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Ficamos a seis minutos das nove da noite, tempo de intervalo na partida entre Nottingham Forest e também o Futebol Clube do Porto. É tempo de notícias com Laura Figueiredo e a começar na política. O Chega mantém as linhas vermelhas na negociação da Lei da Nacionalidade. André Ventura ameaça chumbar o diploma se não chegar a acordo com o PSD.

Linhas vermelhas como a perda automática da nacionalidade para quem cometer crimes graves, como homicídio ou atos de terrorismo. A votação da Lei da Nacionalidade foi adiada pela terceira vez, agora para amanhã, às nove da manhã. André Ventura assegura que as negociações com o PSD e o CDS continuam, mas diz que se não forem bem-sucedidas, ameaça mesmo votar contra o diploma.

Se não houver nenhum entendimento nestes valores fundamentais, como estava a dizer, o Chega não viabilizará a Lei da Nacionalidade. É igual, para nós é a mesma coisa. Se não forem acautelados estes valores, o Chega não viabilizará. Sei que as negociações continuarão hoje noite dentro.

Os avisos de André Ventura, que espera ainda que seja possível chegar a um acordo com o PSD. Hoje mesmo o Partido Socialista deu entrada de alterações ao projeto da Lei da Nacionalidade. André Ventura acusa os social-democratas de enganarem o eleitorado ao ceder aos socialistas.

E perante o terceiro adiamento da votação da Lei da Nacionalidade, o líder parlamentar do PSD justifica que hoje não estavam reunidas as condições para se aprovar uma boa lei, por causa exatamente do luto nacional pela morte de Francisco Pinto Balsemão.

Hugo Soares rejeita que o pedido feito pelo PSD esteja relacionado com essa nova proposta dos socialistas.

Para lhe ser muito franco, eu só tive conhecimento da proposta do Partido Socialista quando estava a descer para a comissão. Portanto, não tem nada a ver com isso. O adiamento tem a ver só com isto. Não interessa se é com o partido A, com o partido B, com o partido C, D ou E, porque eles são vários. Tem a ver com a necessidade de que as pessoas possam conversar para encontrar soluções.

Hugo Soares respondeu assim a suspeitas lançadas aqui dentro da comissão pela deputada do Chega, Cristina Rodrigues.

A possibilidade ou o nosso acordo para este adiamento é muito simples. É que se a ideia do PSD é viabilizar as propostas que acabaram de dar entrada do Partido Socialista, acho que não vale a pena adiar, porque nós vamos votar contra todas e, portanto, acho que aí é simplesmente votar-se.

Na proposta entregue esta tarde, o Partido Socialista tentou aproximar-se do PSD nos prazos para o pedido de nacionalidade por parte de imigrantes vindos de fora da União Europeia e da CPLP.

Entretanto, Ana Gomes foi constituída argúida depois da queixa da Solverde por difamação.

Uma revelação feita pela socialista à Rádio Observador. No programa "Vicho e Soares", Ana Gomes diz que o procurador-geral da República está a tentar adiar o processo.

A única novidade que tenho é que fui hoje constituída argúida num processo que a Solverde acionou contra mim. Independentemente do que faça o senhor procurador-geral da República no sentido de evitar, com todas as suas forças, a abertura de um inquérito criminal que já devia ter sido aberto de início.

A Solverde apresentou uma participação criminal contra a antiga eurodeputada do PS por considerar que Ana Gomes fez declarações atentatórias do bom nome e reputação da empresa. Quanto às eleições presidenciais, às quais concorreu também em 2021, Ana Gomes revela que já há dois anos que tinha incentivado António José Seguro a avançar.

Posso lhe dizer que há mais de dois anos, no almoço que tive com António José Seguro, eu própria o incitei a candidatar-se. Porque justamente acredito que ele é o tipo de pessoa de que nós precisamos, pessoa íntegra, honesta, capaz de ouvir, de procurar o máximo consenso.

Ana Gomes considera que o Partido Socialista fez a escolha certa ao apoiar António José Seguro.

Ficamos a um minuto e meio das nove. Por falar em presidenciais, Laura, a direção do Chega aprovou hoje o apoio a André Ventura enquanto candidato a Belém.

André Ventura diz que quer ser o candidato mais votado na primeira volta e ter um resultado expressivo na segunda.

O Chega sustentou, sublinhou, endossou este apoio, o que a mim muito me honra, com o objetivo claro de vencermos a primeira volta das eleições presidenciais de janeiro e de conseguirmos, na segunda volta, vencer ou ter o resultado mais expressivo possível, que mostre que a nossa base de sustentação, que este movimento de re acordar o país, que este movimento de redinamizar o país está vivo, está forte e é hoje o movimento político mais forte em Portugal.

André Ventura, agora formalmente candidato presidencial apoiado pelo Chega.

Entretanto, o comunista Bernardino Soares acusa de desrespeito a quem pensa que António Filipe deve desistir da candidatura.

