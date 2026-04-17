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As horas.

Boa noite, eu sou o Martim Madeira. São 3 da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com uma notícia internacional. Mais declarações de Donald Trump, depois de ter pedido ao Hezbollah para se portar bem e para respeitar o cessar-fogo, agora diz que o conflito no Médio Oriente está prestes a acabar. Em declarações aos oponentes em Las Vegas, o presidente dos Estados Unidos torna a dizer que a guerra está a correr lindamente e afirma que os norte-americanos podem fazer o que quiserem agora. Momentos antes, Donald Trump disse que está confiante que um acordo com o Irão está para breve, garante que o Irão concordou em entregar o urânio enriquecido e que concordou em não ter um programa nuclear nos próximos 20 anos. Declarações de Donald Trump em Las Vegas, momentos depois de ter pedido o cumprimento do cessar-fogo no Líbano. No entanto, Israel já violou o cessar-fogo com novos ataques no sul libanês e com voos de reconhecimento. A paz durou duas horas. É uma informação da Agência Nacional de Notícias do Líbano e também do exército libanês. Há relatos de bombardeamentos de artilharia israelita contra as localidades de Kiam e Dibbin, no sul do país, acompanhados por rajadas de metralhadora. Em simultâneo, no oeste do Vale do Beca, o correspondente da agência dá conta da atividade aérea com um avião de reconhecimento a sobrevoar a região de Rachaya e a encosta ocidental do Monte Hermon. Minutos antes do início da trégua, foram ativados alertas antiaéreos no norte de Israel. Relembrar que o acordo de trégua entre Israel e o Líbano diz que Israel tem o direito de se defender. Foi o que adiantou o Departamento de Estado dos Estados Unidos. No entanto, ainda não se sabe se é uma questão de defesa ou não. Israel ainda não fez nenhum comentário relativamente a esta violação do cessar-fogo. Passamos para a política nacional. Está aprovado pelo Conselho de Ministros um apoio temporário para as empresas transportadoras, 30 milhões de euros para mitigar a subida dos custos dos combustíveis. Uma ajuda paga de uma só vez, varia entre os 114 e os 420 € em função da dimensão e do peso dos veículos. Foi também aprovado o adiamento do prazo do pagamento das contribuições para a Segurança Social dos meses de abril, maio e junho para este setor. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante que o Executivo está a avaliar ajustes a estas medidas dia a dia.

O governo está permanentemente a avaliar o processo da guerra, as consequências que tem sobre o custo de vida dos portugueses. Agiu, todas as semanas tomamos medidas e todas as semanas estamos a fazer aquilo, aliás, que as boas práticas internacionais mandam, que é ir ajustando as medidas e dirigindo as medidas aos fenômenos que podem ter mais impacto e as próprias medidas serem medidas que tenham impacto positivo para os cidadãos. Seja porque o impacto é diretamente no custo que suportam, seja o impacto é indireto porque impactam nas empresas que lhes fornecem.

O governo propõe ainda subir o limite dos ajustes diretos nos contratos públicos até 75 mil € e empreitadas até 150 mil. O Partido Socialista está a decidir se insiste ou não no nome de Tiago Antunes para Provedor da Justiça. Os socialistas não se quiseram comprometer, já com uma decisão, depois de Tiago Antunes ter falhado a eleição por 50 votos. Depois de conhecidos os resultados, a direita aplaudiu, mas Eurico Brilhante Dias lembrou que o PS cumpriu o acordo com o PSD e por isso ainda está a refletir quanto ao futuro. Miguel Viteiro Dias.

O PS ainda mantém todas as opções em aberto.

Estamos a fazer essa reflexão, em primeira instância, com o senhor professor Tiago Antunes. Naturalmente, é muito cedo para apresentar qualquer decisão definitiva.

Eurico Brilhante Dias não revela se os socialistas vão insistir no nome de Tiago Antunes, mas lembra que o PS cumpriu com a palavra.

O grupo parlamentar do PS cumpriu o seu mandato e cumpriu o acordo interpartidário.

E reforça que os deputados socialistas votaram no nome indicado.

Penso que teve o conforto de ter o grupo parlamentar do Partido Socialista e, aliás, também deputados à esquerda do PS que votaram.

Deixando a farpa ao líder da bancada do PSD, Hugo Soares, por não ter conseguido fazer cumprir este acordo.

Nem todas as lideranças parlamentares têm a minha sorte.

Já André Ventura ficou contente com o resultado e aposta em convencer o PSD a retirar o PS da equação.

Este é um dado positivo porque era de facto uma má escolha e uma escolha que trazia de volta tudo aquilo que foi a herança, na nossa perspectiva negativa, do José Sócrates, do costismo. Temos agora condições, penso eu, de começar um novo processo.

Mariana Mortenho Lopes, da Iniciativa Liberal, prefere destacar o papel de Rui Rocha para denunciar Tiago Antunes.

