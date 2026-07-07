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Do Estado. Jornal das 8 com o Vasco Maldonado Correia. Vasco, o Ministro da Educação rejeita novas alterações ao calendário dos exames nacionais e reitera que as famílias lesadas devem ser indenizadas pelo Estado.

É o que diz Fernando Alexandre, em entrevista à CNN Portugal. Não há motivos para novas mexidas, garante o governante. Explica que as mudanças que foram feitas pelo ministério foram preventivas.

Neste momento, não vemos razão nenhuma para alterar o calendário de 2017, que, eu devo dizer, foi mudado por precaução e por respeito aos professores, tendo havido uma diminuição pelo atraso na disponibilização das respostas para correção pelos professores, que não podíamos estar a comprimir o tempo de correção, porque isso iria gerar pressão sobre os professores.

Sobre os constrangimentos causados às famílias, o governante reconhece o impacto dessas alterações ao calendário, garante que, caso haja famílias prejudicadas, o Estado vai indenizá-las.

É claro que a alteração de um calendário pode afetar alguma família, é possível. Nós procuramos precisamente fazer uma alteração que é marginal, ou seja, foi dentro da mesma semana, foram dois dias, não passamos para a semana a seguir. Eu já tive a oportunidade de dizer. Se houver alguma família que demonstre que foi efetivamente, porque nesta altura eu acho que é muito difícil, porque não se sabe se o aluno vai à segunda fase ou não, à partida. Se demonstrar que de fato houve um prejuízo, obviamente, o Estado deve ressarcir a família. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso.

Garantia de Fernando Alexandre, ministro da Educação, que defende o processo nesta polêmica dos exames nacionais, mas admite que a transição para o digital deveria ter sido feita de forma mais gradual. O governante garante que a única intervenção de uma plataforma externa aconteceu no momento da digitalização. Sublinha, por isso, que grande parte dos problemas registrados aconteceram ainda antes dos exames darem entrada na plataforma.

Só nesse momento em que se faz o upload do ficheiro digitalizado para a plataforma de classificação é que intervém uma entidade externa, que é uma empresa que eu não conheço, que é a Blat Studios, penso que é esse o nome, que trabalha com o Ministério da Educação desde 2018. Estamos a identificar o que é que correu mal. Muitos dos processos que tiveram problemas decorreram antes de chegar a essa plataforma.

Fernando Alexandre, em entrevista à CNN Portugal, o ministro da Educação garante que parte significativa das provas já foram corrigidas. Adianta que amanhã a plataforma vai estar apenas indisponível entre meia-noite e às 2h para manutenção.

E o vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, em defesa do ministro da Educação, diz que o Executivo está disponível para prestar esclarecimentos.

Foi o que disse em declarações à Rádio Observador, no sofá do Parlamento. Alexandre Poço elogia as capacidades do ministro, garante que Fernando Alexandre merece toda a solidariedade e apoio dentro do governo.

Obviamente que lamentamos que esta situação esteja a acontecer. E eu acredito que o ministro Fernando Alexandre, que é um homem muito capaz, muito inteligente, muito sagaz, competente, tem em todas as declarações que tem feito sobre o tema, e o próprio governo como um todo, expressado a nossa, por um lado, compreensão e solidariedade com a situação que esta dificuldade na correção dos exames nacionais está a gerar.

Alexandre Poço diz que o governo tem que assumir responsabilidades, resolver os problemas que têm surgido com o novo método de correção dos exames nacionais, mas garante que tudo não passa de dores de crescimento.

Há, naturalmente, um espaço que eu classificaria como custo de transição ou dores de transição de um governo que quer transformar e quer desmaterializar processos e que quer digitalizar e que, portanto, naturalmente, estas transformações digitais, estas desmaterializações, estas mudanças de processos têm custos e têm dores na transição. Lamentamos que esteja a acontecer. Estamos totalmente disponíveis para dar todos os esclarecimentos em torno desta matéria.

Vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, em entrevista à Rádio Observador, no sofá do Parlamento.

O presidente da Assembleia da República indeferiu o pedido de debate de urgência requerido pelo Chega sobre a situação dos exames nacionais.

O Chega queria que o debate fosse marcado para o dia 15 deste mês. Ora, através de um despacho a que a Lusa teve acesso, José Pedro Aguiar Branco começa por explicar que não está a julgar o mérito político do tema indicado, apenas se o pedido cumpre ou não os pressupostos regimentais necessários para a marcação do debate de urgência. E nesse sentido, diz que não estão reunidas essas condições, tendo em conta antecedentes relevantes e a organização dos trabalhos parlamentares fixada em conferência de líderes. Ora, esta tarde, em conferência de imprensa, e apesar desta nega de Aguiar Branco, o líder do Chega, André Ventura, veio denunciar ligações entre o governo e a empresa que está a gerir os exames.

As informações que temos apontam para a existência de interesses entre esta empresa ou esta estrutura e proximidades estruturais com o governo ou com empresas que já lidaram com o governo ou com o PSD no passado. Há ou não e quais interesses escondidos desta empresa na execução desta missão? O que esconde o governo para não dar a informação sobre a empresa e a estrutura empresarial que estão a levar a cabo esta função? É importante que isto seja esclarecido e é importante que sejam tornados públicos todos os dados, quer da adjudicação, quer da divulgação dos elementos que sejam considerados essenciais.

André Ventura, aqui numa declaração na sede do Chega esta tarde.

E Vasco, na sequência do acidente com o autocarro esta manhã, em Agualva-Cacém, a ULSS Amadora-Sintra diz que já recebeu 15 feridos.

Prestou assistência a 15 utentes. Um deles foi triado como muito urgente, ou seja, com a pulseira laranja. Sete outros foram tratados com a pulseira amarela, urgentes. Houve ainda sete feridos que foram apenas tratados com a prioridade pouco urgente, ou seja, com a pulseira verde. Em comunicado, o hospital garante que têm vindo todos estes pacientes a ser observados de perto pelas equipes médicas do Amadora-Sintra.

Seis minutos para lá das 08h, Vasco, que outras notícias estão marcadas na atualidade?

Muitas emoções no mundial. Depois da eliminação da seleção nacional portuguesa, a comitiva já seguiu para o aeroporto, vai partir viagem ainda esta noite e chega a Portugal por volta das 6h. Está marcada uma declaração do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, logo à chegada dessa comitiva portuguesa. Falava em grandes emoções porque foi resolvido já nos minutos finais o Argentina e Egito. A equipe de Lionel Messi perdia por 2x0 quando o relógio se fixava nos 78 minutos, mas três gols de rajada deram a vitória à seleção Albiceleste, gols marcados por Romero, Lionel Messi, que é agora mais uma vez o líder isolado na lista de melhores marcadores, e também do ex-Benfica, Enzo Fernández. Por falar em Benfica, as Águias têm um novo reforço, chama-se Jakub Kaminski, é extremo-esquerdo, foi já oficializado nas redes sociais. Assinou contrato até 2031. As Águias, a CMVM explicam que vão pagar um montante de 17 milhões de euros por este extremo polaco, que chega da Liga alemã, chega do Colônia.

Vasco Maldonado Correia com o Jornal das 8.