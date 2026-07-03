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Este é o final, a penúltima hora da Tarde Política da Rádio Observador, jornal das 19h daqui a pouco com o Luís Soares. A atualidade, obviamente, Luís, continua dominada pela situação dos incêndios.

Com cinco aviões Canadair que vão ajudar Portugal nesse combate, um deles, vindo de Espanha, já está mesmo a atuar, é o que adianta o Ministério da Administração Interna num comunicado, depois do anúncio do primeiro-ministro de que ia ser ativado o mecanismo europeu de proteção civil. Em Setúbal, há um incêndio com risco para casas e também para um parque automóvel com centenas de viaturas estacionadas. Vamos fazer o ponto da situação neste jornal e também o incêndio de Vouzela, que obrigou à evacuação de mais uma localidade.

E depois deste jornal das 19h, vamos ter nova edição do Fora do Baralho, com os quatro ases do comentário. E hoje a jogada da semana é sobre o novo papel de Sebastião Bugalho no PSD. No futebol, estamos nos 16 avos de final. Daqui a pouco começa o jogo entre Austrália e Egito, às 19h, e às 23h vai ser preciso preparar a garganta e o coração, porque vamos ter um Argentina x Cabo Verde, uma prova duríssima para os estreantes nesta coisa dos Mundiais, dos Tubarões Azuis, a seleção de Cabo Verde. Quanto ao estado do tempo para amanhã e depois para este fim de semana, vamos continuar a ter temperaturas na casa dos 40 graus. Há avisos vermelho para este sábado para 13 distritos, restando a laranja neste sábado, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Faro. No domingo, os avisos laranja diminuem para sete distritos: Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Setúbal e Beja. Quanto a máximas para amanhã, sábado, Porto 35, Braga 42, Viseu 38, Aveiro 29, Coimbra 39, Leiria 38, Santarém 42, Lisboa 39, Setúbal 38, Faro 36, 42 de máxima para Évora, 41 para Beja, 40 para Portalegre e também Castelo Branco. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a Tarde Política da Rádio Observador. Jornal das 19h com o jornalista Luís Soares. Começamos por atualizar, Luís, informações relativas ao incêndio de Vouzela, que obrigou a evacuar mais uma localidade, desta vez no Conselho de Tondela.

Localidade de Belazeima do Monte, na Serra do Caramulo. Temos em direto neste jornal Carla Borges, presidente da Câmara de Tondela. Boa tarde, obrigado por se juntar a nós em direto. Carla Borges, que ponto de situação é que pode fazer da sua frente de incêndio, se é que podemos chamar assim?

Estou sim?

Sim, estamos a ouvi-la, Carla Borges.

Sim. Muito boa tarde.

Qual é o ponto de situação que nos pode fazer sobre a sua frente de incêndio, a frente de incêndio que está mais virada ao seu conselho?

Nós estamos a acompanhar aqui com proximidade as frentes de incêndio que estão próximas de algumas povoações. Eu queria que ficasse claro que as evacuações que foram realizadas, não evacuamos nenhumas aldeias, evacuamos pessoas de alguma idade que mereciam cuidados de saúde e de uma forma preventiva. Portanto, continua a haver pessoas, populares e residentes nas aldeias, neste caso de Mansores, Matadegus e Belazeima. Não foi feita nenhuma evacuação generalizada.

Foram apenas retiradas pessoas com maiores dificuldades.

Sim, preventivamente, pessoas com necessidades de cuidados especiais, nomeadamente cuidados de saúde, em função também da sua idade. Mas é uma matéria, obviamente, que a intensidade do fogo merece-nos preocupação, a proximidade a estas povoações também merece a nossa preocupação. E estamos a acompanhar no local a evolução do incêndio, porque efetivamente, se os ventos aumentarem de intensidade ou alterarem a sua direção, pode estar em causa aqui povoações e podemos ter que efetivamente promover a evacuação generalizada, mas não é o caso ainda neste momento. Mas é um cenário que está a ser acautelado e que está a ser estudado.

E qual é a perspectiva para as próximas horas, tendo em conta também a evolução da meteorologia, e sendo certo que com o cair da noite também, naturalmente, os meios aéreos acabarão por ter que desmobilizar, pelo menos durante a noite.

É assim, o cair da noite também traz uma diminuição da temperatura, não é? E o aumento da umidade. Isso permite que se faça um combate diferente. Claro, depois também a visibilidade é diferente. Eu acho que as próximas horas vão ser horas decisivas e vai depender muito, e acima de tudo, da direção dos ventos. E portanto, as preocupações mantêm-se em nível máximo e com toda a atenção e com todos os meios possíveis e disponíveis no local para continuar a estar ao lado das nossas populações e defendê-las e, acima de tudo, defender as vidas humanas.

E esses meios são suficientes, têm respondido da forma que seria de esperar?

A dimensão deste incêndio é enorme, não é? E os meios nunca são suficientes para atacar um incêndio desta natureza e as condições climatéricas são profundamente adversas. Não são suficientes, nunca são suficientes.

Carla Borges, muito obrigado por ter estado em direto connosco, presidente da Câmara de Tondela, a fazer aqui um ponto de situação deste incêndio que começou em Vouzela. Já atingiu quatro concelhos. O presidente da autarquia de Vouzela estima que as chamas já consumiram uma área de 11 mil hectares. Quanto ao concelho de Tondela, especificamente, há a informação de algumas pessoas retiradas de casa em algumas localidades, pessoas com maiores dificuldades, mais idosas, mas não há, nesta altura, uma evacuação generalizada destas aldeias, sobretudo na serra do Caramulo.

