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Jornal das sete, com a Vanessa Cruz. Uma das vítimas de abuso sexual na Igreja Católica falou com o Observador e pede ao governo para que seja criada uma isenção para que não seja cobrado IRS aplicado às indenizações.

É uma revolta expressa nesta conversa com o jornalista do Observador, João Francisco Gomes, a juntar ao corte nas compensações que foi feito pela Igreja Católica, que decidiu atribuir metade do valor às vítimas, comparando com o que tinha sido pedido pela Comissão Técnica Independente. Há agora também esta questão do IRS, que é cobrado a compensações financeiras. Esta vítima diz que pensava que a tortura tinha chegado ao fim, mas deparar-se com estas duas situações faz com que esteja a viver um novo calvário. Portanto, deixa este apelo ao governo para que pelo menos o valor que as vítimas vão receber, que já é abaixo do previsto, não seja sujeito a IRS.

Mas, Vanessa Cruz, não é o governo que tem a chave para desbloquear esta situação.

Pois não, Ricardo. Pelo que explicou ontem na Rádio Observador o fiscalista Luís Leão, a isenção tem de ser aprovada pelo Parlamento. É uma das soluções ou então as vítimas recorrerem aos tribunais.

Sim, e às taxas normais de IRS, que vão de 0% a 53%. Portanto, este rendimento soma ao restante rendimento que a pessoa venha a ter com salários, ou recibos verdes, ou pensões, ou até com mais-valias da venda de imóveis. Este rendimento é daquilo que, mais uma vez, usando uma expressão dos fiscais, é englobado, o que significa que soma tudo para calcular a taxa. E a taxa que vai ser aplicada aos rendimentos totais são as taxas normais de IRS.

Nesta conversa, Luís Leão explicou depois que a solução é mesmo recorrer aos tribunais, tribunal arbitral, ou então o Parlamento decidir uma isenção fiscal.

E o testemunho desta vítima de abuso sexual por parte de elementos ligados à Igreja Católica pode ser lido em detalhe no site do Observador. O governo vai aprovar amanhã novas medidas de apoio a empresas de transportes. E por quê, Vanessa?

O primeiro-ministro quis levar para o debate quinzenal o que vai estar em cima da mesa do Conselho de Ministros de amanhã, quinta-feira. Uma forma de Luís Montenegro tentar responder às acusações da oposição, que tem acusado o Executivo de incapacidade para fazer face ao aumento do custo de vida. Miguel Vito Dias.

E em véspera de Conselho de Ministros, Montenegro tenta destrunfar a oposição com novas medidas.

Adiamento do pagamento das contribuições para a Segurança Social devidas em abril, em maio e em junho para o setor do transporte de mercadorias. Vamos solicitar à Comissão Europeia a derrogação da diretiva que impõe um limite de auxílios de Estado para precisamente podermos ter descontos adicionais no âmbito de formação do preço dos combustíveis. Um programa de apoio de € 30 milhões para veículos de transporte de mercadorias por conta de outrem e para veículos de transporte coletivo de passageiros.

O primeiro-ministro afasta o IVA zero na alimentação, diz que está a estudar outras propostas como resposta às acusações de André Ventura.

Onde é que está a eficácia de um governo se pagamos mais combustíveis, se pagamos mais alimentação e se somos o país da Europa com mais taxas e taxinhas.

E também de José Luís Carneiro.

Até quando é que vai manter esta insensibilidade? Só o senhor primeiro-ministro e o governo é que traçam um quadro cor-de-rosa da vida dos portugueses.

Montenegro afasta quadros cor-de-rosa, prefere laranja e azul, mas no que toca à reforma laboral, o quadro continua ainda sem cor.

É bom para a democracia que o Parlamento possa ainda assim estar municiado com esse acordo, mas se assim não for, o governo não deixará de apresentar uma proposta de lei.

À direita, a pressão para avançar.

Acho muito pouco provável que venha a haver, ao fim de 50 reuniões. A iniciativa liberal defende que deve trazer a proposta ao Parlamento.

E pelo caminho, em resposta ao PCP e ao Livre, a desvalorização do peso dos sindicatos.

Até o movimento sindical, hoje, não tem o grau de representação dos trabalhadores que tantas vezes invoca.

Luís Montenegro num debate em que o PAN ainda fez referências ao polêmico vídeo gravado sem cinto de segurança.

Miguel Vito Dias, com os destaques do debate quinzenal, marcado pelo aumento do custo de vida e também pela reforma laboral. Sobre essas medidas anunciadas por Luís Montenegro para as empresas de transportes. A Rádio Observador tentou reações da ANTRAM, que representa o setor das mercadorias, e a ANTROP, que representa o transporte de passageiros, sem sucesso até agora. O Conselho de Ministros aprova estas medidas amanhã. Devem ser conhecidas depois ao final da tarde, a tempo da tarde política.

E o Parlamento vai amanhã votar para eleger o novo Provedor de Justiça, mas o nome de Tiago Antunes, escolhido pelo PS, está agora em risco de ser chumbado.

Sim, apesar de haver um acordo entre o PS e o PSD para ser eleito. O Observador apurou que há socialistas que ameaçam votar contra a indicação do antigo secretário de Estado de um governo socialista e também há focos de resistência na bancada parlamentar do PSD, o que faz com que Tiago Antunes esteja em risco de não ser eleito amanhã. As eleições para a maioria dos órgãos externos acontecem finalmente esta quinta-feira no Parlamento, depois de vários adiamentos.

