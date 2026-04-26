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Edição das 9 que hoje chega um pouco mais tarde na Rádio Observador, com a edição da jornalista Laura Figueiredo. E começamos com o futebol. O Futebol Clube do Porto venceu o Estrela da Amadora por 2 x 1 e fica agora a quatro pontos do título.

Um jogo a contar para a jornada 31 da Primeira Liga. Os gols do Porto foram marcados pelo turco Deniz Guler, aos 17 e aos 37 minutos. Já pelo Estrela da Amadora, Jovan Cabral marcou aos 79. No final da partida, o treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, elogiou a equipe.

"A primeira parte foi muito bem jogada. Com ou sem bola, nós criamos boas situações. Podíamos ter marcado dois ou mais. Na segunda parte, tivemos de sofrer mais do que sofremos na primeira, mas, como já disse antes, vencer é também sobre resiliência e saber sofrer. E acho que hoje nós tomamos o resultado como um fator-chave. E sobre o resto, há nove pontos a serem disputados. Vamos focar-nos, em primeiro lugar, no próximo jogo".

Questionado pelos jornalistas sobre se recebeu alguma abordagem do Chelsea, Francesco Farioli diz que é treinador do Futebol Clube do Porto e que está muito feliz. Quanto ao treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, reconhece o mérito do Futebol Clube do Porto, diz que ficou orgulhoso da segunda parte do Estrela da Amadora.

Muito mérito do Porto. O Porto aproveitou, foi melhor que nós, não há dúvida disso. Na primeira parte, nós tivemos dificuldades em ligar, tivemos dificuldades em jogar. Quando tivemos coragem para jogar, acho que terminamos o jogo com tantas ou mais oportunidades que o Porto, com tantos ou mais remates que o Porto, e tivemos oportunidades claras para sair daqui com outro resultado. Acho que pela segunda parte, no mínimo, merecíamos o empate, porque o jogo não teve só uma parte, o jogo são duas partes, e na segunda nós fomos muito superiores ao Porto em tudo.

Os Dragões passam agora a somar 82 pontos, mais sete do que o Benfica e provisoriamente mais 11 do que o Sporting, que tem dois jogos a menos e que só pode chegar aos 86. O Estrela da Amadora está agora em 15° lugar com 28 pontos.

Estamos também a acompanhar a esta hora aqui na Rádio Observador e daqui a pouco numa emissão especial que vamos retomar, o empate, para já, o intervalo entre Aves e Sporting, 0 x 0 o resultado. Daqui a pouco vamos retornar nessa jornada 31 do campeonato. Para já, seguimos nesta edição com o Palácio de Buckingham, que Laura confirma que a visita do rei Carlos III aos Estados Unidos se mantém.

Sim, apesar do tiroteio durante o jantar de correspondentes da Casa Branca, ontem à noite, em Washington, o rei Carlos III e a rainha Camila vão manter a visita planeada aos Estados Unidos. Depois do ataque, o Palácio de Buckingham tinha dito que estava a avaliar a visita da família real, que assinala os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos ao domínio britânico. Durante a tarde, Donald Trump tinha já garantido que a visita se ia manter. Disse que Carlos III é uma pessoa corajosa, fantástica e um representante tremendo.

O presidente dos Estados Unidos, que revelou também que o atirador tinha escrito um manifesto anti-Trump.

De acordo com o New York Post, Cole Allen, o suspeito, enviou um manifesto anti-Trump à família 10 minutos antes dos primeiros tiros soarem no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Hoje, em chamada à Fox News, Donald Trump diz que o suspeito é uma pessoa perturbada.

"O suspeito tem problemas. Quando se lê o manifesto que ele escreveu, percebe-se que ele odeia cristãos. Disso pode-se ter certeza. Eu acho que a irmã ou o irmão dele falaram sobre isso com a polícia. Ele era um homem muito problemático".

Declarações do presidente norte-americano à Fox News. De acordo com o New York Post, no manifesto, o suspeito intitula-se como "assassino federal amigável", para além de ter afirmado querer atacar funcionários do governo de Donald Trump, descreveu-os como alvos. Minutos antes do incidente, a família do suspeito entrou em contacto com as autoridades para alertar sobre o manifesto.

E Laura, de acordo com o procurador-geral interino dos Estados Unidos, o atirador não está a colaborar com as autoridades.

Todd Blanche revela que o atirador, um professor de 31 anos, foi levado para o hospital, onde está a ser observado. As autoridades norte-americanas asseguram que o homem não foi baleado quando foi detido. O autor dos disparos comprou duas armas que tinha durante o ataque, mas as evidências apontam para que tenha agido sozinho. O procurador-geral explica ainda que os investigadores estão a recolher provas dos dispositivos eletrônicos dos suspeitos para tentarem entender as motivações e ressalva também a rápida ação dos serviços secretos.