Entretanto, Portugal vai receber uma ajuda de cinco aviões Canadair para o combate a incêndios, um deles, que vem de Espanha, já está a atuar, Luís.

É o que adianta o Ministério da Administração Interna. Num comunicado, Portugal solicitou o envio de quatro aviões Canadair e uma equipa da Unidade Militar de Emergências, aeronaves que vão ser de imediato integradas no dispositivo especial de combate aos incêndios rurais. O ministério assinalou também os mecanismos de cooperação bilateral estabelecidos com o Reino de Marrocos e com o Reino de Espanha. No âmbito destes acordos, Espanha já disponibilizou então uma aeronave Canadair, que hoje já esteve a apoiar o dispositivo de combate a incêndios. O governo justifica este pedido com as previsões da meteorologia de grande adversidade. O ministério fala mesmo em valores extremos que não se verificavam desde 2001, também com os incêndios de elevada complexidade ativos no país e o número de ocorrências que se têm registado.

Em Setúbal, o incêndio que deflagrou por volta das 14h está a progredir em direção a habitações na Estrada do Vale da Rosa e também em direção a um parque automóvel com centenas de viaturas estacionadas.

Uma informação já confirmada à Rádio Observador pelo oficial de operações Pedro Araújo, da Proteção Civil. A esta hora há uma frente ativa a arder com intensidade. Os meios estão também a ser reforçados.

Este é um incêndio que tem, de facto, uma frente ativa. Estão a ser reforçados os meios aéreos e meios terrestres neste incêndio. O incêndio tem várias projeções e arde com intensidade. Temos a registar neste incêndio quatro feridos, sendo que um deles apresenta alguma gravidade. Estamos a falar de cinco bombeiros.

Há feridos neste incêndio em Setúbal, pelo menos quatro feridos, um deles com gravidade. O oficial de operações, Pedro Araújo, dá ainda conta de um parque de estacionamento que está em perigo por causa deste incêndio.

De facto, temos um parque com largas centenas de veículos. É um dos focos principais do dispositivo de combate ao incêndio, a proteção exatamente a este parque. Está um número significativo de meios pré-posicionados junto a este parque, exatamente para evitar que as chamas o atinjam.

São pelo menos então quatro feridos, um deles com gravidade, na sequência deste incêndio em Setúbal, o ponto de situação feito à Rádio Observador pelo oficial de operações da Proteção Civil, Pedro Araújo.

Entretanto, a Direção-Geral da Saúde ativou o nível dois, o nível laranja, no Plano Nacional de Preparação e Resposta sazonal em Saúde.

Um nível que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população. A DGS justifica a subida do alerta com as elevadas temperaturas e determina o reforço da coordenação entre entidades e a monitorização da situação e da capacidade de resposta dos serviços e estruturas competentes. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, apela à população para que evite comportamentos de risco para a saúde nos próximos dias.

Por favor, procurem ficar em casa. Por favor, estejam em ambientes, se for possível, mais frescos. Não se exponham a estas temperaturas. Bebam água, mesmo que não tenham sede, mas bebam água e, sobretudo, se não se sentirem bem, naturalmente, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde e, sobretudo, se não se sentirem bem, de facto, telefonem para o SNS 24.

Comportamentos adequados face ao calor é o que pede a Ministra da Saúde depois de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital de Guimarães, aqui em declarações à Sic Notícias.

E há outras notícias a marcar esta tarde de sexta-feira, 3 de julho.

Ainda o Mundial de Futebol, porque já começou a última ronda de jogos dos 16 avos de final. A esta hora jogam Austrália e Egito, e Diogo Varela. Ainda estamos nos primeiros minutos da partida com o marcador em branco.

Começou ligeiramente melhor a Austrália, Luís, com uma oportunidade em que acertou na parte superior da barra egípcia. O Egito agora vai tentando responder com sete minutos e meio. Joga-se em Dallas, no norte do estado do Texas, este jogo entre australianos e egípcios. A seleção africana ainda está invicta nesta edição do Campeonato do Mundo. Teve uma vitória e dois empates na fase de grupos. A Austrália, a seleção da Oceania, teve os três resultados possíveis: empate, vitória e também derrota. Se ontem tivemos a despedida de Luka Modrić com essa queda da Croácia frente a Portugal, hoje temos em campo, do lado do Egito, Mohamed Salah, ele que também está aqui nesta espécie de última dança, um dos nomes mais sonantes a nível mundial no futebol. A ver vamos até onde vai conseguir chegar esta seleção egípcia, que para já vai empatando a zero frente à Austrália. Deste jogo, Luís e Ricardo, sai o vencedor que irá cruzar com o Argentina x Cabo Verde.

Argentina x Cabo Verde, jogo marcado para as 23h. E Ricardo, Tiago Bettencourt vai regressar aos palcos no ano que vem com uma digressão para comemorar os 25 anos de carreira e há dois concertos com convidados muito especiais.

E quem são esses convidados?

A banda que Tiago Bettencourt fundou, os Toranja. O grupo nasceu em 2001. Passados 25 anos, vão voltar a cantar músicas como "A Carta", "Laços" e "Fogo e Noite". Mas não é certo propriamente que a banda vá regressar.

Por quê?

Porque a banda está em pausa desde 2006. Desde 2006. É verdade, não parece, mas é verdade. E esta vai ser uma rara oportunidade para voltar a ouvir ao vivo alguns dos temas que marcaram uma geração. A digressão que arranca a 19 de fevereiro em Almada. Há concertos nos dias 23 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e também dia 6 de novembro, no Porto, no Super Bock Arena.

Regresso de Tiago Bettencourt, 25 anos.