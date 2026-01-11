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Observador. É o jornal das 9 da Rádio Observador, com edição de Beatriz Félix. E Beatriz, começamos com a mais recente sondagem para as eleições presidenciais. António José Seguro continua na frente, mas com menos distância dos restantes candidatos.

Precisamente, é o que mostra a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF, ao sétimo dia. O estudo mostra pela primeira vez um empate a quatro e não a cinco, com Luís Marques Mendes agora fora do empate técnico. Mas vamos aos números. António José Seguro lidera a tabela com 21,4% das intenções de voto, com Cotrim Figueiredo logo atrás, com 21,1%. A fechar o pódio, André Ventura, que hoje conta com 19,7% das intenções de voto. Henrique Homem de Melo surge em quarto lugar, com 17%. Já Marques Mendes consolida o quinto lugar, a descer para os 14,5%. Mais abaixo na tabela, contamos ainda com Catarina Martins, que junta 2,6% das intenções de voto, António Filipe, 2%, e em último, Jorge Pinto, com 0,9.

E na campanha presidencial, António José Seguro estende o apelo ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta.

O dia terminou mais cedo na caravana do socialista, com um comício ao início da noite em Viana do Castelo, no qual Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. No final de dia de campanha, que passou João Gama por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro, com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos assustam ou não?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Só um bocadinho. Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar. Basta. Não.

Olha, só o que quiser, bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje, já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados deste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

A reportagem do jornalista João Gama com os apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar amanhã no norte do país, bem cedo em Barcelos e durante a tarde em Vila Real.

E André Ventura quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país.

Em campanha por Aveiro, o candidato do CHEGA voltou a criticar a saúde e evitou deixar críticas aos adversários. Ventura diz que prefere falar dos problemas do país do que atacar quem está na corrida a Belém. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita de Ventura às festas de São Gonçalinho, onde o candidato teve de enfrentar as cavacas.

18 de janeiro!

Como é que é? Ventura!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do CHEGA até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e por isso ficou à mercê das cavacas.

Vão aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

Há quem pensava que o senhor gostava de estar lá em cima a atirar umas cavacas.

Acho que sim, acho que eles acharam que eu gostava de estar lá em cima, mas eu também estou meio espremido aqui. Se salvaram aquilo, eu só com três.

Ou atirava uma cavaca a alguém.

Não, eu sou de paz.

É de cavaca, de cavaca.

É de cavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Muito bem, pessoal, muita força.

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde, que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guarda-chuvas ou não. Olha, isto é a segurança. Olha, pega aí. Tranquilo. Caraca! Isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos que seguir agora, está bem? Temos que seguir.

André Ventura, em campanha por Aveiro.

Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes.

Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo, e atirar que não se candidata por vaidade. Mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Vítor Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembras-te do que aconteceu entre 2011 e 2005, que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconômicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas.

E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam, de facto, transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando para as notícias, quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos, não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes, em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Viteiro Dias com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. A caravana do candidato apoiado pela AD arranca amanhã em Paredes.

E depois de uma viagem de moto em Vila Real, Gouveia e Melo vai dar as voltas que os portugueses quiserem.

Na Feira Gastronómica de Boticas, o almirante apelou à ida às urnas para combater a abstenção e admitiu que gostava que tudo ficasse resolvido na primeira volta das eleições. Ainda deu um passeio de mota para defender que o destino final de Nadine Soares está nas mãos dos portugueses. Em Boticas, entre licores e enxertos, Gouveia e Melo apelou à ida às urnas.

Participar na vida política como cidadão é votar. Então não fique em casa, por favor, venham votar.

Houve ainda tempo para um pezinho de dança. O almirante mostrou-se confiante e admitiu que gostava que a corrida terminasse à primeira.

Eu quero passar à segunda volta. De preferência, era bom que se resolvesse à primeira volta, mas tenho muita confiança.

Mas em caso de segunda volta, Gouveia e Melo não descartou o apoio dos partidos, mas há limites.

Eu não quero um apoio partidário, no sentido em que o apoio partidário me possa condicionar a minha ação. Eu tenho apoios à esquerda, tenho apoios à direita. Pode parecer um slogan, mas não é. Eu, o que sinto verdadeiramente, o meu partido é Portugal.

Já em Chaves, o almirante partiu do quilómetro zero numa mota Harley para dar um pequeno passeio. Se deu uma ou duas voltas...

É o que os portugueses quiserem. Se quiserem só uma volta, damos só uma volta. Se quiserem duas, damos duas. O destino é o que os portugueses quiserem.

Os destaques das ações de campanha de Gouveia e Melo no distrito de Vila Real em dia de voto antecipado. A jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia e Melo neste dia dedicado ao distrito de Vila Real.

E agora são 9:10. Vamos ao noticiário local.

E começamos em Santarém. A Câmara Municipal está a preparar dois projetos sociais prioritários. Em causa a abertura de uma creche na freguesia da Muçarría e um centro dia no Arneiro de Milhariças. O município sublinha a importância do investimento em equipamentos para a infância e para o envelhecimento ativo e digno. Em Leiria, a PSP informa que no conjunto dos três jogos da Final Four da Taça da Liga, identificou e impediu 18 adeptos de entrar no estádio por infrações à lei do desporto. Na final de ontem, três pessoas foram impedidas de assistir aos jogos por posse de engenhos pirotécnicos e outra por apresentar uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente permitida. Contudo, a PSP faz um balanço positivo e diz que houve um normal decurso do espetáculo desportivo. Em Famalicão, houve uma chuva de peluches no Pavilhão Municipal, uma iniciativa solidária promovida pelo Famalicense Atlético Clube. O plantel sénior de hóquei em patins entregou ontem no centro social do bairro os peluches que caíram no ringue em dias de Natal, numa partida do Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Em Portimão, a educação gratuita vai custar 22 milhões de euros por ano. A medida vai ser aplicada de forma gradual e inclui gratuidade dos transportes do ATL e também das refeições escolares. O orçamento para este ano foi também aprovado na mesma sessão da Assembleia Municipal. Em Oliveira de Azeméis, um homem morreu na madrugada deste sábado, na sequência de um despiste de mota. Segundo o jornal Correio de Azeméis, a mota terá batido de raspão num carro estacionado. O condutor não conseguiu controlar a motorizada e acabou por embater de forma violenta. Fechamos no Seixal, onde estão abertas as candidaturas para o programa Ações Jovens 2026. O programa é promovido pela Câmara Municipal, que visa apoiar e dinamizar os projetos promovidos por organizações juvenis do Conselho em áreas como participação e cidadania, formação, cultura, desporto e lazer. As candidaturas devem ser submetidas até o dia 30 de janeiro e os projetos apoiados podem decorrer entre 1 de janeiro e 31 de dezembro deste ano.

E assim fechamos o Jornal das Nove da Rádio Observador, edição da jornalista Beatriz Félix.