Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Boa noite, eu sou a Teresa Freire. São 3 da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. A UGT chumbou esta quinta-feira o pacote laboral. O Presidente da República mantém-se firme: sem acordo na concertação social, a reforma é vetada e o governo garante que tem a porta aberta para continuar a negociar. O Secretariado Nacional da UGT chumbou a versão mais recente do pacote laboral, negociado com o governo e com os patrões. O regresso do banco de horas individual e o alargamento da duração dos contratos a termo estão entre os pontos que impedem o acordo. À Rádio Observador, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, José Abrão, explicou que apesar do chumbo, a central sindical não quer abandonar a mesa das negociações.

A negociação só termina quando uma das partes diz que terminou. A UGT não diz que terminou, apenas recusa esta proposta. Não abandonaremos nunca a mesa das negociações sem que nos digam que não se pode avançar mais.

José Abrão, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública. Por outro lado, os patrões colocam-se contra a UGT e rejeitam voltar à mesa de negociações. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal rejeita a viabilidade para continuar a negociar. A mesma posição é assumida pela Confederação do Turismo de Portugal, que também rejeita voltar a discutir o tema, pelo menos nos termos dos últimos encontros. A CGTP também se pronunciou. O secretário-geral, Tiago Oliveira, considera que esta central sindical foi excluída pelo governo das negociações. Já o governo garante que tem a porta aberta para continuar a negociar. Foi a garantia deixada pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro.

Vamos aguardar a recepção da posição oficial da UGT, mas podemos afirmar que o governo está, como esteve sempre, com a porta aberta à negociação. Não vale a pena acrescentar mais palavras do que estas sobre isso, e é assim: o governo tem a porta aberta para completar a negociação. Que versão é que será enviada ao Parlamento? Será a versão aprovada em Conselho de Ministros.

Declarações de Leitão Amaro depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira. E o Presidente da República deixa o aviso: não vai voltar atrás com a palavra no que toca ao pacote laboral promovido pelo governo. Sem acordo na concertação social, esta reforma vai ser vetada. No entanto, António José Seguro tem esperança de que todos os envolvidos contribuam para a convergência.

Sou uma pessoa otimista, e eu considero que o país precisa muito de diálogo. Ainda não foi possível chegar a esse entendimento, segundo as declarações que foram feitas pela UGT, mas eu renovo essa necessidade de que o diálogo nunca se esgote, porque é através do diálogo que pode haver convergência.

António José Seguro, o Presidente da República, que esteve esta quinta-feira em Pedrógão Grande. O chefe de Estado quer prevenir tragédias no futuro. Esteve lado a lado com os autarcas da região de Leiria e com o ministro da Administração Interna. Visitaram o memorial para as vítimas dos incêndios que assolaram Pedrógão Grande em 2017. O chefe de Estado reconfortou as vítimas, que lhe pediram que não permita que a situação se volte a repetir. Vasco Maldonado Correia.

O senhor está aqui vivo.

Está.

Não é? E com voz.

Sim.

Emocionado com os testemunhos de quem sobreviveu, o Presidente da República visitou o memorial das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Sai com uma certeza:

Nós temos que tirar daqui a melhor lição, já que não podemos dar vida a quem a perdeu.

A lição passa por não repetir os erros do passado e, por isso, Seguro deixa uma série de desejos urgentes.

Todo o material combustível que está nas nossas florestas, os caminhos florestais que estão impedidos, os acessos que continuam também impedidos, possam rapidamente ser limpos.

E fica a promessa de guardar na memória os testemunhos que vai recolhendo.

Eu posso-me ir embora amanhã pra Lisboa, pra vida normal como Presidente da República, mas levo este território comigo.

Nove anos depois, a tragédia continua a assombrar a região, como evidencia Dina Duarte, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande.

Aquilo que eu lhe peço é, dentro do seu grande magistério de influência, que faça com que não haja outros 2017.

António José Seguro lembra que não é ele quem toma as decisões.

Eu não detenho o poder executivo, mas tenho voz e tenho convicções.

E por isso passa a bola ao ministro da Administração Interna, que também acompanhou a visita. Luís Neves deixou o apelo à ajuda de toda a população para um ano mais difícil do que o habitual.

