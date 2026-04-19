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São 4 horas. Boa noite, eu sou o Miguel Pina Andrade. Está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com as alterações sobre a Lei do Trabalho. Na próxima semana, o presidente da República vai receber os parceiros sociais para discutir as alterações pretendidas pelo governo. É quarta-feira, um dia antes do Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do Executivo de Montenegro. A CGTP, que foi excluída das negociações, vai ser recebida em Belém. O encontro acontece logo após a primeira visita oficial de Seguro ao estrangeiro, neste caso, à vizinha Espanha. Trata-se de uma promessa cumprida, já que o presidente admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o governo. Prometeu também vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Primeiro, ouve esta quarta-feira os parceiros sociais. Destaque também para a reunião do Secretariado Nacional do UGT, onde as alterações à lei do trabalho podem mesmo voltar a ser rejeitadas. Foi, pelo menos, o que admitiu na tarde de sábado, o secretário-geral adjunto, Sérgio Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública, que contou com a presença da CGTP. Primeiro, Tiago Oliveira disse esperar que a UGT não assine o acordo sobre as alterações à lei laboral. Na resposta, Sérgio Monte diz que os membros do Secretariado Nacional concordam com a grande maioria dos portugueses, rejeitam a proposta do Executivo. Caso não haja acordo, o governo já ameaçou enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial enriquecido com contributos. Em Portugal, o governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros. É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica, por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admite tratar-se de uma decisão irrevogável. Ora, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma rutura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses: o socorro não está em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Cooperativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer, uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro, e nós, o governo, nos próximos dias, resolverá, encontrará uma solução pra resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O Instituto de Emergência Médica justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento, uma situação que Luís Neves considera inadmissível.

O que eu quero dizer, e já transmiti em nome do governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível pra resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das ações humanitárias.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre as dívidas do INEM aos bombeiros, que de acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o valor ronda os 20 milhões de euros. O ministro da Economia afirma que Portugal precisa de mais do que apenas crescimento econômico pra abordar os próximos anos. Manuel Castro Almeida diz que o desafio da economia portuguesa não é apenas crescer, mas sim conseguir com resiliência, produtividade e capacidade de resposta. É a garantia do ministro durante um congresso da Ordem dos Economistas em Lisboa este sábado. Manuel Castro Almeida não quis falar aos jornalistas à saída, mas durante a intervenção sublinhou o enorme impacto do mau tempo registrado em janeiro e fevereiro na economia portuguesa e fez o balanço da ação do Executivo.

Após a tempestade Kristen, o governo aprovou um pacote de medidas de 3,5 mil milhões de euros. Entretanto, submeteu à Comissão Europeia o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, reportando prejuízos superiores a 5,3 mil milhões de euros. O apoio esperado ronda os 250 a 260 milhões de euros, com execução no prazo previsto de um ano. E foi igualmente assumido o compromisso de concluir até 30 de junho os processos de apoio às habitações afetadas. Isto é o que se exige do Estado: rapidez, coordenação, responsabilidade e capacidade de execução.

O ministro revela ainda que o Executivo tem um plano delineado pros próximos meses. Portugal pretende mobilizar fundos europeus, reforçar o investimento público e incentivar o privado e apostar também na internacionalização. Ainda assim, Manuel Castro Almeida reconhece que há um cenário de imprevisibilidade no mundo e que as crises estruturais são mais recorrentes. No Médio Oriente, ainda está longe um acordo final de paz entre os Estados Unidos e o Irão. É o que afirma o principal negociador iraniano em entrevista à televisão estatal este sábado. Mohamed Bagher Ghalibaf diz que em alguns pontos já se chegaram a conclusões, mas há outros em que as duas partes ainda estão longe de um acordo final. Isto acontece depois de o Irão ter anunciado este sábado que iria fechar novamente o estreito de Ormuz, invoca repetidas quebras de confiança, já que os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. Antes disso, o Irão fez também pressão para que os navios pagassem uma taxa pra passar pelo estreito em segurança, uma medida que complicou as negociações com os Estados Unidos. Ora, Ghalibaf, em entrevista à televisão estatal, enquadra a situação no estreito de Ormuz como uma vitória estratégica para Teerão. O Hezbollah promete retaliar contra os ataques israelitas no Líbano. O líder do grupo xiita falou pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor na região. Num comunicado lido na televisão, Naim Kassem garante que os militares do Hezbollah estão prontos a responder a quaisquer violações ao acordo e reforça que uma trégua não pode ser unilateral. Este sábado, Israel anunciou a eliminação de uma célula terrorista que operava perto das tropas israelitas e também a demarcação de uma linha amarela no sul do Líbano, à semelhança do que foi feito em Gaza. Do Líbano passamos para Angola. Nas boas-vindas ao Papa Leão XIV ao país, o presidente da República angolana apelou ao fim da guerra e à abertura do estreito de Ormuz pela via negocial. Sem nunca referir nomes, João Lourenço condenou ainda a tomada pela força de recursos naturais e energéticos pelos exércitos mais poderosos do mundo.

