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De horas. As notícias com Nadine Soares. Boa noite. José Luís Carneiro aconselha o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. O secretário-geral do PS aconselha o governo a reunir-se o mais rapidamente possível com os representantes dos setores que estima que venham a ser muito afetados pelas tarifas impostas pela Casa Branca. José Luís Carneiro diz que é preciso estudar já medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar aos cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região: do têxtil, do vestuário, do calçado.

Declarações do líder do PS na apresentação de candidatura do candidato socialista à autarquia da Lousada. José Luís Carneiro lembra que há vários meses que se ouve falar por parte dos Estados Unidos da possibilidade de adoção de tarifas e, por isso, defende que o governo deve ter já um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos económicos. A Iniciativa Liberal aprovou mais 14 coligações com o PSD, incluindo Coimbra, Sintra e Gaia. O acordo em Lisboa continua por fechar. O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou este domingo um segundo lote de candidaturas autárquicas. Inclui 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha a Braga, e 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial dos liberais, entre as autarquias a que o partido concorre em coligação, encontra-se, por exemplo, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e Faro, entre outras. Apesar de várias alianças aprovadas do lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura de coligação em Lisboa. Acusava Carlos Moedas de não ter feito um trabalho excecional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito, no caso de existir uma frente de esquerda. Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala que são as casas vazias. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco recorda um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado nos jornais JN e Público, que dava conta dessas mesmas casas, que não estão no mercado de venda ou arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa o governo, mas também o PS, de evitarem este assunto.

Duzentas e cinquenta mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias. Elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas Coimbra a Mudar Mesmo. Também na saúde, a deputada única do Bloco acusa o governo de ter como plano entregar o SNS aos privados. A presidente da Câmara de Matosinhos diz que são necessárias penalizações para evitar situações como as descargas residuais da Lactogal no Rio Onda. Em causa, a descarga de resíduos feita pela empresa, que levou à interdição de praias como a das Angeiras do Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde. A entrevista à Rádio Observador, Luísa Salgueiro explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a presidente da Câmara, a APA já participou esta situação ao Ministério Público e abriu processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite que o diretor da Lactogal já pediu desculpa à autarquia. Ainda assim, a presidente fala de uma ocorrência grave, que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso d'água uma carga poluente como aquela, que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. A empresa não consegue, tem de resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo. E, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

A autarquia explica ainda que a interdição das praias, devido à contaminação de água, causa danos à imagem de sustentabilidade do Conselho e tem um impacto negativo nos negócios. No desporto, o Sporting e o Arsenal cada vez mais próximos de um acordo para a transferência de Viktor Gyökeres. Na rede social X, Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências de mercado, diz que as negociações avançaram. A imprensa desportiva escreve também que o empresário do avançado sueco terá abdicado da comissão de 10%. Assim, o Sporting pode ter vencido este braço de ferro e ficar com uma quantia de 63 milhões de euros por parte do Arsenal para garantir este jogador. O avançado sueco está assim mais próximo de sair do Sporting para o Arsenal. No futebol, um dia de homenagens a Diogo Jota e André Silva. O Liverpool realizou hoje o primeiro jogo de pré-época, duelo com o Preston North End, que os Reds venceram esta tarde por 3 x 1. O resultado pouco importou nesta tarde. Nas bancadas e no relvado, houve homenagens antes, durante e depois do jogo. Adeptos e equipas homenagearam o interno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva, Miguel Cordeiro.

"Nunca caminharás sozinho", you will never walk alone. O hino do Liverpool foi entoado desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim o hino foi entoado em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cachecóis e tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados. E os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Um momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo de pré-época do campeão inglês depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo". Para sempre o lad from Portugal.

O jornalista Miguel Cordeiro com as homenagens a Diogo Jota e o irmão André Silva, neste que foi o primeiro jogo dos Reds sem o jogador português Diogo Jota. Ainda no desporto, o Chelsea venceu o PSG, conquistou o Mundial de Clubes. Valeram dois gols de Cole Palmer e João Pedro, ainda na primeira parte. O Chelsea de Pedro Neto e Enzo venceu assim o PSG de Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e João Neves, este último que acabou expulso do jogo. Uma final 100% europeia, que foi jogada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. Tempo ainda para atualizarmos a informação de âmbito local. O movimento Vida Justa afirma que nos próximos dias os municípios de Loures e Amadora vão demolir cerca de 80 habitações. Esta ação vai deixar centenas de famílias, incluindo 70 crianças, sem uma alternativa de habitação. Em comunicado, o movimento considera que as ações dos dois municípios desrespeitam os despachos judiciais já proferidos e conhecidos das regiões. Em Leiria, o sistema de videovigilância identificou mais de 200 suspeitos. Os dados abrangem o período entre 2018, quando o sistema entrou em funcionamento, e final de outubro de 2024, dados que foram avançados pelo vereador Luís Lopes. Em Ovar, as praias do Torrão do Lameiro, São Pedro, Corte de Graça, Murice e Furadouro foram distinguidas com os galardões de qualidade de água e acessibilidade. Domingo Silva, o presidente da Câmara, sublinhou as praias do concelho que estão prontas e de braços abertos para receber todos os banhistas este verão. O Festival Curtas Vila do Conde já começou e decorre até dia 20 de julho, o evento tendo lugar no Teatro Municipal. Em competição, estão mais de 200 filmes. O Cais do Seixal volta a receber o Splash Seixal a partir de 16 de julho até 24 de agosto. O parque de diversões vai estar aberto todos os dias, das 10h às 19h. Entre as principais atrações destacam-se as diversões aquáticas, o circuito de arvorismo, as aulas de fitness e o campo de voleibol de praia. Em Santarém, a União de Freguesias de Casevel e Vaqueiros apresentou a Rota das Fontes e o novo passadiço de freguesia. O objetivo é valorizar o território e promover estes equipamentos como oferta turística do concelho. É com a informação de âmbito local que encerramos este noticiário. Voltamos a atualizar a informação às 11h30 da noite. Até já!