Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É o jornal das 8 da Rádio Observador, com edição da jornalista Beatriz Félix. E começamos com a campanha presidencial entre os sabores de Vila Real e uma viagem de mota, Gouveia e Melo vai dar as voltas que os portugueses quiserem.

Na Feira Gastronómica de Boticas, o almirante apelou à ida às urnas para combater a abstenção e admitiu que gostava que ficasse tudo resolvido na primeira volta eleitoral. Deu ainda um passeio de mota para defender que o destino final de Nadine Soares está nas mãos dos portugueses. Em Boticas, entre licores e enchidos, Gouveia e Melo apelou à ida às urnas.

Participar na vida política como cidadão é votar. Então não fique em casa, por favor, venha votar.

Houve ainda tempo para um pezinho de dança. O almirante mostrou-se confiante e admitiu que gostava que a corrida terminasse à primeira.

Eu quero passar à segunda volta. De preferência, era bom que se resolvesse à primeira volta, mas tenho muita confiança.

Mas em caso de segunda volta, Gouveia e Melo não descartou o apoio dos partidos, mas há limites.

Eu não quero um apoio partidário no sentido em que o apoio partidário possa condicionar a minha ação. Eu tenho apoios à esquerda, tenho apoios à direita. Pode parecer um slogan, mas não é, é o que eu sinto verdadeiramente. O meu partido é Portugal.

Já em Chaves, o almirante partiu do quilômetro zero numa mota Harley para dar um pequeno passeio. Se deu uma ou duas voltas...

É o que os portugueses quiserem. Se quiserem só uma volta, damos só uma volta. Se quiserem duas, damos duas. O destino é o que os portugueses quiserem.

Os destaques das ações de campanha de Gouveia e Melo no distrito de Vila Real, em dia de voto antecipado. A jornalista Nadine Soares, que tem estado a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia e Melo neste dia dedicado ao distrito de Vila Real.

E na passagem por Aveiro, António José Seguro avisa para os riscos criados pelos inimigos da democracia.

Numa referência ao Chega, o candidato a Belém almoçou com apoiantes para puxar atrás a fita do tempo e avisar que os inimigos da democracia continuam a ser um risco em Portugal.

Que permite que os inimigos da democracia se aproveitem disso, de uma forma populista e radical, para prometerem um mundo novo no dia seguinte a eles serem eleitos. Mas eles não querem um mundo novo. Eles querem é o regresso ao mundo velho, que nós acabamos 50 anos atrás. É claro que não está na perspectiva nenhum golpe militar para dar cabo da democracia. Os inimigos da democracia já não funcionam assim. Vão dentro das eleições, metem-se dentro das instituições e depois fazem tudo para as destruir.

António José Seguro, em Aveiro, depois deste almoço, participou nas festas de São Gonçalinho para assegurar que avançou para a corrida a Belém com coragem.

E Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes.

Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo, e atirar que não se candidata por vaidade, mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Vítor Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiroministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconômicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam, de facto, transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando aí para as notícias, quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Vítor Dias, com os destaques do comício do Luís Marques Mendes em Lamego. A caravana do candidato apoiado pela AD arranca amanhã em Paredes.

E André Ventura diz que quer Portugal a olhar-se ao espelho na segunda semana de campanha.

Quer que os eleitores vejam os problemas do país e que encontrem no candidato do Chega uma solução. Em Aveiro, nas festas de São Gonçalinho, Ventura apontou a estratégia para o que falta da campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e por isso, sim, vou continuar a pôr fotos como essa, porque eu acho que quando vemos uma doente oncológica no chão, com um colchão, isso não é uma questão deles, do hospital, é uma questão de nós todos. É olharmos ao espelho e ver o país que não queremos ser. E é essa luta que eu vou travar nesta segunda semana.

André Ventura volta a deixar críticas à gestão do setor da saúde em Portugal e recusa comentar críticas de outros candidatos. Diz que prefere falar dos problemas do país.

E depois da enchente de ontem no Porto, a candidatura de António Filipe contou hoje com vários pesos pesados do PCP num comício em Lisboa.

Paulo Raimundo garante que os trabalhadores não vão esquecer a lealdade do candidato presidencial. No discurso desta tarde, o secretário-geral do PCP lembrou que quando António Filipe opta por estar do lado dos trabalhadores, não se fica pelas palavras.

Não é por boca, opta não é por discurso. O António Filipe esteve lá, junto dos obreiros, junto dos lutadores, junto dos protagonistas da construção daquela extraordinária força de unidade e demonstração de força que foi a greve geral do passado dia 11 de dezembro. Esteve lá o António Filipe. Esteve nos piquetes, esteve com a luta, disse não ao pacote laboral desde a primeira hora.

E depois de ontem ter puxado da Constituição para elogiar António Filipe, Paulo Raimundo acrescentou novos artigos à equação, que incidem, sobretudo, sobre a cultura, economia e a proteção aos jovens.

Em dia de voto antecipado para as eleições presidenciais, quase 80% dos eleitores inscritos votaram em Lisboa.

O balanço foi feito por Carlos Moedas na Cidade Universitária, por volta das 18h. Uma taxa de participação de 77%, que o presidente da Câmara de Lisboa garante que é alta e está em linha com as eleições europeias e legislativas.

Numa amostragem que temos, daqueles que são os 27 mil inscritos, dos quais 15 mil do distrito de Lisboa, é bom que se diga, nós tivemos aqui 77% de participação. Ou seja, 77% de participação por esta amostragem, o que está em linha com aquilo que aconteceu também, seja nas europeias, seja nas legislativas. Mas, sobretudo, hoje é um dia de agradecimento. Estou aqui com o senhor vice-presidente da Câmara. Houve um trabalho de um envolvimento muito grande. As pessoas estão aqui desde às 06h e é importante agradecer a todos. Correu tudo pelo melhor.

Foram declarações do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, num registo captado pela CNN Portugal. Já no Porto, a taxa de participação registada é de 73%. É o que apontam os dados recolhidos até às 16h, com base num universo de cerca de 35 mil inscritos.

E na atualidade internacional, a Comissão Europeia vai aprovar na próxima semana o plano para que Portugal possa aceder a um empréstimo para investir em defesa.

São quase seis mil milhões de euros que vão ficar disponíveis, com o objetivo de criar condições favoráveis para que o país invista em capacidade de defesa. Um anúncio que foi feito por Ursula von der Leyen numa conferência de imprensa em Bruxelas. Este plano faz parte das intenções para aumentar o investimento em defesa por toda a União Europeia. Portugal faz parte deste plano conjunto, que engloba oito dos 27 Estados-membros. O valor do empréstimo vai ser aprovado na quarta-feira.

E um grupo de países europeus está a discutir planos para aumentar a presença militar na Gronelândia.

Esta aqui é uma notícia avançada pela Bloomberg, que diz que este movimento é liderado pelo Reino Unido, também pela Alemanha. O objetivo é mostrar a Donald Trump que a Europa leva a sério a segurança do Ártico. A Alemanha vai propor a criação de uma missão conjunta da NATO para proteger a região do Ártico. Esta ação europeia está a ser planeada depois de Donald Trump ter insistido na vontade norte-americana de controlar a Gronelândia. Trump diz que quer chegar a um acordo com a Dinamarca para adquirir a ilha da Gronelândia e que tal vai acontecer, quer a Europa goste, quer não.

E fica por aqui o Jornal 18. A edição foi da jornalista Beatriz Félix.