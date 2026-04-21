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Saramento em Portugal.

Jornal das 8, com edição do Miguel Cordeiro. Miguel, em destaque o ponto de situação feito pelo Paquistão. O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão termina já daqui a pouco, quando passarem 50 minutos da meia-noite desta madrugada.

Já estamos a falar aqui da hora portuguesa. A trégua de duas semanas entre Estados Unidos da América e o Irão expira à 00:50 desta quarta-feira, hora de Portugal continental. Isto foi dito pelo ministro da Informação do Paquistão, país mediador das conversações entre Washington e Teerão. Na rede social X, escreveu este ministro: "O cessar-fogo expira às 04h50 da hora do Pacífico, Pacific Standard Time, do dia 22 de abril". Isto foi escrito por Attaullah Tarar, o ministro da Informação do Paquistão. Ou seja, daqui a menos de cinco horas chega ao fim o atual cessar-fogo. Donald Trump tinha dito que o cessar-fogo terminava na noite de quarta-feira, hora de Washington. Tinha acrescentado que era improvável haver uma extensão da trégua. O ministro paquistanês acrescenta que é de essencial importância que o Irão decida participar nas negociações com os Estados Unidos da América, em Islamabad, antes do final da trégua, uma vez que Teerão ainda não indicou se participa ou não, se envia ou não uma delegação até à capital paquistanesa.

E Donald Trump prometeu novos bombardeamentos no fim do cessar-fogo, e o Irão já disse que estão preparados.

O Irão está totalmente preparado para o reinício da guerra, após o fim do cessar-fogo com os Estados Unidos da América e com Israel. Esta informação é avançada pela agência de notícias iraniana Tasnim. É uma agência que é considerada próxima do governo iraniano. Está escrito que, com o período do cessar-fogo a aproximar-se do fim e tendo em conta que as exigências excessivas dos Estados Unidos da América e o anúncio de um bloqueio naval contra o Irão impediram o reinício das negociações, o Irão está totalmente preparado para a possibilidade de retomada da guerra e preparou também novas surpresas para uma potencial nova ronda de conflito. A Agência Tasnim diz também que, nas últimas duas semanas, o Irão tem considerado consistentemente que a probabilidade de guerra é elevada e, com base nisso, levou a cabo certas redistribuições militares e preparou uma nova lista de alvos.

No Parlamento, a ministra da Saúde admite erros durante a greve do INEM no fim de 2024.

Resposta aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM. Ana Paula Martins está a ser ouvida. Esta tarde já tinha admitido que a gestão da greve do INEM podia ter sido mais bem feita. Ana Paula Martins diz que a comunicação entre gabinetes podia ter corrido melhor.

Independentemente de ser nossa responsabilidade ou não, nós teríamos que ter um procedimento dentro dos gabinetes que, assim que chegasse um pré-aviso de greve que afetasse as nossas instituições na saúde, porque ali tratam-se salva-vidas, em todas elas, nós teríamos de acautelar que as entidades sabiam. Mas eu volto a referir, sob o ponto de vista legal, não é a nossa obrigação, ainda que sob o ponto de vista da responsabilidade que nos assiste, não podemos ignorar que podemos ajudar e podemos fazer melhor.

A ministra da Saúde admite também que a responsabilidade política pela greve de 2024 é da própria ministra da Saúde e diz que jamais vai deixar de assumir essa responsabilidade. Ainda assim, Ana Paula Martins deixa algumas ressalvas.

Isso não implica que eu tenha tido diretamente, ou a senhora secretária de Estado da Gestão da Saúde, ou a equipa governativa, que nós tenhamos tido uma implicação direta, que haja uma relação de causalidade entre o fato de assumirmos responsabilidades políticas. Por isso aqui estou, não me fui embora, não fugi, não desertei. Estou aqui a responder perante os senhores deputados. Vou continuar a estar a responder perante os senhores deputados, perante o povo português.

