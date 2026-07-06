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Duas horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Começamos pelo Mundial de Futebol. A Seleção Nacional tenta, nesta segunda-feira, os quartos de final do Campeonato do Mundo de Futebol. Vai jogar contra a Espanha, em Dallas, a contar para os oitavos de final. Um jogo que vai ser acompanhado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Na antevisão, o selecionador nacional não revelou detalhes sobre o plano de Portugal e disse, por várias vezes, que todos os jogadores estão prontos para ir a jogo. Roberto Martínez voltou também a destacar o processo de crescimento da equipe portuguesa e considera que todos os desafios que se levantaram nos últimos jogos foram fundamentais para preparar a equipe para os oitavos.

Durante o percurso no mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipe sabe sofrer, a equipe sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas, sem dúvida, estamos agora mais preparados que quando chegamos.

Sobre o fato de enfrentar a seleção do país em que nasceu, Roberto Martínez quis garantir que em Portugal se sente em casa e recorda que tem sido imigrante durante quase toda a vida.

Nunca trabalhei na Espanha. Eu vivi 21 anos no Reino Unido, vivi 21 anos na Espanha, sete anos na Bélgica e três anos e meio em Portugal. Então a minha casa é onde tenho a família e onde tenho a missão. Então, para mim, estar muito perto dos jogadores, muito perto daquilo que representa a nossa seleção e como selecionador, é um orgulho incrível e totalmente focado nos sentimentos que a nossa seleção representa.

E antes de Roberto Martínez, falou Cristiano Ronaldo. Numa conferência de imprensa com a sala cheia a escutar Ronaldo, o capitão da equipe portuguesa mostrou-se tranquilo em relação a qualquer resultado que Portugal consiga frente a Espanha.

É desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o mundial ou vou ser menos Cristiano se não ganhar o mundial. Obviamente, que todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente, todas as competições que eu entro é para tentar ganhar, mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar, não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã, desfrutar dia a dia. Foi algo que eu aprendi. Se uma das coisas que a idade te dá é maturidade, experiência, relativizar e suavizar muitas das coisas.

Sobre o fato de continuar a jogar com 41 anos, Cristiano Ronaldo refere que não está obcecado por jogar. Disse que fazer três gols no mundial é um ótimo registro e garantiu que se tem sentido bem.

Jogar com 41 anos eu acho que tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível, tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira tem sido essa adaptação também aos nuances da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era, mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou. Continuo ainda a fazer gols. Por isso, espero fazer amanhã. Se não fizer amanhã, que outro companheiro meu faça e possamos passar. E é isso é o que fica. É o que fica na memória. É passar, jogar com uma grande equipe e era bonito ganhar a Espanha amanhã.

Do outro lado do campo, o selecionador espanhol deixa grandes elogios a Portugal e a Espanha. Na conferência de antevisão ao jogo frente a Portugal, Luis de la Fuente disse que a equipe que lidera vai ter de estar muito concentrada. Declarações no estádio de Dallas, local onde se vai jogar o duelo entre Portugal e Espanha nos oitavos de final. Sobre o jogo, de la Fuente diz que quer os adversários sempre preocupados com a posse espanhola e deixou ainda elogios a Portugal.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipe e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro, o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter: garantir que os rivais precisam estar atentos à nossa equipe.

De la Fuente falou também de Cristiano Ronaldo para dizer que o jogador português é um exemplo para todos os futebolistas.

Eu já disse noutras ocasiões que sou um admirador declarado de Cristiano, sou um admirador declarado de futebolistas e de pessoas como ele, com caráter, com ambição, com vontade de crescer, com vontade de ser melhor a cada dia, é incansável. É um exemplo de valores para os jovens e para os menos jovens. Portanto, rendo-me ao Cristiano. Creio que é um futebolista que além do legado que vai deixar, ainda vai continuar a deixar mais coisas. É um futebolista que hoje é um jogador a quem é preciso estar atento em qualquer circunstância.

Nesta conferência de imprensa, o selecionador espanhol quis também recordar que nesta fase todos os detalhes importam.

O mundial não é uma liga, aqui não há 38 jornadas, aqui já sabes que amanhã é uma final. Digo uma final pelo que significa. Pode ser o último jogo se não estivermos bem e se Portugal jogar melhor. Ou podemos continuar por mais três jogos. E aqui a melhoria tem de ser, além de progressiva e constante, imediata. Creio que estamos nesse caminho.

Que nesse caminho estamos

A antevisão do selecionador espanhol ao jogo entre Espanha e Portugal. A esta hora joga Inglaterra e México, um jogo que foi adiado por cerca de uma hora devido ao mau tempo e que está a ser acompanhado aqui em direto pelo jornalista Diogo Varela. Diogo, boa noite. Algum destaque destes minutos iniciais? Minuto cinco.

