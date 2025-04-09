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Duas horas. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Começamos com os destaques dos debates para as legislativas. Pedro Nuno Santos pede ao eleitorado da esquerda que não disperse. O secretário-geral do PS deixa este apelo numa tentativa de conquistar votos dos outros partidos da esquerda.

Só haverá alternativa à AD se o Partido Socialista vencer essas eleições. No ano passado, o senhor Presidente da República convidou o partido mais votado e, por isso, nós precisamos de vencer as eleições. E eu quero pedir ao povo português e aos eleitores que votam à esquerda para não dispersarem votos. O Partido Socialista perdeu por apenas 50 mil votos, o Bloco de Esquerda teve 280 mil votos e é muito importante que esta dispersão não aconteça.

E depois do governo responsabilizar o PS pelo aumento da imigração, Pedro Nuno Santos acusou o executivo de Luís Montenegro de fazer propaganda política. Numa conferência de imprensa esta terça-feira, António Leitão Amaro divulgou o relatório da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Este relatório revela que em Portugal o número de imigrantes quadriplicou em sete anos. Atualmente são mais de 1,5 milhões. Perante estes dados, o ministro da Presidência deixa um aviso: acabaram-se os facilitismos na imigração.

Nós herdamos e resultou dos serviços públicos não responderem. Primeira resposta. Segunda parte da resposta: é verdade, as regras mudaram, a política de imigração mudou. Hoje, as regras são mais apertadas e o controle é mais efetivo. E, portanto, nós herdamos um grande estrangulamento na capacidade de resposta do Estado, que não está ultrapassada, mas termos conseguido multiplicar por sete o atendimento do Estado já foi um grande resultado. É verdade que herdamos esse estrangulamento e algumas dessas pessoas se podem manifestar por causa disso e nós compreendemos e estamos a fazer tudo para dar respostas mais rápidas, mas algumas dessas outras pessoas estão a reclamar porque queriam regras mais facilitistas. Este governo não é facilitista. Acabou o facilitismo na imigração em Portugal.

Neste briefing do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro avança ainda com medidas como a criação de uma polícia de fronteiras com a PSP e ainda a construção de dois centros de detenção temporária para imigrantes ilegais. Perante estas acusações por parte do governo Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos acusa o governo de propaganda política, mas admite-se que existe consensos com a Aliança Democrática neste tema.

Antes de mais, fazer um parêntese a propósito deste tema, porque hoje assistimos mais uma vez o governo a ultrapassar a linha daquilo que é aceitável na República, a um governo de gestão. Portanto, hoje assistimos a uma ação de propaganda despudorada, a mais uma, que serviu não só de propaganda e de ataque ao governo anterior do Partido Socialista, numa matéria onde é possível construir-se consensos. Até porque, no plano de ação do atual governo, muitas das linhas deste plano de ação são de continuidade com aquilo que o governo anterior vinha fazendo. Eu próprio, mais recentemente, assumi posições e apresentamos propostas que vão também em linha com algumas das preocupações do governo da AD.

Declarações do secretário-geral do PS num debate com a coordenadora do Bloco de Esquerda esta terça-feira. A imigração foi um dos temas em cima da mesa e Mariana Mortágua aproveita para atirar as culpas dos atrasos nos processos da AIMA para o PS.

Porque não cedemos a um princípio básico. Quem está em Portugal deve poder regularizar-se e é assim que integramos as pessoas. E não cedemos esse princípio. Nós falamos muito sobre princípios neste debate, sobre o princípio da esquerda, a forma como a esquerda resolve a crise da habitação, a forma como a esquerda redistribui riqueza, taxa as grandes fortunas. E este também é um princípio do qual não abdicamos.

E o PS está a trair a esquerda?

O PS está a abdicar desse princípio. Está a abdicar desse princípio em nome de um outro. A manifestação de interesse, que foi uma lei que o PS fez, está correta, que é dizer: quem está em Portugal tem que encontrar um mecanismo de regularização. Perguntam: funcionou bem? Não. A AIMA funcionou bem? Foi um desastre.

Os destaques do debate transmitido pela SIC entre Mariana Mortágua e Pedro Nuno Santos discutiram também o tema da habitação. O líder do PS recusa colocar tetos às rendas. Já a coordenadora do Bloco de Esquerda defende o controle das mesmas. E no frente a frente entre Chega e Livre, André Ventura diz que Rui Tavares quer um Serviço Nacional de Saúde tipo bar aberto. O presidente do Chega considera que só deve beneficiar do Serviço Nacional de Saúde quem tem cinco anos de descontos.

O caso das gêmeas é um exemplo de quem se torna português, vem para Portugal, saca €4 milhões em tratamento, que os muitos portugueses não têm. Aliás, a maior parte não tem. Só que o Rui Tavares, o António Costa, que agora está na Europa, a Mariana Mortágua e o Paulo Raimundo defendem um sistema que o Rui Tavares, a diferença é esta, quer um Serviço Nacional de Saúde que seja bar aberto, independentemente tenham contribuído ou não. Nós exigimos que quem venha para cá tratar-se, tenha que ter pago alguma coisa ao Serviço de Saúde português. O Livre não concorda com isso.

Em resposta a André Ventura, Rui Tavares diz que seria uma enorme injustiça vedar o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde.

