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Quatro horas. As notícias com João Lourenço.

Boa noite. Vamos recuperar mais um dia de campanha dos vários candidatos a Belém. Começamos com André Ventura, que avisa Cotrim de Figueiredo que o país não pode ser liderado por quem não está bem da cabeça. É um ataque depois do candidato apoiado pela IL ter dito que não sabe o que lhe passou pela cabeça para admitir apoiar Ventura na segunda volta. Em Guimarães, o candidato apoiado pelo Chega discursou para apontar problemas do país, pedir mobilização para dia 18 e fazer mira ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Miguel Cordeiro.

Nada melhor do que começar em Guimarães os últimos dias para a grande vitória eleitoral do próximo domingo. Vamos vencer a primeira volta.

Confiante na vitória, André Ventura diz que vai vencer, mas avisa que ainda não ganhou.

Tal como vos dizia no passado, não se deixem condicionar por más sondagens, agora não se deixem condicionar pelas boas. Nada está ganho até ganharmos.

Perante cerca de uma centena de apoiantes que agitaram bandeiras entre chuva miudinha, Ventura falou de vários problemas. O SNS à cabeça.

A saúde em Portugal está lamentável, está de cacos.

Os que saíram também estão na lista.

O meu mandato não vai estar completo. Enquanto eu não for buscar todos os que tiveram que sair deste país, porque este país lhes virou as costas.

E ainda há espaço para símbolos.

Ninguém manda abaixo estas muralhas, elas são a nossa nacionalidade. Elas são a força de um país inteiro.

Perante os problemas, sem apresentar soluções concretas, Ventura pergunta:

Onde é que estamos a ser radicais? Não estamos. O país é que precisa que alguém com radicalismo de convicções venha a estar à frente dele.

O candidato apoiado pelo Chega quer os problemas na campanha e por isso repete que não quer atacar os adversários, mas ataca.

João, se não estás bom da cabeça, este país não é para quem não está bom da cabeça.

Entre risos na plateia, também ataca os discursos da campanha de Seguro.

Não se trata de romper com a Constituição, embora em muita parte merecesse. Isto é romper com a corrupção, que é uma coisa diferente.

Ataque moderado de André Ventura, num discurso de 15 minutos, que culminou, mais uma vez, na vontade de abanar o país.

Porque este país precisa de uma mudança e de um abanão, o maior desde o 25 de abril de 74.

O jornalista é Miguel Cordeiro, a acompanhar a campanha de André Ventura, neste caso num comício em Guimarães. Amanhã, o candidato apoiado pelo Chega vai estar em Vila do Conde e também na cidade do Porto. E António José Seguro faz das eleições presidenciais uma batalha com André Ventura. O candidato quer vencer os extremismos e diz pela primeira vez que quer ser o mais votado na primeira volta. O candidato a Belém, apoiado pelo Partido Socialista, tem ensaiado vários apelos ao voto durante a campanha eleitoral, mas agora, pela primeira vez, diz que quer ultrapassar André Ventura e ficar em primeiro lugar na primeira volta. João Gama.

Diz que os astros parecem que se estão a alinhar. Vamos a isso. Corpos não são matéria, de somenos importância.

Embalado pela música e pelo apoio de Agir, e também por sondagens favoráveis, António José Seguro lembra a herança do 25 de Abril e dá o tudo por tudo para ficar à frente de André Ventura.

Mas não chega passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar, porque não podemos permitir que passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr portugueses contra portugueses, possa passar em primeiro lugar nesta eleição.

Um apelo que faz não só à esquerda, nem só à direita, mas em nome da democracia.

Este é um dever não apenas de um campo político, da esquerda ou do centro-esquerda. É um dever de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos.

As sondagens animam, mas servem também de aviso. Seguro quer iluminar o caminho que aí vem.

É claro que as sondagens animam-nos, mas hoje saiu uma sondagem em que nos dá, embora pertinho, em segundo lugar.

E mesmo admite Seguro que a sua candidatura não seja a primeira escolha para muitos, é nesta altura a única e lembra que está fora da influência do Partido Socialista.

Depois de Mário Soares, de Jorge Sampaio, de Manuel Alegre, e eu, num escalão obviamente diferente, não me ponho ao mesmo nível, mas foi muito bom receber esse apoio do Partido Socialista. Ele não contamina esta candidatura.

Ao décimo dia de campanha, Seguro sobe a fasquia, quer ser o candidato mais votado e já na primeira volta. Jornalista João Gama com a nova meta de António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, vai estar esta quarta-feira em nova ação de campanha, neste caso em Vila Franca de Xira, na Amadora, e a terminar o dia num jantar na Lourinhã. Já João Cotrim de Figueiredo considera Marques Mendes que já está fora da segunda volta. Apela assim ao voto útil aos eleitores da AD. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal fez esta noite um jantar-comício, onde lançou farpas aos adversários, em destaque Marques Mendes, utilizando um lema bem conhecido da direita portuguesa. Miguel Gato.