Apelamos ao fim definitivo da guerra, à abertura do estreito de Ormuz pela via negocial e ao estabelecimento de uma paz duradoura na região. Lamentavelmente, assistimos cada vez mais a uma corrida desenfreada às matérias-primas, aos recursos energéticos, aos recursos minerais e outros, tomados pela força das armas dos exércitos mais poderosos do mundo contra países soberanos.

O apelo do presidente angolano no registro captado pela RTP. João Lourenço pediu ainda ao Papa que continue a ser um construtor de pontes. O Papa Leão XIV aterrou em Luanda por volta das 15h deste sábado, hora de Lisboa. Depois de uma visita de três dias nos Camarões, Leão XIV vai agora ficar por Angola até terça-feira. É mais uma paragem no périplo do Papa pelo continente africano. No primeiro discurso em Luanda, ao lado do presidente João Lourenço, Leão XIV deixou apelos ao diálogo enquanto lembrava o passado de exploração em África.

Sempre que essa harmonia foi violada pela prepotência de alguns, o vosso povo sofreu. Ele traz as cicatrizes tanto da exploração material como da pretensão de impor uma ideia sobre outras. A África tem uma necessidade urgente de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade, que dilaceram o tecido social e político de tantos países. No princípio, está o diálogo. Ele não exclui a divergência que, contudo, pode tornar-se conflito.

O Papa Leão XIV em Luanda, aqui num registro captado pela RTP. Ainda tempo para o desporto. Vamos até aos Estados Unidos, olhamos para os playoffs da liga de basquetebol norte-americana. Os Los Angeles Lakers e os Houston Rockets jogam esta hora a eliminatória entre o quarto e quinto lugar da Conferência Oeste. Os Lakers, a pouco tempo de acabar o último quarto, vencem por 96 a 84. A equipe da Califórnia, liderada por LeBron James, ficou em quarto lugar na época regular. Por isso, os dois primeiros jogos da série são em LA. Já os Houston Rockets de Kevin Durant recebem o jogo três e quatro no Texas. Nos outros jogos da noite, na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers venceram os Toronto Raptors e os New York Knicks bateram os Atlanta Hawks em Nova York. No outro jogo da Conferência Oeste, entre o terceiro lugar Denver Nuggets e o sexto Minnesota Timberwolves, a equipe de Denver venceu por 116 a 105. Os Boston Celtics do português Nemia Sketa só jogam este domingo. O jogo está marcado para as 18h. No futebol, em Espanha, o português Gonçalo Guedes venceu a Taça do Rei ao serviço da Real Sociedad, no Estádio La Cartuja, em Sevilha, onde o Sporting de Braga, a meio da semana, viveu uma noite memorável na Liga Europa. Agora foi outro português. Guedes jogou 78 minutos, fez a assistência para o primeiro gol num jogo que terminou empatado a duas bolas no final dos 120 minutos. Por isso, teve de ser decidido nas grandes penalidades e aí a equipe basca venceu por 4x3. É a terceira vez que o Real Sociedad conquista a Taça de Espanha. O Atlético não vence a prova desde 2013. É o ponto final neste jornal das 04h. A informação está de regresso às 04h30. Até já.