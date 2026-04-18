Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Do Carlos Pedro.

Carlos Pedro, boa noite mais uma vez. A esta hora em destaque a rescisão do acordo de cooperação entre bombeiros e INEM. O governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros.

É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admitiu tratar-se de uma decisão irrevogável. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma rutura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses. Diz que o socorro não está em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da ação cooperativa da saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quero dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses que não vai deixar de haver socorro, e o governo nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O INEM justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento disponível, uma situação que Luís Neves considera inadmissível.

O que eu quero dizer, e já transmiti em nome do governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível para resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das ações humanitárias.

O ministro da Administração Interna, sobre as dívidas do INEM. De acordo com a Liga dos Bombeiros, o valor ronda os € 20 milhões.

E Carlos Pedro, está a chegar a hora das decisões no que diz respeito ao pacote laboral e o Presidente da República vai receber na próxima quarta-feira os parceiros sociais. Isto para discutir as alterações pretendidas pelo governo.

Um dia antes do Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do governo. A nota de agenda foi divulgada esta noite no site da Presidência da República e inclui uma reunião com a CGTP, que foi excluída das negociações com o governo. Vai a ser recebida, entretanto, em Belém. Acontece logo após a primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro, vai a Espanha. E trata-se também de uma promessa cumprida, já que o chefe de Estado admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o governo. Prometeu também, recorde-se, vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Mas primeiro vai ouvir esta quarta-feira os parceiros sociais.

E ainda sobre as alterações à lei laboral, as alterações podem mesmo voltar a ser rejeitadas, Carlos, na reunião do Secretariado Nacional da UGT.

Foi pelo menos o que admitiu esta tarde o secretário-geral adjunto a Tiago Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública, que contou com a presença da CGTP. Primeiro, Tiago Oliveira disse esperar que a UGT não assine o acordo sobre as alterações à lei laboral. Sérgio Monte respondeu ao dizer que os cerca de 85 membros que pertencem ao Secretariado concordam com os quase 80% dos portugueses que rejeitam a proposta laboral apresentada pelo governo. A UGT decide na quinta-feira se dá o sim ou não à versão final proposta pelo governo, que já ameaçou enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial enriquecido com contributos.

E a esta hora em destaque na atualidade internacional, o Hezbollah que, Carlos Pedro, promete retaliar contra os ataques israelitas no Líbano.

O líder do grupo xiita falou hoje pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor na região e num comunicado lido na televisão, Naim Kasem garante que os militares do Hezbollah estão prontos a responder a quaisquer violações ao acordo e reforça que uma trégua não pode ser unilateral. Este sábado, Israel anunciou a eliminação de uma célula terrorista que operava perto das tropas israelitas e também a demarcação de uma linha amarela no sul do Líbano, à semelhança do que foi feito em Gaza. Já por Israel, centenas de pessoas manifestaram-se hoje contra o governo, exigindo responsabilização pela condução da guerra.

E Carlos Pedro, ainda nesta edição das 11h, vamos ter a oportunidade de atualizar a informação de âmbito local, mas primeiro é altura de atualizar a atualidade desportiva.

O Vitória Sport Clube foi a Barcelos vencer o Gil Vicente por 1x0, em jogo a contar pra jornada 30 da Primeira Liga. Valeu o gol de Gustavo Silva. É o terceiro triunfo consecutivo do Vitória depois de, a meio da semana, o presidente António Miguel Cardoso ter anunciado a demissão. O Vitória ocupa o sétimo lugar da liga com 39 pontos, o Gil é sexto com 46 e pode ver o Famalicão distanciar-se na quinta posição.

E em Espanha, há festa no País Basco. O português Gonçalo Guedes acaba de vencer a Taça do Rei ao serviço da Real Sociedad.

No Estádio La Cartuja, em Sevilha, onde o Sporting de Braga, a meio da semana, viveu uma noite memorável. Agora foi outro português. Guedes jogou 78 minutos, fez a assistência para o primeiro gol, num jogo que terminou empatado a dois, no final dos 120 minutos. Teve de ser decidido nas grandes penalidades e aí a equipe basca venceu por 4x3. É a primeira Taça de Espanha que a Real Sociedad conquista na história do clube. O Atlético não vence a prova desde 2013.

E é de acreditar que vai ser noite de muita festa em San Sebastián, no País Basco. Para já, cinco minutos para lá das 11h, vamos atualizar, Carlos Pedro, nesta edição, a informação de âmbito local.

A Urgência Regional de Obstetrícia e Ginecologia de Loures registou cerca de 200 partos no primeiro mês de atividade. Neste período, foram ainda contabilizadas cerca de 1400 admissões. A Unidade Local de Saúde de Loures Odivelas fala de um ligeiro aumento, mas faz um balanço positivo. Já os utentes continuam a contestar a decisão. Esta foi a primeira urgência centralizada da especialidade no país a entrar em funcionamento. Em Pombal, uma mulher de 76 anos morreu atropelada em Mendes. De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, o óbito foi declarado no local. O alerta foi dado pouco depois das 17h50 desta manhã. A Câmara Municipal de Ovar vai transferir € 2 milhões para as freguesias do Conselho. Trata-se de um aumento de cerca de 90% face ao mandato anterior. A verba destina-se à manutenção de espaços públicos, limpeza urbana e pequenas reparações em escolas. Na Trofa, o antigo canil municipal vai ser substituído por uma estrutura mais moderna, funcional e adequada. O novo centro de recolha de animais vai nascer na Rua do Termo e apresenta um investimento de mais de € 1 milhão. Terá capacidade para receber cerca de 100 cães e 30 gatos. Em Almada, o Salão das Caroças transforma-se no Cine Caroças, um espaço dedicado ao cinema português que vai receber uma dezena de sessões entre maio e dezembro deste ano. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Almada e inclui ainda conversas intimistas, empréstimos de DVDs e uma programação dedicada a crianças e bebês. A fechar, em Santarém, é oficial: haverá festa dos tabuleiros em Tomar em 2027. A população da cidade votou hoje pela realização das celebrações e elegeu Mário Formiga como mordomo das festas. A Festa dos Tabuleiros de Tomar realiza-se de quatro em quatro anos. A decisão é sempre tomada pela população, que se reúne um ano antes para votar a realização da festa.

Notícias de regresso à antena da Rádio Observador quando forem 11h30, em formato síntese, também com o Carlos Pedro. Eu já acabo, não vou estar, Pedro. Carlos, portanto, eu despeço de ti com um abraço. Passei a noite a chamar-te Pedro.

Abraço, bom descanso e feliz aniversário.

E obrigado. Muito obrigado, Carlos Pedro. E amanhã temos aqui derby pra acompanhar. As notícias também vão ser contigo nos intervalos dos jogos. Já a seguir, vamos ficar com música até às notícias das 11h30. Fico por aqui.