Uma consideração feita na estreia do programa "A Caminho de Belém", no dia em que o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, deixou um apelo para o candidato apoiado pelo PCP desistir em favor de uma candidatura agregadora à esquerda, sendo que o Partido Socialista apoia António José Soares. Ora Bernardino Soares recorre a uma imagem para contestar essa ideia.

Esta ideia de que há uma espécie de baú onde cada candidatura tem os votos e que o vai entregar ou que o pode entregar a outra candidatura, é completamente errada e, aliás, desrespeitosa com as opções dos eleitores, porque o que nós temos que ter é a opção de cada eleitor por aquele candidato que considera ser o mais adequado àquilo que entende ser a Presidência da República.

Bernardino Soares a sair em defesa de António Filipe. O próprio candidato comunista já tinha dito hoje que até fica sensibilizado com a importância que o PS dá à candidatura apoiada pelo PCP.

E neste novo programa da Rádio Observador, "A Caminho de Belém", contamos também com Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, e Bruno Nunes, do Chega.

O deputado do partido de André Ventura teve como alvo, no debate, o candidato Henrique Gouveia e Melo, que, para o Chega, nem de almirante devia ser chamado.

Também devíamos deixar de chamar almirante ao Gouveia e Melo enquanto candidato, porque aos outros não chamamos professor doutor, não chamamos doutor, não chamamos o que quer que seja. Portanto, o almirante, podíamos deixar cair essa história, até para não denegrir a imagem da Marinha com alguns dos posicionamentos que têm sido tomados por Gouveia e Melo. E portanto, acho que Gouveia e Melo deve continuar a falar, porque quanto mais falar, mais votos irá perder, apesar de eu considerar que a segunda volta será entre André Ventura e Gouveia e Melo.

O liberal Bernardo Blanco está seguro de que a segunda volta vai ter um outro protagonista, Cotrim Figueiredo. Vamos escutar Bernardo Blanco.

É quase certa uma segunda volta e a nossa convicção é que o João estará lá. Obviamente, não será o caminho mais fácil do mundo, porque, ao contrário de outros candidatos, não temos grupos de comunicação social por trás e por isso é um caminho das pedras que demora mais.

Que candidatos têm?

Quem é que tem grupos de comunicação social por trás?

Inúmeros candidatos. Temos o empresário Mário Ferreira a apoiar o almirante Gouveia e Melo. Podemos deixar cair o almirante, como o Bruno disse. Temos o doutor Marques Mendes com bastantes ligações ao grupo Imprensa.

O liberal Bernardo Blanco, também Bruno Nunes do Chega e Bernardino Soares do PCP, em debate na estreia do programa A Caminho de Belém.

No desporto, ao intervalo, o Futebol Clube do Porto a perder 1x0 com o Nottingham Forest, Inglaterra, para a terceira jornada da Liga Europa.

O primeiro e único gol da partida foi marcado por Gibbs-White, que concretizou grande penalidade para colocar o Forest na frente do marcador. Até agora, o Futebol Clube do Porto venceu todos os jogos desta época. Um recorde que certamente quer manter e vai agora procurar a vitória na segunda parte, que começa já a seguir em Nottingham.

Segunda parte para acompanhar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Agora 21h02min, Laura, para fechar, falta atualizar toda a informação da mídia local.

Está aprovado o investimento de €3.800 milhões para a modernização dos equipamentos da Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho, no Barreiro. O investimento financiado pelo PRR prevê a renovação de vários equipamentos para assegurar os níveis básicos de desempenho dos serviços da Unidade de Saúde. Em Arouca, os Passadiços do Paiva voltaram a vencer o Prêmio Europeu de Turismo de Aventura. É o oitavo ano consecutivo que o percurso localizado no Vale do Paiva, em Arouca, conquista esta distinção internacional. Nas Caldas da Rainha, a PSP encerrou provisoriamente um estabelecimento de diversão noturna. O espaço foi fechado depois de se terem verificado quatro infrações de natureza grave, nomeadamente número insuficiente de seguranças ou falta de requisitos técnicos das câmaras de videovigilância. Os proprietários foram notificados e podem agora ser acusados de crime de desobediência. Em Lisboa, a Chefs Week arranca com três banquetes no Palácio da Ajuda. O evento está associado ao grupo Essência do Vinho e começa a 27 de outubro, termina a 3 de novembro. O primeiro banquete vai ser dedicado ao Rio de Janeiro. A Câmara Municipal da Trofa abriu as inscrições para a aldeia de Natal. O evento acontece durante o mês de dezembro. Os comerciantes podem candidatar-se até 31 de outubro. As candidaturas devem ser submetidas online através do site da autarquia. E a Feira Nova de Santarém está de regresso ao município de Ourém. Começou hoje, estendendo-se até 26 de outubro. O evento tem como objetivo valorizar o saber fazer tradicional, também a produção local e a sustentabilidade. Vai contar com concertos de João Pedro Pais, Agatha e Profjam.

Entretanto, notícias de volta quando terminar o jogo entre Nottingham Forest e Porto. Laura Figueiredo, então até já.

Até já.