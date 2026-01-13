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Jornal das seis, com a jornalista Vanessa Cruz. Marques Mendes admite perder as eleições e Cotrim Figueiredo assume que teve ontem uma declaração que classifica de bastante infeliz.

Quando colocou ontem o cenário de, caso não passe à segunda volta, o voto em André Ventura ser uma possibilidade. Cotrim Figueiredo já tinha assumido que foi pouco claro e que não quer que o líder do Chega chegue a Belém. Agora reconhece que não sabe o que lhe passou pela cabeça.

Eu não queria abrir a porta. E por que eu fiz aquelas declarações? Eu próprio gostava muito de perceber. Não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça.

Portanto, não estava uma estratégia por trás dessa declaração.

Não. Alguns analistas que acharam que era uma estratégia inteligentíssima da minha parte, também não posso aceitar esse mérito, porque não foi propositado. Foi um momento bastante infeliz da minha parte. Assumo. E a única coisa que eu devia ter dito, é o que eu estou a dizer agora: é que só admito se lar em segunda volta em que eu esteja a participar.

João Cotrim Figueiredo, outra vez, a fazer um mea-culpa sobre essa declaração relativa à segunda volta e a um eventual voto em André Ventura.

E isto continua a ser tema de campanha. André Ventura já veio dizer alguma coisa sobre isto, outra vez?

Sim, no Castelo de Guimarães. Vamos ao encontro do Miguel Cordeiro. Mais uma vez, Miguel, o líder do Chega aproveita o deslize de um dos adversários na corrida a Belém.

Sim, aproveita esse deslize, podemos dizer assim, de Cotrim Figueiredo, e também a reação de hoje. Diz André Ventura que Cotrim disse que não sabe o que lhe passou pela cabeça para dizer o que disse ontem. E agora num discurso em Guimarães, em frente ao castelo, disse André Ventura: "João, este país não é para quem não está bem da cabeça". Esta foi a frase de André Ventura, há minutos, num discurso durante um comício. Comício que está agora a chegar ao fim. André Ventura está a deixar o palco e a ser abraçado por dezenas de apoiantes, muitos à procura de uma selfie. Disse também que não podemos fazer uma campanha a discutir o que é que Seguro acha de mim, o que é que Marques Mendes acha de mim. Isso foi o que disse Ventura, dizendo mais uma vez que quer discutir os problemas do país, mas deixando esse ataque a Cotrim Figueiredo a dizer que este país não é para quem não está bem da cabeça.

Reportagem do Miguel Cordeiro. Está a acompanhar a campanha de André Ventura, que há pouco divulgou a lista de donativos. Diz que recebeu €675 para esta campanha, mas no orçamento da campanha, a candidatura prevê €100 mil para esta categoria. Na lista que foi enviada aos jornalistas que cobrem a campanha de André Ventura, estão os nomes de 17 pessoas que contribuíram, nomes que não são divulgados para garantir a proteção de dados. A maior parte dos donativos são de €50. Há seis neste valor. O valor mais baixo é de €10, o mais alto de €100.

Mas contas feitas, €675. É isso, Vanessa?

É pelo menos o que divulga a campanha.

E Marques Mendes, como dizíamos no arranque deste jornal, admitiu hoje, pela primeira vez, um cenário de derrota.

As sondagens apontam para o risco do candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS não passar à segunda volta. Aparece em quinto lugar nas sondagens diárias que têm saído e também no radar do Observador, que agrega todos os estudos de opinião. Foi depois de uma passagem por Fátima, já num almoço com empresários em Leiria, que Marques Mendes acabou por admitir perder, ao mesmo tempo que Miguel Viterbo Dias continua a tentar conquistar eleitores que possam votar em Cotrim Figueiredo.

À procura não de milagre, mas à procura do reforço da confiança nos portugueses.

Luís Marques Mendes começou a manhã de dia 13 em Fátima. Não espera milagres, mas contou na véspera com uma dádiva de João Cotrim Figueiredo, que continua a aproveitar.

Na minha campanha não muda nada. Na decisão dos portugueses, acho que pode mudar muito, porque aquilo que Cotrim Figueiredo ontem disse é uma desilusão. Provavelmente para alguns que já votaram na Iniciativa Liberal no domingo e que perante estas declarações de associação ao Chega, se sentem enganados. Provavelmente pudessem voltar atrás.

O candidato apoiado pela AD a fazer caminho para recuperar os votos que possam ter escapado para Cotrim Figueiredo, num dia em que a mulher, que tem estado ao lado do candidato em todas as ações de campanha, saltou para a ribalta.

Todos os dias me consegues surpreender com a tua generosidade, com o teu sentido de missão. Pelos filhos e netos de todos nós, ajuda Portugal. Obrigada.

Uma curta mensagem de dois minutos num almoço em Leiria, por parte da mulher que tem feito toda a campanha, num dia em que Marques Mendes já admite a possibilidade de derrota.

