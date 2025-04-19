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Agora 9:21, de volta com notícias. Laura Figueiredo. E a notícia ao intervalo no Dom Afonso Henriques, o Benfica em vantagem, ganha um a zero ao Vitória de Guimarães.

As águias abriram o marcador aos 21 minutos com gol de Pavlídis. Os encarnados que procuram alcançar o Sporting, que se isolou na liderança ontem ao bater o Moreirense por 3 a 1. Este é um jogo a fechar a jornada 30 do campeonato. O jogo pode continuar a acompanhar em direto aqui na Rádio Observador, com relato de Ricardo Loureiro e análise de Mário Cajica, João Pinto e Pedro Henriques.

Quanto à Ucrânia, alerta que a Rússia não está a respeitar o cessar-fogo anunciado hoje por Vladimir Putin e avisa que vai ser um espelho de Moscou.

Uma trégua de Páscoa que, de acordo com o Kremlin, começava hoje às 16h e seria para estar em vigor até amanhã às 22h, horas de Lisboa. No entanto, um chefe militar da Ucrânia garante que a Rússia não está a respeitar o cessar-fogo anunciado. Na rede social X, Andriy Kovalenko afirma que os russos continuam a disparar em todas as frentes, tal como anteriormente, e diz que Putin nunca teve intenção de cumprir o cessar-fogo. Volodymyr Zelensky reitera que a Rússia não está a respeitar a trégua e avisa que a Ucrânia vai agir como um espelho das atitudes russas. Ouvido na Rádio Observador, o major-general João Vieira Borges diz que já duvidava que a trégua fosse respeitada e considera que Putin anunciou o cessar-fogo devido ao mais recente aviso dos Estados Unidos.

Pode ter a ver com a pressão que fez Marco Rubio, sobretudo Trump, ao dizerem que os Estados Unidos já estavam prontos a abandonar os esforços para alcançar a paz na Ucrânia. Perceberam que havia uma incompatibilidade total, perceberam que havia infração das duas partes relativamente ao cessar-fogo parcial. Julgo que Putin demonstra uma manifestação de boa vontade, mas também é resposta à pressão de Trump, ou seja, ele tem a noção perfeita de que é uma oportunidade que não pode ser perdida.

O major-general João Vieira Borges, ouvido na Rádio Observador, onde diz ainda que espera que a decisão da trégua tenha sido comunicada ao mediador, os Estados Unidos.

E depois do encontro de hoje, Estados Unidos e Irão retomam as negociações do próximo sábado com vista a um acordo nuclear.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros confirma que houve progressos nas negociações de hoje. Foram quatro horas com melhor entendimento e sintonia sobre alguns princípios e objetivos para alcançar um acordo nuclear. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, país que serviu de mediador, está confiante na possibilidade de um acordo justo, duradouro e vinculativo. A ideia é que o Irão fique livre de armas nucleares e sanções, com a garantia de que pode continuar a desenvolver energia nuclear para outros fins. Depois desta segunda ronda de negociações, há um novo encontro daqui a uma semana, na capital de Omã, antecedido por conversas técnicas dois dias antes.

Agora 9:23 e na atualidade nacional, o PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que optou por interferir no processo político.

Acusação de Marcos Perestrello no programa Facto Político, na SIC Notícias. Porta-voz do PS às legislativas, sublinha que é estranho o timing da averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público neste caso, que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrello acrescenta ainda que caso o PS vença as eleições de 18 de maio, acredita que o Partido Social-Democrata vai ser responsável e viabilizar um executivo socialista.

Agora na saúde, o diretor-executivo do SNS diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa.

Algo que é contrariado pelo antigo CEO do SNS, Fernando Araújo, em declarações à Rádio Observador.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. E por quê? Porque, primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade de assistência instalada, 25% fechados na mesma altura.

A Península de Setúbal é um dos casos mais graves, com três blocos de parto fechados, diz Fernando Araújo. Antigo diretor do SNS, é agora cabeça de lista do PS pelo Círculo do Porto nas legislativas do próximo mês.

E agora para fechar, Laura, falta também atualizar toda a informação de âmbito local.

Em Sintra, a PSP fechou um antigo centro comercial em Queluz por falta de segurança. Durante uma ação de fiscalização, as autoridades verificaram que, devido à falta de condições para o número de pessoas, foi necessário evacuar e encerrar o estabelecimento. Em Leiria, a Rua de São Miguel vai estar cortada ao trânsito nos dois sentidos a partir de segunda-feira. Em causa obras de requalificação nesta rua e também na Rua Emídio Agostinho Marques. O corte está previsto durar cerca de três meses, com acessos para peões e habitações garantidos. Em Arouca, o município está a recolher contributos para a elaboração do regulamento de utilização do sistema partilhado de bicicletas elétricas, bike sharing, faz parte do projeto Arouca + Digital, no âmbito do programa dos bairros comerciais digitais. Implementação acontece até setembro. Nas Caldas da Rainha, o acesso a alguns lugares de estacionamento da Rua Belchior de Matos vai estar interdito desde segunda-feira até quarta-feira. Vai estar, no entanto, disponível uma via temporária, em causa a realização de obras de qualificação no âmbito Arruamentos da Cidade 2023. O Parque Central da Maia vai receber, a 26 de abril, mais uma edição do Flea Market, um mercado inspirado no conceito do Mercado Barcelona, que conta com todo tipo de objetos em segunda mão, desde roupa, livros, discos, móveis, selos ou moedas. Acontece entre 13h e 18h, com entrada gratuita. E fechamos no Seixal. Para festejar o 25 de abril, o Conselho vai fazer um concerto comemorativo. Sérgio Godinho, A Garota Não e Ivandro são os artistas escolhidos para o aniversário dos 51 anos da Revolução dos Cravos. Acontece do dia 24 para 25, no Parque da Quinta dos Franceses, pelas 21h30, tem entrada gratuita e com direito a fogo de artifício.

Notícias com Laura Figueiredo. A informação regressa quando terminar o jogo entre Vitória e Benfica. Então até já.

Até já.

Até já.