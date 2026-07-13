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Jornal da Sé com o Luís Soares. O Chega vai pedir a demissão do Ministro da Administração Interna no debate do Estado da Nação. E por quê, Luís?

Por causa de dois motivos: pelas alegadas ameaças feitas por Luís Neves ao partido, mas também por causa da polêmica em torno dos contratos adjudicados pela Polícia Judiciária à empresa de um empreiteiro próximo do governante. O líder do Chega, André Ventura, entende que Luís Neves tem respostas a dar e anuncia esse pedido de demissão, que vai ser feito na próxima quinta-feira.

E na quinta-feira, o partido Chega terá a oportunidade, com a mesma frontalidade com que aqui exigiu estes esclarecimentos, de dizer ao Primeiro-Ministro que este Ministro da Administração Interna não deve continuar enquanto ameaçar jornalistas, mesmo que nós não gostemos desse jornalismo. Não deve continuar enquanto ameaçar líderes da oposição, mesmo que nós não gostemos desse estilo de fazer política. E que o Ministro da Administração Interna não pode querer um regime para si, diferente de todos os que exige para os outros políticos em Portugal. É a nossa democracia que está em causa.

O anúncio feito por André Ventura, numa declaração sem direito a perguntas na sede do partido, o líder do Chega diz também que as suspeitas sobre o ministro devem ser esclarecidas ainda antes do debate do Estado da Nação e denuncia medo por parte dos restantes partidos políticos. Já sobre as alegadas ameaças de Luís Neves ao Chega, André Ventura diz não ter dúvidas de que as imagens são incontornáveis.

Comecei por desvalorizar, por entender que tinha sido o calor do momento, até termos denúncias mais sérias da ameaça e do abuso de poder que tinha sido determinado pelo senhor ministro da Administração Interna e que conseguimos, através da recolha de imagens que são incontornáveis, ficar claro. O senhor ministro da Administração Interna diz mesmo: "Vais pagá-las todas, vais engoli-las todas, vais ver o que te vai acontecer". Isto é absolutamente inaceitável para um ministro da Administração Interna, sobre o líder da oposição e sobre o partido que lidera a oposição.

A declaração de André Ventura, sem direito a perguntas dos jornalistas na sede do partido, sendo que ainda ontem Luís Neves recusou ter ameaçado André Ventura durante o debate quinzenal ou no Parlamento. O ministro da Administração Interna considera estranho que a publicação tenha sido feita agora, quase um mês depois, garante Luís Neves, que nunca ameaçou ninguém e rejeitou completamente a atitude denunciada pelo Chega e acusa o partido de truncar imagens.

E o PS desvaloriza a polêmica em torno das obras na casa de Luís Neves.

Foi no explicador desta tarde. O deputado socialista Pedro Vaz considera que as explicações de Luís Neves foram plausíveis.

Acho que nos devemos concentrar em um caso vacinado com o ministro da Administração Interna. Eu confesso que, nesta matéria, as explicações que o senhor ministro deu parecem-me relativamente plausíveis, mas, na realidade, acho que houve aqui alguma imprudência da parte dele, na altura, ainda antes de ser ministro da Administração Interna.

O socialista Pedro Vaz admite alguma imprudência, mas desvaloriza a polêmica. Já o deputado do PSD António Rodrigues considera que o ministro Luís Neves esteve bastante disponível para dar todas as explicações.

O ministro da Administração Interna, de imediato, esclareceu em todo o sítio que estava disponível o seu comportamento durante este processo. Portanto, nada me leva a crer que não corresponda à verdade. E diria mesmo, em matéria de obras particulares, e eu também sou advogado, contam-se pelos dedos das mãos as pessoas que fazem contratos para obras pequenas.

Declarações de António Rodrigues, do PSD, no explicador da tarde política.

Vamos também falar sobre os exames. Os diretores escolares acreditam que os alunos vão ter acesso às classificações dos exames nacionais na sexta-feira, dia 17, como promete o ministro.

Ideia que fica das reuniões que aconteceram esta tarde no Ministério da Educação, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, diz que sai com sentimento de confiança desta reunião com Fernando Alexandre.

Nós estamos a um dia do término dos professores acabarem o seu trabalho e, por esse motivo, e também pela porcentagem que parece ser elevada, 95% dos itens neste momento estão corrigidos, levam a crer que, de facto, nós no dia 17 possamos afixar as pautas. Por esse motivo.

Portanto, é esse indicador que lhe dá essa esperança.

É só esse indicador que me dá essa esperança, com certeza. Uma esperança que eu acho que é reforçada, mas temos que esperar pelo dia 17. Na mesma, também ver para crer. Eu quero muito, quero ver as pautas afixadas nas escolas. Acho que é uma grande vitória das nossas escolas, se isso acontecer.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, afirma também que Fernando Alexandre deu garantias de qualidade relativamente à classificação das provas, apesar dos constrangimentos.

