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11 em ponto. Jornal das 11, na Rádio Observador, com a Laura Figueiredo. E Laura, o incêndio em Vale de Passos, no distrito de Vila Real, continua sem dar tréguas. Já atingiu habitações, tem nesta altura cinco frentes ativas.

O incêndio obrigou já a retirada de moradores na localidade de Vale de Telhas. Ao longo do dia, os meios de combate ao fogo têm sido reforçados. Ainda assim, as chamas atingiram algumas habitações. É o que explica à Rádio Observador o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Luís Araújo.

Durante o dia, também no decorrer do incêndio, fomos sempre reposicionando meios para fazer a proteção, a salvaguarda de vida e a proteção de bens, obviamente, em primeiro lugar, das habitações e indústrias. Conseguimos proteger a vida e integridade física de todos, mas mesmo assim tivemos um total de cinco casas de habitações, duas casas de primeira habitação, três de segunda habitação e duas indústrias de média dimensão.

Luís Araújo explica que as condições de combate ao fogo são complexas. Nas próximas horas, os bombeiros esperam conseguir dominar o incêndio.

O incêndio decorreu durante todo o dia com condições extremamente complexas, comprováveis ao nível daquilo que foi a severidade da meteorologia e da disponibilidade dos combustíveis. Estamos, neste momento, concorrendo com a estratégia da utilização de máquinas de rasto, reforço de meios terrestres, a tentar conseguir aproveitar a janela de oportunidade, que previsivelmente, pelas análises que estamos a fazer, pode ocorrer durante a madrugada.

Declarações de Luís Araújo à Rádio Observador sobre o incêndio em Vale de Passos, no distrito de Vila Real, que começou em Hervões na terça-feira. A esta hora o incêndio chegou também já à localidade de Mirandela, no distrito de Bragança. No terreno estão mais de 800 bombeiros.

E é um dos temas em destaque esta quarta-feira, o ministro da Administração Interna admite falhas, mas diz que se sente totalmente legitimado, Laura, para continuar no governo.

Luís Neves nega que tenha favorecido João Carvalho ou a empresa Constrobarcelos. Assume, ainda assim, a responsabilidade pelo transporte do atrelado de droga para a empresa do amigo. O ministro nega que tenha havido qualquer tipo de desvio do atrelado, garante que se limitou a um bom ato de gestão. Quebrou hoje o silêncio Luís Neves sobre as várias polémicas que têm marcado as últimas semanas. Luís Neves, o ministro, assegura que tem o aval de Luís Montenegro.

No Terreiro do Paço, na sede do Ministério da Administração Interna, Luís Neves preparou-se com dossiê e fotografias para esclarecer todas as dúvidas sobre o caso do tanque e do atrelado. Uma conferência que era para ser ponto a ponto, acabou por perder a linha.

Peço desculpa. Ficou combinado aqui e organizado entre vocês que não se atrapalhavam uns aos outros. Portanto, não é possível.

Na conferência de quase 50 minutos, apesar do bombardeamento de perguntas, Luís Neves procurou clarificar toda a situação. Sobre o atrelado, dá a garantia de que não houve qualquer benefício para ninguém.

Não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga. Não havia outra opção.

O mesmo diz sobre o envolvimento com o empreiteiro João Carvalho.

Quanto ao envolvimento do senhor João Carvalho, não favoreci esta pessoa, não favoreci a sua empresa, não recebi qualquer benefício. Repito muito claramente: não poupei nem ganhei um cêntimo. Foi um contrato feito com uma pessoa que trabalha bem e do qual tinha confiança.

Já sobre a polêmica da piscina, afinal, era um tanque que depois virou piscina e agora vai voltar a ser um tanque.

Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Não pedi licenciamento, pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente e que não foi alterada.

Quanto à entrega da declaração de rendimentos, Luís Neves explica que demorou algum tempo por considerar ser um risco.

Notem que esta declaração expõe, entre outros, as moradas, neste caso, de dirigentes policiais. No meu caso em particular, e quero enfatizar, que estive sob medidas de proteção e segurança, fui ameaçado, juntamente com a minha família, por máfias e delinquentes da pior espécie. Era um risco enorme prestar certo tipo de informações de caráter pessoal.

Por fim, sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, Luís Neves diz estar sempre disponível.

Todos os momentos que existam para que seja esclarecida alguma dúvida, em toda a minha vida, estive sempre disponível e estarei sempre disponível para responder em todo lado.

Jornalista Martim Madeira, que esteve a acompanhar a conferência de imprensa esta tarde do ministro Luís Neves.

Conferência que mereceu o comentário de André Ventura, considera que o ministro da Administração Interna não tem condições para continuar no governo e pede, Laura, a intervenção do Presidente da República.

O líder do CHEGA diz que nas declarações que fez, Luís Neves assumiu a prática de vários crimes, como, por exemplo, quando confessou que fez pagamentos em numerário de forma faseada acima de €3 mil. André Ventura afirma também que a conferência de imprensa de Luís Neves foi uma das piores a que já assistiu.

Esta foi uma das conferências de imprensa mais sofríveis dos últimos tempos, mas também acho que foi das mais sofríveis para a nossa democracia enquanto democracia. E a forma como alguém, de forma absolutamente ostensiva, quase com tintas de impunidade e de soberba Fazia declarações sobre coisas graves e sérias de forma absolutamente rudimentar, autoritária, respondendo ao que queria e não ao que era perguntado.

André Ventura pede a intervenção do Presidente da República. Considera que se perdeu hoje uma oportunidade de dar um sinal diferente.

O Governo, que perdeu uma oportunidade de decência. Permitam-me isto, que não é nenhuma conversa, é mesmo só uma intuição que tenho. Acho que o Presidente da República deve estar arrepiado depois de ouvir esta conferência de imprensa.

