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Duas horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. Vamos às notícias na Rádio Observador e começamos pela atualidade internacional. As cidades de Kiev e Lviv foram alvo de um ataque massivo por parte da Rússia, tal como Volodymyr Zelensky antecipou já esta quinta-feira durante a tarde. Segundo o jornal ucraniano Kyiv Independent, vários bairros da capital ucraniana foram bombardeados. Também a cidade de Lviv ficou maltratada. De acordo com o presidente da Câmara, várias infraestruturas críticas foram destruídas. Entretanto, há também novos dados. Quatro pessoas morreram na capital, Kiev, 10 pessoas ficaram feridas, cinco foram transportadas para o hospital por médicos, as restantes receberam atendimento ainda no local. Este que foi um ataque com explosões que se deram inicialmente às 23h45, hora local. E nos Estados Unidos, duas pessoas foram atingidas em Portland, no estado de Oregon, por dois agentes federais. Uma informação avançada pela polícia e confirmada pelo mayor de Portland. Os dois feridos foram transportados para o hospital. Não há para já registro de vítimas mortais na sequência destes disparos, que aconteceram um dia depois de um tiroteio em Minneapolis, que provocou a morte de uma mulher de 37 anos. Um incidente que tem gerado também vários protestos nas ruas. O presidente da Câmara de Portland condenou também o tiroteio orquestrado por agentes da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos. Diz, por isso, que Portland não é um campo de treino para agentes militarizados e que a força total ameaçada pela administração de Donald Trump tem consequências mortais. Pede ainda aos agentes federais que terminem todas as operações em Portland até que seja concluída a investigação levada a cabo pelo FBI. Seguimos agora com eleições presidenciais. António José Seguro garante que os candidatos às eleições não são todos iguais. O socialista diz que está na corrida contra a lama e contra os extremismos. Alguns dos destaques do último momento do dia de campanha de António José Seguro, o candidato a Belém tentou mostrar o que o separa dos outros candidatos e, a título de exemplo, João Gama utilizou a saúde.

Em Portalegre, António José Seguro começou por definir o que Portugal deve ser para lamentar o que Portugal não tem.

Por isso entendi que no primeiro ano do meu mandato não descansarei um minuto enquanto não conseguir que todos os partidos e o governo se acordem numa solução duradoura e estável para que os portugueses possam ter acesso à saúde a tempo e horas.

A saúde tem estado na ponta da língua do candidato a Belém e no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o silêncio sobre as dificuldades do INEM, o socialista insiste.

Eu não aceito e indigno-me, porque é para nos indignarmos. Revolto-me mesmo com a falta de socorro e de emergência aos portugueses.

Seguro promete ser o garante da coesão social se chegar ao Palácio de Belém e derrotar a cultura de trincheiras que encontra na política portuguesa.

E para elevar o debate, a qualidade do debate público e o debate político em Portugal contra a lama, contra os extremismos, porque isso é que também afasta as pessoas da política. E é que muitas vezes dizem: "são todos iguais". Não, não somos todos iguais na política.

Candidatos diferentes na corrida a Belém, sem mencionar nomes. António José Seguro diz ser um político diferente até no trato dos adversários.

Um dos deveres de um democrata é tratar bem os seus adversários, com consideração, com estima, porque isso induz um comportamento na sociedade.

O discurso de António José Seguro, em Portalegre, pede, o candidato a Belém, que os portugueses votem para eleger um presidente da República que não quer deixar tudo na mesma.

O discurso de António José Seguro, resumido na voz do jornalista João Gama. Esta sexta-feira a caravana socialista vai passar pela Figueira da Foz e por Coimbra. Já Luís Marques Mendes insiste na estratégia da estabilidade para convencer o eleitorado da AD. Em Torres Novas, o candidato contou com o apoio de Leonor Beleza, numa noite em que carregou no discurso de estabilidade, mas garantindo que isso não o torna candidato do governo Miguel Vitor Bento.

Marques Mendes insiste na estratégia.

Não, eu não sou o candidato do governo. Eu sou o candidato do país.

Ou seja...

Eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas.

Mas volta a insistir que esta postura não significa assinar de cruz tudo o que o governo faz, mas sim respeitar a normalidade.

Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

Luís Marques Mendes aplaudiu a promulgação da reforma para a saúde, procurando puxar dos galões do aviso que fez sobre o assunto, e atirou a Cotrim Figueiredo, aproveitando o slogan do adversário.

Imaginem Portugal ter um presidente inexperiente, ter um presidente, por exemplo, que nunca na vida passou por um governo.

Antes de Marques Mendes, Leonor Beleza subiu ao palco para lembrar o motivo de alguns apoios.

Lutou e luta por regras decentes, como fez quando era líder. Em virtude disso que nessa altura aconteceu, é possível explicar hoje atitudes de algumas pessoas.

E sobre Sá Carneiro.

Votava no Chega? É preciso ou ser muito ignorante sobre quem era o doutor Francisco Sá Carneiro, ou apostar na ignorância de todos os outros.

Lembrando também o pedido do fundador do PSD, que agora anda na boca de outros.

Defendeu um governo, um presidente em sintonia.

A vice-presidente do partido, numa noite em que se procura responder aos maus indicadores das sondagens com uma garantia.

