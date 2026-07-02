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Jornal das 10 com Laura Figueiredo e começamos pelo Mundial, contagem decrescente para o jogo Portugal-Croácia, a contar para os 16 avos de final. Jogo em Toronto, no Canadá, com apito inicial marcado para a meia-noite, hora de Lisboa. A esta hora em Toronto, os adeptos vão se dirigindo para o estádio. É precisamente nas imediações do estádio que está o Miguel Cordeiro, agora em direto. Miguel, boa noite. Como é que estão os ânimos por aí?

Muito animados, de fato. Terminou há cerca de 10 minutos a marcha lenta que seguiu até ao estádio, durou praticamente uma hora até chegar aqui, um percurso que se faz a andar normal em 15, 20 minutos, mas lá está, uma marcha lenta, com milhares de pessoas. São de fato impressionantes as imagens que ficam desta caminhada até ao estádio, ruas completamente cheias, até perder de vista com adeptos portugueses. Ao som de tambores, a agitar bandeiras, à sombra ou ao sol, não pararam até este estádio de Toronto. O jogo começa daqui a sensivelmente duas horas. A festa portuguesa começou por volta da 13h, ainda faltavam seis horas para o início deste jogo. Vou tentar falar aqui com alguns adeptos. Muito boa tarde. Fala português?

Sim, falo.

Vive aqui no Canadá?

Não, Lisboa.

Veio de propósito para o jogo?

Exato.

O que está achando desta festa? De repente parece que está em Portugal, não é?

Sim, exato. Hoje a concentração está muito bem organizada, muita gente, muitos portugueses. A comunidade portuguesa aqui no Canadá é enorme.

Já tinha visto tanta gente num jogo de Portugal fora de Portugal, com comunidade?

Sim, no Europeu e também na Liga das Nações, na última, mas aqui nos Estados Unidos, por enquanto ainda não.

De fato impressionante aquilo que se viu hoje.

Sim, muito impressionante.

O que espera do jogo?

Vai ser um jogo difícil, acho eu. Ainda não sei quem vai ser o 11 inicial. Espero que o Ronaldo comece no banco e que comece com o Ramos, mas acho que 1 x 0 ou 2 x 1 pode ser.

Está confiante?

Estou. Só tenho bilhete para Lisboa dia 21 de julho.

Muito bem, muito obrigado. Um adepto que está na América do Norte para acompanhar o Mundial, que viajou de Lisboa e que vai descrevendo também este momento aqui no Canadá. Vou tentar falar com mais alguns adeptos. Muito boa tarde, é português? Boa tarde, português?

Sou.

E vive aqui no Canadá?

Vivo.

Há quantos anos?

Mais do que eu quero saber. Alguns-- 60 anos.

Uma vida, praticamente. Uma vida aqui a viver no Canadá. A seleção joga aqui pela primeira vez uma grande competição no Mundial. Esta marcha lenta foi impressionante.

Foi. Isto é incrível.

Tem medo para o jogo?

Não. Tenho confiança que Portugal vai fazer o que deve fazer.

E se Portugal vencer, onde é que vai ser a festa?

Isso não sei. Vai ser em Toronto todo, porque a gente tem mais ou menos alguns 600 mil portugueses aqui, já pode ver o que vai ser.

Muito obrigado.

Obrigado.

E uma boa tarde, um bom jogo a mais um adepto português emigrado no Canadá. A festa agora vai se dissipando, estes adeptos vão se encaminhando para o estádio, que está já à minha frente. Eu diria a cerca de 200 metros do local em que me encontro. Os adeptos que têm bilhetes já se vão dirigindo para o estádio, os que não têm bilhete vão ficando do lado de fora a fazer a festa e daqui a pouco vão procurar um local para ver o jogo.

Miguel Cordeiro, em direto a partir de Toronto, no Canadá, com muitos adeptos à espera do início deste jogo entre Portugal e Croácia. E de Toronto para Lisboa, os adeptos concentram-se também na capital para assistir este jogo dos 16 avos de final. No Terreiro do Paço está o João Costa e Silva. João, boa noite. Ainda faltam duas horas para o jogo, mas por aí já estão muitos adeptos?

Boa noite, Laura Figueiredo. Devo te dizer que eu tive dificuldade em encontrar adeptos portugueses, porque cheguei aqui, ainda faltavam cerca de 15 minutos para terminar o jogo entre a Espanha e a Áustria, que, como já ouvimos aqui no minuto 90, terminou com a vitória espanhola, e só encontrava adeptos espanhóis, italianos e também ingleses. Mas encontrei aqui um adepto português, que está aqui agora comigo, o Serifo, e pergunto-lhe a perspectiva para o jogo de hoje frente à Croácia. Portugal vai ganhar, vai sentir dificuldades?