Boa noite, Marta. Sim, desde já um cartão amarelo e que, como se costuma dizer na gíria futebolística, um amarelo alaranjado para Declan Rice, médio de Inglaterra e do Arsenal, que tem uma entrada logo aos quatro minutos, pé em riste, jogo perigoso. Acertou com a chuteira em cima da cabeça do adversário. O árbitro mostrou amarelo, mas é, como dizia, um cartão amarelo muito arriscado, quase a pender para o cartão vermelho direto. Acabou por escapar essa expulsão o médio Declan Rice. Está 0 x 0 com seis minutos e meio. Joga-se na capital mexicana, na Cidade do México, e joga-se também neste mítico estádio, o Estádio Azteca, que não só é um estádio de dificuldade extra por se localizar a mais de 2200 metros de altitude, já começa a ficar mais complicado o oxigénio, há menos oxigénio concentrado na atmosfera e, portanto, os jogadores começam a respirar um bocadinho menos. Mas também, Marta, porque em termos de Campeonato do Mundo, o México a jogar neste estádio nunca perdeu. Tem aqui esta verdadeira fortaleza.

Vantagem, sem dúvida.

É uma vantagem jogar no Azteca para o México, para o país mexicano. Nunca perdeu em Campeonatos do Mundo e creio que num total de 80 e muitos jogos, tem apenas duas derrotas. Quanto à Inglaterra, destaque também para o melhor marcador, Harry Kane. Do lado mexicano, dois destaques, o ponta de lança que já passou pelo Benfica, Raúl Jiménez, e também para o número 19, Gilberto Mora, ele que é o jogador mais jovem desta edição do Campeonato do Mundo, ainda é menor de idade, tem apenas 17 anos, é titular frente a Inglaterra.

Vamos ao jornalista Diogo Varela com os destaques desta partida Inglaterra contra o México, que está neste momento nos oito minutos. Noutras partidas deste domingo, o Brasil foi eliminado pela Noruega. A seleção brasileira falha assim o sonho do hexacampeonato. Perdeu por 2 x 1, com dois gols de Haaland. A Noruega aguarda agora o adversário que vai sair deste jogo, que decorre a esta hora, México-Inglaterra. Por cá, o mapa de ocorrências da Proteção Civil marca a esta hora apenas uma ocorrência mais significativa, neste caso, um incêndio em Vila Verde, no distrito de Braga. Neste momento, estão perto de 120 operacionais no terreno, acompanhados de 36 veículos. À Rádio Observador, durante a noite de domingo, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado garantiu que não há habitações em risco e adiantou também que há três frentes ativas do fogo, mas que ainda assim já começam a esta altura a ceder aos meios. O fogo de Vouzela foi dominado este domingo. O perigo ainda assim mantém-se no terreno, isto porque a esta hora estão ainda mais de 800 bombeiros em operações de rescaldo. A Proteção Civil avisou este domingo que no início desta semana vai ser possível baixar os avisos de tempo quente, nomeadamente baixar o nível de aviso vermelho para laranja em alguns distritos do país. Foi o que explicou o segundo comandante nacional da Proteção Civil, José Ribeiro.

Estão emitidos avisos para tempo quente de nível laranja e vermelho para os próximos dias, mas com a probabilidade de desagravamento ao longo dos próximos dias. Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos têm trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais.

José Ribeiro, na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite de domingo. A Aliança Democrática inicia esta segunda-feira as jornadas parlamentares em Cascais. O encontro terá como orador convidado o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Na abertura dos trabalhos, não vai ser possível contar com a presença de Luís Montenegro, já que o primeiro-ministro vai estar nos Estados Unidos para acompanhar o jogo da seleção nacional frente a Espanha. A intervenção inicial fica assim a cargo do ministro da Defesa, Nuno Melo, e o encerramento das jornadas está agendado para terça-feira. Mais de 360 polícias reforçam a partir desta segunda-feira os aeroportos portugueses. A medida visa aumentar a capacidade da Polícia de Segurança Pública no controle de passageiros, bem como reduzir as filas de espera que se fizeram sentir nos últimos meses. Estes mais de 360 agentes pertencem à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e concluíram na passada sexta-feira a componente teórica do curso de controle de fronteiras aéreas. A partir desta segunda-feira, iniciam o estágio operacional de duas semanas nos postos de fronteiras. À Agência Lusa, fonte da PSP adiantou que, apesar de estarem em formação prática, estes polícias entram de imediato ao serviço no controle de passageiros, sob a monitorização de elementos mais experientes da instituição. A distribuição do reforço faz-se pelos vários aeroportos do país, com o contingente maior a fixar-se em Lisboa. Na atualidade internacional, subiu para 3342 o número de mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho. Há ainda a registar mais de 16 mil feridos. É uma garantia do presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez. Entre os mortos, pelo menos 95 portugueses e lusodescendentes e outros 58 estão desaparecidos ou incontactáveis. Notícia de fecho do Jornal das Duas. A informação regressa às 14h30.