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Começa agora o Jornal das 10, edição da jornalista Diana Rosa. Diana, Carlos III já chegou à Casa Branca para se reunir com Donald Trump. O rei de Inglaterra chegou acompanhado da rainha consorte Camilla Parker Bowles.

A visita vai começar com um chá, onde vão estar Carlos III e Camilla, assim como Melania e Donald Trump. Depois vai haver uma festa privada que deve acontecer no jardim da residência do embaixador britânico. Todos os momentos que constam na agenda para esta segunda-feira vão acontecer longe das câmeras e do olhar dos jornalistas. O rei só deve discursar amanhã no Congresso, mesmo dia em que está marcado um jantar de Estado. Na quarta-feira, Carlos III vai estar em Nova York, onde vai homenagear as vítimas dos ataques do 11 de setembro de 2001.

E no gabinete de guerra ouvimos o especialista em relações internacionais, Orlando Sá Mois. Acredita que esta pode ser uma boa oportunidade para que os laços entre os Estados Unidos e Inglaterra sejam restabelecidos.

Depois de Trump ter designado o Reino Unido como um mau aliado.

Eu creio que a última visita de Estado do monarca do Reino Unido foi em 2007 e, portanto, Trump naturalmente que está aqui a viver história a partir de hoje. Esperemos que não tenha aquelas situações um pouco intencrosas que aconteceram com o presidente ucraniano, com o primeiro-ministro do Japão, com o presidente da África do Sul e com tantos outros chefes de Estado. Aqui, de facto, é alguém que não tendo poderes executivos, e sabemos que Trump gosta muito de poder, é bom que, apesar disso, Trump reconheça nele a pessoa que pode trazer um melhor ambiente às conversações com o Reino Unido.

Orlando Sá Mois, que esteve no gabinete de guerra esta noite, espera que não haja nenhum momento constrangedor causado pelo presidente norte-americano.

Seguimos com as notícias, com a conclusão do relatório da equipa que analisou o apagão de abril do ano passado. O sistema elétrico português, Diana, precisa de ser modernizado.

É necessário investimento e inovação, ainda que a infraestrutura seja segura e robusta, o que adianta o grupo de aconselhamento técnico que apresentou hoje o documento. Sublinha que o sistema português é centralizado e pouco digital, precisa de ser mais independente, não só a nível ibérico como europeu. Deixa cinco recomendações, este grupo de aconselhamento técnico, explicadas aqui pelo jornalista Martim Madeira.

A começar por menos burocracia no Parlamento. O relatório critica o atual modelo por ser demasiado lento e complexo e a recomendação é clara: o Estado tem de simplificar os processos, retirar a Assembleia da República das decisões puramente técnicas e planear com base na incerteza e não em calendários fixos. A segunda medida fala numa tecnologia e gêmeos digitais. Não basta estender mais cabos e linhas. O futuro passa por baterias gigantes, centrais hídricas reversíveis e pela criação de um digital twin, um modelo digital de todo o sistema ibérico para prever falhas antes que elas aconteçam. A terceira medida fala numa governação mais clara. O GAT pede para que se clarifique quem manda no quê entre o governo, a ERSE e a REN, para evitar a atual opacidade e os incentivos desalinhados que podem prejudicar o investimento. A quarta medida fala numa digitalização total. A rede precisa de ser inteligente com sensores avançados que permitam uma resposta automática e em tempo real a qualquer perturbação na frequência da rede. A última e quinta proposta fala em novos mercados. Propõe-se que o consumidor seja remunerado por ser flexível, ou seja, criar mercados locais onde quem ajuda a equilibrar a rede possa ganhar com isso. Em suma, este relatório diz que Portugal tem hoje bons níveis de segurança, mas sublinha que para manter as luzes acesas nesta transição energética, precisamos de uma execução pragmática e, acima de tudo, de uma cooperação muito estreita com Espanha e o resto da Europa.

Ouvimos aqui o jornalista Martim Madeira, que acompanhou esta apresentação do relatório sobre o apagão.

Confrontada com as conclusões do relatório, a ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho, afirma que o governo já tinha adotado grande parte das recomendações.

E justifica com falhas no sistema espanhol.

O relatório do ANSE/E era o primeiro passo, porque é ele que identifica as razões técnicas do evento. Não indica uma só, indica um conjunto, mas é claro onde é que foi e o tipo de falhas onde foi. Não há nenhuma dúvida que não foi em solo português e, portanto, que foi em solo espanhol e o que é que os diversos atores e as diversas falhas técnicas, não foi só uma, foram várias, mas estão bem identificadas no relatório da ANSE/E.

A ministra Maria Graça Carvalho sublinha ainda que a base de decisão política assenta numa componente científica e técnica, mas há que também que ter em conta os princípios éticos e os constrangimentos orçamentais.

O Partido Socialista acusa o governo de não ter implementado nenhuma das medidas necessárias depois do apagão.

Na sede do partido, André Moz Caldas, do Secretariado Nacional do PS, afirma que o Executivo não cumpriu com o que prometeu aos portugueses.

O governo anunciou depois 31 medidas, com grande estrondo, mas a própria REN confirmou em audição parlamentar que os grandes investimentos já estavam programados antes do apagão. Não foram medidas novas, foi a aceleração de um calendário que já existia e nenhuma das medidas está implementada. Um ano depois, a ERSE ainda não classificou juridicamente o evento. Os portugueses que sofreram prejuízos continuam sem saber a que compensações têm direito. Os apoios às populações afetadas pelas tempestades chegaram tarde ou não chegaram e com dificuldades de execução. As falhas de coordenação que o apagão revelou não foram corrigidas. O mesmo guião, os mesmos problemas.

Moz Caldas sublinha que Portugal viveu no dia 28 de abril do ano passado o apagão mais grave em mais de duas décadas.

E assim terminamos o Jornal das 10, edição da jornalista Diana Rosa. Até já.

Até já.