Boa noite. É um jogo que vai ser muito rígido taticamente. A meu ver, Portugal vai ganhar no prolongamento de 2 x 1. Os jogadores de PSG vão fazer a diferença. Eu acho que o Gonçalo Ramos vai fazer dois gols.

E Ronaldo não marca hoje?

Ronaldo, vai ser muito reunido para ele, mas vai ser muito útil nesse jogo pela sua experiência. É mais uma valia a ele, que com todo o respeito aos outros colegas, ele quer levar este mundial, que vai ser o último mundial dele, para finalizar uma carreira em grande.

Serifo, muito obrigado. Bom jogo, que corra tudo bem para Portugal. Jogo que começa à meia-noite e que vai ter relato aqui na Rádio Observador. Dizer só, Laura, que neste momento em Lisboa, aqui na Praça do Comércio, estão 30 graus. A esta hora já não é preciso trazer chapéu, mas água precisa-se, porque está mesmo muito calor a esta hora na cidade de Lisboa.

O João Costa e Silva que está no meio dos adeptos para assistir ao jogo da seleção a partir do Terreiro do Paço, em Lisboa, onde esteve também muita gente a ver o jogo anterior entre Espanha e Áustria. Um jogo que terminou com a vitória da seleção espanhola por 3 x 0. Está sendo decidido o adversário que vai defrontar o vencedor do jogo desta noite, Portugal-Croácia. Um jogo que começa à meia-noite.

E já daqui a pouco, depois da síntese das 10h30, temos emissão especial aqui na Rádio Observador. Continuamos no futebol. Já há calendário para a próxima temporada da Primeira Liga Portuguesa, com destaque para os jogos grandes. O primeiro clássico vai ser no Estádio do Dragão e a fechar a liga vamos ter derby entre Benfica e Sporting.

O sorteio foi feito hoje na sede da Liga Portugal e já há resultado. O Futebol Clube do Porto começa a defender o título com a recepção ao Alverca. Seis jornadas depois, ainda no Dragão, há o primeiro clássico com a deslocação do Benfica ao Porto. Para ver um derby entre Sporting e Benfica, vai ser preciso esperar pela penúltima jornada da primeira volta, com derby marcado para o Estádio da Luz. Por isso, haverá também jogo grande em Alvalade, a uma jornada do fim do campeonato. A última jornada fica marcada pela deslocação do Futebol Clube do Porto à casa do Sporting de Braga. Os duelos foram conhecidos hoje, num sorteio que contou com a presença de Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, também Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, da Juventude e do Desporto. O Sporting esteve representado pelo presidente Frederico Varandas, que antes do arranque do evento falou também sobre a recente polêmica que levou à demissão do diretor técnico de arbitragem, Duarte Gomes.

Oito minutos para lá das 10h. Vamos às notícias de âmbito local.

As Câmaras de Leiria e da Marinha Grande assinaram um protocolo para a requalificação e reforço da resiliência costeira das praias de Pedrogão, São Pedro de Moel e Vieira. O projeto visa resolver os estragos provocados pelas tempestades do início do ano e também redesenhar as frentes marítimas com o apoio de arquitetos da Casa da Arquitetura. A Câmara de Óbidos investiu cerca de €60 mil na compra de 20 scooters elétricas. Esta medida faz parte do projeto Mais Mobilidade, Mais Cultura, pretendendo facilitar as deslocações nas ruas íngremes da vila para garantir que turistas e pessoas com mobilidade reduzida possam também visitar o patrimônio histórico com maior autonomia. No Seixal, o projeto Seixal Criativo abriu as inscrições para a escola de verão, que acontece de 13 de julho a 27 de agosto. A iniciativa é dirigida a alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Conta com sete sessões práticas focadas em tecnologia e criatividade digital. Em Matosinhos, nos próximos dias, as igrejas, as bibliotecas e centros comerciais vão estar abertos entre as 11h e as 18h. O objetivo é acolher a população que procura melhores condições térmicas durante esta forte onda de calor. Em comunicado, a autarquia adianta que ativou também um conjunto de medidas preventivas, que inclui o reforço da monitorização de idosos isolados, sem abrigo e pessoas com deficiência. São João da Madeira, a Praça Luís Ribeiro vai acolher a Feira do Livro do Município entre os dias 8 e 10 de julho. O evento conta com 10 stands de várias editoras e livrarias. Oferece um programa cultural que inclui apresentações de livros, oficinas de ilustração, sessões de contos para famílias e também momentos musicais. A Amadora recebe o Amadora Beer Fest a partir de amanhã até domingo, no Parque da Liberdade. O evento vai contar com mais de 50 referências de cerveja de 31 países, além de uma grande variedade de gastronomia nacional e internacional.