"Foi uma noite que nenhum de nós vai esquecer durante muito tempo, mas não se esqueçam de que o sistema funcionou. Os serviços secretos garantiram a nossa segurança, o atirador foi rapidamente detido e imobilizado, minutos, segundos depois de ter tentado violar o perímetro".

Declarações do procurador-geral interino dos Estados Unidos. Depois do primeiro disparo, Donald Trump foi retirado em segurança, tal como a mulher e também o vice-presidente norte-americano, J. D. Vance. O autor dos disparos baleou ainda um agente federal que, de acordo com a Casa Branca, está a salvo, já teve alta. Amanhã, o professor de 31 anos vai ser presente a tribunal.

E Laura, também a marcar este domingo o acidente de Chernobyl, que foi há 40 anos.

Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator 4 da central elétrica explodiu e provocou o maior desastre da história numa central nuclear. Quarenta anos depois, a guerra na Ucrânia tem suscitado novas preocupações com ataques russos que têm danificado a estrutura do edifício, o que põe em causa a fuga de radiação. Entrevistado pela Rádio Observador, o presidente do Instituto de Plasmas de Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico, Bruno Soares Gonçalves, explica os perigos destes ataques.

Não é nada desejável que se ataque uma infraestrutura desse tipo. O pior cenário é o sarcófago antigo, o primeiro sarcófago que for feito, acabar por se desmoronar e levar à projeção de partículas radioativas que ainda existem no interiorO perigo imediato é sobretudo para os trabalhadores que estão no local. Não é expectável que possa haver uma projeção de tal dimensão que dissemine estas partículas radioativas por uma área extremamente extensa. No entanto, também não é desejável que haja projeção de partículas radioativas para o exterior.

Só no ano 2000 é que o último reator da central de Chernobyl deixou de estar em funcionamento. Bruno Soares Gonçalves assegura que hoje em dia os reatores são mais seguros.

Os reatores nucleares hoje em dia são muito mais seguros. Não só a indústria nuclear aprende continuamente com todos os acidentes e incidentes e vai os corrigindo. É preciso salientar que mesmo o acidente de Fukushima, que teve um impacto grande na indústria, em termos de libertação de radiação, apenas libertou cerca de 10% da radiação que foi libertada em Chernobyl, precisamente porque tinha o edifício de contenção.

O presidente do Instituto de Plasmas de Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico, em entrevista à Rádio Observador. Já esta manhã, o Papa Leão XIV tinha apelado para um uso responsável da energia atómica.

E Laura, vamos ainda nesta edição atualizar a informação de âmbito local.

E começamos em Aveiro, que vai receber as competições nacionais de ciência na próxima semana. O evento é organizado pela Universidade de Aveiro, junta cerca de 14 mil alunos dos vários níveis de ensino. As provas digitais decorrem entre 28 e 30 de abril, são de Matemática, Ciências e Línguas. Na edição deste ano vai acontecer uma nova competição dedicada à literacia do oceano. Em Pombal, a Infraestruturas de Portugal vai investir quase dois milhões de euros em obras para o IC8. Um troço da via vai ser requalificado de forma a estabilizar a estrada. De acordo com o despacho publicado no Diário da República, a obra tem um prazo de execução de cerca de sete meses. A empreitada vai ser financiada por fundos da IP. Na Póvoa de Varzim, acontece amanhã o Congresso Luso-Brasileiro de Direção do Desporto. A partir das oito da manhã juntam-se especialistas de Portugal e do Brasil no Museu Municipal para debater os principais desafios jurídicos, éticos e económicos do desporto. O evento é organizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Precisamente em Lisboa, a peça Clube dos Poetas Mortos estreia no dia 30 de abril. Vai estar em cena na Sala Carmen Dolores, do Teatro da Trindade-NATEL. O espetáculo é encenado por Hélder Gamboa. Os papéis principais cabem a Diogo Infante e Virgílio Castelo. A peça vai estar em cena até dia 20 de dezembro. Na Azambuja, já se preparam as comemorações da cultura tauromáquica. O evento é promovido pela Câmara para toda a comunidade. O programa inclui espetáculos, exposições e atividades. A iniciativa arranca dia 1 de maio, na Praça do Município. E no Seixal, a partir de 2 de maio, chega mais uma edição da Feira do Vinil. O evento dura dois dias no Parque do Fanqueiro. Tal depois dia 17, no Jardim da Quinta do Mirante. É possível comprar, vender e trocar discos. Há também atuações ao vivo.

Fica por aqui esta edição das notícias na Rádio Observador. A Laura Figueiredo vai regressar, quem sabe se na síntese das 11h30, quem sabe se no jornal da meia-noite. O que é certo é que é com ela o que resta desta noite informativa por aqui. Um abraço, Laura. Até já.

Até já.