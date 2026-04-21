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As notícias com Matilde Malva Sabino. A Amnistia Internacional alerta que persistem violações de direitos humanos em Portugal. Destaque para os maus-tratos nas prisões, as restrições ilegais a protestos pacíficos e o acesso inadequado ao aborto. No relatório anual divulgado nesta segunda-feira, referente a 2025, a organização realça também para alegações do uso excessivo da força policial e investigações a possíveis homicídios ilegais com motivação racial. O documento aponta que a violência de gênero mantém-se elevada e há indícios de aumento de crimes de ódio, apesar do número reduzido de acusações face às investigações. Portugal está em linha com a tendência global de ataques aos direitos humanos. Na apresentação deste relatório em Londres, a secretária-geral da organização criticou duramente os líderes dos Estados Unidos, Israel e da Rússia. Agnès Callamard diz que Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu procuram impor uma nova ordem mundial predatória, enquanto a maioria dos países se mostra demasiado covarde para os impedir, são as palavras da secretária-geral da Amnistia Internacional. Em risco, a próxima ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão não está garantida. O presidente do Parlamento iraniano sublinha que o país não aceita negociar sob ameaça. O Irão já tinha recusado, nesta segunda-feira, confirmar se vai ou não ao Paquistão para se encontrar com a delegação norte-americana, numa altura em que J.D. Vance está a preparar-se para chegar, nesta terça-feira, a Islamabad. Numa publicação na rede social X, Mohammed Qalibaf alimenta as dúvidas sobre uma nova ronda negocial para alcançar a paz no Oriente Médio. O líder do Parlamento iraniano acusa ainda os Estados Unidos de quererem que o Irão se renda. Qalibaf avisa que o país tem vindo a preparar-se para revelar novas cartas no campo de batalha. Já Donald Trump rejeitou pressão para fechar um acordo para a paz. Diz que não vai fazê-lo a qualquer preço. É uma das várias mensagens publicadas nesta segunda-feira pelo presidente norte-americano nas redes sociais. O Iraque e a Síria reabriram um corredor fronteiriço como alternativa para a passagem de petróleo. Este caminho entre os dois países foi reaberto pela primeira vez em mais de uma década, é o que adianta a Associated Press. O Iraque e a Síria destacam o potencial desta passagem para o comércio e exportações de petróleo. Os países defendem esta alternativa ao estreito de Ormuz, embora o transporte terrestre de petróleo tenha uma capacidade muito inferior à dos oleodutos e dos navios-tanque. A responsável iraquiana Nadia Al-Halboui afirmou nesta segunda-feira, durante a cerimônia de inauguração, que a passagem vai permitir o intercâmbio comercial e o transporte de petróleo em direção a este portal, que considera ser importante. Esta segunda-feira ficou também marcada pela subida dos preços do petróleo, embora a reação do mercado tenha sido mais moderada do que nas fases iniciais da guerra dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. O petróleo Brent, referência global, subiu 5,6%, ficou nos 95 dólares por barril, adianta o The Guardian. A subida surge num contexto de receios de que o Irão possa reter cargamentos de petróleo no Golfo Pérsico, caso continue a dificultar a passagem de petroleiros no estreito de Ormuz. A agência de notícias Tasnim, citada pela Al Jazeera, avança que o navio iraniano está neste momento a atravessar o estreito de Ormuz, apesar do bloqueio dos Estados Unidos. O navio de carga com bandeira iraniana, o Shoza 2, partiu do porto de Shahid Rajaee, perto de Bandar Abbas, em direção ao porto de Kandla, na Índia. Na análise a este conflito, o historiador Bruno Cardoso Reis entende que o bloqueio naval norte-americano é o que está a dificultar o rumo das negociações. No Gabinete de Guerra, o investigador sublinha que a livre passagem dos petroleiros é uma peça-chave para alcançar um acordo.

Seria má ideia, de facto, o Irão simplesmente não estar presente, mas eu acho que não podemos afastar nenhuma possibilidade. O que, para já, podemos afirmar é que se estas negociações já eram difíceis, acho que ainda se tornaram mais difíceis nos últimos dias e nas últimas horas. Ou seja, acho que a confiança entre as partes, que era muito baixa, não melhorou, pelo contrário.

