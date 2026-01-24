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Rádio Observador, muito boa noite. Jornal das 10 na Rádio Observador começa agora e tem edição do Carlos Pedro. E começamos, Carlos, pelo futebol. O Sporting foi a Arouca vencer por duas bolas a uma, graças a um golo de Luís Suárez, já pra lá da hora.

Aos 90 mais seis, o colombiano saltou mais alto do que toda a gente e fez de cabeça o golo da vitória leonina. Antes disso, o Sporting esteve a vencer, deixou-se depois empatar e a partir daí, foi sofrer até à última para, pelo menos, não deixar fugir ainda mais o Futebol Clube do Porto na tabela classificativa. Nos festejos do segundo golo leonino, Matheus Reis acabou expulso. O brasileiro estava no banco de suplentes, entrou no campo para festejar o golo de Suárez e acabou por levar cartão vermelho. Na análise à partida, Rui Borges lamentou a entrada do Sporting em campo na segunda parte, mas destacou a justiça do triunfo.

No final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foram os únicos 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, tem a oportunidade logo em seguida para fazer o 2 x 1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlámos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter, como eu disse, sido prejudicados em 10 minutos que não entramos muito bem.

Uma vitória difícil e com dedicatória especial.

Dedicar a vitória à minha mãe que faz anos, deixar um beijinho grande, dizendo que a vitória é pra ela, difícil, porque sofre bastante, vive muito os jogos. Queria deixar um beijinho à dona Cândida, aqui, em especial, e dedicar também esta vitória a ela.

O beijinho à dona Cândida. Já do lado do Arouquense, Vasco Seabra lamenta o golo sofrido no último lance da partida, mostra orgulho, mas recusa vitórias morais.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente, poderia ter fugido três, porque acho que a equipa criou realmente as melhores oportunidades do jogo.

Vasco Seabra que, ainda assim, não coloca em causa o triunfo do Sporting, que está agora à condição a quatro pontos do líder Futebol Clube do Porto, que só joga na segunda-feira. A equipa de Alvalade aumentou também a condição para seis pontos, a diferença pro Benfica, que entra em campo amanhã para defrontar o Estrela da Amadora, na Luz. Um jogo que vai poder ouvir com relato indireto aqui na Rádio Observador a partir das 18h. Por esta altura, vai decorrendo o Estrela-Vitória, também da jornada 19 da Primeira Liga, com praticamente 70 minutos de jogo, o Estoril vai vencendo em casa por 3 x 2.

E do futebol pra política, Carlos Pedro, começamos com André Ventura, que deixa críticas aos recentes apoios declarados a António José Seguro, diz que são os partners do sistema a levantarem-se contra quem quer pôr em causa o sistema.

Isto no dia em que mais de duas centenas de figuras fora da área socialista assinaram uma carta aberta a declarar apoio a António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. Também por isso, o candidato apoiado pelo Chega diz que esta será uma luta dos taxistas contra quem quer acabar com os tachos. Já sobre a onda de apoios de direita e centro-direita, o adversário nas presidenciais, André Ventura fala numa vitória da sua candidatura e explica por quê.

Alguns que andaram toda a vida a apoiar o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, agora saem de repente de onde estão pra dizer: "Eu apoio o António José Seguro, porque isto é uma luta da democracia contra o autoritarismo." Meus caros, nunca estiveram tão enganados. Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia 8, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público, e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema.

Críticas que se estenderam ao próprio António José Seguro. Ventura acusa o socialista de ser arrogante por achar que já venceu as eleições e não querer debater. O candidato quis também falar sobre agricultura, um tema que diz deve estar no centro do debate político. Aqui, André Ventura reprovou o acordo do Mercosul.

Querem nos alargar o mercado pro Brasil, pro Paraguai, pra Argentina, pro Uruguai, países que produzem e muito, mas não têm que cumprir as regras que os europeus têm que cumprir. É que primeiro Bruxelas criou-nos uma série de regras ambientais, supostamente, que obriga os agricultores a terem que cumprir. E, portanto, o agricultor hoje não pode fazer nada sem pagar milhares de taxas, que tem que pagar pra tudo, sem ter que ter não sei quantos produtos que cumpram as regras ambientais da União Europeia. Mas vai competir com quem? Com agricultores no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, onde não há nenhumas regras ambientais ou quase nenhumas, e onde não há nenhumas regras de exigência laboral. Isto é concorrência justa? É evidente que não.

André Ventura, esta tarde em Santarém.

E já vamos voltar a falar do tema agricultura, mas ainda na corrida à Belém, Carlos Pedro, o líder do CDS-PP, Nuno Melo, associa o Chega ao socialismo e apela ao voto em consciência e ida às urnas de dia 8 de fevereiro.

