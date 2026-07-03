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José Soares. Boa noite, António. Começamos esta edição das 23h com as declarações do presidente do Chega, que pede ao primeiro-ministro que aprenda com os erros do ano passado na gestão dos fogos rurais.

Um apelo de André Ventura, numa conferência em Lisboa, organizada pelo grupo político Patriotas pela Europa. O líder do Chega critica a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao jogo de Portugal numa época crítica de incêndios.

Não é uma boa imagem o país estar a arder e o primeiro-ministro estar fora do país, seja em festas de futebol, seja em festas do Pontal. Não é uma boa imagem. E as pessoas não gostam disso, nem gostam de sentir que aqueles que têm a obrigação de os representar, mas sobretudo de coordenar esforços da administração pública, estão numa festa qualquer ou num evento qualquer, por mais relevante que ele seja do ponto de vista simbólico e do ponto de vista nacional.

Já sobre o fato de Portugal ter acionado o mecanismo europeu de proteção civil devido aos incêndios, André Ventura diz que é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas mal feitas.

E, entretanto, a Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para o centro e sul do país. Na região Norte, o estado de prontidão também aumentou.

E, neste caso, vicento, do nível dois para o nível três. No centro e sul do país, o estado de prontidão dos meios vai estar no nível máximo, devido às previsões do tempo, que continua a apontar para uma situação de muito calor e de baixa umidade. Foi o que explicou o comandante operacional nacional de Proteção Civil, Mário Silvestre.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que ocorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Mário Silvestre, na conferência de imprensa da Proteção Civil, ao início da noite, dava conta de que até o final da tarde tinham sido registadas 92 ocorrências, destas 23 tinham tido origem durante a noite e estavam, nessa altura, empenhados mais de 3 mil operacionais. Quanto ao incêndio de Vouzela, já consumiu uma área superior a 10 mil hectares e por Setúbal há agora registo de oito feridos ligeiros, sete bombeiros por exaustão e um civil por inalação de fumos. É uma informação avançada pela Sic Notícias.

E o presidente da República esteve na tarde desta sexta-feira na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, acompanhado, António, pelo secretário do Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

E foram ambos informados do ponto da situação sobre o combate aos incêndios ativos no território nacional, bem como das perspectivas para os próximos dias. António José Seguro aproveitou para cumprimentar as equipas em serviço no local, dirigir palavras de incentivo a todos os envolvidos nas operações de combate. O chefe de Estado expressou ainda a sua solidariedade para as populações diretamente afetadas pelos fogos e vai continuar a acompanhar de perto a evolução da situação.

E também por causa da onda de calor, a Direção-Geral da Saúde ativou o nível dois, nível laranja, do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde.

Um nível que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população. A DGS justifica a subida do alerta com as elevadas temperaturas e determina o reforço da coordenação entre entidades e a monitorização da situação e da capacidade de resposta dos serviços e estruturas competentes. O Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde prevê quatro níveis progressivos de risco, do zero até esse quarto. A ministra Ana Paula Martins apela à população para que evite comportamentos de risco nos próximos dias.

Por favor, procurem ficar em casa. Por favor, estejam em ambientes, se for possível, mais frescos. Não se exponham a estas temperaturas. Bebam água, mesmo que não tenham sede, mas bebam água. E, sobretudo, se não se sentirem bem, naturalmente, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde e, sobretudo, se não se sentirem bem, de facto, telefonem para o SNS 24.

O apelo da Ministra da Saúde que se adotem comportamentos adequados face ao calor. Declarações no final de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital de Guimarães, captadas pela Sic Notícias.

Deixamos o calor, mas continuamos pela saúde. Isto porque os incentivos para médicos obstetras anunciados pela Ministra da Saúde no outono do ano passado continuam, António, sem chegar ao terreno.

O Ministério da Saúde comprometeu-se a criar centros para atrair obstetras, com o objetivo de garantir mais estabilidade nas urgências durante a época mais crítica do verão. "O Observador" apurou que em causa estão entraves colocados pelo Ministério das Finanças devido ao potencial impacto orçamental resultante do modelo de pagamento destes incentivos. Os gestores hospitalares e sindicatos admitem a preocupação e temem os impactos da carência de obstetras este verão. Este é um artigo assinado pelo jornalista Tiago Caeiro e que pode ler com mais detalhe no site do "Observador".