Se entenderem de outra maneira, ganhar ou perder é democracia e respeito os votos de todos. Tento ganhar, mas respeito os votos de todos.

E por isso, há cinco dias da ida às urnas, a ordem é mesmo para carregar sobre o deslize de Cotrim Figueiredo.

Um falso arrependimento. O que esta última declaração significa é que este candidato é um exemplo de imaturidade e um exemplo de precipitação.

Luís Marques Mendes, neste encontro com empresários, em que contou ainda com o antigo responsável pela pasta da Economia, Pedro Reis, que contribuiu para a narrativa da campanha.

Menos eleição e mais ação.

Reportagem do Miguel Viterbo Dias com a campanha de Luís Marques Mendes, que hoje fez uma crítica direta ao silêncio da ministra Ana Paula Martins, a propósito das mortes por atrasos no socorro do INEM. Marques Mendes diz que quando pessoas morrem, há a obrigação de dizer uma palavra.

E a saúde tem sido tema também neste dia de campanha para António José Seguro, por exemplo, que esta hora tem arruada em Setúbal, Vanessa.

Sim, o candidato apoiado pelo PS vai aparecendo em primeiro no radar das sondagens do Observador. Já vamos escutando essa arruada em fundo. Vamos medir o pulso às ruas. João Gama, campanha em crescendo?

Campainha crescendo, o barulho na rua é sinal disso mesmo. António José Seguro esteve dentro do café a beber um Moscatel de Setúbal a brindar a um futuro seguro, que passe pelo Palácio de Belém. O candidato socialista dedica o dia todo ao distrito de Setúbal. Temos uma arruada neste momento, bem animada, com muitas bandeiras no ar e alguma música, várias dezenas de pessoas a ocupar esta rua aqui bem perto da Praça do Bocage. António José Seguro, de manhã, começou por sublinhar temas como a saúde, mas agora, há pouco, e dado o momento vencedor que António José Seguro está a imprimir à sua campanha eleitoral, o candidato foi questionado pelos jornalistas e diz já saber o tipo de presidente que os portugueses querem ver no Palácio de Belém.

Eu julgo que o que tem feito a diferença, tem sido o trajeto que eu tenho imprimido à minha candidatura. Eu avancei seguro das minhas convicções. Os debates mostrei aos portugueses ao que venho. Eu quero elevar o debate público no nosso país. Quero centrar-me e focar-me em encontrar soluções para resolver os problemas dos portugueses. Não entro na lama, num debate e num lamaçal absolutamente desprestigiante da vida pública do nosso país.

Tem, por isso, passado relativamente ao lado de algumas polémicas do dia a envolver João Cotrim Figueiredo. Vanessa, depois desta arruada em Setúbal, vamos ainda ao Barreiro, onde é esperado um comício às 21h, depois de serem conhecidos os resultados da sondagem da RTP e também do Jornal Público.

E se não for antes, contamos com o direto nessa altura. A reportagem do João Gana.

Vamos ainda a outro candidato presidencial. Manuel João Vieira diz que está tudo ao contrário nas florestas e nas paisagens portuguesas.

Na inauguração do monumento à floresta portuguesa, trocou a habitual garrafa de champanhe por uma guitarra para celebrar a obra de Pedro Portugal. O candidato a Belém diz que o pinheiro invertido, agora instalado no Parque Papa Francisco, se define como uma figuração fúnebre da paisagem de Portugal, que tem sido destruída pelos incêndios.

Está tudo ao contrário. Estará tudo ao contrário na floresta portuguesa. Será que há demasiados incêndios na floresta portuguesa? Haverá demasiados eucaliptos? Haverá um problema com a paisagem em Portugal e com o ordenamento da paisagem em Portugal?

Manuel João Vieira partiu depois a guitarra contra um eucalipto e deixou-a no chão, no Parque Papa Francisco, em Lisboa. O candidato deixa também, ao mesmo tempo, alguns alertas ambientais face ao crescente aquecimento global.

O candidato Vieira também foi chamado a comentar outro tipo de ambiente, o que se está a viver na campanha eleitoral.

E fala numa campanha sem sabor.

Na floresta portuguesa e na paisagem portuguesa, está tudo ao contrário. Será que há demasiados incêndios na floresta portuguesa? Haverá demasiados eucaliptos? Haverá um problema com a paisagem em Portugal e com o ordenamento da paisagem em Portugal?

Não era este o registo que queríamos escutar de Manuel João Vieira.

Pensei que era um número artístico.

Pois parecia.

Era a mesma pessoa.

Mas não era. Vamos escutar na próxima hora. Manuel João Vieira, um dos 11 candidatos da corrida a Belém, mantém as promessas e a esperança de ganhar as eleições presidenciais.