Os centristas estão em convenção autárquica esta tarde no Porto. O líder dos democratas cristãos tentou explicar o posicionamento do partido na segunda volta das presidenciais. Sem endossar apoio a Seguro ou a Ventura, Nuno Melo diz que não adianta escolher entre direita e esquerda quando o Chega defende o que defende.

Não se é de direita ou de esquerda, porque diz que é de direita ou de esquerda, e o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes, logo, com a tal mão metida no bolso de quem trabalha. E eu constato mais socialismo que isso, não há.

Mais socialismo do que isto, não há.

Nuno Melo, que considera normal não apoiar um candidato da área socialista, referindo-se a António José Seguro.

E seguimos agora com o PS, que acusa o governo de exercer uma pressão ilegítima sobre as entidades responsáveis por avaliar os impactos ambientais e pede uma audição urgente no Parlamento ao ministro da Agricultura.

Através de comunicado, o grupo parlamentar do PS afirma que dois ministros do governo de Luís Montenegro exigiram publicamente que as autoridades ambientais não cumpram a lei. Fala do ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, e também de José Manuel Fernandes, o ministro da Agricultura. Os socialistas recordam um vídeo enviado aos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no qual José Manuel Fernandes apelou à proatividade e defendeu que quando a legislação impede a concretização de projetos, deve-se questionar se a lei faz sentido. Ora, o PS considera que esta é uma visão negacionista muito perigosa sobre a necessidade de preservação da natureza e dos acordos internacionais assumidos por Portugal.

E também a marcar este sábado, Carlos Pedro, uma megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha, que capturou mais de oito toneladas de cocaína e deteve ainda quatro traficantes de droga em pleno Oceano Atlântico.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal, que na última hora dava conta de que a embarcação estaria a ser escoltada neste momento até Lisboa. De acordo com a mesma fonte, trata-se de uma das maiores operações de combate ao tráfico de droga dos últimos cinco anos em Portugal. Os militares terão passado os últimos dois dias em alto-mar à procura da embarcação, tendo a mesma sido localizada durante a madrugada. A droga era proveniente da América do Sul.

E no que ao mau tempo diz respeito, entre as 16h de quinta-feira e as 17h do dia de hoje, foram registadas mais de 1500 ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Ingrid.

Quedas de árvores e estruturas, bem como a limpeza de vias, têm sido as principais preocupações das autoridades durante este período de mau tempo. À Rádio Observador, a Proteção Civil diz que foram mobilizados para estas ocorrências mais de 5 mil operacionais, apoiados por mais de 2 mil viaturas. A zona Oeste foi a mais afetada, seguida da Grande Lisboa e da região de Coimbra. Há também a registar uma vítima mortal no Cadaval, um ferido em Ponte de Lima e 21 deslocados, a maioria residentes em Peniche. É o que fica do mais recente balanço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

10h08, vamos também atualizar, Carlos Pedro, a informação de âmbito local.

A Câmara Municipal de Vila do Conde decidiu encerrar a Avenida Marquês de Sá da Bandeira e a Avenida Infante Dom Henrique ao trânsito automóvel e pedonal. Em causa, o agravamento das condições meteorológicas causadas pela passagem da depressão Ingrid. A medida começou ontem à noite e vai estar em vigor pelo menos até às 09h de amanhã. Também em Leiria há um encerramento, desta vez na praia de Pedrógão. O município vedou esta tarde os acessos ao areal depois das previsões de mau tempo para este fim de semana. Através das redes sociais, a autarquia apela à população que evite deslocações desnecessárias a esta praia e que siga as recomendações das autoridades. Ainda por causa do mau tempo, foram canceladas as ligações entre a Traferria, o Porto Brandão e Belém. Mantém-se apenas a circulação de passageiros entre Porto Brandão e Belém, informou a Transtejo e a Soflusa. Ainda não há previsão para a retoma destas ligações. Em Santa Maria da Feira, um acidente com seis carros na A23 fez seis feridos, um deles em estado grave. Aconteceu esta tarde no sentido sul-norte. Um dos veículos envolvidos na colisão acabou por capotar. Para o local, foram mobilizados vários meios de socorro. A circulação acabou por sofrer constrangimentos. Em Santarém, a Biblioteca Municipal vai receber o escritor angolano José Eduardo Agualusa. A iniciativa acontece no âmbito da primeira edição deste ano do programa Conversa com Escritores. O evento tem como objetivo promover o debate em torno da literatura e da cultura africanas. Em Loures, o Carnaval vai ter a colaboração de 2600 figurantes e 15 carros alegóricos. No total, vão estar presentes 20 grupos carnavalescos que vão representar diferentes épocas da história. O arranque das festividades está marcado para o último dia deste mês de janeiro.

E o resto das notícias está marcado para as 10h30, também com edição do jornalista Carlos Pedro. Carlos, até já.

Até já.