Galvanizado pelo resultado nas sondagens, João Cotrim de Figueiredo não tem dúvidas.

Marques Mendes já está fora da corrida e com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

Cotrim apela aos eleitores da AD para que capitalizem os votos na candidatura que lidera e explica o porquê.

Para quem não quer Ventura ou Seguro como presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Rui Melo já não conta, porque não tem hipótese de chegar à segunda volta. Um voto a André Ventura garante que António José Seguro, do Partido Socialista, é eleito.

Com o embalo das críticas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal deixa ainda um conselho aos adversários.

Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que, na verdade, não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem melhor.

E Cotrim de Figueiredo está tão confiante numa passagem à segunda volta que até já faz apelos ao voto útil.

É útil porque é ambicioso, é útil porque traz mudança, é útil porque incomoda os interesses instalados, é útil porque coloca Portugal à frente.

"Portugal à frente" tem sido um dos lemas da campanha presidencial de Cotrim de Figueiredo, que coincide com o nome da coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015. Mas coincidência dizem que há poucas e com a ajuda dos eleitores do PSD e do CDS, Cotrim já só pensa num cenário no próximo domingo.

Vamos fazer história juntos? Vemo-nos na segunda volta.

Trabalho do jornalista Miguel Gato a partir de Coimbra. Já a campanha de João Cotrim de Figueiredo vai continuar pela região do Mondego. Começa amanhã em Montemor-o-Velho, termina o dia na Figueira da Foz. E retomamos a mais recente sondagem das eleições presidenciais. Caso as eleições se realizassem esta semana ou, neste caso, nesta terça-feira, André Ventura e António José Seguro ficavam na frente com João Cotrim de Figueiredo em terceiro. É o que indica o mais recente inquérito da Universidade Católica para a RTP Antena 1 e Jornal Público. De acordo com o estudo, André Ventura surge em primeiro lugar com 24% dos votos, segue-se António José Seguro com 23% e, por fim, a fechar o pódio, João Cotrim de Figueiredo com 19% dos votos. De fora de uma possível segunda volta ficam Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, ambos empatados com 14%. A sondagem indica também que há 15% de eleitores ainda indecisos. E ainda nas presidenciais, António Filipe desvaloriza as sondagens e critica os adversários que estão a jogar o campeonato da moderação. É a frase utilizada pelo candidato presidencial que esteve esta noite numa sessão pública na Amora, no Conselho do Seixal. O comunista lembra as declarações de Cotrim de Figueiredo, que reconheceu moderação a André Ventura, para fazer um diagnóstico aos candidatos que seguem na frente das sondagens.

Nós temos visto agora que há uma espécie de campeonato da moderação. Vemos os candidatos, todos querem ser moderados. Hoje até já há uns candidatos a dizer que até os candidatos da extrema-direita parecem moderados. Mas eu quero dizer que isso da moderação é uma outra forma de dizer que querem deixar tudo na mesma ou para pior. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é da resolução dos problemas.

Nas duas sondagens conhecidas esta terça-feira, António Filipe não passa dos 2% nas intenções de voto. Aos jornalistas, garante estar de consciência tranquila. No desporto, é esta quarta-feira, é hoje no Estádio do Dragão, Benfica ao Floco do Porto. Um deles vai se qualificar para as semifinais da Taça de Portugal. Na antevisão ao eterno clássico, Francesco Farioni, o treinador do Floco do Porto, considera que as baixas por lesão na equipa adversária não lhe retiram o valor. O técnico transalpino realça assim a qualidade do conjunto encarnado.

Eu acho que é uma equipa muito boa. A falta de um ou dois jogadores não muda o valor deles. Nós temos de estar preparados com a atitude correta e o espírito certo.

Do lado da equipa encarnada, José Mourinho já fez também essa habitual antevisão. O treinador do Benfica deixa uma mensagem aos comentadores e aos críticos do trabalho que tem vindo a desempenhar.

Eu não consigo jogar mal e dizer que joguei bem. Eu não consigo aceitar mediocridade, nem dos outros, nem da minha parte. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim.

Sobre a partida, Mourinho anuncia duas novidades na convocatória, Gonçalo Oliveira e João Fonseca, ambos os jogadores da equipa B, chamados para colmatar as ausências no eixo defensivo, com principal destaque para Nico Otamendi, o capitão do Benfica, que viu o segundo amarelo na partida das semifinais frente ao Braga e falha esta partida no Dragão. O encontro dos quartos de final da prova Rainha joga-se esta noite com a arbitragem de Fábio Veríssimo. Esta decisão já provocou alguma polêmica de um lado dos azuis e brancos, mas pode descobrir tudo no próximo Vamos à Bola, às 18h20. Quanto ao jogo, a bola começa a rolar a partir das 20h45, tem relato e comentário aqui na Rádio Observador. É tudo dito neste noticiário das 16h, a informação regressa às 05h.