O ministro garantiu-nos total confiança, qualidade na classificação. Eu também não quero pôr em causa, de forma alguma, e o ministro não põe, o trabalho de excelência, e eu queria dizer isto, dos professores classificadores, que nós ontem dizíamos, e hoje reafirmamos, que são sofredores, estão a sofrer muito com esta situação. O ministro hoje até pediu desculpa da parte da manhã aos professores, sobretudo, penso eu, aos professores classificadores, e fez bem em fazê-lo.

Já sobre a possibilidade dos alunos terem acesso gratuito e automático a uma cópia digital dos exames que fizeram, um trabalho que vai ser posteriormente feito pelas escolas. Filinto Lima explica que só hoje é que a associação teve conhecimento de como é que esse processo vai decorrer. Fica também essa ideia, essa informação adiantada pelo ministro aos diretores escolares, que perto de 95% dos exames estão corrigidos.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, discorda do anúncio de Donald Trump. O presidente norte-americano anuncia que os Estados Unidos vão restabelecer o bloqueio naval ao Irão e cobrar uma taxa de 20%.

Cobrar uma taxa para proteger os navios que circulem no Estreito de Hormuz. À escala a Paris para uma reunião da Coligação das Vontades, Paulo Rangel diz que é preciso garantir a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, mas discorda desta estratégia de Washington.

Quando defendemos a liberdade de navegação, defendemos a liberdade de navegação pura e dura. E, portanto, naturalmente, que a nossa posição é de não concordar com uma medida dessas. Uma coisa é, obviamente, tomar as medidas necessárias para garantir a liberdade de navegação. Ela está em causa e os Estados Unidos têm tido papel importante, especialmente nos últimos dias, porque foi o Irão que começou com a violação da liberdade de navegação que estava no acordo. E, portanto, para isso, naturalmente que há aqui um grande suporte e até para vir a acompanhar essas operações mais tarde, mas sempre no sentido de respeitar o direito do mar e a liberdade de navegação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas em Paris, transmitidas pela RTP Notícias esta tarde. A Organização Marítima Internacional das Nações Unidas diz que não há base legal para os Estados Unidos cobrarem tarifas a quem passar no Estreito de Hormuz. Ainda assim, o organismo diz que está a aguardar por detalhes do plano anunciado por Donald Trump. Recordar que há algumas semanas, Marco Rubio referiu que nenhum país pode cobrar tarifas para circular em águas internacionais. Ainda antes da mensagem de Donald Trump, um porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão disse que os Estados Unidos puseram em risco a segurança global das reservas de gás e de petróleo ao interferir no Estreito de Hormuz.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 13 de julho.

Vai ser a partir do outono que o governo vai rever as regras de licenciamento de empresas, informação avançada pelo ministro da Economia. Manuel Castro Almeida explica que o governo quer colocar as alterações em discussão pública, mas ainda não é claro que a revisão tenha de passar pela Assembleia da República. As negociações entre a Galp e a espanhola Mueve continuam a progredir de forma construtiva, mas o prazo para um acordo sobre a junção dos negócios deslizou para a segunda metade do ano. A informação é avançada pela Galp num comunicado, em que dá conta também dos dados operacionais do segundo trimestre, com uma subida na margem de refinação para 16 dólares por barril. A entidade reguladora para a comunicação social abriu processos contraordenacionais à TVI, CNN, CMTV e NOW, em causa a transmissão de um anúncio antiaborto em maio e junho do ano passado. O conselho regulador da ERC considera que os canais violaram a Lei da Televisão e o Código da Publicidade, processos que são puníveis com coimas entre os 20 mil e os 150 mil euros. Ainda, Ricardo, notícia de um regresso. Rihanna regressou ontem à noite aos palcos na terceira noite de concertos de Jay-Z em Nova York.

Mas foi no concerto do Jay-Z.

Exatamente. E foi um concerto especial, porque foi de celebração dos 30 anos do primeiro álbum do rapper. Contou com muitas surpresas, ainda que tivesse arrancado com quase quatro horas de atraso.

Quatro horas de atraso?

Quatro horas de atraso, que foi compensado com três horas seguidas de quase 50 músicas e convidados especiais, nomeadamente o regresso de Rihanna.

Contas feitas, dá quase sete horas.

Sete horas, exatamente. Para quem esteve desde o início, foram sete horas de espera.

Mas a Rihanna estava afastada?

Desde o Super Bowl, há três anos, que não se via a Rihanna, altura em que também fazia sete anos que não pisava um palco. E por isso mesmo a cantora brincou, disse que estava enferrujada, mas o certo é que nas redes sociais houve muitas reações de fãs a celebrar o regresso da Rihanna.

E o Luís Soares vai regressar às 19h30.