Em causa não estava o seu mérito profissional ou até acadêmico, estava aquilo que estava a ser feito nas sombras, a máquina socrática, que contaminava a opinião pública.

Mas em defesa do nome, Rui Tavares, do LIVRE, diz que Rui Rocha não é exemplo.

Ainda há pouco tempo chamava idiota ao presidente da República, e peço desculpa pela expressão, mas ela está documentada, se venha distinguir agora por ter movido uma vendeta contra alguém de quem discorda, acusando essa pessoa de há 20 anos nos blogs ter escrito ou ter feito parte de blogs.

As reações dos partidos ao falhanço na eleição de Tiago Antunes para a Provedoria da Justiça.

Uma reportagem do jornalista Miguel Viteiro Dias. Para além desta votação, que terá de ser repetida, também a eleição do Conselho de Opinião da RTP foi adiada por causa de dúvidas quanto às indicações do CHEGATomou posse esta quinta-feira o novo diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, diz que é um privilégio assumir o cargo. Foi empossado pelo primeiro-ministro, vai cumprir um mandato de três anos. Carlos Cabreiro está na Polícia Judiciária há 35 anos. Começou como inspetor estagiário, ganhou destaque na direção da Unidade de Combate ao Cibercrime e chega agora ao mais alto cargo dentro desta força de segurança. Carlos Cabreiro promete fazer de tudo para estar à altura do cargo.

Reitero agora publicamente a honra e o privilégio pessoal que sinto em assumir o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária. Apresento-me imensamente grato pelo desafio. Expresso, por isso, que esta nomeação me deixa extremamente honrado e investido de um compromisso solene que declaro: tudo farei para exercer o cargo com elevado sentido de serviço público, determinação, dedicação, vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação.

Também Luís Montenegro discursou na tomada de posse. O primeiro-ministro insiste que, apesar de Portugal ser um país seguro, há que evitar riscos.

O fato de sermos um dos países mais seguros do mundo não quer dizer que daqui a alguns anos continuemos a ser, se nada fizermos para alimentar o nosso sistema de segurança e de justiça. Para isso, precisamos de bons protagonistas na gestão e direção das instituições. É isso que pretendemos com a Direção Nacional da Polícia Judiciária, é isso que confiamos com o doutor Carlos Cabreiro.

Luís Montenegro, no Salão Nobre do Ministério da Justiça, onde tomou posse o novo diretor da Polícia Judiciária. No desporto, Liga Europa, Porto e Braga estiveram em campo. Os bracarenses seguiram em frente, os Dragões estão fora da competição. Porto perdeu por 1 x 0 frente ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira. A expulsão do defesa Mbemba Nareck, logo aos oito minutos, dificultou a tarefa aos azuis e brancos. O conjunto de Farioli não consegue assim chegar às meias-finais da competição europeia e mantém o registo negativo frente a equipas inglesas em Inglaterra. Em 23 jogos que foi ao país de Sua Majestade, nunca conseguiu vencer. No entanto, o treinador italiano destaca a postura lutadora dos jogadores e garante que está orgulhoso da equipa.

Acho que toda gente está a questionar como poderia ter sido a segunda mão destes quartos de final, jogados 11 contra 11. No Dragão, fizemos um jogo fantástico, com várias oportunidades e esta noite com 10 homens, os jogadores foram até ao limite. Na segunda parte, criamos boas oportunidades, duas bolas na barra. Tivemos um espírito incrível. Claro que não estou feliz com o fato de estarmos fora da competição, mas estou muito orgulhoso por trabalhar com este grupo de jogadores.

Farioli reitera que não há tempo para descansar. A equipa do Porto tem treino já esta sexta-feira para preparar a receção ao Tondela no domingo. Sorte diferente teve o Sporting Clube Braga, depois ter vencido o Betis, em Espanha, por 4 x 2. Paul Victor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Gorbi marcaram os gols da partida. Os bracarenses estiveram a perder por 2 x 0, mas conseguiram a reviravolta. Na reação à partida, Carlos Vicent, técnico do Braga, adianta que o período do intervalo foi fundamental para reequilibrar a equipa.

No intervalo falámos sobre esta oportunidade única. Estávamos à distância de um gol. Tínhamos armas para fazê-los perder. Tínhamos que insistir na pressão, insistir no nosso jogo, insistir no que queríamos dentro do campo e através dessa crença e dessa fé em nós e no nosso trabalho, chegaram as oportunidades de fazer gols, tanto que no início da segunda parte conseguimos mesmo marcar.

O Braga segue em frente na competição. Na meia-final, vai medir forças com o Friburgo, da Alemanha. Desde a época de 2010, 2011, que o Sporting Clube Braga não chegava a uma meia-final europeia. É a segunda vez que o clube chega às meias-finais da Liga Europa. É também a primeira vez desde 2014 que um clube português chega a uma meia-final de uma competição europeia. Ponto final neste jornal das 3:00 a.m. A informação está de regresso às 3:30 a.m. Até já.