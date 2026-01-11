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Jornal das 11, edição da jornalista Beatriz Félix. Beatriz, começamos pela campanha para as presidenciais. Do falso socialista ao tio de Cascais, o almirante sobe o tom das críticas e quase nenhum adversário fica de fora.

Num comício num teatro de Ponte de Lima, Gouveia e Melo carregou baterias e disparou para várias direções. Isto para defender que é o candidato mais transparente e preparado.

E há uma coisa, que podem ter certeza: eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população. E com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

Antes do candidato, falou também o apoiante Isaltino Morais, deu alcunhas aos adversários de Gouveia e Melo, neste caso, Ventura e Cotrim.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques. Nos queques privilegiados, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres. E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer para além de incutir o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que trai a nossa história?

São destaques do discurso de Isaltino Morais em Ponte de Lima, no arranque da segunda semana da campanha. Gouveia e Melo sobe o tom contra os adversários.

Já António José Seguro, estende o apelo ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta.

O dia terminou mais cedo para António José Seguro, com um comício ao início desta noite em Viana do Castelo, no qual o candidato apoiado pelo PS deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal, no final de dia de campanha que passou João Gama por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos?

Diga?

Os cavacos, aceita ou não?

Não, as cavacas, os cavacos. Eu sou pela igualdade de género. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Só um bocadinho. Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar. Basta. Não.

Olha, é só o que quiser, bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados deste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

A reportagem do jornalista João Gama com os apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar amanhã no norte do país. Começa bem cedo em Barcelos e durante a tarde desloca-se para Vila Real.

Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes.

Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo, e atirar que não se candidata por vaidade. Mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Viterbo Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeirom-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam de fato transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando aí para as notícias, quase campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses noutras eleições, achando que pelo caminho nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem a ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

O jornalista Miguel Vitério Dias com os destaques do comício do Luís Marques Mendes em Lamego. A caravana do candidato apoiado pelo PSD e CDS arranca amanhã, a partir de Paredes.

E Catarina Martins diz que a intenção da Alemanha e do Reino Unido de criar uma missão conjunta da NATO na Gronelândia é absurda.

É a reação a uma notícia da Bloomberg, que diz que este movimento tem como objetivo mostrar a Donald Trump que a Europa leva a sério a segurança do Ártico. Começou a ser planeado depois de o presidente norte-americano ter insistido na vontade de controlar a Gronelândia. Hoje, Catarina Martins aproveitou uma sessão pública dedicada à habitação para fazer alguns comentários sobre o atual contexto internacional. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda garante que está na hora da Europa começar a pensar em estratégias para a defesa, mas sem os Estados Unidos.

Este é o momento, sim, de a Europa estar a pensar formas de cooperação para a sua segurança, de cooperação na Europa, não com os Estados Unidos, mas apesar dos Estados Unidos. E é também o momento da Europa ter capacidade de cooperação com o resto do mundo. Donald Trump não está numa deriva perigosa, ele é um perigo.

Foram declarações da candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

E André Ventura diz que será capaz de criticar Trump se for presidente da República.

Foi no início de uma arruada em Aveiro que o candidato apoiado pelo Chega foi confrontado com as posições de Donald Trump em relação à Gronelândia. Ventura foi questionado sobre se iria ser capaz de criticar o presidente norte-americano. O candidato diz que não teria qualquer problema.

Já critiquei várias vezes, voltaria a criticar. Eu, ao contrário da esquerda, não tenho ditadores nem tenho presidentes de preferência.

Está desiludido com Donald Trump?

A política não nos permite desilusões. Eu fico desiludido é quando o país não tem saúde para dar às pessoas. É isso que me desilude. De resto, acho que seja Donald Trump, seja o presidente da China, seja o presidente da Venezuela, seja o presidente da Coreia do Norte, do Sul, eu não quero mais ditaduras no mundo. Quero liberdade.

Foram declarações de André Ventura numa ação de campanha em Aveiro.

Entretanto, há uma nova sondagem para as eleições presidenciais. António José Seguro mantém a liderança, mas agora mais próximo dos adversários.

Isso mesmo, falamos da sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF. Ao sétimo dia, o estudo mostra pela primeira vez um empate a quatro, e não a cinco, já com Luís Marques Mendes fora deste empate técnico. Mas vamos aos números. António José Seguro lidera a tabela com 21,4% das intenções de voto, e Cotrim Figueiredo logo atrás, com 21,1. A fechar o pódio, temos André Ventura, que hoje conta com 19,7% das intenções de voto, Henrique Covey Melches em quarto, com 17%. Luís Marques Mendes consolida o quinto lugar, mas com uma descida para os 14,5 mais abaixo na tabela. E a completá-la, Catarina Martins com 2,6%, António Filipe com 2% e Jorge Pinto em último, com 0,9.

E Beatriz, seguimos agora com um alerta. Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre amanhã e terça-feira, devido à chuva e ventos fortes.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a precipitação persistente e por vezes forte, e rajadas de vento que podem chegar até aos 70 km/h. Por isso, o aviso amarelo entra em vigor nestes dois distritos, Viana do Castelo e Braga, distritos do norte de Portugal, às 18h de amanhã. Prevê-se que termine às 9h de terça-feira.

10 minutos para lá das 11 da noite, vamos ao habitual espaço de informação local, Beatriz.

Começamos em Santarém. A Câmara Municipal está a preparar dois projetos sociais considerados prioritários. Em causa a abertura de uma creche na freguesia de Muçaria e um centro de dia no Arneiro de Milheiricas. O município sublinha a importância do investimento em equipamentos para a infância e também para o envelhecimento ativo e digno. Em Leiria, a PSP informa que no conjunto dos três jogos da Final Four da Taça da Liga, identificou e impediu 18 adeptos de entrarem no estádio por infrações à lei do desporto. No final de ontem, três pessoas foram impedidas de assistir aos jogos por posse de engenhos pirotécnicos e uma outra por apresentar uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente permitida para a entrada em recintos desportivos. Contudo, a PSP faz um balanço positivo e diz que houve um normal decurso no espetáculo desportivo. Já em Famalicão, houve chuva de peluches no Pavilhão Municipal, uma iniciativa solidária promovida pelo Famalicense Athletic Clube. O plantel sénior de hóquei patins entregou ontem no Centro Social do Bairro os peluches que caíram no ringue dias antes do Natal, numa partida do Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Vamos a Portimãos. A educação gratuita vai custar 22 milhões de euros por ano, uma medida que vai ser aplicada de forma gradual, inclui a gratuitidade dos transportes, do ATL e também de refeições escolares. O orçamento para este ano foi aprovado na mesma sessão da Assembleia Municipal. Em Oliveira de Azeméis, um homem morreu na madrugada deste sábado na sequência de um despiste de mota. Segundo avança o Correio de Azeméis, a mota terá batido de raspão num carro estacionado. O condutor não conseguiu controlar a motorizada, por isso acabou por embater de forma violenta. Terminamos no Seixal. Estão abertas as candidaturas para o programa Ações Jovens 2026. É promovido pela Câmara Municipal e tem o objetivo de apoiar e dinamizar projetos promovidos por organizações juvenis do Conselho em áreas como participação, cidadania, formação, cultura, desporto e lazer. As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 30 de janeiro e os projetos apoiados podem decorrer entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro deste ano.

E a notícia de fecho do jornal das 11, edição da jornalista Beatriz Félix. Deixe-se ficar com a Rádio Observador.