No Gabinete de Guerra, Bruno Cardoso Reis acredita que nem o Irão nem os Estados Unidos estão a ganhar com este conflito e aponta para uma eventual solução.

O cenário mais racional para os dois lados, sobretudo para o Irão, para o governo, para o regime iraniano e para a administração Trump, parece-me que seria, de facto, um cessar-fogo e um acordo, mesmo que parcial, que permitisse às duas partes declarar vitória e seguirem em frente, concentrarem-se nas questões internas. A questão continua a ser a mesma: se os dois lados percebem que não estão a ganhar a guerra.

Bruno Cardoso Reis defende que há poucos indicadores positivos no contexto deste conflito, mas considera que são os Estados Unidos que estão a sair fragilizados. No México, a presidente Claudia Sheinbaum diz que o ataque das pirâmides de Teotihuacán provocou uma dor profunda. É a reação da presidente do México depois de um atirador ter feito um morto e seis feridos. A líder mexicana expressa na rede social X solidariedade para com as vítimas e as famílias. O suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, suicidou-se logo após o ataque. Subiu alguns degraus da Pirâmide da Lua, uma das pirâmides que compõem esta área, e fez vários disparos a partir daí. A Secretária de Segurança Pública do Estado do México indica que a mulher assassinada é de nacionalidade canadiana e os feridos são naturais da Colômbia, Rússia e Canadá, sendo um deles menor de idade. O Chega vai manifestar-se esta terça-feira em frente ao Palácio de Belém contra a visita de Lula da Silva a Portugal. É a segunda vez que o partido de André Ventura protesta por causa da presença do presidente brasileiro. A primeira vez foi durante as comemorações do 25 de Abril, no Parlamento, quando o Chega segurou cartazes com mensagens contra Lula da Silva. Esta terça-feira, um novo protesto. Lula da Silva chega a Lisboa depois de um périplo por vários países europeus. Reúne-se primeiro com Luís Montenegro em São Bento, ruma depois ao Palácio de Belém para um almoço com António José Seguro. É o primeiro encontro oficial entre os dois presidentes. Vão ser discutidos temas como imigração, xenofobia e aeronáutica. O chefe de Estado recusa estar a pressionar a concertação social para chegar a acordo quanto ao pacote laboral. António José Seguro recebe os parceiros sociais na quarta-feira, diz que é um encontro normal e lembra que já recebeu os restantes agentes políticos e públicos envolvidos nas negociações.

Eu não faço pressão sobre ninguém. O presidente da República incentiva o diálogo. Fiquei também muito feliz quando a UGT teve uma posição mais definitiva, que parecia esgotar o diálogo. Depois de um apelo que eu fiz, reconsiderou e voltou a essas conversações. Agora, não compete ao presidente da República o resultado final. Isso compete às pessoas, aos intervenientes, ao governo, aos parceiros sociais, e há de haver uma altura em que o decreto chega a Belém. E aí é a altura dos parceiros sociais e do Parlamento respeitarem o tempo do presidente da República, porque ele decidirá nessa altura, que era uma coisa que eu lhe posso dizer. Não vou dizer neste momento.

António José Seguro não revela o que vai fazer quanto ao diploma da reforma laboral, quando esse documento chegar ao Palácio de Belém, se vai ou não cumprir a promessa de veto em caso de falta de acordo com a concertação social. Seguimos com o aviso da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Telecomunicações. Primeiro investe-se em veículos, depois é que se pode falar num passe intermodal nacional. É preciso mais equipamento a circular e um maior investimento nos trabalhadores. É a reação do coordenador nacional da Federação às declarações do ministro das Infraestruturas. Miguel Pinto Luz anunciou esta segunda-feira que o governo está a preparar o novo passe nacional. José Manuel Oliveira diz que sem investimento é difícil apostar em novas medidas que depois se concretizem.

Enunciar medidas pode até ser positivo, mas sem ter o problema resolvido do material circulante necessário e os trabalhadores necessários para responder ao aumento da procura que essas medidas vão gerando, efetivamente, são anúncios que depois não têm consequência, não têm correspondência na prática.

O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Telecomunicações, José Manuel Oliveira, lembra ainda a demora habitual na entrega de novos veículos. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 14h30. Até já.