Se alguns pensavam que nos desanimavam, enganem-se. E já se enganaram. Nós estamos aqui para vencer

Miguel Viteiro Dias no jantar comício de Luís Marques Mendes em Torres Novas. Esta sexta-feira, antes de participar no Conselho de Estado, Marques Mendes almoça com Carlos Moedas, Nuno Pereira Lopes e Marco Almeida. Gouveia e Melo eleva o tom na campanha e volta à referência a Sá Carneiro para acusar Marques Mendes de ter as prioridades erradas. Num jantar com apoiantes em Fafe, terra natal de Marques Mendes, o almirante apontou baterias ao adversário social-democrata, mas não foi o único alvo. Gouveia e Melo utiliza a cartada da Marinha para reforçar a experiência em liderança. Nadine Soares.

Na terra natal de Marques Mendes, Gouveia e Melo volta a puxar da memória de Sá Carneiro. Num jantar com apoiantes em Fafe, o almirante acusa o adversário de ter as prioridades invertidas.

É muito interessante, porque cá nesta terra, há alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro. Eventualmente, tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse, ao longo da sua vida, que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro, apoia alguém que tem as prioridades invertidas.

Ainda com a referência do antigo primeiro-ministro, Gouveia e Melo afina a pontaria a Cotrim de Figueiredo.

O doutor Sá Carneiro era um social-democrata no sentido em que achava que os bens de produção deviam estar na parte privada, e não na parte pública ou no Estado, mas achava que o Estado devia ter uma grande componente social. E por isso, o neoliberalismo não é, certamente, um herdeiro do pensamento de Sá Carneiro.

Sem se esquecer também de André Ventura.

Era um verdadeiro democrata e qualquer partido com ideias antidemocratas também não é herdeiro de Sá Carneiro.

Gouveia e Melo eleva o tom do discurso para atirar à excessiva partidarização.

Este sistema tem medo de mim, porque eu digo a verdade. O que os dois grandes partidos não fizeram foi um pacto da limpeza que tinham que fazer na administração pública das suas clientelas.

O almirante puxa ainda da cartada da Marinha para defender que é um candidato com perfil de liderança.

A minha experiência é a experiência de servir Portugal, servir esta Constituição há 45 anos, sem desistir. E a única coisa que eu ganhei foi o meu ordenado. Não ganhei mais nada.

Os destaques do discurso do almirante Gouveia e Melo, em Fafe, no distrito de Braga.

A jornalista Nadine Soares, que tem estado a acompanhar a caravana de Gouveia e Melo. Falamos ainda de João Cotrim Figueiredo, que escreveu uma carta ao primeiro-ministro a comprometer-se a ajudar o governo a introduzir reformas. Um anúncio que foi feito durante um jantar comício em Vila Nova de Gaia. O candidato sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o governo e que por isso enviou uma carta a Luís Montenegro.

Quero informar-vos que dirigi hoje uma carta ao senhor primeiro-ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo a ser um aliado do governo e a fornecer o respectivo respaldo político, se o governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar-lhe assim.

Saúde, economia e Segurança Social são as três áreas em que João Cotrim Figueiredo se mostra aberto a uma aliança com o governo. No que toca à corrida, o candidato diz ser, neste momento, um combate a três entre António José Seguro, André Ventura e o próprio, e que António José Seguro está bem colocado para seguir para uma segunda volta. Terminamos esta ronda pelos candidatos presidenciais com António Filipe, que acusa o primeiro-ministro de ter falta de noção por dizer que a capacidade de resposta de saúde é hoje melhor do que há um ano. O candidato comunista não poupou críticas ao Ministério da Saúde de Ana Paula Martins. À margem de um encontro com mulheres, António Filipe considera ser inquestionável que a saúde está degradada.

Essas questões revelam falta de noção. Eu acho que é inquestionável que a situação se está a degradar. A situação que vemos nas urgências hospitalares não é culpa da gripe, é culpa da falta de profissionais, porque todos os anos temos surtos de gripe e eu não me recordo de uma situação tão grave como esta que estamos agora a atravessar nas urgências. Portanto, que há uma degradação que se acentuou nos últimos tempos, isso parece-me inquestionável.

António Filipe aqui a afirmar que a saúde está num estado lastimável para os portugueses. Só esteve tão má como agora antes de existir um Serviço Nacional de Saúde. E fechamos com o Presidente da República, que exige esclarecimentos sobre a morte de três pessoas que aguardavam o socorro do INEM. Três casos que aconteceram esta semana no Seixal, Sesimbra e Tavira. Marcelo Rebelo de Sousa pede mais explicações e deixa a decisão sobre a continuidade da ministra da Saúde para o próximo chefe de Estado.

Tem que se esclarecer o que se passou. E esse esclarecimento é muito importante. Num caso, o presidente do INEM fê-lo, nos outros, isso não foi feito imediatamente. Esclarecimento é importante. Segundo, esclarecer o que se passou tudo, porque o presidente do INEM explica como é que o INEM atuou. Mas depois, há problemas de coordenação. Nós estamos a 10 dias ou nove dias das eleições presidenciais. Há lugar para pôr de pé o que é preciso pôr de pé para que isso funcione de uma maneira diferente. Depois, o que se passa a seguir? Depois haverá um Presidente da República diferente, haverá o Primeiro-Ministro que decidirá. É o Primeiro-Ministro que decide permanentemente sobre aquilo que é preciso fazer no governo.

Foram declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta noite à SIC Notícias. E fechamos assim este jornal, edição das duas da manhã. A informação fica por aqui. Está de regresso daqui a pouco, às 14h30, com a síntese de notícias.