E continuamos nesta edição das 11, agora para falar de desporto, olhando para o Campeonato do Mundo de Futebol. A esta hora joga a atual campeã mundial, Argentina, frente à estreante seleção e, diria, uma das sensações desta prova, Cabo Verde.

E é o penúltimo jogo dos 16 avos de final. Argentina e Cabo Verde ficaram a saber há pouco que a equipa que se qualificar vai defrontar o Egito na próxima fase. Em estúdio, a acompanhar estes primeiros minutos, está o Diogo Varela. Diogo, o que é que podemos esperar desta Argentina de Messi e dos Tubarões Azuis cabo-verdianos?

Desde logo, António, esperemos que Cabo Verde continue a encantar todo o povo cabo-verdiano, mas também os amantes da modalidade do futebol. Para já, com 0 x 0, joga-se no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. E apesar disso, há aqui uma nota que é importante: a cidade de Miami está sob ameaça de tempestade. Há pouco víamos umas imagens dos céus de Miami a ficar com uma cor um bocadinho mais escura. Esperemos que não, que o jogo decorra de forma ordeira e tranquila. Para já, começou à hora marcada e a Argentina vai tendo mais bola, como seria de esperar, António, mas Cabo Verde sempre nestes contra-ataques vertiginosos, como acabamos de ver, a bola a acabar nas luvas de Emiliano Martínez, o guarda-redes argentino, a seleção de Lionel Scaloni. Do outro lado, Bobista continua a dar asas aos Tubarões Azuis, neste caso, a dar barbatanas aos Tubarões Azuis, nesta que é a primeira vez de sempre que a Argentina e Cabo Verde jogam. É um duelo inédito, nunca tinha acontecido. E se olharmos a seleção da Argentina, António, a única derrota que a Argentina teve frente a equipas africanas a nível de Campeonatos do Mundo, precisamos recuar até 1990. Na altura, perderam por 1 x 0 frente aos Camarões.

Obrigado, Diogo. E depois deste Argentina e Cabo Verde, vai acontecer o último jogo dos 16 avos de final. Colômbia e Gana medem forças a partir das 2h30 da manhã.

Para já, nesta edição das 11h08 para lá da hora certa, tempo ainda, António José Soares, de atualizar a informação de âmbito local que está a marcar esta sexta-feira.

Começamos em Aveiro, onde vão arrancar as obras de requalificação do Museu Santa Joana. É um investimento de mais de € 5 milhões. O edifício vai continuar aberto ao público durante a intervenção. Em Santarém, foi aprovado um apoio de € 5 mil ao Basket Clube para comparticipar os encargos decorrentes da participação da equipa sênior feminina no Campeonato Nacional da Segunda Divisão. A ajuda enquadra-se na estratégia do município de valorização do movimento associativo e desportivo. Em Almada, foi autorizada a renovação do projeto Estaleiro e respetiva localização para ocupação do espaço público. Realiza-se no âmbito da empreitada dos serviços municipalizados de água e saneamento deste município. A conclusão das obras está prevista para outubro deste ano. Em Sintra, vão decorrer trabalhos de reparação do pavimento rodoviário na Estrada de Santa Maria no dia 6, segunda-feira. A intervenção tem a duração prevista de duas semanas. Durante a execução dos trabalhos, o trânsito vai estar sujeito a condicionamentos e vai ser implementada sinalização temporária. Os municípios de Matosinhos e do Porto, em conjunto com a administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, querem reabilitar a Ribeira de Riguinha. De acordo com a proposta, trata-se de um investimento de cerca de € 9 milhões. O executivo da Câmara do Porto vai votar estas minutas do protocolo de reabilitação e valorização da Ribeira no dia 7 de julho. Terminamos na Marinha Grande, onde a Câmara Municipal vai inaugurar postos de saúde nas praias. É um dispositivo de apoio à época balnear 2026. A cerimônia vai realizar-se no dia 7 de julho, na Praia de São Pedro de Moel.

António José Soares de regresso à antena da Rádio Observador com as notícias atualizadas em formato síntese quando forem 11h30. Um abraço, António, até já.

Até já, Vicente.

E já a seguir, vai ser nossa companhia nesta hora das 11 até bem perto da meia-noite. Mais um episódio de Geração V, o programa de debate jovem da Rádio Observador.