A reação de André Ventura, que volta a pedir a saída do ministro Luís Neves.

Entretanto, o líder do PS esteve reunido com o primeiro-ministro antes da conferência de imprensa de Luís Neves e diz que Luís Montenegro deve avaliar a continuidade do ministro.

José Luís Carneiro falou aos jornalistas na sede nacional do PS e praticamente ao mesmo tempo que decorria a conferência de imprensa do ministro da Administração Interna. O líder socialista diz que transmitiu a Luís Montenegro preocupação perante a fragilidade de Luís Neves.

A nossa grande preocupação é mesmo a da salvaguarda das instituições democráticas e por isso transmiti ao senhor primeiro-ministro que, no meu entender, a autoridade política do ministro da Administração Interna está fragilizada. Esses factos fragilizam a autoridade política daquele que é o titular da administração interna, ou seja, que tem a direção das forças de aplicação da lei.

Ainda assim, o PS não pede a demissão do ministro. Independentemente da avaliação feita por Luís Montenegro e pelo próprio ministro da Administração Interna, o líder socialista continua a defender que Luís Neves seja ouvido na Assembleia da República o quanto antes.

E entre os restantes partidos com representação parlamentar, Laura, há uma ideia unânime. As explicações do ministro são insuficientes.

Para a Iniciativa Liberal, Luís Neves continua sem autoridade para se manter no governo. O partido vai mesmo levar o assunto ao Presidente da República. Mariana Leitão considera que o ministro da Administração Interna não tem condições para desempenhar o cargo.

Não há, de facto, condições de responsabilidade, inclusivamente, de autoridade e até mesmo de adequação ao cargo de Luís Neves neste momento e, como é óbvio, esta é a nossa posição e é isto também que iremos levar ao senhor Presidente da República.

Já o deputado Paulo Muacho, do LIVRE, espera que o dossiê mostrado pelo ministro durante a conferência de imprensa seja disponibilizado ao público.

O senhor ministro deu muitos desses esclarecimentos hoje e tinha também na sua posse um dossiê com várias documentação que vamos esperar também que seja divulgada e que os jornalistas também possam fazer esse trabalho de escrutínio sobre se aquilo que está na documentação corresponde àquilo que foi dito pelo ministro e entendemos que isso, se acontecer, é positivo.

Já o PCP, pela voz de António Filipe, considera que continuam pontas soltas por explicar. Quer que o ministro seja ouvido no Parlamento. Pelo Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza considera que as explicações do ministro são insuficientes e exige a documentação que comprove a versão apresentada por Luís Neves.

Do lado do governo, Hugo Soares afirma que as explicações do ministro da Administração Interna foram elucidativas e acusa a oposição, Laura, de nunca estar satisfeita.

É a reação do líder parlamentar do PSD depois das declarações de Luís Neves aos jornalistas.

Foi, dizia, elucidativa, respondendo tal qual ele se comprometeu, ponto por ponto, às questões que foram levantadas e, de resto, às questões que os senhores jornalistas lhe colocaram nesta conferência de imprensa. É evidente que o país não espera que, para a oposição, esta conferência de imprensa tenha respondido a todas as perguntas. A oposição tem sempre mais uma dúvida, tem sempre mais uma questão e acha sempre que ficaram pontas soltas.

Hugo Soares acusa ainda o Chega de não querer saber a verdade sobre o caso e de querer apenas fragilizar o governo. Diz que para o partido de André Ventura, o interesse partidário está sempre à frente do interesse nacional.

Dez minutos para lá das 11h00, tempo ainda nesta edição para atualizar a informação de âmbito local. Laura, o que está a marcar nesta quarta-feira.

Em Lisboa, foi aprovado o reforço do investimento municipal em projetos educativos nos próximos dois anos letivos. O investimento de €950 mil. Em causa está a criação do concurso Escola Acontece e também o reforço da Orquestra Geração Lisboa. A Câmara Municipal do Seixal adquiriu quatro viaturas ligeiras de passageiros 100% elétricas. O investimento total é de €126 mil. Pretende reforçar a capacidade do município. De acordo com a autarquia, as novas viaturas vão contribuir para uma resposta mais eficiente e próxima das necessidades da população. O município de Aveiro está a reforçar a prevenção de incêndios com uma intervenção em 78 km de caminhos rurais e florestais. A autarquia pretende melhorar as condições de acesso e reforçar a capacidade de resposta dos meios de vigilância, socorro e combate em caso de emergência. Estas intervenções se integram à estratégia municipal de prevenção e defesa da floresta. Em Ourém, foi assinado o auto de consignação da empreitada de reparação da rede viária nas freguesias de Gondomaria, Olival e Alburitel. A intervenção destina-se a recuperar os danos provocados pela tempestade Christine. Tem como objetivo repor as condições de circulação e segurança nas vias afetadas. No Cadaval, a Associação Nacional de Mediação e Arbitragem Fundiária vai promover a instalação e organização do centro nacional. Este futuro espaço destina-se a cidadãos, empresas, agricultores, investidores e também entidades públicas. As intervenções vão abranger conflitos relacionados com matérias como propriedades e uso do solo. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai ajustar os horários de funcionamento da rede àquele a que se chama a dinâmica habitual do verão. Os novos horários entram em vigor já no dia 3 de agosto. A empresa pretende reforçar a oferta para as zonas balneares e responder assim ao aumento de procura nesta época do ano.

Notícias de agresto em formato síntese às 11h30, também com edição da Laura Figueireda. Com ela, a noite informativa desta quarta-feira por aqui na Rádio Observador. Um abraço, Laura. Até já.

Até já.