E a presidente do Conselho de Finanças Públicas queixa-se de ter sido alvo de críticas que considera injustas por parte do ministro das Finanças.

É que Joaquim Miranda Sarmento acusou no Parlamento o Conselho de ter feito críticas políticas desde que o PSD e o CDS estão no poder. Nazareta Costa Cabral, que preside a este organismo, rejeita em absoluto e devolve as críticas ao ministro das Finanças.

Eu creio que, de fato, essas afirmações, no que diz respeito ao CFP, e eu falo pelo CFP, não foram afirmações justas, não foram corretas

E no que diz respeito à presidente, foram afirmações que eu até acho que foram um bocadinho ofensivas em relação à minha pessoa. Portanto, não fazemos as nossas projeções, é um trabalho técnico.

Nazareta Costa Cabral a responder ao ministro das Finanças.

E por falar em finanças, há projeções para a economia que saíram hoje e não batem certo umas com as outras, não é, Vanessa?

Sim, o Conselho de Finanças Públicas passa agora de défice a estimar um excedente este ano de 0,1%, ao contrário do FMI, que prevê agora precisamente a mesma percentagem, 0,1, mas de saldo negativo nas contas públicas.

E há outras notícias a marcar esta tarde.

Daqui a 54 minutos, o Sporting decide o futuro na Liga dos Campeões. Uma partida em Londres frente ao Arsenal. A formação londrina está em vantagem na eliminatória por 1 x 0. Por isso os leões têm de marcar gols para passar às meias-finais. No relato desta partida vai estar o Miguel Cordeiro. Miguel, quem são os 11 leões que vão ter essa tarefa de marcar gol?

Têm mesmo de marcar, os Leões de Alvalade, se querem seguir em frente, o Sporting está em desvantagem. Perdeu por 1 x 0 em Alvalade. Precisa hoje de vencer. Isso pode até não chegar, porque uma vitória pela margem mínima leva o jogo para prolongamento e, se assim se mantiver, para grandes penalidades. Ora, no Sporting havia uma dúvida: quem jogaria no lugar de Fresneda? A escolha de Rui Borges é Eduardo Quaresma para alinhar no lado direito da defesa. Vamos aos 11 homens do Sporting. Rui Silva é o guarda-redes. Defesa a quatro, com Max Erraurriz à esquerda, Eduardo Quaresma à direita. Os centrais são Gonçalo Inácio e Diomande. Meio-campo para Morten Hjulmand, está de regresso, e Morita. Jogam no ataque Pedro Gonçalves, Jérémy Matamu, Trincão e Luís Soares. Na equipa do Arsenal havia muitas dúvidas. Há muitas baixas e acabamos por ter uma confirmação de um jogador que vai a jogo e que todos apontavam que estaria ausente. Declan Rice, um dos melhores desta equipa do Arsenal, não treinou nos últimos dias. Era uma das grandes dúvidas para este jogo, mas vai mesmo jogar e é capitão de equipa nesta equipa do Arsenal. David Raya é o guarda-redes, defesa a quatro homens, Hin Capié à esquerda, Mosquera à direita. Os centrais são Gabriel Magalhães e Salibá. O meio-campo está entregue a Zubimendi e Declan Rice. Joga ligeiramente mais à frente Eze, é o camisola 10. E no ataque, do lado esquerdo, Gabriel Martinelli, à direita, Madueke, o avançado é Victor Gyökeres. O Sporting está à procura de fazer o que nunca conseguiu: vencer o Arsenal, ganhar uma eliminatória nos quartos de finais e, com isso, chegar pela primeira vez às meias-finais da Liga dos Campeões.

Um jogo muito importante para os sportinguistas. O Miguel Cordeiro vai estar no relato desta partida. A emissão especial na Rádio Observador começa depois das 19h30. O Pentágono prepara-se para enviar milhares de soldados adicionais para o Médio Oriente, é o que está a noticiar o Washington Post, numa altura em que decorre no Irão um encontro entre o governo do país e uma delegação paquistanesa. Entretanto, dois grandes nomes do Teatro Nacional estão hoje em destaque. Queres adivinhar quais são, Ricardo?

Quem? Quem são?

Olha, vamos ao primeiro. Rui de Carvalho foi homenageado na Sala dos Passos Perdidos na Assembleia da República. Nos discursos da sessão, foi a filha do ator, Paula de Carvalho, quem agradeceu esta homenagem.

Tive a sorte de aprender bem pequenino que era obrigatório ser democrata, que era obrigatório respeitar as mulheres, os mais velhos, as crianças e os que não têm voz, bem como todas as pessoas, mesmo as que são e querem ser diferentes de nós. Não é isto que vejo no mundo, não é isto que infelizmente estou a ver no meu país, mas é isto, felizmente, que ainda vejo na minha casa.

A filha de Rui de Carvalho. Já o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, exaltou o legado do ator.

E falaste noutro ator, neste caso, deixa-me arriscar, foi uma atriz.

Uma atriz, Eunice Muñoz. Faz hoje quatro anos que a atriz morreu.

Faz hoje quatro anos?

Faz hoje quatro anos. E a neta anunciou no Instagram que é inaugurada precisamente hoje a exposição na sala de Eunice Muñoz, na Casa Memória Eunice Muñoz.

E onde fica a casa?

Fica na Amareleja, no Alentejo.

Exatamente, porque Eunice Muñoz era alentejana. E a Vanessa Cruz vai regressar já daqui a pouco no Gabinete de Guerra.