se no carro próprio de Carrazeda de Ansiães para a maternidade do Hospital de Bragança, a única do distrito, que fica a cerca de 100 km de distância. Quando estava próximo da localidade de Bornes, no Conselho de Macedo de Cavaleiros, a mulher de 41 anos entrou em trabalho de parto. O marido acionou o INEM, que enviou para o local uma viatura de bombeiros de Macedo de Cavaleiros e ativou o apoio diferenciado da viatura médica de emergência e reanimação. Os bombeiros estavam a transportar a grávida para o Hospital de Bragança, quando a meio do caminho, junto ao Azibo, Macedo de Cavaleiros, foram obrigados a fazer o parto. O bebê e a mãe estão bem de saúde.

Olhamos agora para a educação. Nos primeiros cinco dias do concurso ao ensino superior, candidataram-se às universidades e politécnicos cerca de 20 mil estudantes, menos nove mil do que no ano passado.

E para a porta-voz da Missão Escola Pública, esta é uma consequência da má comunicação do governo. Cristina Motta diz que o Ministro da Educação pode ter induzido alunos e comunicação social em erro.

A forma como Fernando Alexandre falou que os alunos podem concorrer com a nota das reapreciações, levou alunos a pensarem que se tinha prolongado o prazo. Aliás, alunos e até jornalistas. Já tive colegas que me perguntam o que eu acho do fato de ter prolongado. Não, Fernando Alexandre não prolongou o prazo. Os alunos podem ter ficado com uma ideia errada e também serão desmotivados a alvar os alunos a não concorrerem agora, porque estão à espera da nota das reapreciações. É preciso os alunos terem muita atenção que para fazerem essa atualização, precisam de concorrer.

A porta-voz da Missão Escola Pública lembra que as candidaturas ao ensino superior têm de ser feitas e só depois a nota deve ser atualizada, com as reapreciações requeridas e com a segunda fase dos exames nacionais a arrancar nesta última semana. Cristina Mota antecipa que os professores voltem a trabalhar fora de horas, sem certezas sobre como vai ser feito o pagamento das horas extra. A porta-voz da Missão Escola Pública prevê ainda que a correção da segunda fase dos exames enfrente mais problemas e, por isso, acusa o Ministro da Educação de irresponsabilidade.

É com muitas reservas que nós verificamos que a segunda fase avançou, antes de mais, sem ter concluído a resolução dos problemas detetados na primeira e depois avançar nos mesmos moldes para esta fase. Entendemos que é uma irresponsabilidade de Fernando Alexandre e que devemos também ter mais problemas na segunda fase.

A porta-voz da Missão Escola Pública, Cristina Mota, entrevistada pela jornalista Maria Miguel Marques.

A Ministra da Justiça prevê encerrar uma ala do estabelecimento prisional de Lisboa até o final deste ano.

E adianta que o objetivo é já fechar outra daqui a um ano. São declarações de Rita Judice aos jornalistas, à margem da cerimônia de encerramento da formação inicial da carreira de guarda prisional, onde destacou a importância deste curso.

A conclusão deste curso é essencial para o plano que temos desenhado de encerramento do EPL. Eles começarão em funções já e com essa colocação nos locais de destino, será iniciado o processo de movimentação que está desenhado, para que possamos até ao final deste ano encerrar com uma ala no EPL, que é esse o nosso compromisso, e no ano seguinte, já com os novos guardas, encerrarmos a seguinte.

A Ministra da Justiça, que avança ainda que a procura de emprego de guardas prisionais é elevada e que por isso é preciso garantir as melhores condições de trabalho a estes funcionários.

Vitalino Canas diz que é despropositado utilizar a Comissão Parlamentar de Inquérito para o caso Luís Nevos.

O socialista considera ainda que o PS tem apresentado uma posição sensata sobre este tema, que envolve o ministro da Administração Interna e acredita que as polêmicas em volta do antigo diretor da Polícia Judiciária devem ser resolvidas fora do Parlamento.

A questão de saber se o diretor nacional da Polícia Judiciária, hoje ministro, na altura em que era diretor nacional, praticou um ato irregular no que diz respeito à determinada situação de um atrelado, etc., uma galera, como parece que se diz, é uma coisa completamente diferente e parece-me desproporcionado utilizar o mecanismo das comissões de inquérito, que é, como já foi dito pelo Fernando Silva, um mecanismo que deve ser utilizado excepcionalmente. Felizmente, parece-me que nesta legislatura está a ter-se alguma parcimônia que não se teve em legislaturas passadas, onde se faziam comissões de inquérito por tudo e mais alguma coisa, banalizando-as e tornando-as praticamente irrelevantes.

