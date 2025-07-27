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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à Lei dos Estrangeiros. Isto depois do Presidente da República ter enviado o diploma para fiscalização preventiva. Durante um discurso na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde no Palácio Ratton.

A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos.

Ouvimos agora um som de Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal, a falar sobre a posição do partido acerca das alterações propostas pelo governo à lei da greve. Agora sim, vamos ouvir o chefe do governo, Luís Montenegro, a referir que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa acerca de enviar o diploma para o Palácio Ratton, acerca da Lei dos Estrangeiros, o primeiro-ministro diz que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde no Palácio Ratton. Sobre as acusações de que o governo está a atuar com base em agendas de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Declarações de Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os jovens. Na oposição, José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar do lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma que abandonar a chamada agenda do trabalho digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o partido. O líder socialista falava em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas. Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega, no plano negocial, não estaria à frente do PS. Carneiro responde dizendo que nesse caso é estar atrás e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários e também numa economia que cresça, que crie riqueza e que promova a justiça social. Agora sim, a líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a lei da greve, porque não se percebe bem a posição do Chega. Antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada, Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a lei da greve. A líder dos liberais admitiu ter dúvidas. Em causa está o facto de o partido liderado por Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, tema com que a Iniciativa Liberal não concorda.

A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos.

Mariana Leitão defendeu ainda que devem ser feitas melhorias à greve para que sejam garantidos serviços mínimos e as pessoas não estejam dependentes Dos interesses que estão estabelecidos em algumas estruturas sindicais. Também a líder da Iniciativa Liberal acusa o Governo de ter perdido tempo ao fazer a lei de estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República de enviar as alterações à lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional foi sensata. Diz ainda que esta decisão teria sido evitada se o Governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do Governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O Governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir, eventualmente, algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Declarações de Mariana Leitão antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. A líder da Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a lei dos estrangeiros seja considerada inconstitucional, haja um processo legislativo com respeito entre as instituições que é suposto haver. Lá para fora, nos Estados Unidos, 11 pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan. De acordo com a Associated Press, o principal suspeito foi detido pelas autoridades locais. A Polícia Estadual garante que o gabinete do xerife do Estado está a investigar o episódio e as motivações do atacante. As 11 vítimas, cuja gravidade dos ferimentos ainda não é conhecida, estão a ser transportadas no maior hospital do norte do Estado, confirmou a prestadora de serviços de saúde Munson Healthcare. O ataque ocorreu numa loja Walmart, na cidade de Traverse, no estado do Michigan. No desporto, a novela Gyökeres chegou ao fim. O Sporting anunciou este sábado a venda do jogador sueco aos britânicos do Arsenal, numa operação que ascende aos 76 milhões de euros. Em comunicado à CVM, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os Leões informam que têm a receber do Arsenal, no imediato, um valor perto dos 66 milhões de euros, a que crescem cerca de 10 milhões em objetivos relacionados com o desempenho do sueco agora na Premier League. Nas primeiras palavras na camisola dos Gunners, Gyökeres acredita que o Arsenal é o clube certo para a carreira.

É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do André Berta e também que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta.

Viktor Gyökeres, em declarações aos canais oficiais do Arsenal, a explicar que André Berta, o diretor desportivo do Arsenal, e também o técnico Mikel Arteta convenceram Viktor Gyökeres a assinar um contrato de cinco temporadas com o emblema britânico. Viktor Gyökeres veste agora a camisola 14 do Arsenal. O Benfica conquistou esta noite a Eusébio Cup ao vencer o Fenerbahçe por 3x2. O jogo da apresentação aos adeptos marcou também o fim da pré-temporada dos encarnados. Os gols das Águias foram marcados por Kerem Aktürkoğlu, ainda na primeira parte, e já ao final do jogo, por o avançado madeirense Henrique Araújo. A equipa de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogolo de Archie Brown. Nesta partida, os benfiquistas já puderam assistir aos primeiros minutos dos reforços Richard Rios, Enzo Barrenechea, Amarderdic e também de Rafael Obrador. Quem já não irá rumar ao Benfica, segundo a imprensa desportiva nacional, é João Félix. O craque português está perto de assinar contrato com o Al-Nassr, do campeonato saudita. Al-Nassr, que é o clube de Cristiano Ronaldo e de Jorge Jesus. Segundo a imprensa desportiva nacional, o negócio entre Al-Nassr e Chelsea pode ficar fechado nos 50 milhões de euros. Ponto final neste noticiário das 10:00 da manhã. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.