E outros dois candidatos presidenciais, António Filipe e Catarina Martins, marcaram presença na marcha da CGTP em Lisboa contra o pacote laboral. O secretário-geral do PCP acusa a ministra do Trabalho de ter memória seletiva e anunciou, entretanto, a entrega de um abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas ao governo.

Sim, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apela ao governo para que ouça quem trabalha.

Não vamos deixar de lutar contra o pacote laboral. E hoje fizemos esta grande ação, esta grande manifestação, onde acabamos de entregar ao Primeiro-Ministro mais de 190 mil assinaturas de rejeição do pacote laboral. E, portanto, aquilo que o governo deve fazer é ouvir a maioria, é ouvir quem trabalha, é ouvir aqueles que diariamente fazem a diferença no seu local de trabalho e que põem o país a andar para a frente.

Depois da manifestação de hoje contra o novo pacote laboral, Tiago Oliveira lembra Maria Rosário da Palma Ramalho, a ministra da posição que teve na reunião com a CGTP.

A ministra do Trabalho tem uma memória seletiva. Já dissemos isto e continuamos a dizer. A ministra do Trabalho sabe perfeitamente que a CGTP entregou-lhe um conjunto de propostas, de preocupações que lhe foi colocado a este governo, daquilo que já hoje é negativo no mundo do trabalho, desta legislação laboral atual, pelos vistos, e foi dito, a própria ministra disse isso na cara, na reunião que tivemos com ela, à CGTP: não nos revemos na posição da CGTP.

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira. Nesta marcha em Lisboa, participaram também António Filipe e Catarina Martins. O candidato apoiado pelo PCP defende que as eleições do próximo domingo são também uma oportunidade para lutar contra as alterações à lei laboral. Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, defende que quem concorre a Belém tem a obrigação de dizer o que pensa sobre estas mudanças.

E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 13 de janeiro.

Um novo balanço, bem mais alto do que o anterior, 12 mil mortes no Irão, depois do líder do regime iraniano ter autorizado que a polícia abrir fogo sobre os manifestantes, é o que está a avançar a estação norte-americana CBS, a confirmar fontes do Irão, que apontam para um número de vítimas entre os 12 e os 20 mil, pode ser até maior. De acordo com a Associated Press, o regime iraniano permite que sejam feitas chamadas internacionais para fora, daí a possível confirmação do número de vítimas mortais. Donald Trump diz que a ajuda está a caminho do Irão, sem especificar que tipo de ajuda é esta, e pede aos manifestantes que controlem as instituições estatais e continuem os protestos. Em Portugal, no último ano letivo, foram encontradas 54 armas nas escolas portuguesas, a maioria armas brancas. É um aumento em relação ao ano anterior. O número de ocorrências da PSP em contexto escolar, apesar disso, diminuiu para 3900 ocorrências, a maioria, ainda assim, de natureza criminal. O Comando Metropolitano de Lisboa foi o mais chamado para este tipo de situações, seguido do Comando Metropolitano do Porto. A Comissão Europeia autoriza Portugal a abrir um concurso para reforçar infraestruturas críticas. É uma resposta a eventuais apagões futuros, depois daquele que aconteceu em abril do ano passado. A ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho, confirma que o concurso é no âmbito do programa Sustentável 2030, que tem um valor de 25 milhões de euros. E Tintim vai ter um livro traduzido para a segunda língua oficial de Portugal, que é, Ricardo Conceição?

O mirandês.

Pois, sim. É a primeira aventura do famoso personagem a ser traduzida para a língua mirandesa, para uma edição de mil exemplares. Daniel Sá Sportes, da Associação da Língua e Cultura Mirandesa, foi quem teve a ideia desta tradução. O livro escolhido é este, "Os Charutos do Faraó". Fica disponível na versão em capa dura por um preço de 18 euros.

E esse, em particular, por quê? Poderá ter aí uma personagem portuguesa, é isso?

Olha, o responsável pela tradução, Alcides Meirinhos, disse à Agência Lusa que esta tradução das aventuras de Tintim e do toque mirandês, o toque mirandês que deu às expressões do livro acabaram por fazer com que fosse esta a escolha.

A nossa função é promover e manter a língua mirandesa. E também, além disso, fazer com que, ou mostrar que a língua mirandesa também pode ser aplicada nos clássicos, venham eles de onde vierem. Quanto às expressões idiomáticas, nós tentamos trazê-las para mirandês. Ou seja, como eu disse anteriormente, tentamos dar um cunho mirandês à aventura.

E este livro assinala a primeira aparição de Oliveira da Figueira, o único personagem português recorrente na série. Daí a resposta à tua pergunta, sim, Ricardo.

Lá está. Quando aparece Oliveira Figueira, personagem, o vendedor que conseguia até vender areia no deserto. Fica a faltar uma tradução em mindérico, que não é a língua oficial, mas mindérico também merecia uma versão para o Tintim. E um grande abraço para Minde e para Mirandela também.