A minha obrigação, a obrigação do governo, é alertar porque de facto este ano temos fatores de risco acrescidos e todos são necessários. E por isso estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de minorar a época que aí vem, que será seguramente muito difícil.

No bolso, o Presidente da República leva um convite que vai ser ponderado para realizar as cerimônias do 10 de junho na região de Leiria, mas o principal desejo é que os próximos tempos tragam uma bem-vinda monotonia.

Que os seus mandatos venham a ser calmos, é o que eu lhe desejo do fundo do coração.

É uma coisa que eu não posso prometer, é que seja calmo.

Vasco Maldonado Correia, que acompanhou a visita do Presidente da República a Pedrógão Grande. A primeira presidência aberta de António José Seguro, dedicada à região do Centro, termina esta sexta-feira. Donald Trump enaltece ao dizer que graças a ele, o Irão nunca terá uma arma nuclear. Nas últimas horas, o presidente norte-americano fez algumas publicações na rede social Truth Social, criticou a postura, que considera ser muito inadequada do Irão, sobre a passagem do petróleo no estreito de Ormuz e volta a ameaçar os iranianos, pede que o país acabe com Com os planos de cobrar taxas no estreito, dizem ainda que em breve o petróleo vai começar a fluir, com ou sem a ajuda do Irão. O primeiro-ministro do Reino Unido falou com o presidente norte-americano para pedir uma rápida reabertura do estreito de Ormuz. De acordo com o comunicado do governo britânico, os dois líderes falaram ao telefone e concordaram que agora que há um cessar-fogo em vigor e um acordo para abrir o estreito, a fase seguinte é alcançar uma solução prática para retomar o tráfego marítimo no estreito de Ormuz. Portugal e mais oito países do sul da União Europeia apelam a uma trégua efetiva no Líbano. Os estados membros do sul da União Europeia emitiram um comunicado em que congratulam o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão, mas deixam um apelo: pedem que o cessar-fogo seja cumprido em todo o Médio Oriente, incluindo no Líbano. Estes novos países, que incluem Portugal, mostram-se preocupados para a violência continuar em larga escala. É o que sai do encontro que decorreu entre os ministros dos Negócios Estrangeiros destes nove países do sul da União Europeia, que estiveram reunidos esta quinta-feira na Croácia. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky concordaram com um acordo de cessar-fogo de 32 horas devido à Páscoa ortodoxa, que se celebra este domingo. A trégua temporária inicia-se no sábado à tarde e termina no domingo à noite. É uma iniciativa que já tinha acontecido no ano passado. Na rede social X, depois deste acordo, o presidente ucraniano deixa ainda um apelo ao homólogo russo. Pede que a trégua seja estendida para se terminar com a guerra. Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto e o Nottingham Forest empataram a um bola no Estádio do Dragão. A equipa da casa abriu o marcador com o gol de William Gomes aos 11 minutos e pouco depois o autogolo de Martin Fernandes fechou o resultado. Na reação, Francisco Farioli considera que o Porto ficou aquém em alguns momentos do jogo, mas até merecia ganhar.

Acho que hoje houve apenas uma equipa que fez tudo para ganhar e essa equipa fomos nós. Tivemos muitas chances, acho que tivemos 18 remates à baliza. Então acho que criamos o suficiente para vencer com o resultado bastante confortável, mas de novo, se perderes o instinto assassino, perdes pontos e foi isso que aconteceu esta noite. Hoje, por alguns momentos, acho que não estivemos exatamente no nível que deveríamos estar, mas como disse, contra uma equipa da Premier League, criar esta quantidade de oportunidades e acabar com o empate é uma pena, mas é o que é.

Já o treinador da equipa inglesa, Vítor Pereira, admite que o Porto foi mais forte do que o Nottingham.

De facto, o Porto foi mais forte em termos de jogo. Eu fiz nove substituições do último jogo para este. Estivemos, não há dúvida nenhuma, com alguma felicidade, não concedemos só um gol, fizemos dois. Bonito seria se neste momento estivéssemos aqui a falar e tivéssemos ganho 2x1.

O treinador do Nottingham Forest, que volta a encontrar-se com o Porto na próxima quinta-feira em Inglaterra. Ponto final neste jornal das 15h30. A informação está de regresso às 15h30 com a síntese de notícias.