Nesta situação de concorrência, na prática que existe, o Serviço Nacional de Saúde está a lutar com uma venda nos olhos e a mão atada atrás das costas. Por quê? Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque há transparência e assim deve ser. Sabem quantos procedimentos, quantas camas, vimos isso durante a pandemia. Os privados muitas vezes escondem isso. Os custos, as folhas salariais. O que significa, quando dizemos que se deve investir mais em saúde, que se deve pagar mais a médicos, a enfermeiros, a outros profissionais de saúde, nós não sabemos até quando é o limite, porque é fácil a um ator privado, que sabe tudo sobre o SNS, rebentar com o sistema e depois, quando já tiver rebentado com ele, reprimir os salários depois daqueles que tiver contratado.

Os destaques do debate entre Rui Tavares e André Ventura esta terça-feira, transmitido pela RTP3. Ainda na política nacional, em caso de vitória do PSD nas próximas eleições, Margarida Blasco não deverá ser reconduzida como ministra da Administração Interna. Luís Montenegro está focado na campanha para as eleições, mas ainda assim já há alguns ministros que estão de saída do governo. A atual ministra da Administração Interna é uma delas. De acordo com o que o Observador apurou, o afastamento de Margarida Blasco não será por motivos políticos, mas sim por motivos pessoais e familiares da ministra. No entanto, não deverá ser este o único membro do governo que não será reconduzido. Também Dalila Rodrigues, ministra da Cultura, pode não pertencer a um segundo Executivo de Luís Montenegro. São tudo detalhes que pode ler em mais pormenor num artigo que está em destaque no site do Observador. É assinado pelo editor-adjunto de Política, Miguel Santos Carrapatoso. De acordo com o governo, a campanha de sensibilização para o acolhimento familiar está a ter resultados positivos. Já foram certificadas mais de 50 famílias e acolhidas 34 crianças. Desde o início da ação, no final do ano passado, mais de 600 famílias mostraram interesse em aderir e estão a ser avaliadas cerca de 100 candidaturas. O acolhimento familiar é uma medida temporária e transitória de acolhimento de crianças ou jovens. Decorre durante um determinado período em que a família biológica está num processo de reestruturação para os poder receber novamente. A Rádio Observador foi conhecer uma família de acolhimento. O jornalista António José Soares conversou com um casal que está a viver esta experiência pela segunda vez.

Estamos a acolher um bebê que fomos buscar ao hospital, tinha dois meses, neste momento tem sete. Tem sido fantástica a relação que temos criado com o nosso bebê.

João está a viver pela segunda vez com a mulher, a Maria João, a aventura de acolher uma criança. Dos três filhos biológicos do casal, apenas a mais nova está ainda em casa dos pais e também para ela a experiência está a ser enriquecedora.

Para ela tem sido uma descoberta do que é a vivência de estar com um bebê e de cuidar de um bebê.

Antes deste bebê, o casal acolheu dois irmãos, uma menina e um menino, com sete e três anos. Viveram com eles mais de quatro meses e ainda hoje recordam o momento da separação, quando as crianças regressaram à sua própria família.

Foi algo difícil. Por outro lado, tivemos alguns aspetos que nos aliviaram a tarefa, que foi sentir que eles iam para melhor, no sentido em que iria haver uma reunião com membros da família.

Obviamente, ficam imensas saudades dos miúdos, mas perceber que fomos importantes numa altura muito complicada da vida deles, fomos uma âncora que eles precisavam.

João sublinha ainda o papel das famílias de acolhimento no apoio a crianças e jovens que vêm muitas vezes de situações familiares bastante complicadas.

O que nós podemos fazer é tentar apoiá-los, tentar criar um ambiente familiar, tentar criar um conjunto de rotinas e de regras, mas também de muito carinho e muito apoio para que eles se possam sentir bem numa casa estranha, com uma família estranha.

Já Maria João deixa uma mensagem a todos os que estão a pensar se devem ou não avançar para o acolhimento familiar.

Avançar para a formação, pôr esses receios iniciais de parte e depois perceber se, de facto, se reúnem as condições e se a vontade se fortalece e se esse bichinho cresce.

Fica então aqui o desafio da Maria João, que juntamente com o marido, faz um balanço positivo da experiência que têm vivido enquanto família de acolhimento.

Um trabalho do jornalista António José Soares. Neste momento existem cerca de 6 mil crianças institucionalizadas em Portugal, um número que mostra a importância de mais pessoas abrirem as portas das suas casas. Na atualidade internacional, as tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos entram em vigor esta quarta-feira. Trata-se de uma soma à tarifa mínima de 10%, sendo que estas já começaram a ser aplicadas no sábado passado. No entanto, agora vários países vão ainda ser sujeitos a tarifas adicionais que, de acordo com a administração norte-americana, correspondem a cerca de metade da taxa aplicada por outros países aos Estados Unidos. No caso da União Europeia, trata-se de 20%. No entanto, o grupo dos 27 vai apresentar uma resposta a estas medidas já no início da próxima semana. Os produtos chineses são os que vão sofrer com as taxas mais altas. Ao todo, os Estados Unidos vão impor taxas de 104% às importações de produtos vindos da China. Às taxas iniciais de 20% e às adicionais de 34%, soma-se agora uma nova tarifa de 50%. A decisão surge como resposta ao fato de Pequim não ter suspendido, dentro do prazo estabelecido por Donald Trump, as tarifas de retaliação sobre produtos norte-americanos. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 05h. Fique agora com a primeira parte do Contracorrente.