Vitalino Canas, no explicador da Rádio Observador. Opinião diferente tem Fernando Silva, ministro da Administração Interna, sombra do partido Chega. Não concorda, considera que Luís Nevos tem de ir ao Parlamento, mesmo que seja, entretanto, demitido pelo primeiro-ministro.

Neste momento, face às circunstâncias, à evolução dos acontecimentos

E à gravidade dos mesmos. Não está em causa o comportamento do titular da pasta da Administração Interna enquanto tal, mas sim o seu eventual comportamento enquanto director da Polícia Judiciária. E, portanto, a sua eventual demissão como ministro da Administração Interna, o que também pressumimos que não vai acontecer, nem por iniciativa dele, nem por iniciativa do Primeiro-Ministro, não apagaria a circunstância e necessidade de se averiguar a fundo toda a verdade.

Fernando Silva, em representação do Chega, no Explicador desta manhã da Rádio Observador.

Um contingente de 1500 militares franceses foi mobilizado para o combate aos incêndios.

As Forças Armadas francesas estão a levar a cabo uma operação sem precedentes para apoiar os bombeiros e a Proteção Civil. Uma informação confirmada pelo governo francês, citado pelo "Le Monde". A ministra com a tutela das Forças Armadas confirmou que a partir desta noite estão mobilizados no terreno 1500 militares, mas o contingente será adaptado à medida das necessidades. Estão também incluídos no destacamento militar, equipas médicas, autocarros e soluções de alojamento temporário, como camas de campanha, bem como meios para o combate aos fogos, incluindo aviões, drones e os próprios bombeiros militares.

E precisamente devido a estes incêndios, a última etapa da Volta à França foi encurtada para 89 km relativamente aos 133 inicialmente previstos.

Segundo uma nota da organização da prova, o Ministério da Administração Interna francês decidiu deslocar uma parte das forças inicialmente mobilizadas para garantirem a segurança na última etapa, de modo a reforçar a resposta nas áreas afetadas pelos incêndios. A Volta à França termina amanhã.

Entretanto, a frota aérea permanente do mecanismo europeu já está mobilizada para combater os incêndios em Espanha e em França.

O anúncio foi feito pela presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que em França já se encontram cinco aviões e dois helicópteros e que quatro aviões de apoio chegarão ainda hoje a Espanha. A presidenta da Comissão Europeia acrescenta que o Serviço Europeu Copérnico está a fornecer mapeamentos de emergência para apoiar a resposta em ambos os países.

Também Portugal, António, já enviou ajuda para o combate dos fogos que afetam a província de Ávila, em Espanha.

É verdade, Maria. Segundo um comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a missão foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre os dois países. Integra 128 operacionais provenientes da estrutura de comando e da Força Especial de Proteção Civil, corpos de bombeiros e Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR. Também a Turquia anunciou este sábado que vai enviar dois aviões de combate para os incêndios em Espanha.

Também na atualidade internacional, uma ameaça iraniana obrigou Donald Trump a trocar de avião após a cimeira da NATO.

A notícia é avançada pelo jornal New York Times, que escreve que o presidente dos Estados Unidos foi obrigado a mudar repentinamente de avião. O encontro realizou-se em Ancara nos dias 7 e 8 de julho, e Donald Trump chegou à cidade a bordo do Boeing 747 cedido pelo Qatar, que não tem as mesmas capacidades de defesa que o antigo Air Force One. A ameaça foi detetada pelos serviços secretos norte-americanos, foi considerada credível e, por isso, aconselharam Trump a regressar no antigo Air Force One, o que acabou por acontecer.

Para fechar, a UNESCO incluiu o sítio arqueológico de Sebastia, na Cisjordânia, e cinco castelos libaneses na lista do Património Mundial.

Os locais foram também classificados como Património Mundial em Perigo, devido aos conflitos em curso no Médio Oriente e aos riscos para a sua preservação. Israel contestou a decisão e acusou a UNESCO de ignorar a ligação histórica judaica aos locais e de politizar o processo. Já a organização garante que todas as candidaturas foram avaliadas com base em critérios técnicos e patrimoniais. A decisão foi tomada na sexta-feira, durante uma reunião com a ONU para a Educação e a UNESCO, que decorreu na Coreia do Sul.

É o ponto final no Jornal das Cinco. O jornalista António José Soares com as notícias que marcam a atualidade. Temos nova atualização às 17h30. Contamos contigo, António.

Contamos, sim, senhora Maria. Até já.

E contamos sempre com os nossos ouvintes desse lado. Até já.