Questionada sobre a dívida de 20 milhões de euros aos bombeiros, a ministra da Saúde nega-se valor à dívida do INEM. Diz que estão em causa nove milhões relativos ao mês de fevereiro. A Liga dos Bombeiros Portugueses rompeu o acordo com o INEM e aponta para uma dívida na ordem dos 20 milhões de euros.

Também no Parlamento, houve audição ao ministro da Educação. Perante os deputados, Fernando Alexandre disse que a falta de professores é menos grave do que aquilo que é apresentada.

Fernando Alexandre está na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, escolheu o tema da reforma do Ministério da Educação para a primeira intervenção, mas esta comissão parlamentar acabou por girar em torno da falta de professores e dos alunos que continuam sem aulas. O ministro da Educação diz que a falta de professores, na verdade, não é tão grave quanto parece.

Nós hoje, felizmente, sabemos que o problema é muito menos grave do que a forma como ele era apresentado, porque grande parte dos horários que depois os sindicatos diziam, alguns sindicatos, felizmente, nem todos faziam isto. Alguns sindicatos faziam e fazem ligar os pedidos de horários que são feitos pelas escolas ao número de alunos sem aulas, é totalmente errado, porque mais de metade desses horários eram fantasma.

Fernando Alexandre, que diz que resolver o problema da falta de professores é uma prioridade, mas diz também que este problema não tem a dimensão que foi anteriormente referida.

Destaque agora para uma informação apurada pelo Observador. Amanhã, Maria Corina Machado visita Portugal e vai reunir-se com Luís Montenegro.

Neste caso, estamos a falar da líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro. Corina Machado vai estar em Portugal amanhã e na agenda já tem um encontro com Luís Montenegro, o primeiro-ministro português. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz tem tido, nas últimas semanas, uma agenda diplomática por toda a Europa. Passou vários dias em Espanha com diferentes reuniões e esta deslocação de Corina Machado a Portugal faz parte desse plano, de uma estratégia de aproximação aos partidos e aos governos europeus. É mais um encontro nesta viagem pela Europa, desta vez em Portugal, tem reunião marcada com Luís Montenegro.

E Lula da Silva esteve hoje em Portugal e quis destacar os esforços de cooperação nas áreas da economia e da imigração entre Brasil e Portugal.

Esteve no Palácio de Belém, esteve com António José Seguro, participou num almoço oferecido pelo presidente da República. O presidente do Brasil, antes disso, esteve em São Bento e reuniu com Luís Montenegro. No final dessa reunião, houve uma declaração conjunta à imprensa e, nesse momento, o presidente brasileiro quis apontar para uma maior cooperação a nível econômico e prometeu também mais empresas brasileiras a operar em Portugal.

Agora que Portugal ajudou o Brasil a fazer o acordo União Europeia-Mercosul, agora, sim, nós conseguimos dizer alto e bom som que Portugal pode ser a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros aqui em Portugal.

Ao lado de Lula da Silva, esteve o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, nesta conferência de imprensa conjunta em São Bento. O primeiro-ministro português apontou para a integração da comunidade brasileira em Portugal.

Nunca como hoje houve uma comunidade brasileira tão expressiva a viver em Portugal. Às vezes, na comunicação social, tem-se dado eco a algum adulterar daquilo que é uma relação que tem corrido, de forma global, muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e econômica absolutamente impecável.

Luís Montenegro revelou também que o governo português já conseguiu resolver mais de 235 mil processos de brasileiros em Portugal. Esta visita de Lula da Silva fica também marcada por dois protestos. Estes protestos aconteceram por hora de almoço em frente ao Palácio de Belém. Serviriam para protestar durante o momento da chegada do presidente brasileiro a Belém, mas essa chegada a Belém acabou por atrasar devido a um atraso no voo do presidente brasileiro. Mas falamos de duas manifestações. Uma foi convocada pelo Chega, uma manifestação contra a visita de Lula da Silva. O outro protesto foi convocado pelo Partido dos Trabalhadores em Portugal, uma delegação deste partido a que pertence Lula da Silva em Portugal. Essa manifestação foi de apoio ao presidente brasileiro.

Miguel Cordeiro com o Jornal 18.